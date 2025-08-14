Guvernul renunță la proiecte PNRR care nu pot fi terminate la timp și blochează noi investiții Anghel Saligny
Bihoreanul, 14 august 2025 18:30
Guvernul va renunța la proiectele finanțate prin PNRR pentru care nu există încă un ordin de începere a lucrărilor și suspendă proiectele care sunt la un grad fizic de 30% și, astfel, riscă să nu se termine la timp, până în vara anului viitor. Totodată, Executivul vrea să blocheze toate noile investiții Anghel Saligny, aceste măsuri fiind cuprinse într-un proiect de ordonanță de urgență care joi a fost analizat în ședință de Guvern.
Proiect de lege: Amenzi de până la 100.000 lei pentru cei care construiesc garaje sau anexe, în propria curte, fără autorizație # Bihoreanul
Proiectul de lege privind reforma administrației publice locale, aflat acum în dezbatere publică, prevede amenzi uriașe pentru românii care construiesc garaje, șoproane, grajduri sau depozite fără autorizație de la primărie.
Tânăr prins în Salonta în timp ce ridica un troler cu aproape 4 kilograme de canabis aduse din Spania # Bihoreanul
Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Oradea, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Oradea, au reținut un tânăr de 20 de ani cercetat pentru trafic internațional de droguri de risc și trafic de droguri de risc. Acesta ar fi procurat din Spania aproximativ 3,9 kilograme de canabis, pe care le-ar fi introdus în țară prin intermediul unei firme de curierat internațional.
Programul RER Vest în mini-vacanță: colectare fără întreruperi, dar centrele cu aport voluntar vor fi închise # Bihoreanul
Operatorul de salubritate RER Vest a anunțat că vineri, 15 august, de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, birourile de Relații cu Clienții și mai multe puncte de colectare cu aport voluntar vor fi închise. În același timp, însă, activitatea de ridicare a deșeurilor se va desfășura fără întrerupere.
Accident cu 4 mașini în Bihor, între Tămășeu și Satu Nou. UPDATE: S-a reluat circulația # Bihoreanul
Traficul rutier este complet blocat, joi după-amiază, pe DN19, între localitățile Tămășeu și Satu Nou, în urma unui accident în care au fost implicate patru autoturisme. Potrivit comisarului-șef Alina Fărcuța, din cadrul Poliției Bihor, apelul la 112 a fost făcut la ora 13.58. În urma impactului, o persoană a fost transportată la spital pentru investigații medicale. Din informațiile disponibile până acum, victima ar fi suferit răni ușoare.
Bolojan i-a enervat pe primari, care amenință să blocheze ședințele de Guvern: „Își pune în cap toată țara” # Bihoreanul
Premierul Ilie Bolojan a avut două întâlniri succesive cu primari de comune din țară, pentru că aceștia sunt nemulțumiți de proiectul de ordonanță de urgență care frânează investițiile prin PNRR și programul Anghel Saligny. Într-un grup de WhatsApp al primarilor, unii și-au arătat pe față nemulțumirea, spunând că sunt pregătiți să protesteze împotriva lui Bolojan sau să meargă la ședințele de Guvern, ca să blocheze luarea deciziei. În replică, prim-ministrul a anunțat că doar reducerea cheltuielilor publice și corectarea nedreptăților va salva țara, iar ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a dat asigurări că nu vor fi oprite șantierele deschise deja.
Meteorologii au prelungit codul galben de caniculă valabil pentru jumătate de țară, inclusiv județul Bihor. Pe 15 și 16 august, un val de căldură va crea temperaturi foarte ridicate și disconfort termic.
900.000 de țigarete de contrabandă, confiscate la Oradea. Drogat la volanul unei dubițe, un tânăr a fugit de Poliție și a intrat într-un copac (FOTO) # Bihoreanul
Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Oradea, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea, au reținut patru persoane din Bihor și Maramureș, cercetate pentru contrabandă cu țigarete. Unul dintre suspecți, un bihorean de 35 de ani, este acuzat și de conducere sub influența drogurilor și cu permisul suspendat, totul după ce nu a oprit la semnalul polițiștilor și a lovit un copac pe str. Meșteșugarilor din Oradea.
Guvernul a prelungit cu 5 ani licența SCT Felix pentru exploatarea apei minerale terapeutice și i-a majorat de peste trei ori redevențele # Bihoreanul
Guvernul României a aprobat prelungirea cu încă cinci ani a licenței pe care SCT Felix a obținut-o pentru exploatarea apei minerale terapeutice din Băile Felix și Băile 1 Mai, majorând totodată redevența de peste trei ori. Marele câștigător va fi Primăria comunei Sânmartin, pe teritoriul căreia se află cele două stațiuni.
