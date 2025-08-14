ULTIMA ORĂ Măsuri ample împotriva firmelor decapitalizate: Fără dividende dacă activul net e sub jumătate din capitalul social subscris, împrumuturile de la acționari vor fi convertite în acțiuni
Profit.ro, 14 august 2025 18:10
Firmele care au valoarea activului net sub jumătate din valoarea capitalului social subscris vor mai putea acorda dividende doar după reîntregirea activului net la valoarea minimă prevăzută de lege, iar împrumuturile acordate de acționari/asociați firmelor în această situație vor fi convertite în acțiuni, prevede un proiect de lege pregătit de către Ministerul Finanțelor. Firmele care distribuie dividende trimestriale, nu vor putea acorda acționarilor/asociaților/altor persoane afiliate, avansuri sau împrumuturi, până la regularizarea diferențelor.
Firmele care au valoarea activului net sub jumătate din valoarea capitalului social subscris vor mai putea acorda dividende doar după reîntregirea activului net la valoarea minimă prevăzută de lege, iar împrumuturile acordate de acționari/asociați firmelor în această situație vor fi convertite în acțiuni, prevede un proiect de lege pregătit de către Ministerul Finanțelor. Firmele care distribuie dividende trimestriale, nu vor putea acorda acționarilor/asociaților/altor persoane afiliate, avansuri sau împrumuturi, până la regularizarea diferențelor.
Noul modul TikTok Shop transformă aplicația într-o platformă de comerț integrat, permițându-ți să vinzi produse direct din feed și live-uri. Procesul de configurare pe Android durează mai puțin de o oră, însă include câteva etape administrative pe care e bine să le pregătești în avans: documente de identitate, cont bancar și fotografii clare cu produsele.
Firmele care au valoarea activului net sub jumătate din valoarea capitalului social subscris vor mai putea acorda dividende doar după reîntregirea activului net la valoarea minimă prevăzută de lege, iar împrumuturile acordate de acționari/asociați firmelor în această situație vor fi convertite în acțiuni, prevede un proiect de lege pregătit de către Ministerul Finanțelor. Firmele care distribuie dividende trimestriale, nu vor putea acorda acționarilor/asociaților/altor persoane afiliate, avansuri sau împrumuturi, până la regularizarea diferențelor.
ULTIMA ORĂ Finanțele propun eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri și înlocuirea lui cu restricții la deductibilitatea cheltuielilor cu afiliații - proiect # Profit.ro
Impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) ar urma să fie abrogat din 2026, inclusiv pentru sectorul petrol și gaze, prevede un proiect de lege pregătit de către Ministerul Finanțelor. În schimb, ar urma să fie impuse limitări la deductibilitatea cheltuielilor cu afiliații, prevede un proiect de lege pregătit de către Guvern. Impozitul minim pe cifra de afaceri pentru sectorul bancar, recent majorat, prin legea adoptată în iulie, va fi menținut.
ULTIMA ORĂ Ministerul Finanțelor propune eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri și înlocuirea acestuia cu restricții la deductibilitatea cheltuielilor cu afiliații - proiect # Profit.ro
Impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) ar urma să fie abrogat din 2026, inclusiv pentru sectorul petrol și gaze, prevede un proiect de lege pregătit de către Ministerul Finanțelor. În schimb, ar urma să fie impuse limitări la deductibilitatea cheltuielilor cu afiliații, prevede un proiect de lege pregătit de către Guvern. Impozitul minim pe cifra de afaceri pentru sectorul bancar, recent majorat, prin legea adoptată în iulie, va fi menținut.
Gigantul japonez din publicitate Dentsu, prezent și în România, declanșează concedieri la diviziile internaționale # Profit.ro
Detnsu Group, cea mai mare agenție de publicitate din Japonia și printre cele mai mari din lume, cu birouri și în România, va concedia aproximativ 3.400 de angajați de la diviziile internaționale, reprezentând 8% din forța de muncă internațională a grupului.
