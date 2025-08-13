GOAT Rally 2025: Peste 2.000 orădeni s-au adunat în Cetatea Oradea să admire 27 de supermaşini de peste 10 milioane de euro (FOTO)

19:20

Municipalitatea orădeană a închis luni circulația pe un tronson al străzii Gheorghe Doja, începând de la intersecția cu strada Graurilor, care urcă dealul Ciuperca, și până la cea cu strada Salvării, din fața intrării în viitoarea parcare supraetajată cu 500 de locuri. Intersecția cu strada Salvării urmează să fie transformată într-un sens giratoriu pentru a facilita accesul la viitoarea parcare. Parkingul, realizat în proporție de 90%, ar urma să fie dat în folosință, cel mai probabil, începând cu 1 septembrie.