FOTO Autostrada Bucureștiului A0: Un pasaj de pe lotul 3 Nord nu mai poate fi finalizat anul acesta
PSNews.ro, 14 august 2025 19:40
Secretarul de stat în Transporturi Irinel Ionel Scrioșteanu a postat joi imagini noi cu șantierul lotului 3 Nord din Autostrada Bucureștiului A0. Potrivit acestuia, antreprenorul chinez nu va mai putea finaliza anul acesta pasajul de la DN3, principalul punct critic din șantier. Vedeți mai jos ce soluție propune totuși pentru deschiderea circulației. „Am fost pe […]
Secretarul de stat în Transporturi Irinel Ionel Scrioșteanu a postat joi imagini noi cu șantierul lotului 3 Nord din Autostrada Bucureștiului A0. Potrivit acestuia, antreprenorul chinez nu va mai putea finaliza anul acesta pasajul de la DN3, principalul punct critic din șantier. Vedeți mai jos ce soluție propune totuși pentru deschiderea circulației. „Am fost pe […]
Acum 30 minute
19:30
Măsurile nepopulare de azi ar putea transforma România de peste 10 ani, crede Cristian Popa (BNR) # PSNews.ro
Măsurile luate de Guvernul Bolojan sunt dureroase, dar au salvat România de la o situaţie critică, pentru că s-a recăpătat încrederea investitorilor, explică economistul Cristian Popa, membru în Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României, într-un interviu acordat News.ro. În cazul în care nu s-ar fi recurs la măsurile atât de nepopulare azi, România […]
19:20
Pericol pe litoralul românesc, după ce furtunile și curenții au format gropi adânci de câțiva metri în apa mării. Unele dintre ele se afla la doar 10 metri de mal, iar când marea este agitată, salvamarii interzic accesul turiștilor pentru a evita o tragedie. Cea mai adâncă groapă este în Costinesti, în dreptul plajei nou […]
19:20
Anunț important pentru cei care au împrumutat statul. O nouă serie Fidelis intră la Bursă. Peste 1,5 miliarde de lei # PSNews.ro
Statul român a listat o nouă emisiune Fidelis la Bursa de Valori București (BVB). De această dată este vorba despre o serie de obligațiuni Fidelis în valoare de 1,5 miliarde de lei. Ministerul Finanțelor (MF) a atras 552,3 milioane de lei și peste 195 milioane de euro prin cea de-a șaptea ofertă publică de vânzare […]
Acum o oră
19:10
Oana Țoiu revine cu noi clarificări privind motivele pentru care România a ratat la mustață intrarea în Visa Waiver # PSNews.ro
Unul dintre motivele principale pentru care țara noastră a fost exclusă din Programul Visa Waiver a fost lipsa de explicații referitoare la anularea alegerilor prezidențiale din luna noiembrie 2024, a recunoscut ministrul de Externe, Oana Țoiu. Ministrul spune că în această situație s-au aflat mai multe țări care nu au îndeplinit criteriile de admitere în […]
19:00
Ministrul Sănătății schimbă „la 180 de grade” modul în care se calculează necesarul de personal în spitale # PSNews.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat schimbarea „la 180 de grade" a modului de calcul în cazul normativului de personal din spitale joi, 14 august. El a explicat că modificarea va fi făcută săptămâna viitoare printr-o ordonanță și va include noi indicatori de calcul. „În ordonanța de săptămâna viitoare se va modifica la 180 de […]
18:50
Fostul președinte Klaus Iohannis, somat de ANAF să returneze aproape un milion de euro pentru casa dobândită ilegal # PSNews.ro
Administrația Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a notificat recent pe fostul președinte Klaus Iohannis că trebuie să plătească aproape un milion de euro, sumă aferentă veniturilor obținute din închirierea unei case din centrul Sibiului, imobil intrat în posesia sa printr-o procedură declarată ilegală de instanțe. Potrivit unor surse citate de România TV, notificarea marchează un […]
Acum 2 ore
18:40