Amenzi uriașe, de până la 100.000 lei pentru românii care construiesc garaje, șoproane, grajuri sau depozite fără autorizație de la primărie. Măsura este prevăzută într-un proiect de lege privind reforma administrației publice locale, proiect aflată în dezbatere publică.
ULTIMA ORĂ Plafonul maxim pentru plata CASS (sănătate) la venituri din activități independente crește la 90 de salarii minime, de la 60 - proiect # Profit.ro
Plafonul maxim până la care se datorează contribuția la asigurările de sănătate (CASS) pentru venituri din activități independente va crește de la 60 de salarii minime brute în prezent, la 90 de salarii minime brute, potrivit unui proiect de lege pregătit de către Ministerul Finanțelor.
România și Ungaria, cele mai slabe creșteri economice din regiune. Erste scade prognoza pentru 2026 # Profit.ro
Creșterea economică anuală a României din trimestrul al doilea a fost la jumătate față de așteptările analiștilor și cea mai redusă din regiune, alături de cea a Ungariei. A surprins însă creșterea secvențială, ajustată de Statistică, evoluție care însă nu poate fi explicată de economiști până la publicare datelor detaliate. Erste a redus estimarea de creștere economică pentru 2026 și vede riscuri și pentru prognoza pe actualul an.
ULTIMA ORĂ Impozitul pe câștigurile de pe bursă crește de la 3% la 4% pentru tranzacții cu titluri deținute sub un an și de la 1% la 2% în cazul tranzacțiilor cu titluri deținute mai mult de un an - proiect # Profit.ro
Impozitul pe pe câștiguri din transferul titlurilor de valoare și din operațiuni cu instrumente financiare derivate va crește de la 1% în prezent la 2% în cazul în care acestea au fost deținute mai mult de 1 an, urmând ca pentru cele care au fost deținute mai puțin de un an cota de impozit să urce de la 3% la 4%.
Scrierea de scripturi repetitive consumă timp. Folosind ChatGPT integrat în fluxul Python, poți prototipa rapid funcții, refactoriza module și documenta automat API-uri.
Un fost șef al Oficiului Jocurilor de Noroc, detașat de Bolojan ca secretar general al Ministerului Energiei # Profit.ro
Mihail-Silviu Pocora, fost șef al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) din cadrul Ministerului Finanțelor, până astăzi director general adjunct în Ministerul Economiei, a fost detașat temporar de către premierul Ilie Bolojan, pentru o perioadă de 6 luni, în poziția de secretar general al Ministerului Energiei.
Mai puțin de 25% dintre companiile din România (22,8%), Polonia (23,2%) și Portugalia (23,6%) au folosit publicitatea online anul trecut, a anunțat joi Oficiul European pentru Statistică (Eurostat), prezentând datele disponibile din 20 de state membre UE.
CEO-ul Volvo Cars, Hakan Samuelsson, a ales doi directori noi cu care încearcă să redreseze compania suedeză, intrată în ultimele luni într-un declin neașteptat, cauzat atât de scăderea de vânzări de mașini electrice, cât și de majorarea tarifelor din SUA.
Schema de personal a Găzrii Forestiere Naționale va fi suplimentată cu 197 de posturi, în timp ce Garda Națională de Mediu va avea în plus 150 de comisari cu atribuții de control, a stabilit Guvernul.
DECIZIE Anumiți operatori de turism, din afara UE, vor putea activa în România fără licența locală # Profit.ro
Agențiile de turism din state aderente la Codurile OCDE de liberalizare vor putea presta servicii pe baza documentului emis în țara de origine, fără a fi necesară obținerea unei licențe de turism de la autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului din România.
Schemă complexă de înșelăciune prin WhatsApp și Telegram: Escrocii se prezintă drept „mentori”, „profesori” și „consilieri în investiții crypto” # Profit.ro
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a avertizat cu privire la o schemă de înșelăciune complexă, desfășurată prin intermediul aplicațiilor de mesagerie WhatsApp și Telegram, precum și prin alte platforme sociale, care se prezintă sub forma unei comunități cu caracter educațional și investițional.
