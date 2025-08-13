R.Moldova: Cum vrea Șor să facă proteste pe bani, Poliția nu-l lasă, iar primarul Chișinăului se spală pe mâini
Europa Liberă România, 13 august 2025 19:00
Oligarhul fugar Ilan Șor vrea să organizeze sâmbătă un protest antiguvernamental în centrul Chișinăului și le promite participanților mii de dolari. Poliția spune că Șor urmărește să provoace dezordine socială și cere primarului să nu autorizeze manifestația, dar Ion Ceban refuză.
• • •
Alte ştiri de Europa Liberă România
Acum 10 minute
19:00
R.Moldova: Cum vrea Șor să facă proteste pe bani, Poliția nu-l lasă, iar primarul Chișinăului se spală pe mâini # Europa Liberă România
Oligarhul fugar Ilan Șor vrea să organizeze sâmbătă un protest antiguvernamental în centrul Chișinăului și le promite participanților mii de dolari. Poliția spune că Șor urmărește să provoace dezordine socială și cere primarului să nu autorizeze manifestația, dar Ion Ceban refuză.
Acum 2 ore
18:00
De ce liderul chinez Xi Jinping va privi cu mare atenție întâlnirea Trump-Putin din Alaska # Europa Liberă România
În timp ce Trump și Putin se pregătesc să discute, în Alaska, încheierea războiului din Ucraina, liderul chinez Xi Jinping se pregătește, la rândul său, pentru o posibilă întâlnire cu Trump. El ar putea uza de anumite concesii făcute Rusiei în propriile negocieri.
Acum 4 ore
16:40
Instanța de la Atena a admis extrădarea lui Plahotniuc. El susține că intenționa să revină în R.Moldova dinainte să fie reținut în Grecia # Europa Liberă România
Curtea de Apel de la Atena a admis, pe 13 august, cererea de extrădare a oligarhului moldovean Vladimir Plahotniuc. Decizia finală o va lua ministerul grec al Justiției, iar fostul lider democrat spune că intenționa să se întoarcă în Moldova încă înainte să fie reținut în Grecia.
Acum 6 ore
14:10
Ministrul Finanțelor anunță un nou mod de impozitare a multinaționalelor, care să prevină exportul profiturilor # Europa Liberă România
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat o propunere de schimbare a modului în care sunt taxate profiturile companiile multinaționale în România cu cifră de afaceri peste 50 de milioane de euro.
13:10
Mărirea și decăderea primei doamne sud-coreene. Kim Keon Hee doarme pe podeaua izolatorului, la Seul # Europa Liberă România
Fosta primă doamnă a Coreei de Sud, Kim Keon Hee, de 52 de ani, și-a petrecut prima zi în închisoare miercuri, într-o celulă foarte asemănătoare cu cea în care se află soțul ei, fostul președinte Yoon Suk Yeol, pe fondul unei mari anchete de corupție.
Acum 8 ore
12:40
Managerul Spitalului Floreasca știa încă din 2024 că Centrul pentru Arși nu respecta normele legale # Europa Liberă România
Documente obținute de Digi24 arată că managerul Spitalului Floreasca a fost informat oficial încă din 2024 că Centrul pentru Arși nu respecta normele legale.
11:20
VIDEO | Ucraina suferă pierderi lângă Pokrovsk, în timp ce Rusia „continuă să arunce carne de tun” în luptă # Europa Liberă România
Surse militare afirmă că Rusia a înaintat semnificativ la nord de Pokrovsk, în regiunea Donețk. Militarii ucraineni au spus că nu dispun de suficiente resurse și efective, în timp ce Rusia folosește grupuri mici de soldați pentru a pătrunde în teritoriul controlat de Ucraina.
Acum 12 ore
09:50
Raportul SUA pentru drepturile omului în 2024 critică anularea alegerilor din România și situația libertății de exprimare din Europa de Vest # Europa Liberă România
Raportul anual al Departamentului de Stat al SUA privind situația drepturilor omului pe 2024, publicat după o refacere semnificativă sub administrația Trump, lansează critici legate de degradarea libertăților în Europa.
09:00
Ce vor face unii dezvoltatori imobiliari de teamă să nu le stagneze vânzările. „Ne așteptăm la un recul” # Europa Liberă România
Dezvoltatorii imobiliari din România încearcă să contracareze scăderea vânzărilor cauzată de creșterea TVA la 21% pentru locuințe, aplicată de la 1 august. Pentru a menține interesul clienților, unii aleg să suporte o parte din majorarea taxei, notează Știrile ProTV.În luna iulie, vânzările de locuințe au înregistrat o creștere semnificativă de 30% față de iunie, conform Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Bucureștiul a condus clasamentul, în timp ce Teleorman a avut...