Sezonul turistic estival din acest an a început cu un număr record de înnoptări pentru hotelierii bulgari, conform datelor Institutului Național de Statistică (INS) de la Sofia. Potrivit acestora, veniturile realizate în luna iunie – prima pentru vara anului 2025 au crescut semnificativ față de iunie 2024, potrivit portalului Economic.bg, citat de Rador. În decurs […]
18:40
Surpriză de la Guvern: Instituția la care schema de personal se suplimentează cu sute de posturi # PSNews.ro
Schema de personal a Găzrii Forestiere Naționale va fi suplimentată cu 197 de posturi, în timp ce Garda Națională de Mediu va avea în plus 150 de comisari cu atribuții de control, a stabilit Guvernul. Astfel, un prim act normativ stabilește la 842 numărul maxim de posturi pentru Garda Forestieră Națională și structurile subordonate. Modificarea […]
18:30
Ce salariu au magistrații convinși de Nicușor Dan să revină la muncă și să renunțe la pensiile speciale de 18.000 lei # PSNews.ro
Reforma pensiilor speciale ar urma să ducă la un exod al magistraților, anunță CSM. Dar președintele a obținut o victorie: magistrații cu pensie specială de 18.000 lei au fost convinși de Nicușor Dan să revină la muncă. Ce salariu vor avea? Reforma pensiilor speciale a adus la nemulțumirea magistraților. Va apărea o nouă formulă pentru […]
18:20
CNSU alocă noi ajutoare de urgenţă în bani sinistraţilor din Neamţ şi Suceava. Care sunt criteriile de despăgubire # PSNews.ro
Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (CNSU) a adoptat, joi, o nouă hotărâre privind acordarea de ajutoare de urgenţă în bani persoanelor afectate de inundaţiile din 27/28 iulie, în judeţele Neamţ şi Suceava.Potrivit hotărârii, sprijinul financiar se va acorda în funcţie de situaţia juridică şi de gradul de asigurare a locuinţelor afectate, după mai multe […]
18:20
Uniunea Europeană trimite două avioane pentru a ajuta Spania să stingă incendiile devastatoare # PSNews.ro
Uniunea Europeană trimite două avioane pentru a ajuta Spania să facă față incendiilor de vegetație puternice, după ce țara a activat pentru prima dată un mecanism de asistență al UE în caz de dezastre pentru incendii, potrivit BBC. Ministrul de Interne Fernando Grande-Marlaska a declarat pentru presa locală că a solicitat două avioane cisternă din […]
18:20
VIDEO La un pas de tragedie! Momentul în care un tub de eoliană s-a desprins dintr-un trailer, pe un drum din Ialomița # PSNews.ro
O tragedie a fost evitată în ultima clipă pe un drum dintre Giurgeni și Țăndărei, în județul Ialomița. Camera de bord a unui șofer a surprins momentul în care un tub de eoliană s-a desprins dintr-un transport și s-a răsturnat pe câmp. Convoiul excepţional transporta componente pentru eoliene. Din motive necunoscute, cilindrul s-a desprins şi […]
18:00
Ploile abundente obligă autoritățile să refacă hărțile de risc. Precizările lui Raed Arafat # PSNews.ro
Secretarul de stat Raed Arafat, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), a declarat, joi, că ploile abundente și fenomenele meteorologice nemaiîntâlnite obligă autoritățile să refacă hărțile de risc și să intensifice măsurile preventive. Raed Arafat a fost întrebat despre situația zonelor cu risc de inundații, în contextul în care autoritățile analizează necesitatea unor noi […]
18:00
Emil Hurezeanu o acuză pe Oana Țoiu de inferență și aruncă răspunderea Visa Waiver în curtea Internelor # PSNews.ro
Emil Hurezeanu iese la rampă cu explicații, după dezvăluirile Oanei Țoiu pe subiectul Visa Waiver, oprit din cauza anulării alegerilor. Fostul ministru de Externe spune că afirmațiile actualului ministru se bazează pe speculațiile din perioada electorală. „Este o inferență (n.r. DEX – Operație logică de trecere de la un enunț la altul și în care […]