O.T.L. invită orădenii la plimbări de agrement cu Autobuzul turistic. Se vor efectua curse vineri, 15, sâmbătă, 16 şi duminică, 17 august 2025, ȋncepând cu ora 12:00, la interval de o oră, până la ora 20:00 (ultima cursă).
Majorarea cotei de TVA la 21% se aplică și pentru serviciile de salubrizare, astfel că se va regăsi în facturile RER Vest pe care bihorenii le vor primi în septembrie. Pentru Oradea, modificarea TVA înseamnă că locuitorii de la blocuri vor plăti lunar 23,12 lei.
Dorele, scoate banul! Decât să lucreze legal, Dorel Ungur preferă să se roage pentru amenzi mai mici # Bihoreanul
Prins recent că exploata ilegal pietriș și nisip din Crișul Negru, în satul Tăut, afaceristul Dorel Ungur a încasat o nouă amendă pentru fapta comisă. Utilajele uneia dintre firmele lui au săpat fără nicio autorizație în albia și malurile râului, chiar și la 6 metri adâncime, așa cum a făcut și în toamna anului trecut, când a primit de la comisarii de mediu o amendă record de 160.000 lei.
Leac pentru poluare: Oradea scapă de lacurile toxice pe care Sinteza le are la marginea orașului (FOTO) # Bihoreanul
Cele două lacuri toxice ale fabricii Sinteza, care de ani buni sunt un pericol ecologic major pentru orădeni și unul costisitor pentru întreaga țară, vor fi într-un final curățate. Proiectul, realizat de o firmă bihoreană care a mai derulat proiecte de ecologizare în țară, are o valoare de aproape 3 milioane euro și va elimina definitiv riscul poluării apei și a atmosferei cu metale grele, compuși toxici și substanțe petroliere. La final, terenul eliberat de otrăvuri va putea fi folosit pentru construcții.
O nouă victorie la Oradea Arena: România a învins Macedonia de Nord şi s-a calificat în următoarea fază a preliminariilor Cupei Mondiale! # Bihoreanul
Echipa naţională de baschet se simte bine la Oradea, astfel încât, miercuri seară, a obţinut a treia victorie din tot atâtea jocuri disputate aici în acest an. De această dată, tricolorii au învins Macedonia de Nord cu scorul de 79-66 şi şi-au asigurat accesul la calificările Cupei Mondiale din 2027, ei aflându-se în prezent în faza a doua a precalificărilor.
GOAT Rally 2025: Peste 2.000 orădeni s-au adunat în Cetatea Oradea să admire 27 de supermaşini de peste 10 milioane de euro (FOTO) # Bihoreanul
Zidurile Cetăţii Oradea au răsunat miercuri seară de la bubuitul cailor putere aliniaţi la paradă în curtea fortificaţiei. Peste 2.000 de tineri orădeni s-au adunat, în ciuda vipiei, să admire cele 27 de supermaşini, de la Porsche şi Lamborghini la Ferrari şi Maserati, în valoare de peste 10 milioane de euro. Caravana GOAT Rally Tour, care reuneşte printre cele mai tari maşini din lume, s-a oprit pentru două ore la Oradea în drumul său către Cehia.
Orădeanul Matei Plosceanu a cucerit două medalii de bronz la Campionatul Balcanic de judo pentru juniori din Turcia # Bihoreanul
Tânărul judoka orădean Matei Plosceanu a avut evoluţii bune la întrecerile Campionatului Balcanic de judo pentru juniori de la Edirne, din Turcia, unde a reuşit să se claseze de două ori pe locul III, la individual şi cu echipa, devenind astfel dublu medaliat cu bronz. Plosceanu este legitimat la LPS-CSM Oradea, fiind pregătit de antrenorii Dan Fâşie şi Emil Morar.
O firmă din Bistrița va construi pista Velo Apuseni, din Băile Felix până în Padiș. S-a semnat contractul (FOTO) # Bihoreanul
Reprezentanții Consiliului Județean Bihor și ai firmei care a câștigat licitația organizată pentru proiectarea și construirea pistei Velo Apuseni au semnat contractul ce prevede finalizarea lucrărilor până în vara anului viitor. Pista pentru bicicliștii care vor să pedaleze din Oradea până în Padiș va avea 139 kilometri pe teritoriul județului Bihor.
