Profit.ro, 14 august 2025 15:20
Statul New York dă în judecată platforma de plăți electronice Zelle, acuzând deficiențe de securitate care au permis fraude de peste 1 miliard de dolari # Profit.ro
Procurorul general al statului New York, Letitia James, a intentat un proces împotriva platformei de plăți electronice Zelle, acuzând-o că a refuzat să implementeze măsuri esențiale de siguranță, ceea ce ar fi permis escrocilor să fure peste 1 miliard de dolari de la consumatori, transmite Reuters.
IMM România: Majorarea capitalului social la 8.000 de lei pentru toate SRL-urile va crea blocaj la Registrul Comerțului # Profit.ro
Organizația IMM România se opune măsurii din pachetul 2 al reformei fiscale, prin care Ministerul Finanțelor vrea să oblige toate SRL-urile din țară să își majoreze capitalul social de la 1 leu în prezent, la 8.000 de lei, arătând că va avea consecințe negative majore.
O tendință mondială, lucrul la laptop în cafenele, are versiunile sale mai puțin așteptate. În Coreea de Sud, țară unde spațiile de birouri sunt limitate, mulți angajați la distanță utilizează cafenelele ca soluție ieftină pentru a lucra, dar cu desktop-uri și imprimante aduse după ei, scrie Fortune.com.
Doar 35% din proiectele Programului Anghel Saligny mai au finanțare. Celelalte 65% așteaptă bani din tăieri la alte ministere # Profit.ro
Doar 35% din proiectele Programului Anghel Saligny pot fi finanțate în continuare în acest moment, iar soluția pentru celalalte 65% constă în transferarea de fonduri de la alte ministere, a anunțat ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.
Sezonul turistic estival din acest an a început cu un număr record de înnoptări pentru hotelierii bulgari, conform datelor Institutului Național de Statistică (INS) de la Sofia. Potrivit acestora, veniturile realizate în luna iunie – prima pentru vara anului 2025 au crescut semnificativ față de iunie 2024, potrivit portalului Economic.bg, citat de Rador.
Nouă dispută a PSD cu Bolojan: Ordonanța de suspendare a unor finanțări din PNRR nu a primit avizul miniștrilor PSD # Profit.ro
Propunerea de ordonanță de urgență introdusă în primă lectură pe ordinea de zi a ședinței de guvern nu se bazează pe un consens între partidele aflate la guvernare și, prin urmare, nu a primit avizul miniștrilor PSD, anunță partidul aflat la guvernare.
Wear OS 5 vine cu Fast Pair: ceasul apare automat pe ecranul telefonului imediat ce îl pornești. Nu mai cauți în lista Bluetooth, nu mai tastezi coduri.
Bolojan anunță că al doilea pachet de măsuri, pentru reducerea cheltuielilor și ”corectarea nedreptăților”, va fi adoptat la finalul lunii august # Profit.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că al doilea pachet de măsuri guvernamentale pentru reducerea cheltuielilor publice și corectarea nedreptăților va fi adoptat la sfârșitul lunii august.
SUA au suspendat temporar unele sancțiuni împotriva Rusiei, înaintea întâlnirii Trump-Putin din Alaska # Profit.ro
Departamentul Trezoreriei SUA a emis o autorizație prin care sunt suspendate temporar anumite sancțiuni împotriva Rusiei, deschizând astfel calea pentru întâlnirea planificată să aibă loc vineri între președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin în Alaska, relatează dpa.
Millenium Insurance Broker – afaceri și profit net în ușoară creștere la S1. Dublare a datoriilor # Profit.ro
Companie care s-a lansat într-un proces de expansiune, brokerul de asigurări Millenium vine cu rezultate ușor ameliorate la jumătatea anului.
România - cea mai mare creștere economică din UE, în trimestrul doi față de primele trei luni # Profit.ro
România a înregistrat cea mai mare creștere economică din UE în trimestrul doi din 2025, comparativ cu precedentele trei luni, arată datele publicate de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat joi de BNR, a ajuns la 5,0628 lei, față de 5,0633 lei înregistrat miercuri.