17:50
STENOGRAME Scandal între primari și Bolojan. Edilii amenință cu retragerea sprijinului, premierul cu propria demisie # PSNews.ro
Scandal între primarii de municipii și Guvern: edilii acuză că nu au fost consultați privind blocarea unor proiecte de investiții care vizează șantiere deschise cu bani de la bugetul de stat și cu fonduri europene. Digi24 a obținut mesaje din discuțiile aprinse de pe un grup de WhatsApp, unde ar fi intervenit și premierul. În […]
17:50
Ministrul Fondurilor Europene anunță care proiecte PNRR și Anghel Saligny vor fi suspendate # PSNews.ro
Guvernul a discutat joi, în primă lectură, un proiect de Ordonanță de Urgență privind limitarea proiectelor finanțate prin PNRR. Dragoș Pîslaru, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, a anunțat că Executivul va renunța la proiectele pentru care nu există încă ordin de începere a lucărilor. Potrivit ministrului, până în septembrie va fi disponibil un „tablou de […]
17:50
Câți bani a primit un român după ce a descoperit o comoară de pe vremea Imperiului Roman, în ținutul capitalei dacilor # PSNews.ro
Hunedoara a plătit 30.000 de lei pe un tezaur format din peste 400 de monede romane, ce a fost predat muzeului din Deva, potrivit unui proiect de hotărâre adoptat joi. Descoperirea a fost făcută în anul 2023 pe raza localităţii Şoimuş, în punctul Dealul Viilor, de către un bărbat din municipiul Deva, posesor autorizat al unui […]
Acum 4 ore
17:30
Vacanța în Grecia s-ar putea transforma în coșmar pentru români. Autoritățile au modificat legislația rutieră # PSNews.ro
Vacanța în Grecia s-ar putea transforma în coșmar pentru români. Autoritățile au modificat legislația rutieră Vacanțele în Grecia s-ar putea transforma într-un coșmar pentru turiștii români care călătoresc cu mașina și nu se pun la curent cu noile modificări ale Codului Rutier. Cuprins: De ce au schimbat grecii la Codul Rutier Ce prevăd noile reguli […]
17:20
Primarul Capitalei anunță o întâlnire în Piața Revoluției, după controversa cedării unei parcele către MAI # PSNews.ro
După ce consilierii locali REPER și organizațiile civice s-au opus proiectului de cedare a unei parcele din Piața Revoluției către Ministerul Afacerilor Interne (MAI), primarul Stelian Bujduveanu anunță o dezbatere deschisă joi, 14 august. Înainte ca MAI să preia o parcelă din Piața Revoluției, se lucra deja la un proiect pentru transformarea zonei, spun activiștii. […]
17:20
Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) recomandă Guvernului să elaboreze de urgență un pachet de măsuri de stimulare a activităților economice. Discursul oficial, axat exclusiv pe creșteri de taxe și impozite, riscă să instaleze la nivel public percepția unei iminente recesiuni economice. Un astfel de pachet de măsuri ar putea include, între altele: […]
17:10
Alexandru Mezei, directorul general al Autorității Navale Române, a murit joi, în ajunul sărbătorii de Sfânta Maria. Autoritatea Navală Română a anunțat decesul lui Alexandru Mezei, care conducea instituția și era unul dintre cei mai respectați profesioniști din domeniul maritim. În mesajul transmis, colegii săi au subliniat că marea a fost nu doar locul său […]
17:00
Hackerii ruși duc atacul cibernetic la un nou nivel. Au „capturat” un baraj și au eliberat apă timp de 4 ore! # PSNews.ro
Hackerii ruși duc atacul cibernetic la un nou nivel. Au „capturat" un baraj și au eliberat apă timp de 4 ore! Serviciul de Securitate al Poliției din Norvegia (PST) suspectează că hackeri pro-ruși au sabotat un baraj din sud-vestul țării, în aprilie 2024. Potrivit publicației norvegiene VG, citată de Politico, atacatorii cibernetici au pătruns în sistemul […]