FC Bihor joacă vineri cu CSC Dumbrăviţa, într-un meci care o poate menţine cu punctaj maxim # Bihoreanul
După ce au obţinut calificarea în Cupă, fotbaliştii de la FC Bihor se concentrează acum pe următorul joc din campionat. Vineri, de Sfânta Maria, roş-albaştrii vor primi, la Stadionul „Iuliu Bodola”, replica echipei timişene CSC Dumbrăviţa, pe care o vor întâlni de la ora 11. Antrenorul Erik Lincar susţine că urmează un joc cu o „echipă disciplinată, agresivă, care luptă pentru fiecare minge”. Meciul va fi televizat, dar clubul orădean invită suporterii în tribune, pentru a fi alături de echipă.
Ministrul Finanțelor: toate magazinele vor trebui să accepte plata cu cardul și toate firmele vor fi obligate să aibă cel puțin un cont bancar # Bihoreanul
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că Guvernul va elimina plafonul de venituri minime de 50.000 lei pe an de la care magazinele sunt obligate să accepte plata cu cardul, urmând să fie posibilă, în continuare, și plata cash. De asemenea, toate companiile active vor fi obligate să aibă cel puțin un cont bancar.
În ce stadiu sunt lucrările pe strada Andrei Şaguna din centrul Oradiei. Rămâne închisă traficului auto (FOTO) # Bihoreanul
Strada Andrei Şaguna din centrul Oradiei va rămâne, în continuare, închisă traficului auto. Constructorii urmează să dezafecteze carosabilul pentru înlocuirea canalizării menajere. Traficul auto pe strada care leagă parcurile Traian şi Libertăţii va rămâne, în continuare, închis. Asta chiar dacă în cursul zilei de miercuri unii şoferi au circulat cu maşina pe direcţia dinspre malul Crişului Repede către centrul istoric al oraşului. Conducătorii auto au profitat că executanţii au îndepărtat balizajele din strada Iosif Vulcan a permite accesul în zonă a camioanelor care transportau conductele pentru lucrări.
Zile termale și… muzicale: Află programul noii ediții a Thermal Days, cu invitați ca Irina Rimes, The Motans și F. Charm! # Bihoreanul
Programul ediției 2025 a festivalului Thermal Days, menit să anime stațiunea Băile Felix în plin sezon turistic, a fost publicat miercuri, astfel că atât turiștii, cât și bihorenii află, de pildă, că celebra cântăreață moldoveancă Irina Rimes va urca pe scenă încă din prima seară a festivalului programat între 15 și 17 august.
UAT Municipiul Marghita anunță demararea proiectului „Centru Educațional Multifuncțional «Octavian Goga»”, finanțat prin PROGRAMUL REGIONAL NORD-VEST 2021-2027.
Taxă de 25 de lei pe coletele Temu, Shein și altele extracomunitare, cu valoare de până la 150 de euro. Ministrul Finanțelor: Este o invazie cu efecte negative # Bihoreanul
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat miercuri într-o conferință de presă că Guvernul intenționează să introducă o taxă de 25 de lei / colet extracomunitar cu valoare de până la 150 de euro, vizate de măsură fiind de pildă cele expediate de Temu, Shein, Aliexpress, informează Spotmedia.ro și Economedia.ro.
Comunicat de presă privind demararea proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea spațiilor Bibliotecii Municipale “Ioan Munteanu” pentru a crea un centru cultural-recreativ, modernizarea parcului central și realizarea culoarului pietonal de legătură în zona centrală pentru a integra zona cultural-socială centrală a municipiului”.
George Simion spune că AUR ar putea intra la guvernare din toamnă, cu PSD și cu Călin Georgescu prim-ministru # Bihoreanul
Președintele AUR, George Simion, a afirmat că partidul pe care-l conduce ar urma să facă parte din „viitoarea guvernare”, începând din toamnă, după o moțiune de cenzură împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan. Simion spune că PSD este partidul care are „ocazia” să accepte o „guvernare care îl are ca prim-ministru pe Călin Georgescu”.
Licitație cu suspans pentru viitorul stadion al Oradiei: rezultatul care a dat câștigătoare asocierea condusă de o firmă din Sibiu a fost contestat de toți ceilalți cinci concurenți # Bihoreanul
Lansată la începutul lunii ianuarie a acestui an de către Compania Națională de Investiții din subordinea Ministerului Dezvoltării, licitația pentru atribuirea proiectării și construirii noului stadion municipal din Oradea se împotmolește în contestații. Rezultatul favorabil unei asocieri conduse de o firmă din județul Sibiu a fost contestat de toți ceilalți concurenți.
