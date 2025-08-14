Ce salariu au magistrații convinși de Nicușor Dan să revină la muncă și să renunțe la pensiile speciale de 18.000 lei

13:50

Fostul premier Marcel Ciolacu spune că e nevoie de investiții pentru ca România să nu intre în recesiune, după ce ministrul Finanțelor a declarat că „trebuie să fim pregătiți în orice moment” pentru un astfel de scenariu. Fostul președinte al PSD insistă cu programul „Anghel Saligny“. Fostul premier a făcut referire la ultimele date oficiale […] Articolul Ciolacu: Doar prin măsuri de austeritate oarbă, nu ajungem nicăieri. Programul Anghel Saligny trebuie să continue apare prima dată în PS News.