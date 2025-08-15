Cercetătorii americani au utilizat AI pentru a crea două noi antibiotice
Rador, 15 august 2025 04:10
Cercetătorii americani au utilizat inteligenţa artificială pentru a dezvolta două noi antibiotice care ar putea ucide microbii şi bacteriile super-rezistente la medicamente. Profesorul James Collins de la Institutul de Tehnologie Massachusetts a declarat că AI a descoperit rapid noi molecule, mărind astfel arsenalul împotriva microbilor rezistenţi la antibiotice. Peste un milion de persoane mor în […]
• • •
Alte ştiri de Rador
Acum o oră
04:10
Cercetătorii americani au utilizat inteligenţa artificială pentru a dezvolta două noi antibiotice care ar putea ucide microbii şi bacteriile super-rezistente la medicamente. Profesorul James Collins de la Institutul de Tehnologie Massachusetts a declarat că AI a descoperit rapid noi molecule, mărind astfel arsenalul împotriva microbilor rezistenţi la antibiotice. Peste un milion de persoane mor în […]
Acum 4 ore
01:20
Air Canada a anulat vineri majoritatea zborurilor înaintea unei greve a însoţitorilor de bord # Rador
Compania aeriană Air Canada se așteaptă să anuleze, vineri, majoritatea celor aproximativ 700 de zboruri zilnice ale sale, înainte de greva planificată pentru sâmbătă de însoțitorii de bord, lăsând aproximativ 100.000 de pasageri să facă planuri alternative de călătorie. Cel mai mare transportator canadian a declarat joi că va anula câteva zeci de zboruri până […]
Acum 6 ore
00:30
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a recunoscut joi că ar putea eşua summitul de vineri din Alaska, unde se va întâlni cu preşedintele Rusiei, Vladimir Putin. Preşedintele Trump a spus că, în cazul în care va fi o reuşită summitul, atunci ar putea fi urmat de discuţii care să implice şi liderul Ucrainei, Volodimir Zelenski. […]
00:10
O nouă ramă electrică preluată de la Autoritatea pentru Reformă Feroviară va fi introdusă în circulație de CFR Călători # Rador
CFR Călători anunță că introduce de vineri în circulație o nouă ramă electrică preluată de la Autoritatea pentru Reformă Feroviară. Trenul va fi alocat legăturii dintre București Nord și Brașov și va acoperi patru curse InterRegio, cu un plus de confort și eficiență pe această rută intens circulată. Este vorba despre cele cu plecare la […]
00:10
Americanii sunt împărţiţi în ce priveşte responsabilitatea SUA de a ajuta Ucraina (sondaj Pew Research Center) # Rador
Înaintea summitului de vineri dintre președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin, un nou sondaj Pew Research Center arată că americanii sunt împărțiți în ceea ce privește responsabilitatea SUA de a ajuta Ucraina să se apere împotriva Rusiei. Democrații rămân mult mai predispuși decât republicanii să vadă un rol pentru SUA în […]
00:10
Protestatarii antiguvernamentali din Serbia au demolat birourile Partidului Progresist Sârb (SNS), aflat la putere, în orașul Novi Sad din nordul țării și s-au ciocnit joi cu poliția și susținătorii SNS în capitala Belgrad, la o zi după tulburări violente soldate cu zeci de răniți. În Novi Sad, al doilea oraș ca mărime din Serbia, poliția […]
00:00
Comisarii de mediu vor fi dotați cu camere video portabile și vor putea utiliza imaginile obținute cu drone ca mijloace de probă în aplicarea sancțiunilor – informează ministrul mediului, care prezintă măsurile ce privesc reorganizarea Gărzii Naționale de Mediu, aprobate joi de Guvern. Diana Buzoianu scrie într-o postare pe internet că reforma presupune reducerea numărului […]
14 august 2025
23:50
Uniunea Europeană a trimis echipe de pompieri pentru a ajuta echipajele locale să lupte cu incendiile din Grecia şi Spania. Potrivit informaţiilor, unele dintre aceste incendii au fost declanşate intenţionat, trei suspecţi fiind arestaţi în apropiere de oraşul elen Patras. Un pompier şi-a pierdut viaţa în Spania, al treilea caz în această săptămână. Spania a […]
23:40
Prima locomotivă electrică nouă achiziţionată de Autoritatea pentru Reformă Feroviară în ultimii 15 ani continuă faza de testare # Rador
