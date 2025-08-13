Trump avertizează Rusia asupra unor „consecințe foarte grave” dacă războiul din Ucraina nu se încheie

12:30

Forțele ruse au înaintat în estul Ucrainei, la est de orașul minier Dobropillia, o mișcare despre care bloggeri militari ucraineni și ruși spun că ar putea deveni o problemă serioasă pentru Kiev dacă nu este oprită.Harta de război ucraineană DeepState arată marți că forțele ruse au avansat rapid spre nord pe două fronturi, acoperind până la 10 kilometri, ca parte a eforturilor lor de a prelua controlul total asupra regiunii Donețk din Ucraina.De asemenea, este amenințat și orașul...