Regulile și calendarele pentru evaluarea națională, bacalaureat și admiterea la liceu în 2026, în dezbatere publică # Bihoreanul
Ministerul Educației și Cercetării a pus în consultare proiectele de ordin care stabilesc modul de organizare și desfășurare a Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, a admiterii în învățământul liceal și a examenului de Bacalaureat din anul școlar 2025-2026.
SC Compania de Apă Oradea SA, cu sediul pe strada D. Zamfirescu nr. 3, anunţă organizarea selectiei de personal pentru ocuparea următorului post: mecanic de întreținere (reparații) utilaje de construcții.
Universitatea din Oradea va produce o parte din energia electrică necesară din surse regenerabile, după ce a obținut o finanțare de peste 5,6 milioane lei pentru un proiect de sustenabilitate. Investiția prevede instalarea a 11 centrale electrice fotovoltaice pe acoperișurile clădirilor din campus.
Bihorul, sub cod galben de caniculă două zile la rând: maxime până la 37 de grade și disconfort termic ridicat # Bihoreanul
Administrația Națională de Meteorologie a emis două atenționări cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat, valabile miercuri și joi, care vizează și județul Bihor. Maximele vor ajunge la 37 de grade.
Un incendiu puternic a izbucnit, în noaptea de marți spre miercuri, la o gospodărie din localitatea Toboliu, amenințând să distrugă o casă și o anexă. Potrivit ISU Crișana, apelul la 112 a fost făcut în jurul orei 00.30, iar la fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului 1 Oradea, cu trei autospeciale de lucru cu apă și spumă.
Traficul rutier este blocat temporar miercuri pe drumul național 19E, la ieșirea din Biharia spre Cauaceu, din cauza unui accident rutier. „Două persoane au fost transportate la spital pentru investigații și îngrijiri medicale”, a declarat comisar-șef Alina Fărcuța, purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului de Poliție Județean Bihor.
Duminică, 17 august, va avea loc cea de-a XII-a ediție a Festivalului-Concurs al Viorii cu Goarnă „Dorel Codoban”. Evenimentul se va desfășura în localitatea Roșia și va aduce pe scenă, pe lângă concurenți, mai mulți artiști, ansambluri folclorice și tineri instrumentiști.
N-am timp să fac sport, n-am echipamentul potrivit, nu am unde să practic sportul care-mi place sau n-am bani să mă apuc de sport. Sunt cele mai frecvente motive pentru care cei mai mulți oameni nu pot include mișcarea în rutina lor, deși sunt conștienți de necesitatea și beneficiile unui stil de viață activ.
Verificare cu evacuare: Primăria Oradea pregătește scoaterea din spațiu a șefului Ordinului Premonstratens (FOTO) # Bihoreanul
Primarul Florin Birta poate răsufla ușurat. Echipa de control trimisă la Oradea de către Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021 - 2027 ca să verifice suspiciunile de neregulă privind finanțarea proiectului de reabilitare a clădirii Colegiului Eminescu, în valoare de 20 milioane euro, a concluzionat că acestea nu se confirmă.
Pericole pe roți: Orădenii cer înăsprirea regulilor pentru cele peste 600 de trotinete electrice din oraș (FOTO) # Bihoreanul
Orădenii cer înăsprirea regulilor pentru cele circa 600 de trotinete electrice Bolt și Lime, închiriate adesea de teribiliști care circulă câte doi, fără cască sau cu luminile stinse. Primăria, în schimb, se codește și le propune nemulțumiților să semnaleze prin aplicația Oradea City Report neregulile legate de trotinetele electrice, sub promisiunea sancționării teribiliștilor.
FC Bihor a câștigat cu 2-0 meciul de la Cluj-Napoca, dar a avut nevoie de prelungiri pentru a se impune (FOTO) # Bihoreanul
Formația FC Bihor s-a calificat în play-off-ul Cupei României, după ce, marți seara, s-a impus cu scorul de 2-0, la Cluj-Napoca, pe terenul gazdelor de la Viitorul. Meciul a avut nevoie de prelungiri, la finele celor 90 de minute de joc scorul fiind egal, 0-0. În prelungiri au marcat însă Andreas Chirițoiu și Ionuț Ban, iar bihorenii mai au un tur până la faza grupelor.
Doi orădeni au participat la tabăra „Casa științei”, unde, pe lângă și chimie și mate, au cules pepite de aur și au căutat stele căzătoare (FOTO) # Bihoreanul
Doi orădeni au luat parte la tabăra „Casa științei” dedicată tinerilor, organizată în Pensiunea Dacica din apropierea Cetății dacice Costești - Blidaru, în perioada 1- 8 august. Aici, adolescenții, pe lângă aprofundarea chimiei și a matematicii, au cules pepite de aur cu șaitrocul din albia pârâului, au căutat meteoriți și au asistat la focuri de tabără, făcute atât din lemn cât și din reacții chimice.
