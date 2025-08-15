Revista presei internaționale, 15 august

11:50

La Braşov sunt în plină desfăşurare lucrările la un nou sanctuar pentru urşi. Acesta se doreşte să fie atât un centrul de reeducare pentru exemplarele adulte care creează probleme, dar şi un adăpost pentru puii orfani. Noul centru va fi amplasat în Masivul Postăvaru şi este făcut printr-un proiect al Ministerului Mediului, cu fonduri europene. […]