Prima locomotivă electrică nouă achiziţionată de Autoritatea pentru Reformă Feroviară în ultimii 15 ani continuă faza de testare la centrul de specialitate de la Făurei, iar astăzi a reuşit să atingă viteza de 200 km/h, în cadrul verificării capacităţii de rulare, informează ARF. Modelul „TRAXX 3 MS”, din care statul român va achiziţiona încă 15 […]
23:40
Planurile Israelului de a dezvolta o nouă colonie în Cisiordania încalcă dreptul internaţional (Marea Britanie) # Rador
Ministrul britanic de externe, David Lammy, a declarat joi că planurile israeliene de a dezvolta o colonie care ar diviza Cisiordania și ar despărți-o de Ierusalimul de Est marchează o încălcare a dreptului internațional și trebuie să fie oprită imediat. „Marea Britanie se opune ferm planurilor de colonizare ale guvernului israelian, care ar împărți un […]
23:30
Guvernul Statelor Unite a anunţat că a aprobat un contract de vânzare de arme către Nigeria, valoarea contractului fiind de 350 de milioane de dolari. Washingtonul a declarat că tranzacţia cu Nigeria sprijină obiectivele de politică externă ale SUA în zona Africii Subsahariene. Contractul include peste 5.000 de rachete teleghidate de precizie. În 2014, în […]
23:30
Preşedintele SUA consideră că preşedintele Rusiei e pregătit să pună capăt războiului din Ucraina # Rador
Președintele american, Donald Trump, a declarat că îl crede pe omologul său rus, Vladimir Putin, pregătit să pună capăt războiului din Ucraina, dar că pacea ar necesita probabil cel puțin o a doua întâlnire la care să participe liderul Ucrainei. Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, și aliații săi europeni și-au intensificat eforturile în această săptămână pentru […]
Acum 12 ore
19:50
Guvernul german analizează dacă afganii blocați în Pakistan, în așteptarea relocării în Germania, vor avea într-adevăr voie să vină de acolo, a declarat joi ministrul său de interne, în contextul în care autoritățile de la Islamabad intensifică deportările afganilor. Pakistanul a început să deporteze refugiații afgani documentați înainte de termenul limită de 1 septembrie fixat […]
19:40
Consiliul Județean Hunedoara acordă în premieră o recompensă bănească pentru predarea unui tezaur arheologic # Rador
Consiliul Județean Hunedoara acordă în premieră o recompensă bănească pentru predarea unui tezaur arheologic. Dumitru Hîrîci din Deva a descoperit în 2023, în zona Șoimuș, Dealul Viilor, un tezaur format din 407 monede romane de argint, pe care le-a predat autorităților. În urma evaluării, obiectele au fost estimate la 97.200 de lei, iar conform legii […]
19:40
Postul vamal de frontieră Bumbăta-Leova, de la granița cu Republica Moldova, va funcționa non-stop # Rador
Postul vamal de frontieră Bumbăta-Leova, de la granița cu Republica Moldova, va funcționa non-stop începând de mâine dimineață, de la ora 8:00, informează Autoritatea Vamală Română. Măsura decisă de comun acord de autoritățile vamale din cele două țări are scopul de a spori mobilitatea transfrontalieră și de a facilita circulația persoanelor și a mărfurilor, oferind […]
19:40
Știri Radio Ujgorod – Elvira Chilaru
19:30
Ministerul de Finanţe a listat titluri de stat în valoare de peste un miliard şi jumătate de lei # Rador
Ministerul de Finanţe a listat astăzi la Bursa de Valori Bucureşti titluri de stat în valoare de peste un miliard şi jumătate de lei, emise în această lună. Este vorba de titlurile din cea de-a şaptea ofertă Fidelis din acest an, în timpul căreia ministerul a atras peste 552 de milioane de lei şi peste […]
18:20
Premierul Ilie Bolojan a fost desemnat viceprim-ministru interimar pe domeniile coordonate de Dragoș Anastasiu # Rador
Președintele Nicușor Dan a semnat astăzi decretul privind desemnarea premierului Ilie Bolojan în funcția de viceprim-ministru interimar pe domeniile coordonate de Dragoș Anastasiu, anunță Administrația Prezidențială. La sfârșitul lunii trecute, Dragoș Anastasiu și-a anunțat demisia din guvernul condus de Ilie Bolojan și a explicat la o conferință de presă că nu mai poate continua activitatea, […]
18:20
Propunerea de calculare a cuantumului ajutoarelor de la stat pentru proprietățile afectate de calamități naturale # Rador