08:50
Vladimir Putin și Kim Jong Un promit legături și mai puternice între Moscova și Phenian înainte de summitul SUA-Rusia # Europa Liberă România
Președintele rus Vladimir Putin și liderul nord-coreean Kim Jong Un au promis să consolideze cooperarea, cu câteva zile înainte de summitul lui Putin din Alaska cu Donald Trump, a relatat miercuri presa de stat de la Phenian, potrivit AFP.
08:30
Summit virtual al liderilor europeni cu Trump și Zelenski înainte de întâlnirea Trump-Putin din Alaska # Europa Liberă România
Liderii europeni vor participa miercuri la o conferință video de urgență cu președintele SUA, Donald Trump, și vicepreședintele JD Vance, pentru a discuta despre războiul din Ucraina.
Acum 24 ore
19:30
Încetul cu încetul. Ce poate însemna pentru Ucraina cel mai recent avans al Rusiei de pe câmpul de luptă # Europa Liberă România
Russian forces broke through Ukrainian defenses north of Pokrovsk, a serious setback for Ukrainian effort to hold back Russia’s push for the embattled Donbas city. It’s another blow to morale as Ukrainians nervously await the upcoming Trump-Putin summit in Alaska.
Ieri
18:00
Președintele României a vorbit la telefon cu Volodimir Zelenski. Nicușor Dan va merge în această toamnă la Kiev # Europa Liberă România
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat marți că a avut o discuție telefonică cu omologul său ucrainean în care i-a transmis lui Volodimir Zelenski că România sprijină Ucraina în demersul sale de a obține pacea fără a fi nevoită să renunțe la teritorii.
15:20
Mugur Isărescu: România nu e în recesiune, România va depăși, probabil, 7% deficit în 2025. Când ar putea adera România la moneda euro # Europa Liberă România
Mugur Isărescu a declarat că România nu se află în recesiune, conform definițiilor actuale, dar că acest risc există.
15:00
Ministrul Fondurilor trimite Corpul de control pentru a verifica achizițiile de microbuze școlare cu bani din PNRR # Europa Liberă România
Ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat marți, 12 august, că va trimite corpul de control pentru a verifica procedurile de achiziție a 1.300 de microbuze școlare, derulate de consiliile județene din țară.
13:20
Cazul Floreasca | Șase infectări cu piocianic și 20 cu Candida auris la Centrul pentru Arși, în doar un an și jumătate # Europa Liberă România
Medicii de la Spitalul Clinic de Urgență București spun că nu știu cum s-a infectat pacienta Lavinia Vlad cu piocianic (n.r. Pseudomonas aeruginosa), o bacterie foarte periculoasă, arată un răspuns primit de Europa Liberă.
12:30
Avans rusesc în estul Ucrainei și atacuri cu drone în Rusia, înaintea summit-ului Trump-Putin # Europa Liberă România
Forțele ruse au înaintat în estul Ucrainei, la est de orașul minier Dobropillia, o mișcare despre care bloggeri militari ucraineni și ruși spun că ar putea deveni o problemă serioasă pentru Kiev dacă nu este oprită.Harta de război ucraineană DeepState arată marți că forțele ruse au avansat rapid spre nord pe două fronturi, acoperind până la 10 kilometri, ca parte a eforturilor lor de a prelua controlul total asupra regiunii Donețk din Ucraina.De asemenea, este amenințat și orașul...
11:40
Rata inflației a crescut puternic la 7,8% în iulie, comparativ cu 5,7% în iunie # Europa Liberă România
Rata anuală a inflației a fost de 7,8% în luna iulie 2025 față de iulie 2024, în creștere puternică față de iunie, când a fost de 5,7%. Față de iunie 2025, prețurile generale au crescut cu aproape 2,7%.
09:50
Liderii UE fac apel la Donald Trump să apere interesele de securitate ale Europei la întâlnirea cu Vladimir Putin # Europa Liberă România
Liderii Uniunii Europene au publicat marți un apel la președintele american Donald Trump prin care îi cer să apere interesele de securitate ale Europei la întâlnirea cu omologul său rus Vladimir Putin care va avea loc la sfârșitul acestei săptămâni.
