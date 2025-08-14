Un proiect de ordonanță de urgență impune limite stricte investițiilor finanțate prin PNRR și programul „Anghel Saligny”

10:30

Când Katerina Iesipciuc și-a terminat prima tură ca mecanic de locomotivă la metroul din Kiev, în iunie 2025, o dureau picioarele. Deși sistemele de frânare ale trenurilor subterane zumzăitoare sunt acționate doar manual, tânăra de 25 de ani explică: „Instinctiv, îmi apăsam picioarele pe podea pentru că sunt atât de obișnuită să acționez pedala de frână a mașinii.”Conducerea trenurilor de metrou a fost interzisă femeilor până în 2017, când 450 de profesii considerate până atunci prea...