Comitetul Național pentru Situații de Urgență propune calcularea cuantumului ajutoarelor de la stat pentru proprietățile afectate de calamități naturale în raport cu respectarea prevederilor legale privind autorizarea construcției și încheierea unei polițe de asigurare obligatorii a locuinței. După aceste criterii, ar urma să se acorde sprijin gospodăriilor afectate de inundațiile produse la sfârșitul lunii trecute […]
17:40
Știri Radio Ujgorod – Elvira Chilaru
17:20
România dorește să extindă forța operativă comună cu Bulgaria și Turcia privind combaterea minelor din Marea Neagră # Rador
Aliații NATO, România, Bulgaria și Turcia, ar trebui să extindă o forță operativă comună pentru combaterea minelor aflate în derivă în Marea Neagră care să includă patrule pentru a proteja instalațiile energetice și rutele comerciale de un potențial atac rusesc, a declarat ministrul Apărării din România. Marea Neagră – în special apele ucrainene – a […]
17:20
Ucraina anunță că trupele sale au stabilizat situația pe câmpul de luptă din zona estică, unde rușii au atacat recent # Rador
Trupele ucrainene au stabilizat câmpul de luptă într-o zonă din estul Ucrainei, unde forțele rusești au executat un atac brusc în această săptămână pentru a străpunge apărarea ucraineană, a declarat joi guvernatorul regional. Ucraina a declarat că grupuri mici de infanterie rusă au înaintat aproximativ zece kilometri spre principala sa linie defensivă din apropierea orașului […]
17:10
Donald Trump și Vladimir Putin vor avea vineri o întrevedere în Alaska, înainte de conferința de presă (Casa Albă) # Rador
Președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin vor avea vineri o întrevedere în Alaska, înainte de a susține o conferință de presă comună, a declarat joi purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt. Într-un interviu acordat Fox News, Leavitt a spus că SUA au suficiente instrumente pentru a ajuta la încheierea conflictului […]
16:40
România are nevoie de un pact pentru stabilitate fiscală, care să asigure continuitate și predictibilitate, în locul unor experimente riscante în domeniul impozitării, care pot duce la pierderea investițiilor, accelerarea exodului specialiștilor și scăderea competitivității economice, afirmă reprezentanții Romanian Business Leaders. Oamenii de afaceri care fac parte din această organizație văd în cota unică de […]
16:40
Sistemul de burse pentru studenți a fost constant subfinanțat prin raportare la coșul minim de trai, iar fondul nu a fost deloc majorat în ultimii 3 ani, arată o analiză dată publicității astăzi de Asociația Națională a Organizațiilor Studențești (ANOS). Asociația trăge atenția că, prin aplicarea măsurilor de austeritate, fondul de burse se va micșora […]
16:30
Teatrul Național Radiofonic pregătește o nouă producție, în colaborare cu Teatrul Național „Mihai Eminescu” Chișinău: PATIMILE DUPĂ IOV de Val Butnaru, în regia lui Petru Hadârcă # Rador
În urmă cu câteva zile, am terminat înregistrările și am început pregătirea – editarea, suprapunerea, montajul – spectacolului radiofonic Patimile după Iov, în regia lui Petru Hadârcă. Realizat după romanul scriitorului și dramaturgului basarabean Val Butnaru, spectacolul este prezentat în cadrul proiectului Dramaturgi români contemporani. Dramatizarea și adaptarea radiofonică: Magda Duțu. Printre zecile de montări […]
16:30
Guvernul a avut pe agenda ședinței de joi mai multe documente care privesc derularea PNRR în formula renegociată cu Comisia Europeană # Rador
Guvernul a avut pe agenda ședinței de astăzi mai multe documente care privesc derularea PNRR în formula renegociată cu Comisia Europeană. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a fost mandatat să finalizeze ajustarea planului cu modificările și completările agreate, iar un proiect de ordonanță de urgență, analizat în prima lectură, stabilește măsuri pentru gestionarea investițiilor finanțate […]
16:00
Liderul opoziției din Ungaria, Peter Magyar, a acuzat Rusia de interferență în politica maghiară # Rador