16:50
Dragoş Pîslaru, a prezentat situaţia autostrăzilor incluse în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, clarificând care proiecte au fost scoase, cum se gestionează întârzierile şi măsurile pentru finalizarea lucrărilor până în august 2026. „Unul din lucrurile pe care le veţi regăsi în această ordonanţă este un articol pregătit de Ministerul Transporturilor în acord cu Ministerul […]
16:50
Un fost șef al Oficiului Jocurilor de Noroc, detașat de Bolojan ca secretar general al Ministerului Energiei # PSNews.ro
Mihail-Silviu Pocora, fost șef al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) din cadrul Ministerului Finanțelor, până astăzi director general adjunct în Ministerul Economiei, a fost detașat temporar de către premierul Ilie Bolojan, pentru o perioadă de 6 luni, în poziția de secretar general al Ministerului Energiei. Pocora l-a înlocuit în funcția respectivă, vacantă, de […]
16:40
Lider PSD Iaşi: Premierul „Taie-Tot” opreşte finanţarea, abandonează PNRR şi îndeamnă primarii să facă datorii # PSNews.ro
Şeful filialei judeţene Iaşi a PSD, deputatul Bogdan Cojocaru, îl acuză pe premierul Ilie Bolojan că îi îndeamnă pe primari să apeleze la credite bancare pentru a continua lucrările demarate prin programul "Anghel Saligny" sau prin PNRR, în loc ca finanţările necesare să fie asigurate de la Guvern. Bogdan Cojocaru a declarat, joi, că "premierul […]
16:30
Liderii de la Bruxelles au urmărit o strategie a războiului în ultimii ani în loc de o strategie a păcii şi, în consecinţă, Uniunea Europeană a încetat să mai fie un factor politic global, a afirmat joi ministrul de externe ungar, Peter Szijjarto, consemnează MTI. Szijjarto a declarat într-un interviu pentru programul online „Ora de […]
16:20
Ministerul Educației anunță câte unități școlare devin structuri arondate în cadrul procesului de reorganizare # PSNews.ro
Ministerul Educaţiei anunţă, joi, că a primit propunerile de reorganizare a reţelei şcolare naţionale, 507 unităţi şcolare cu personalitate juridică urmând a deveni structuri şcolare arondate altor unităţi. Asta nu presupune închiderea fizică a unităţilor. "În urma colaborării între autorităţile locale (primării
16:20
Implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) nu se oprește, ci se accelerează, iar în acest sens a fost adoptat Memorandumul care confirmă rezultatele pre-acordului cu Comisia Europeană (CE), în valoare de 21,62 miliarde de euro, a declarat, joi, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru. ‘Aș vrea să spun din capul locului, pentru […] Articolul Dragoș Pîslaru, clarificări despre PNRR: „Nu se oprește, ci chiar se accelerează” apare prima dată în PS News.
16:10
Eveniment ornitologic istoric: cuibărit confirmat al vânturelului mic (Falco naumanni) în România după mai bine de un secol În vara anului 2025, ornitologii din România au primit o veste excepțională: pentru prima dată după mai bine de un secol, cuibăritul vânturelului mic (Falco naumanni) a fost confirmat pe teritoriul țării. Observația, documentată cu dovezi fotografice, […] Articolul FOTO Moment istoric în România: A fost descoperit un cuib activ de ‘Falco naumanni’ apare prima dată în PS News.
16:10
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a anunţat, joi, că proiectul pentru alocarea unui imobil de protocol fostului preşedinte Traian Băsescu ar urma să fie adoptat în şedinţa de săptămâna viitoare. Ioana Dogioiu a fost întrebată, joi, despre proiectul pentru alocarea unui imobil de protocol fostului preşedinte Traian Băsescu şi a răspuns: ”Săptămâna viitoare […] Articolul Ultimă oră: Guvernul a anunțat când îi va da casă de la RA-APPS lui Traian Băsescu apare prima dată în PS News.