Statul New York dă în judecată platforma de plăți electronice Zelle, acuzând deficiențe de securitate care au permis fraude de peste 1 miliard de dolari # Profit.ro
Procurorul general al statului New York, Letitia James, a intentat un proces împotriva platformei de plăți electronice Zelle, acuzând-o că a refuzat să implementeze măsuri esențiale de siguranță, ceea ce ar fi permis escrocilor să fure peste 1 miliard de dolari de la consumatori, transmite Reuters.
IMM România: Majorarea capitalului social la 8.000 de lei pentru toate SRL-urile va crea blocaj la Registrul Comerțului # Profit.ro
Organizația IMM România se opune măsurii din pachetul 2 al reformei fiscale, prin care Ministerul Finanțelor vrea să oblige toate SRL-urile din țară să își majoreze capitalul social de la 1 leu în prezent, la 8.000 de lei, arătând că va avea consecințe negative majore.
O tendință mondială, lucrul la laptop în cafenele, are versiunile sale mai puțin așteptate. În Coreea de Sud, țară unde spațiile de birouri sunt limitate, mulți angajați la distanță utilizează cafenelele ca soluție ieftină pentru a lucra, dar cu desktop-uri și imprimante aduse după ei, scrie Fortune.com.
Doar 35% din proiectele Programului Anghel Saligny mai au finanțare. Celelalte 65% așteaptă bani din tăieri la alte ministere # Profit.ro
Doar 35% din proiectele Programului Anghel Saligny pot fi finanțate în continuare în acest moment, iar soluția pentru celalalte 65% constă în transferarea de fonduri de la alte ministere, a anunțat ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.
Sezonul turistic estival din acest an a început cu un număr record de înnoptări pentru hotelierii bulgari, conform datelor Institutului Național de Statistică (INS) de la Sofia. Potrivit acestora, veniturile realizate în luna iunie – prima pentru vara anului 2025 au crescut semnificativ față de iunie 2024, potrivit portalului Economic.bg, citat de Rador.
Nouă dispută a PSD cu Bolojan: Ordonanța de suspendare a unor finanțări din PNRR nu a primit avizul miniștrilor PSD # Profit.ro
Propunerea de ordonanță de urgență introdusă în primă lectură pe ordinea de zi a ședinței de guvern nu se bazează pe un consens între partidele aflate la guvernare și, prin urmare, nu a primit avizul miniștrilor PSD, anunță partidul aflat la guvernare.
Wear OS 5 vine cu Fast Pair: ceasul apare automat pe ecranul telefonului imediat ce îl pornești. Nu mai cauți în lista Bluetooth, nu mai tastezi coduri.
Bolojan anunță că al doilea pachet de măsuri, pentru reducerea cheltuielilor și ”corectarea nedreptăților”, va fi adoptat la finalul lunii august # Profit.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că al doilea pachet de măsuri guvernamentale pentru reducerea cheltuielilor publice și corectarea nedreptăților va fi adoptat la sfârșitul lunii august.
SUA au suspendat temporar unele sancțiuni împotriva Rusiei, înaintea întâlnirii Trump-Putin din Alaska # Profit.ro
Departamentul Trezoreriei SUA a emis o autorizație prin care sunt suspendate temporar anumite sancțiuni împotriva Rusiei, deschizând astfel calea pentru întâlnirea planificată să aibă loc vineri între președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin în Alaska, relatează dpa.
Millenium Insurance Broker – afaceri și profit net în ușoară creștere la S1. Dublare a datoriilor # Profit.ro
Companie care s-a lansat într-un proces de expansiune, brokerul de asigurări Millenium vine cu rezultate ușor ameliorate la jumătatea anului.
România - cea mai mare creștere economică din UE, în trimestrul doi față de primele trei luni # Profit.ro
România a înregistrat cea mai mare creștere economică din UE în trimestrul doi din 2025, comparativ cu precedentele trei luni, arată datele publicate de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat joi de BNR, a ajuns la 5,0628 lei, față de 5,0633 lei înregistrat miercuri.