Liderul opoziției, Peter Magyar, a acuzat joi Rusia de interferență în politica maghiară, după ce Serviciul de Informații Externe (SVR) al Rusiei a emis un comunicat în care susținea că Comisia Europeană ia în considerare „o schimbare de regim la Budapesta”. Aflat la putere din 2010, premierul ungar Viktor Orbán a fost criticat de unii […]
Acum 24 ore
15:20
Weekendurile fără planuri stricte oferă șansa de a trăi timpul în ritmul propriu, fără constrângeri sau obligații. A nu avea nimic stabilit pentru sâmbătă sau duminică poate părea la început incomod sau chiar plictisitor, dar libertatea oferită de această lipsă de structură are avantaje surprinzătoare. Fără un itinerar strict, timpul devine maleabil. Poți alege să […]
15:20
ASF avertizează cu privire la o schemă de înșelăciune desfășurată prin intermediul aplicațiilor de mesagerie și al rețelelor sociale # Rador
Autoritatea de Supraveghere Financiară avertizează cu privire la o schemă de înșelăciune complexă desfășurată prin intermediul aplicațiilor de mesagerie și al rețelelor sociale. În cadrul unor comunități online, prezentate ca având caracter educațional și investițional, indivizi care se prezintă drept mentori, antrenori, profesori sau consigieri în investiții oferă semnale de tranzacționare și promit câștiguri garantate, […]
15:10
Donald Trump a întrebat un ministru norvegian despre Premiul Nobel, relatează cotidianul Dagens Næringsliv # Rador
Când președintele american Donald Trump l-a sunat luna trecută pe ministrul de Finanțe al Norvegiei pentru a discuta despre taxele comerciale, l-a întrebat și despre Premiul Nobel pentru Pace, a relatat joi cotidianul de afaceri norvegian Dagens Næringsliv. Mai multe țări, inclusiv Israel, Pakistan și Cambodgia, l-au nominalizat pe Trump pentru intermedierea unor acorduri de […]
15:10
Chiar și în rutina zilnică, corpul nostru ascunde fenomene surprinzătoare. Unele dintre ele sunt simple, altele uimitoare, iar toate arată cât de complex și adaptabil este organismul uman. Descoperirea acestor detalii poate schimba modul în care ne raportăm la sănătatea și obiceiurile noastre. 1. Recuperarea vaselor de sânge după o arsură solară poate dura luni […]
15:00
Putin îi duce lui Trump „materiale istorice” pentru a justifica agresiunea împotriva Ucrainei # Rador
Centrul ucrainean pentru Combaterea Dezinformării avertizează că dictatorul rus, Vladimir Putin, intenționează să folosească, în cadrul întâlnirii cu liderul american, Donald Trump, o serie de hărți geografice și „materiale istorice” pentru a promova ideea falsă că Ucraina este un „stat artificial”. Scopul acestor materiale este să convingă partea americană că Ucraina a fost formată din […]
15:00
Lupta cu incendiul din Munţii Pirin din Bulgaria continuă, joi, pentru a 21-a zi consecutiv. Două elicoptere Cougar ale Forţelor Aeriene Bulgare s-au alăturat acţiunilor de stingere a flăcărilor. Peste 150 de pompieri continuă să acţioneze pentru lichidarea celor două fronturi ale incendiului – deasupra satului Ilindenţi, comuna Strumiani, şi deasupra satului Ploski, comuna Sandanski. […]
15:00
Ministerul rus al Apărării a anunţat că a avut loc un nou schimb de prizonieri de război între Rusia şi Ucraina. În urma acestui nou schimb, în Rusia au revenit de pe teritoriul Ucrainei 84 de militari ruşi, care s-au aflat în detenţie. Au revenit în Rusia 84 de militari ruşi de pe teritoriul Ucrainei, […]
14:30
Televiziunea Română continuă tradiţia de a transmite manifestările prilejuite de aniversarea Zilei Marinei Române. Pe 15 august, urmărim în direct la TVR 1, TVR INFO, TVRi şi TVR MOLDOVA imagini spectaculoase de la Constanţa, Brăila şi Galaţi. Televiziunea Română onorează marinarii, personalul militar şi civil, constructorii navali şi lucrătorii portuari, la aniversarea Zilei Marinei […]
14:00
Înțelegeri diplomatice care au influențat lumea Episodul XXIX. 14 august 1941: Carta Atlanticului # Rador
Introducere La 14 august 1941, în plin context al celui de-Al Doilea Război Mondial, prim-ministrul britanic Winston Churchill și președintele american Franklin D. Roosevelt au semnat Carta Atlanticului, un document de referință prin care cele două mari puteri își declarau public obiectivele politice comune. Întâlnirea a avut loc la bordul navei de război HMS Prince […]
