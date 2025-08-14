Măsurile nepopulare de azi ar putea transforma România de peste 10 ani, crede Cristian Popa (BNR)

15:00

Premierul Ilie Bolojan le-a comunicat primarilor că România nu mai are capacitatea financiară de a asigura plățile pentru toate contractele de finanțare semnate în ultimii ani. Revoltați, edilii au transmis pe un grup de WhatsApp inițial că sunt gata să vină peste premier în ședința de guvern, ca să nu oprească investițiile din România. „Își pune […] Articolul STENOGRAME. Primarii sunt furioși. „Avertizăm miniștrii: dacă votează prostia asta le retragem sprijinul” apare prima dată în PS News.