16:10
Bărbatul care a evadat dintr-o ambulanţă a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor (ANP) care îl ducea la Spitalul Penitenciar Jilava a fost prins, în noaptea de miercuri spre joi, pe un câmp din apropiere de Bacău. Echipele de căutare formate din poliţişti, jandarmi, poliţişti de frontieră şi cei de penitenciar l-au depistat pe bărbatul de 58 […] Articolul Unde a fost prins deținutul care a evadat dintr-o ambulanță care îl ducea la Jilava apare prima dată în PS News.
16:00
Tensiunile din coaliția guvernamentală, pregătirea pentru un nou episod electoral la București și temele de guvernare au marcat profund vizibilitatea principalelor partide în mediul digital pe parcursul ultimei săptămâni. Conform datelor colectate și analizate de NewsVibe, platformă AI de monitorizare media, PSD, USR și PNL și-au amplificat expunerea în mediul digital, comparativ cu intervalul anterior […] Articolul TOP 5 partide în spațiul online românesc, în ultima săptămână apare prima dată în PS News.
16:00
Guvernul își asumă prin memorandum finalizarea ajustării PNRR, în urma renegocierii cu CE. Lista investițiilor # PSNews.ro
Executivul a analizat în ședința de joi un memorandum privind aprobarea mandatării Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) în vederea finalizării ajustării Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), în urma finalizării procesului de rearanjarea proiectelor incluse în PNRR, pentru a reduce pe cât posibil să piardă banii alocați. Echipa Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene […] Articolul Guvernul își asumă prin memorandum finalizarea ajustării PNRR, în urma renegocierii cu CE. Lista investițiilor apare prima dată în PS News.
15:50
„Campanie guvernamentală” falsă cu laptopuri gratuite. O nouă fraudă ia amploare pe Internet # PSNews.ro
Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra unei noi tentative de fraudă online, care folosește identitatea Sistemului Electronic Național pentru a convinge utilizatorii să-și dezvăluie datele personale și informațiile bancare. Cum acționează atacatorii Potrivit unei postări de pe Facebook a DNSC, escrocheria se prezintă ca o campanie oficială de e-Guvernare care oferă gratuit unul dintre cele trei […] Articolul „Campanie guvernamentală” falsă cu laptopuri gratuite. O nouă fraudă ia amploare pe Internet apare prima dată în PS News.
15:50
Tăieri salariale de până la 1.000 lei la Spitalul Județean Sibiu după un control al Curții de Conturi # PSNews.ro
Angajații Spitalului Clinic Județean Sibiu vor primi din această lună salarii diminuate, după ce Curtea de Conturi a constatat că sporurile pentru condiții de muncă au fost calculate greșit în ultimele luni. Conducerea unității medicale anunță că este vorba despre o corecție impusă de lege, în timp ce angajații cer transparență și acte oficiale, acuzând […] Articolul Tăieri salariale de până la 1.000 lei la Spitalul Județean Sibiu după un control al Curții de Conturi apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
15:40
GRAFIC Evoluția salariilor din administrația publică în ultimii 10 ani. Decalajul a ajuns la 1.500 de lei # PSNews.ro
O comparare a câștigurilor din sectorul public cu cele medii din economie din ultimii 10 ani arată o superioritate netă a celor bugetare. Mai mult, spre finalul intervalului, adică după 2020, salariile din sectorul public au început să de decupleze tot mai mult decât cele din toată economia. Profit.ro împlinește 10 ani de la lansare în 2025, an în […] Articolul GRAFIC Evoluția salariilor din administrația publică în ultimii 10 ani. Decalajul a ajuns la 1.500 de lei apare prima dată în PS News.
15:20
Sindicaliștii din Administrație amenință cu proteste masive, după ce Bolojan a cerut concedierea a 20% din angajați # PSNews.ro
Federația Națională a Sindicatelor din Administrație (FNSA) solicită Guvernului României să pună capăt procesului „arbitrar” de reducere a personalului cu 20% în administrația centrală. Sindicaliștii au dat un termen limită data de 22 august pentru găsirea unei soluții, în caz contrar vor organiza proteste masive. Sindicaliștii din Administrație sunt furibunzi și amenință cu proteste masive, […] Articolul Sindicaliștii din Administrație amenință cu proteste masive, după ce Bolojan a cerut concedierea a 20% din angajați apare prima dată în PS News.
