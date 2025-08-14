ULTIMA ORĂ Măsuri ample împotriva firmelor decapitalizate: Fără dividende dacă activul net e sub jumătate din capitalul social subscris, împrumuturile de la acționari vor fi convertite în acțiuni

17:00

Impozitul pe pe câștiguri din transferul titlurilor de valoare și din operațiuni cu instrumente financiare derivate va crește de la 1% în prezent la 2% în cazul în care acestea au fost deținute mai mult de 1 an, urmând ca pentru cele care au fost deținute mai puțin de un an cota de impozit să urce de la 3% la 4%.