09:20
Fondul suveran norvegian renunță la investiții importante în mai multe firme israeliene din cauza situației din Gaza și Cisiordania # Europa Liberă România
Fondul suveran norvegian a anunțat că își vinde investițiile în 11 companii israeliene, după ce au apărut informații că fondul a investit într-un producător israelian de motoare cu reacție, în condițiile războiului devastator din Gaza.
08:40
Ministrul Dezvoltării: Reforma administrației locale ar duce la eliminarea a 40.000 de posturi și o economie la buget de 2,2 miliarde de lei # Europa Liberă România
Reforma administrației locale, propusă de ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, prevede o reducere de peste 40.000 de posturi, ceea ce ar genera o economie anuală de 2,2 miliarde de lei. Ministrul spune că reducerile de personal ar urma să se facă pe mai multe niveluri.
08:20
„Nu mă aștept la nimic": Ucrainenii sunt sceptici înaintea întâlnirii Trump - Putin din Alaska # Europa Liberă România
Ucrainenii și-au exprimat scepticismul că întâlnirea din Alaska dintre liderii american și cel rus va duce la vreun progres în ceea ce privește încetarea războiului Rusiei în Ucraina. Președintele american Donald Trump se va întâlni cu omologul său rus, Vladimir Putin, pe 15 august.
11 august 2025
21:50
Cum găsești locurile cu internet gratuit în UE. Sunt 90.000 de locații publice, inclusiv în România # Europa Liberă România
În peste 90.000 de locuri din Uniunea Europeană vizitatorii au acces la internet de mare viteză, gratuit, scriu Știrile ProTV.
20:10
Liderii europeni și Ucraina, discuție cu Trump înaintea summitului din Alaska. Președintele SUA: Vor avea loc niște schimburi de teritorii # Europa Liberă România
Liderii europeni și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, vor discuta cu președintele american Donald Trump, săptămâna aceasta, înainte de summitul său cu liderul rus Vladimir Putin din Alaska.
19:40
Nvidia și AMD vor plăti o taxă de 15% guvernului SUA pentru a-și putea vinde cipurile în China # Europa Liberă România
Nvidia și AMD, doi dintre cei mai importanți producători de cipuri din lume, vor plăti 15% din veniturile obținute din vânzarea de cipuri în China către guvernul SUA, a declarat luni președintele Donald Trump, într-o conferință de presă.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:30
Instanța de la Atena examinează miercuri extrădarea lui Plahotniuc. Ce dosare are în Republica Moldova # Europa Liberă România
Curtea de Apel de la Atena va examina miercuri, pe 13 august, cererea de extrădarea a oligarhului moldovean Vladimir Plahotniuc. Procuratura Generală din Republica Moldova precizează că aceasta nu este ultima etapă, iar decizia finală va fi luată de Ministerul Justiției din Grecia.
13:20
Criza infanteriei ucrainene se ascute. Printre cauze: dezertările și dificultățile recrutării de noi soldați # Europa Liberă România
Pe măsură ce Rusia își intensifică ofensiva, Ucraina se confruntă cu o criză pe care experții o consideră la fel de gravă precum lipsa muniției și a armelor: diminuarea efectivelor de infanterie.„Șoferii, artileriștii și bucătarii mențin linia frontului”, spune Bogdan Krotevici, un ofițer care a lucrat la cartierul general al Brigăzii Azov. „Un maximum de 12 luptători apără sectoare cu o lățime de 5-10 kilometri.”Lipsa de personal permite Rusiei să folosească ceea ce comandantul suprem...
12:50
Fiul fostului președinte rus, Dmitri Medvedev, lucrează pentru un gigant militar rus, dezvăluie RFE/RL # Europa Liberă România
Fiul fostului președinte rus Dmitri Medvedev, Ilia Medvedev, a obținut un loc de muncă la o filială a Rostec, conglomeratul industrial de stat care produce multe dintre armele folosite de Moscova în războiul împotriva Ucrainei.
12:10
Cinci jurnaliști Al Jazeera, uciși într-un atac israelian în Gaza. Armata israeliană susține că unul dintre ei era liderul unei celule Hamas # Europa Liberă România
Un cunoscut jurnalist Al Jazeera, Anas al-Sharif, împreună cu patru colegi, a fost ucis duminică noaptea într-un atac aerian israelian asupra unei tabere de jurnaliști din apropierea spitalului al-Shifa din orașul Gaza.
11:30
Întâlnire a miniștrilor de Externe ai UE pentru discuții legate de războiul din Ucraina și summitul Trump - Putin # Europa Liberă România
Miniștrii de Externe ai UE se întâlnesc luni, la Bruxelles, pentru a discuta următorii pași în contextul întâlnirii dintre președintele SUA, Donald Trump, și președintele Rusiei, Vladimir Putin. La summit va participa și ministrul de Externe al Ucrainei, Andrii Sîbiha.