Companie care distribuie sub formă de dividende peste 80% din câștigul net obținut anul trecut, furnizorul de tâmplărie din aluminiu Alumil Rom Industry afișează afaceri și profitabilitate în declin în primele 6 luni ale acestui an.
Președintele Nicușor Dan a semnat decretul privind desemnarea premierului Bolojan ca viceprim-ministru interimar.
VIDEO Lupte de stradă în Serbia. Poliția a intervenit în forță, președintele Vucic denunță implicarea unor puteri străine # Profit.ro
Susținătorii Partidului Progresist Sârb (SNS), aflat la putere, au aruncat cu torțe și petarde asupra protestatarilor antiguvernamentali în Novi Sad, miercuri seara, determinând poliția să intervină pentru a pune capăt confruntării în ceea ce reprezintă o escaladare majoră a protestelor care durează de nouă luni în Serbia, relatează Reuters.
POLITICO: Trump le-a spus liderilor europeni că SUA ar putea oferi garanții de securitate Ucrainei, dar care să nu fie parte dintr-un efort comun al unor țări NATO # Profit.ro
Președintele Donald Trump le-a spus liderilor europeni și ucraineni că SUA sunt dispuse să ofere garanții de securitate pentru Ucraina, cu anumite condiții, au declarat pentru Politico.com trei persoane familiarizate cu discuțiile.
Cotația bitcoin a depășit joi pentru prima dată pragul de 124.000 de dolari, un nou record pentru cea mai mare criptomonedă din lume, investitorii pariind pe noi câștiguri în acest domeniu săptămâna aceasta, transmite DPA.
Întâlnirea dintre Putin și Trump va începe vineri la ora 22:30 cu o conversație tete-a-tete și va fi urmată de o conferință comună de presă # Profit.ro
Întâlnirea din Alaska a președinților Rusiei și SUA, Vladimir Putin și Donald Trump, va începe vineri la ora 22:30, ora Moscovei (și a României) și va fi deschisă de o discuție între cei doi lideri, la care vor mai participa doar cei doi traducători, a declarat joi consilierul prezidențial rus Iuri Ușakov, citat de TASS.
Guvernul nu va mai finanța, decât prin aprobare specială, noi proiecte prin PNRR, ”Anghel Saligny” sau CNI # Profit.ro
Guvernul va interzice pentru anul acesta încheierea sau emiterea contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) de către coordonatorii de reforme și/sau investiții, agențiile de implementare și responsabilii de implementarea investițiilor specifice locale până la data apobării de către Comisia Europeană a noului PNRR revizuit. După această dată, autoritățile vor încheia contractele de finanțate doar pentru lista de proiecte revizuită, conform unei ordonanțe de urgență care urmează a fi adoptată de către Guvern.
Marcel Ciolacu: Dacă vrem ca România să nu intre în recesiune, trebuie să mizăm tot pe investiți. Investițiile în infrastructura mare, dar și cele din Programul Anghel Saligny trebuie să continue # Profit.ro
Fostul premier Marcel Ciolacu afirmă că cifrele oficiale arată că economia României a rezistat bine și nu s-a intrat în recesiune. Ciolacu consideră că este nevoie de continuarea investițiilor, inclusiv cele prim Programul Anghel Saligny.
Wizz Air anunță cea mai importantă extindere a rețelei sale din țară de până acum pentru sezonul de iarnă din 2025.
Șantierul Naval Orșova, societate în această vară a anunțat contracte cu o valoare agregată de peste 30 milioane euro, raportează pentru primele 6 luni o cifră de afaceri de 47,88 milioane lei, cu 12,61% în scădere cu 12,61% față de cea de 54,79 milioane lei din exercițiul financiar precedent.
Bolojan suspendă aproape toate subvențiile prin Fondul de Mediu, cu excepția Rabla și altor 3 programe publice # Profit.ro
Până la data de 31.12.2025 se suspendă toate procedurile privind evaluarea proiectelor și programelor, precum și toate proiectele și programele care urmau să fie lansate în acest interval la Administrația Fondului pentru Mediu, prevede o ordonanță de urgență care urmează a fi adoptată de către Guvern.