15:20
Întâlnirea din Alaska a preşedinţilor Rusiei şi SUA, Vladimir Putin şi Donald Trump, va începe vineri la ora 19:30 GMT (ora 22:30, ora României, n. red.), şi va fi deschisă de o discuţie între cei doi lideri, la care vor mai participa doar cei doi traducători, a spus joi consilierul prezidenţial rus Iuri Uşakov, potrivit […] Articolul Kremlinul vine cu noi detalii despre summitul Trump-Putin. Ce teme vor fi abordate apare prima dată în PS News.
15:10
Umbrărescu abandonează șantierele la autostrăzi, de frică că nu va fi plătit. Ce spun Finanțele # PSNews.ro
România termină banii de autostrăzi în septembrie, a ajuns la fundul sacului bugetului 2025 aprobat în februarie. Și, prevententiv, deși sunt plătite la zi, firmele lui Umbrărescu, „Regele asfaltului”, abandonează șantierele de pe Autostrada Moldovei și Autostrada București. Autostrăzile aflate în lucru în România riscă să ajungă „muzeu”. De frică că nu vor mai fi […] Articolul Umbrărescu abandonează șantierele la autostrăzi, de frică că nu va fi plătit. Ce spun Finanțele apare prima dată în PS News.
15:10
Conducerea CFR SA a decis plata a jumătate din chenzina pe luna curentă în ziua de joi, 14 august, ca urmare a celor trei zile libere ce urmează. „Aşa cum este prevăzut în Contractul Colectiv de Muncă, plata chezinei a II-a se efectuează, de regulă, până la data de 20 a fiecărei luni. Întrucât în […] Articolul Salarii plătite parțial în avans de Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului apare prima dată în PS News.
15:00
Guvernul a scos judecatorii CCR din noul proiect de lege privind pensiile magistratilor. Miroase a blat! # PSNews.ro
MIROASE A BLAT CU CCR PE TAIEREA PENSIILOR MAGISTRATILOR – Exclusiv! Guvernul a scos judecatorii CCR din noul proiect de lege privind pensiile magistratilor. Judecatorii si procurorii se vor pensiona la 65 de ani cu 35 ani vechime in munca, dintre care 25 ani vechime in magistratura, si cu pensie de cel mult 70% din […] Articolul Guvernul a scos judecatorii CCR din noul proiect de lege privind pensiile magistratilor. Miroase a blat! apare prima dată în PS News.
15:00
STENOGRAME. Primarii sunt furioși. „Avertizăm miniștrii: dacă votează prostia asta le retragem sprijinul” # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan le-a comunicat primarilor că România nu mai are capacitatea financiară de a asigura plățile pentru toate contractele de finanțare semnate în ultimii ani. Revoltați, edilii au transmis pe un grup de WhatsApp inițial că sunt gata să vină peste premier în ședința de guvern, ca să nu oprească investițiile din România. „Își pune […] Articolul STENOGRAME. Primarii sunt furioși. „Avertizăm miniștrii: dacă votează prostia asta le retragem sprijinul” apare prima dată în PS News.
14:50
Ministerul Culturii adaptează legislaţia pentru aplicarea Regulamentului european privind libertatea presei # PSNews.ro
Implementarea Regulamentului european privind libertatea mass-mediei (EMFA), obligatoriu în toate statele membre UE din 8 august, este coordonată de Ministerul Culturii şi include colaborarea cu instituţiile statului – Parlament, CNA, ANCOM, cu Media Publică SRR şi SRTV, cu societatea civilă, cu asociaţii profesionale de presă. România urmează să finalizeze propunerile de completări şi modificări pentru […] Articolul Ministerul Culturii adaptează legislaţia pentru aplicarea Regulamentului european privind libertatea presei apare prima dată în PS News.