Companie care distribuie sub formă de dividende peste 80% din câștigul net obținut anul trecut, furnizorul de tâmplărie din aluminiu Alumil Rom Industry afișează afaceri și profitabilitate în declin în primele 6 luni ale acestui an.
Președintele Nicușor Dan a semnat decretul privind desemnarea premierului Bolojan ca viceprim-ministru interimar.
VIDEO Lupte de stradă în Serbia. Poliția a intervenit în forță, președintele Vucic denunță implicarea unor puteri străine # Profit.ro
Susținătorii Partidului Progresist Sârb (SNS), aflat la putere, au aruncat cu torțe și petarde asupra protestatarilor antiguvernamentali în Novi Sad, miercuri seara, determinând poliția să intervină pentru a pune capăt confruntării în ceea ce reprezintă o escaladare majoră a protestelor care durează de nouă luni în Serbia, relatează Reuters.
POLITICO: Trump le-a spus liderilor europeni că SUA ar putea oferi garanții de securitate Ucrainei, dar care să nu fie parte dintr-un efort comun al unor țări NATO # Profit.ro
Președintele Donald Trump le-a spus liderilor europeni și ucraineni că SUA sunt dispuse să ofere garanții de securitate pentru Ucraina, cu anumite condiții, au declarat pentru Politico.com trei persoane familiarizate cu discuțiile.
România - cea mai mare creștere economică din Uniunea Europeană, în trimestrul doi al anului # Profit.ro
România a înregistrat cea mai mare creștere economică din UE în trimestrul doi din 2025, comparativ cu precedentele trei luni, arată datele publicate de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).
Cotația bitcoin a depășit joi pentru prima dată pragul de 124.000 de dolari, un nou record pentru cea mai mare criptomonedă din lume, investitorii pariind pe noi câștiguri în acest domeniu săptămâna aceasta, transmite DPA.
Întâlnirea dintre Putin și Trump va începe vineri la ora 22:30 cu o conversație tete-a-tete și va fi urmată de o conferință comună de presă # Profit.ro
Întâlnirea din Alaska a președinților Rusiei și SUA, Vladimir Putin și Donald Trump, va începe vineri la ora 22:30, ora Moscovei (și a României) și va fi deschisă de o discuție între cei doi lideri, la care vor mai participa doar cei doi traducători, a declarat joi consilierul prezidențial rus Iuri Ușakov, citat de TASS.
Guvernul nu va mai finanța, decât prin aprobare specială, noi proiecte prin PNRR, ”Anghel Saligny” sau CNI # Profit.ro
Guvernul va interzice pentru anul acesta încheierea sau emiterea contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) de către coordonatorii de reforme și/sau investiții, agențiile de implementare și responsabilii de implementarea investițiilor specifice locale până la data apobării de către Comisia Europeană a noului PNRR revizuit. După această dată, autoritățile vor încheia contractele de finanțate doar pentru lista de proiecte revizuită, conform unei ordonanțe de urgență care urmează a fi adoptată de către Guvern.
Marcel Ciolacu: Dacă vrem ca România să nu intre în recesiune, trebuie să mizăm tot pe investiți. Investițiile în infrastructura mare, dar și cele din Programul Anghel Saligny trebuie să continue # Profit.ro
Fostul premier Marcel Ciolacu afirmă că cifrele oficiale arată că economia României a rezistat bine și nu s-a intrat în recesiune. Ciolacu consideră că este nevoie de continuarea investițiilor, inclusiv cele prim Programul Anghel Saligny.
Wizz Air anunță cea mai importantă extindere a rețelei sale din țară de până acum pentru sezonul de iarnă din 2025.
Șantierul Naval Orșova, societate în această vară a anunțat contracte cu o valoare agregată de peste 30 milioane euro, raportează pentru primele 6 luni o cifră de afaceri de 47,88 milioane lei, cu 12,61% în scădere cu 12,61% față de cea de 54,79 milioane lei din exercițiul financiar precedent.