Rata șomajului în județul Bihor a fost, în luna iulie 2025, de 1,98%, potrivit datelor Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM). Indicatorul este în scădere cu 0,07 puncte procentuale față de luna precedentă, când se situa la 2,05%.
Folk pentru copii și tineri: Orădeanul Andrei Arad a câștigat trofeul Festivalului „Seri Eminesciene” (FOTO) # Bihoreanul
Orădeanul Andrei Arad a obținut marele trofeu al Festivalului-Concurs de muzică folk pentru copii și tineret „Seri Eminesciene” 2025, desfășurat la Ipotești în perioada 8–10 august. Câștigătorul a interpretat o piesă compusă de el, pe versuri de Mihai Eminescu.
Birta despre consilierul PNL care a deschis un parc zoo ilegal: „Este un om foarte onest” # Bihoreanul
Primarul PNL al Oradiei, Florin Birta, șef pe linie de partid al omului de afaceri Mihai Torjoc, co-proprietarul grădinii zoologice de la Șinteu, pe care comisarii de mediu au închis-o luni pentru că n-are autorizație, nu ia nicio măsură față de consilier. Edilul a declarat pe BIHOREANUL că știe că Torjoc este un om onest și nu-l consideră vinovat pentru situația creată.
Realizează încărcarea/descărcarea materiilor prime din mijloacele de transport în depozit, sortarea lor în funcție de calitate și depozitarea acestora în zonele indicate.
Nicușor Dan, mesaj înaintea întâlnirii dintre Donald Trump și Vladimir Putin: „Pacea nu se poate construi fără Ucraina” # Bihoreanul
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj cu câteva zile înainte de întâlnirea dintre președintele SUA, Donald Trump, și președintele rus Vladimir Putin, spunând că salută eforturile liderului de la Casa Albă pentru încheierea războiului, dar subliniind că „pacea nu se poate construi fără Ucraina, fără respectarea suveranității și integrității teritoriale ale acesteia și fără ca poporul ucrainean să își decidă liber viitorul”.
Oradea va fi săptămâna viitoare capitala Europei în materie de polo juniori, întrucât aici se va desfăşura, în perioada 18 – 24 august, turneul final al Campionatului European U18. Competiția va avea loc la Bazinul Ioan Alexandrescu, iar între participante se regăseşte şi echipa României. Jumătate din lotul tricolorilor este alcătuit din poloişti orădeni.
Episcopia Oradiei a preluat biserica Sf. Spiridon din Rogerius: „Ocupantul abuziv” a făcut declarații „calomniatoare și evident mincinoase” # Bihoreanul
Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei a anunțat marți că a fost pusă în aplicare decizia definitivă pentru evacuarea „ocupantului abuziv” din biserica Parohiei Ortodoxe Române Sfântul Ierarh Spiridon al Trimitundei din Oradea, situată pe strada Corneliu Coposu nr. 12D. Preluarea bisericii a fost făcută fără ca preotul caterisit Ciprian Mega să fie prezent.
Bonurile de masă reprezintă un beneficiu extrasalarial extrem de popular în România, atât printre angajați, cât și pentru angajatori, datorită regimului fiscal avantajos. Însă apare adesea întrebarea: poate orice firmă, indiferent de numărul de angajați, să acorde bonuri de masă? Răspunsul este, în principiu, da, dar cu anumite condiții legale și operaționale pe care angajatorul trebuie să le îndeplinească.
Fotbalistul Cristiano Ronaldo a cerut-o în căsătorie pe Georgina Rodríguez. Cât ar valora inelul de logodnă # Bihoreanul
Fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo a cerut-o în căsătorie pe Georgina Rodríguez, partenera sa de circa 9 ani. Cei doi și-au anunțat logodna în 11 august, printr-o postare a Georginei pe Instagram în care își arată spectaculosul inel cu diamant, estimat de experți la câteva milioane de euro.
Pompierii orădeni au intervenit marți, 12 august, la stingerea unui incendiu izbucnit în Palota, comuna Sântandrei, la o firmă, reușind să salveze o hală din apropiere. Flăcările au mistuit în schimb circa 1.5 tone de deșeuri depozitate în curtea societății.
Polițiști și echipaje medicale s-au deplasat marți după amiaza pe centura Oșorhei, unde s-a produs un accident în care au fost implicate trei autoturisme. Potrivit primelor informații transmise de IPJ Bihor, trei persoane au fost transportate la spital pentru investigații și îngrijiri medicale.