14:50
Opoziția reacționează la dezvăluirile Oanei Țoiu despre Visa Waiver. „Nu se poate evita la nesfârșit un adevăr” # PSNews.ro
După ce Oana Țoiu, ministrul de Externe, a declarat că unul dintre elementele care au dus la anularea programului Visa Waiver pentru România a fost „lipsa de explicații față de anularea alegerilor”, Cosmin Corendea (AUR), vicepreședintele Comisiei pentru politică Externă din Camera Deputaților, a oferit o reacție în exclusivitate pentru Gândul. Acesta a precizat că […] Articolul Opoziția reacționează la dezvăluirile Oanei Țoiu despre Visa Waiver. „Nu se poate evita la nesfârșit un adevăr” apare prima dată în PS News.
14:30
Ministrul Finanțelor cere Consiliului Concurenței să verifice cum stabilesc marile magazine prețurile # PSNews.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, cere Consiliului Concurenței să verifice modul în care lanțurile de magazine stabilesc prețurile. Controalele vin în contextul în care scumpirile au adus schimbări de prețuri la raft, iar ministrul vrea să afle dacă retailerii au majorat prețurile peste ritmul inflației. I-am adresat o scrisoare președintelui Consiliului Concurenței să verifice modul în […] Articolul Ministrul Finanțelor cere Consiliului Concurenței să verifice cum stabilesc marile magazine prețurile apare prima dată în PS News.
14:20
Harta creditelor ipotecare din România. Cum se împrumută oamenii, în funcție de regiuni. Diferențele sunt majore # PSNews.ro
Românii au luat, în prima jumătate a acestui an, împrumuturi pentru locuinţe cu o valoare mai mare decât în intervalul similar din 2024, potrivit Imobiliare.ro Finance. Climatul a fost unul favorabil pe piaţa de creditare, în ciuda şocurilor succesive resimţite. În iulie cei care se gândeau deja să apeleze la finanţare pentru a deveni proprietari […] Articolul Harta creditelor ipotecare din România. Cum se împrumută oamenii, în funcție de regiuni. Diferențele sunt majore apare prima dată în PS News.
14:20
Ministerele nu mai au bani să plătească salariile. „S-au pus sume, din pix, inexistente” # PSNews.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruță, acuză că bugetul de stat a fost construit „din pix”, cu sume fictive, fără legătură cu realitatea, iar în prezent ministerul pe care îl conduce nu mai are fonduri pentru plata salariilor din această lună. El spune că a fost nevoit să redirecționeze bani de la proiecte ajunse în atenția DNA […] Articolul Ministerele nu mai au bani să plătească salariile. „S-au pus sume, din pix, inexistente” apare prima dată în PS News.
14:20
Nouă dispută a PSD cu Bolojan: Ordonanța de suspendare a unor finanțări din PNRR nu a primit avizul miniștrilor PSD # PSNews.ro
PSD consideră că actuala formă a proiectului de OUG care vizează suspendarea unor finanțări din PNRR trebuie revizuită deoarece este necesară o examinare obiectivă a proiectelor care sunt într-un stadiu avansat de execuție. Propunerea de OUG introdusă în primă lectură pe ordinea de zi a ședinței de Guvern nu se bazează pe un consens între […] Articolul Nouă dispută a PSD cu Bolojan: Ordonanța de suspendare a unor finanțări din PNRR nu a primit avizul miniștrilor PSD apare prima dată în PS News.
14:00
Întâlnirea cu primarii de la Guvern. Precizările ministrului Dezvoltării cu privire la finanțarea proiectelor din PNRR # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan şi mai mulţi miniştri s-au întâlnit, joi, cu primarii de comune pentru a discuta despre reforma administraţiei locale, dar şi despre finanţarea proiectelor. Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a precizat că nu se opresc plăţile pentru proiectele la care lucrările au început deja, dar cele care nu au încă şantiere deschise nu vor […] Articolul Întâlnirea cu primarii de la Guvern. Precizările ministrului Dezvoltării cu privire la finanțarea proiectelor din PNRR apare prima dată în PS News.
