Guvernul renunță la proiecte PNRR care nu pot fi terminate la timp și blochează noi investiții Anghel Saligny

14:40

Premierul Ilie Bolojan a avut două întâlniri succesive cu primari de comune din țară, pentru că aceștia sunt nemulțumiți de proiectul de ordonanță de urgență care frânează investițiile prin PNRR și programul Anghel Saligny. Într-un grup de WhatsApp al primarilor, unii și-au arătat pe față nemulțumirea, spunând că sunt pregătiți să protesteze împotriva lui Bolojan sau să meargă la ședințele de Guvern, ca să blocheze luarea deciziei. În replică, prim-ministrul a anunțat că doar reducerea cheltuielilor publice și corectarea nedreptăților va salva țara, iar ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a dat asigurări că nu vor fi oprite șantierele deschise deja.