Bolojan suspendă aproape toate subvențiile prin Fondul de Mediu, cu excepția Rabla și altor 3 programe publice # Profit.ro
Până la data de 31.12.2025 se suspendă toate procedurile privind evaluarea proiectelor și programelor, precum și toate proiectele și programele care urmau să fie lansate în acest interval la Administrația Fondului pentru Mediu, prevede o ordonanță de urgență care urmează a fi adoptată de către Guvern.
Tencent raportează o creștere de 15% a veniturilor trimestriale, impulsionată de investițiile în AI și segmentul de gaming # Profit.ro
Gigantul tehnologic chinez Tencent a anunțat o creștere de 15% a veniturilor în trimestrul al doilea din 2025, susținută de performanța solidă a diviziei de jocuri și de investițiile în inteligență artificială. Compania a raportat venituri de 184,5 miliarde yuani (25,7 miliarde dolari), față de 161,1 miliarde yuani în aceeași perioadă din 2024, iar profitul operațional a urcat la 63,05 miliarde yuani, relatează CNBC.
Compania din domeniul aviatic Aerostar raportează pentru primele 6 luni venituri totale din exploatare de 319,95 milioane lei, cu 1,12% mai mici decât cea de 316,39 milioane lei din perioada similară a anului trecut.
Consilierii locali din Zalău au aprobat un protocol de colaborare cu asocierea Makyol – Ozaltin, în vederea realizării de prospecțiuni geologice pentru realizarea Tunelului Meseș, din cadrul secțiunii Zalău-Nușfalău, de pe traseul Autostrăzii Transilvania.
Donald Trump a ordonat simplificarea procedurilor și reglementărilor, în special a celor de mediu, pentru a permite sectorului spațial privat american să își sporească „semnificativ” lansările, o măsură care ar trebui să îl mulțumească pe fostul său aliat Elon Musk.
Uber se lansează în Bistrița. Aplicația este acum disponibilă în 27 de orașe din România # Profit.ro
Aplicația Uber este disponibilă acum în Bistrița.
Guvernanții ar urma să stabilească noi reguli privind publicitatea politică și finanțarea partidelor. Subvenție pentru partide neparlamentare. Reguli privind cadouri și lobby în cazul aleșilor # Profit.ro
Conform angajamentelor asumate prin PNRR, România trebuie să pună în aplicare cel puțin 70% din măsurile prevăzute în Strategia Națională Anticorupție până la 31 decembrie 2025, iar printre aceste măsuri se numără creșterea transparenței publicității politice și a integrității finanțării partidelor politice, precum și a integrității alegerilor, câit și creșterea integrității în activitatea membrilor Parlamentului.
România a exportat anul trecut peste 200 de milioane de pui. Ministrul Agriculturii: Suntem cea mai puternică forță în sectorul avicol din Uniunea Europeană # Profit.ro
Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, a declarat că România este lider european în sectorul avicol, precizând că anul trecut țara noastră a exportat peste 200 de milioane de pui în țări precum Franța, Italia și Anglia.
EXCLUSIV Tichetul Rabla pentru electrice va fi redus la jumătate. Companiile primesc cea mai mare lovitură # Profit.ro
Ministerul Mediului împreună cu ceilalți reprezentanți ai Guvernului României discută în aceste zile despre reluarea Programului Rabla, sesiunea pentru persoane fizice. Diana Buzoianu, ministrul Mediului, a anunțat până acum câteva detalii, inclusiv că valoarea tichetului va fi redusă pentru mașinile electrice. Surse din apropierea echipelor de negociere au declarat pentru Profit.ro care este suma convenită de Guvernul Bolojan.
Jaguar Land Rover (JLR), companie deținută de Tata Motors, va rechema peste 121.500 de vehicule în Statele Unite, după ce Administrația Națională pentru Siguranța Traficului pe Autostrăzile din SUA (NHTSA) a identificat un defect care poate provoca fisurarea articulațiilor suspensiei față, transmite Reuters.
