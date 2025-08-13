Zile termale și… muzicale: Află programul noii ediții a Thermal Days, cu invitați ca Irina Rimes, The Motans și F. Charm!

11:00

O firmă din Prahova care a câștigat mai mult de jumătate din contractele pentru livrarea de microbuze electrice școlare la nivel național, aparținând unei liberale din Prahova, este în centrul unui scandal, fiind acuzată că vinde vehiculele la prețuri chiar și duble față de cele de achiziție. CJ Bihor a cumpărat de la această firmă 25 de microbuze electrice în urma unei licitații la care au fost cinci oferte, iar președintele Mircea Mălan afirmă că s-au făcut economii de 7 milioane lei, bani din care a organizat încă o licitație, pentru alte 8 vehicule.