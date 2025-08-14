România, codașă în UE la publicitate plătită online

12:50

Guvernul va interzice pentru anul acesta încheierea sau emiterea contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) de către coordonatorii de reforme și/sau investiții, agențiile de implementare și responsabilii de implementarea investițiilor specifice locale până la data apobării de către Comisia Europeană a noului PNRR revizuit. După această dată, autoritățile vor încheia contractele de finanțate doar pentru lista de proiecte revizuită, conform unei ordonanțe de urgență care urmează a fi adoptată de către Guvern.