11:30
Atacuri rusești și ucrainene: pagube și victime în Sumî, Tula, Nijni Novgorod și Moscova # Europa Liberă România
În noaptea de 10 spre 11 august 2025, Rusia a lansat atacuri masive cu drone asupra Ucrainei, vizând în special regiunea Sumî. În paralel, Ucraina a atacat cu drone mai multe regiuni din Rusia.
09:40
PSD discută astăzi dacă, și în ce condiții, rămâne în coaliția de guvernare. Ilie Bolojan: „Stabilitatea politică e foarte importantă” # Europa Liberă România
Biroul Permanent Naţional al PSD se reuneşte astăzi, de la ora 11:00 pentru a stabili poziţia partidului privind continuarea sau nu a colaborării în coaliția de guvernare PSD, PNL, USR și UDMR, susținută de grupul minorităților naționale.
09:00
Premierul Ilie Bolojan, despre propunerea de lege privind Pilonul II de pensii: „Din aceşti bani nu ia niciun leu Guvernul României” # Europa Liberă România
Premierul Ilie Bolojan a declarat la Antena 3 CNN că guvernul nu ia niciun ban din fondurile acumulate în Pilonul II. Declarațiile vin după ce o propunere legislativă legată de modul de plată a banilor din Pilonul II de pensii a stârnit controverse și critici.
07:40
Vicepreședintele SUA, JD Vance, spune că atât Rusia, cât și Ucraina vor fi „nemulțumite” de forma oricărui viitor acord de pace # Europa Liberă România
Washington pare să pregătească Kievul și Moscova pentru compromisuri majore pentru a pune capăt războiului înainte de întâlnirea față în față a președinților american și rus.
10 august 2025
18:20
De ce sunt atât de puține femei la vârf în România? Pentru că la bază, Ana și Maria îndură bătăie după bătaie soră cu moartea # Europa Liberă România
Captive într-o cultură a tăcerii, într-o realitate deseori violentă și necruțătoare financiar, multe femei din România trăiesc departe de „egalitatea de șanse” promisă de comunism și tranziție. Femeile în politică sunt puține și rareori în frunte, deși două au intrat în turul 2 al prezidențialelor.
17:30
Șapte ani de la violențele jandarmilor de pe 10 august 2018. Protest în Piața Victoriei. Faptele se prescriu în 2026 # Europa Liberă România
Organizația „Corupția Ucide” a anunțat o manifestație, duminică, la șapte ani de la protestul pașnic din 10 august 2018 reprimat cu violență de forțele de ordine.
16:10
Proteste în Israel împotriva planului premierului Netanyahu de a prelua complet Gaza. Familiile ostaticilor îndeamnă la grevă generală # Europa Liberă România
Mii de protestatari au ieșit în străzile din Israel pentru a se opune planului guvernului de extindere a operațiunii militare în Gaza.
14:30
Cod portocaliu de caniculă în 11 judeţe. Luni, cod roșu de caniculă în Mehedinți și Dolj # Europa Liberă România
Meteorologii au emis avertizări de cod portocaliu de caniculă, cu temperaturi de până la 39 de grade în 11 judeţe și de cod galben pentru alte 18 judeţe şi municipiul Bucureşti. De luni, două județe intră sub cod roșu.
12:20
Liderii europeni îndeamnă la mai multă „presiune” asupra Rusiei. Zelenski respinge „schimburile de teritorii” de care vorbește Trump # Europa Liberă România
Liderii europeni reiterează „ferm” sprijinul pentru Ucraina, după ce Kievul a respins sugestiile SUA că ar trebui să cedeze o parte din teritoriu Rusiei. Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că viitorul Ucrainei „nu poate fi decis fără ucraineni”.„Suntem convinși că doar o abordare care combină diplomația activă, sprijinul acordat Ucrainei și presiunea asupra Federației Ruse pentru a pune capăt războiului său ilegal poate avea succes”, se arată într-o declarație comună a...
10:30
Bărbații lor sunt la război, iar femeile ucrainene conduc acum trenurile de metrou # Europa Liberă România
Când Katerina Iesipciuc și-a terminat prima tură ca mecanic de locomotivă la metroul din Kiev, în iunie 2025, o dureau picioarele. Deși sistemele de frânare ale trenurilor subterane zumzăitoare sunt acționate doar manual, tânăra de 25 de ani explică: „Instinctiv, îmi apăsam picioarele pe podea pentru că sunt atât de obișnuită să acționez pedala de frână a mașinii.”Conducerea trenurilor de metrou a fost interzisă femeilor până în 2017, când 450 de profesii considerate până atunci prea...