Tencent raportează o creștere de 15% a veniturilor trimestriale, impulsionată de investițiile în AI și segmentul de gaming # Profit.ro
Gigantul tehnologic chinez Tencent a anunțat o creștere de 15% a veniturilor în trimestrul al doilea din 2025, susținută de performanța solidă a diviziei de jocuri și de investițiile în inteligență artificială. Compania a raportat venituri de 184,5 miliarde yuani (25,7 miliarde dolari), față de 161,1 miliarde yuani în aceeași perioadă din 2024, iar profitul operațional a urcat la 63,05 miliarde yuani, relatează CNBC.
Compania din domeniul aviatic Aerostar raportează pentru primele 6 luni venituri totale din exploatare de 319,95 milioane lei, cu 1,12% mai mici decât cea de 316,39 milioane lei din perioada similară a anului trecut.
Consilierii locali din Zalău au aprobat un protocol de colaborare cu asocierea Makyol – Ozaltin, în vederea realizării de prospecțiuni geologice pentru realizarea Tunelului Meseș, din cadrul secțiunii Zalău-Nușfalău, de pe traseul Autostrăzii Transilvania.
Donald Trump a ordonat simplificarea procedurilor și reglementărilor, în special a celor de mediu, pentru a permite sectorului spațial privat american să își sporească „semnificativ” lansările, o măsură care ar trebui să îl mulțumească pe fostul său aliat Elon Musk.
Uber se lansează în Bistrița. Aplicația este acum disponibilă în 27 de orașe din România # Profit.ro
Aplicația Uber este disponibilă acum în Bistrița.
Guvernanții ar urma să stabilească noi reguli privind publicitatea politică și finanțarea partidelor. Subvenție pentru partide neparlamentare. Reguli privind cadouri și lobby în cazul aleșilor # Profit.ro
Conform angajamentelor asumate prin PNRR, România trebuie să pună în aplicare cel puțin 70% din măsurile prevăzute în Strategia Națională Anticorupție până la 31 decembrie 2025, iar printre aceste măsuri se numără creșterea transparenței publicității politice și a integrității finanțării partidelor politice, precum și a integrității alegerilor, câit și creșterea integrității în activitatea membrilor Parlamentului.
România a exportat anul trecut peste 200 de milioane de pui. Ministrul Agriculturii: Suntem cea mai puternică forță în sectorul avicol din Uniunea Europeană # Profit.ro
Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, a declarat că România este lider european în sectorul avicol, precizând că anul trecut țara noastră a exportat peste 200 de milioane de pui în țări precum Franța, Italia și Anglia.
EXCLUSIV Tichetul Rabla pentru electrice va fi redus la jumătate. Companiile primesc cea mai mare lovitură # Profit.ro
Ministerul Mediului împreună cu ceilalți reprezentanți ai Guvernului României discută în aceste zile despre reluarea Programului Rabla, sesiunea pentru persoane fizice. Diana Buzoianu, ministrul Mediului, a anunțat până acum câteva detalii, inclusiv că valoarea tichetului va fi redusă pentru mașinile electrice. Surse din apropierea echipelor de negociere au declarat pentru Profit.ro care este suma convenită de Guvernul Bolojan.
Jaguar Land Rover (JLR), companie deținută de Tata Motors, va rechema peste 121.500 de vehicule în Statele Unite, după ce Administrația Națională pentru Siguranța Traficului pe Autostrăzile din SUA (NHTSA) a identificat un defect care poate provoca fisurarea articulațiilor suspensiei față, transmite Reuters.
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, cere Consiliului Concurenței să verifice modul în care lanțurile de magazine stabilesc prețurile. Controalele vin în contextul în care scumpirile au adus schimbări de prețuri la raft, iar ministrul vrea să afle dacă retailerii au majorat prețurile peste ritmul inflației.
Biletele la Rock Revolution Bobâlna se pot cumpăra și direct de la intrarea festivalului # Profit.ro
Am primit multe mesaje cu întrebări despre bilete la Rock Revolution Bobâlna! Vestea bună e că, pe lângă cele online, veți putea cumpăra bilete și direct de la intrarea festivalului, în limita locurilor disponibile.
Indicele ROBOR la 3 luni a stagnat la 6,60%.
