Air Canada a anulat vineri majoritatea zborurilor înaintea unei greve a însoţitorilor de bord

09:20

Guvernul are programată astăzi ședința săptămânală, în care este posibil să definitiveze noul proiect de lege privind pensiile magistraților. Premierul Ilie Bolojan a spus aseară, la un post privat de televiziune, că cel mai probabil astăzi va fi făcut public proiectul privind pensiile magistraților, iar acesta va face parte din pachetul 2 de măsuri fiscale, […]