9 august 2025
16:20
Întrebări fără răspuns la înmormântarea jurnalistei ucrainene Victoria Roșcina, fostă colaboratoare a RFE/RL, torturată și ucisă de ruși # Europa Liberă România
Familia, prietenii și colegii au organizat o ceremonie de rămas bun la Kiev, pe 8 august, pentru jurnalista ucraineană Victoria Roșcina, care a dispărut în teritoriile ocupate de Rusia, pentru ca apoi să-i fie confirmată moartea în timp ce se afla în detenție la ruși, unde se pare că a fost torturată.Roșcina, jurnalist freelancer în vârstă de 27 de ani, care a lucrat pentru RFE/RL și alte instituții media ucrainene importante, a dispărut la începutul lunii august 2023.Un an mai târziu,...
15:00
Avion de mici dimensiuni prăbuşit la Arad în curtea Astra Rail Industries. Doi oameni au murit # Europa Liberă România
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit, sâmbătă, în curtea Astra Vagoane din Arad, filială a Astra Rail Industries, iar două persoane au murit.
11:50
În loc de sancțiuni, Trump îi acordă o întâlnire în doi lui Putin în Alaska și vorbește de „schimb de teritorii” # Europa Liberă România
Președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin se vor întâlni în Alaska pe 15 august pentru discuții menite să pună capăt invaziei rusești în Ucraina, care durează de 41 de luni.
10:30
„Monaco ziua și Afganistanul noaptea”. Atacurile rusești nu îi alungă pe ucraineni de pe plajele din Odesa # Europa Liberă România
Orașul Odesa de la Marea Neagră este aglomerat de turiști în această vară, în ciuda riscului de atacuri cu drone și rachete rusești. Un localnic a comparat stațiunile orașului cu „Monaco ziua și Afganistanul noaptea”.
8 august 2025
18:40
Ce prevede reforma administrativă a Guvernului. „Pedepse” pentru românii cu datorii, creanțele ajung la „recuperatori” # Europa Liberă România
Proiectul de lege care îi împiedică pe contribuabilii cu datorii la stat să vândă sau să cumpere mașini, să-și recupereze permisul de conducere ori să obțină autorizații de construire a fost pus în transparență decizională de Ministerul Dezvoltării.
16:20
Trilaterală Ucraina-Moldova-România la Cernăuți. Kievul nu vrea să rămână în urmă în drumul spre UE # Europa Liberă România
Miniștrii de externe din R. Moldova, Ucraina și România s-au întâlnit vineri la Cernăuți pentru a discuta despre siguranța energetică a regiunii, despre războiul din Ucraina și despre apropierea Kievului și Chișinăului de Uniunea Europeană, din care România face parte de aproape două decenii.
16:10
Curtea Constituțională din Kosovo: președintele parlamentului poate fi ales prin vot deschis și votat de până la 3 ori # Europa Liberă România
Curtea Constituțională a Kosovo a decis că deputații Adunării din Kosovo, parlamentul kosovar, își pot alege șeful organului legislativ prin vot deschis. Constituirea Adunării trebuie finalizată în termen de 30 de zile.
13:30
România angajează o firmă americană de lobby pentru a reintra în programul Visa Waiver # Europa Liberă România
România a încheiat un acord de lobby cu firma americană pentru a susține reintrarea țării în programul Visa Waiver al Statelor Unite.
13:00
Proiect de modificare a legii privind pensiile private. Ar urma să dispară retragerea integrală, înlocuită cu pensia lunară sau viageră # Europa Liberă România
Guvernul Bolojan a publicat pe agenda ședinței din 8 august un proiect de lege privind plata pensiilor private. Acesta aduce modificări importante față de legea actuală. Asociația Utilizatorilor Români de Servicii Financiare critică lipsa de consultare (AURSF) și vine cu propuneri suplimentare.
09:00
Marco Rubio cere diplomaţilor americani să facă lobby împotriva legii europene ce reglementează reţelele sociale şi companiile tehnologice # Europa Liberă România
Administrația președintelui Donald Trump a instruit diplomații americani din Europa să lanseze o campanie de lobby pentru a construi opoziția față de Legea Serviciilor Digitale (DSA) a Uniunii Europene.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.