REGES-ONLINE și raportarea încadrărilor în grad de handicap – conformitate administrativă cu impact asupra monitorizării cotei de 4% # Profit.ro
Portalul modernizat REGES-ONLINE, disponibil din 1 aprilie 2025, marchează o etapă semnificativă în digitalizarea relațiilor de muncă, dar poate reprezenta totodată o provocare de ordin tehnic și administrativ pentru angajatori.
LISTA Proiectele care vor mai fi finanțate prin PNRR, după pierderea a 7 miliarde euro. Harta neputinței - cele mai mari tăieri de finanțare # Profit.ro
Guvernul urmează să aprobe lista finală de investiții realizate prin PNRR, după ce forma revizuită și convenită a programului prevede că România nu va putea accesa aproape 7 miliarde euro.
Fondatorul Terraform Labs recunoaște fraude de miliarde de dolari, după colapsul criptomonedelor TerraUSD și Luna # Profit.ro
Antreprenorul sud-coreean Do Kwon, cofondator al Terraform Labs și creator al criptomonedelor TerraUSD și Luna, a pledat vinovat în fața justiției americane pentru două capete de acuzare de conspirație la fraudă și fraudă electronică, legate de prăbușirea din 2022 a proiectului său, care a provocat pierderi estimate la 40 de miliarde de dolari, transmite Reuters.
Numărul pensiilor de serviciu (speciale) plătite în județul Timiș, la finalul lunii iulie, este în ușoară scădere în acest an față de aceeași perioadă a anului trecut, cea mai mare aflată în plată fiind de 46.267 de lei și o încasează un aviator.
Peste 30 de persoane au fost înșelate după ce au plătit, în total, aproximativ 73.000 de euro pentru vacanțe în Zanzibar care nu au mai fost organizate, dosarul penal deschis în acest caz fiind trimis spre soluționare în instanță, informează Parchetul de pe lângă Judecătoria Satu Mare.
Comenzile noi din industria prelucrătoare au crescut, pe total, în termeni nominali, cu 4,8%, în primele șase luni ale anului, față de aceași perioadă de anul trecut, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS).
Inspecția Muncii a realizat, în perioada 4-8 august un control, fiind depistate 315 persoane fără contract de muncă, dintre care 224 sunt din județul Cluj, toți fiind șoferi de ride sharing. S-au aplicat mai multe amenzi, însă ministrul Muncii, Florin Manole, apreciază că nu sancțiunile sunt importante, ci faptul că angajații au fost lăsați fără nicio protecție.
Companie care a fost dinamică în acest an sub aspectul atacării piețelor externe și atragerii de finanțări în proiecte de cercetare, Antibiotice are totuși o cifră de afaceri în stagnare la S1.
Producția industrială a scăzut cu 2%, ca serie brută, și cu 1,2%, ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, în primul semestru din acest an față de perioada similară din anul 2024, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS).
Guvernul renunță la o condiția valorificării materialelor reciclate prin SGR la Bursa Română de Mărfuri # Profit.ro
Administratorul sistemului de garanție-returnare (SGR) pentru ambalaje primare nereutilizabile nu va mai fi obligat să valorifice prin intermediul Bursei Române de Mărfuri cel puțin 50% din cantitatea de material trimis către reciclare.
Deși indicele prețurilor de consum al Statelor Unite din luna iulie a arătat că prețurile alimentelor au stagnat față de luna precedentă, produsele sensibile la tarife, precum boabele de cafea, ceaiurile de specialitate și condimentele, au înregistrat scumpiri semnificative, ceea ce îngrijorează micile afaceri care le comercializează, transmite CNBC.
Chatbot-ul dezvoltat de Google a învățat să țină minte conversațiile precedente, fără a mai fi instruit în mod special în acest sens.
Cifra de afaceri din industrie pe total (piața internă și piața externă) a crescut, în termeni nominali, cu 3,1%, în primele șase luni ale anului, față de perioada similară de anul trecut, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS).
Transilvania Broker de Asigurare a înregistrat în primele 6 luni vânzări în creștere, însă rezultatul net a căzut de aproape 50 de ori.
