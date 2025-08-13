George Simion spune că AUR ar putea intra la guvernare din toamnă, cu PSD și cu Călin Georgescu prim-ministru

13:40

Premierul Ilie Bolojan a vorbit despre proiectul de lege inițiat de Autoritatea de Supraveghere Financiară privind Pilonul II de pensii ca una dintre condiționările României pentru a adera la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, afirmând că măsurile vor face imposibile „retragerile bruște care să strice componenta de pensii gestionate privat”. El a afirmat că, dat fiind faptul că legea se va aplica din 2030, i-ar fi fost mai comod să nu se pronunțe și totodată a precizat atât că Guvernul nu „confiscă” banii cetățenilor, cât și că proiectul va fi dezbătut în Parlament.