13:50
Introducere La 14 august 1916, conform calendarului iulian (27 august stil nou), România a declarat război Austro-Ungariei, marcând un moment crucial în istoria națională. După doi ani de neutralitate, decizia a reprezentat rezultatul unor intense negocieri diplomatice și a unui context geopolitic complex. Intrarea în conflict de partea Antantei (Franța, Marea Britanie, Rusia, Italia și, […]
13:40
Se anunţă caniculă în primele zile ale minivacanţei de Sfânta Maria. Meteorologii au prognozat atât pentru astăzi, cât şi pentru mâine temperaturi ridicate, aferente câte unui cod galben, care vizează în principal jumătatea de vest a ţării. Astăzi, avertizarea face referire la Maramureş, Crişana, Banat, cea mai mare parte a Transilvaniei şi la vestul şi […]
13:20
Iuri Ușakov: Convorbirile dintre Putin și Trump, la nivel de delegații, se vor desfășura conform formulei „5 + 5” # Rador
Convorbirile dintre Putin și Trump, la nivel de delegații, se vor desfășura conform formulei „5 + 5”, a declarat consilierul prezidențial rus, Iuri Ușakov. EL a mai declarat că „un grup de experți va fi prezent la aceste convorbiri”. Convorbirile dintre președinții rus și american Vladimir Putin și, respectiv, Donald Trump, se vor desfășura conform […]
13:10
China îşi exprimă sprijinul pentru soluţionarea disputei de frontieră dintre Thailanda şi Cambodgia # Rador
China și-a exprimat sprijinul pentru Thailanda și Cambodgia în soluţionarea disputei lor de la frontieră și a oferit asistență în funcție de dorințele celor două ţări, a declarat joi ministrul chinez de externe, Wang Yi. Wang a spus că China susține țările din Asia de Sud-Est în ceea ce priveşte consolidarea dialogului și speră că […]
13:00
Peste 200 de incendii au fost semnalate în România în ultimele 24 de ore, dintre care aproape 70% au fost arderi de vegetaţie uscată, fond forestier şi mirişti. Suprafaţa totală afectată depăşeste 600 de hectare, iar condiţiile meteorologice din ultimele zile, temperaturi ridicate, lipsa precipitaţiilor şi vântul puternic, au amplificat propagarea rapidă a focului. Inspectoratul […]
12:50
Ucraina, Rusia și Coreea de Nord sunt singurele țări cu experiență reală în război modern (Kirilo Budanov) # Rador
Şeful Diecţiei Principale de Informaţii (GUR) din Ministerul Apărării de la Kiev, Kirilo Budanov, susţine că, în lume, doar trei țări pot afirma că au experiență în purtarea unui război modern la scară largă, cu utilizarea aproape completă a tuturor mijloacelor disponibile. Este vorba despre Ucraina, Rusia și Coreea de Nord, care, în momentul de […]
12:40
La această oră are loc deschiderea oficială a Târgului de Carte Gaudeamus Radio România, ediţia de la Sibiu. Peste 40 de lucrători în domeniul cărţilor, de la edituri cunoscute, la distribuitori, dar şi producători de materiale educaţionale vor fi prezenţi la eveniment. Ediţia din acest an are loc în perioada 14-17 august, în Piaţa Mare […]
11:50
La Braşov sunt în plină desfăşurare lucrările la un nou sanctuar pentru urşi. Acesta se doreşte să fie atât un centrul de reeducare pentru exemplarele adulte care creează probleme, dar şi un adăpost pentru puii orfani. Noul centru va fi amplasat în Masivul Postăvaru şi este făcut printr-un proiect al Ministerului Mediului, cu fonduri europene. […]
11:30
Eveniment ornitologic istoric: cuibărit confirmat al vânturelului mic (Falco naumanni) în România după mai bine de un secol # Rador
În vara anului 2025, ornitologii din România au primit o veste excepțională: pentru prima dată după mai bine de un secol, cuibăritul vânturelului mic (Falco naumanni) a fost confirmat pe teritoriul țării. Observația, documentată cu dovezi fotografice, marchează un moment important pentru cunoașterea și conservarea acestei specii în regiune. Primele observații în teren În 2 […]
10:40
Economia României a înregistrat o creştere de 0,3% în primul semestru al anului, conform primelor estimări ale INS # Rador
Economia României a înregistrat o creştere de 0,3% în primul semestru al anului, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, conform primelor estimări ale Institutului Naţional de Statistică. Pe date ajustate în funcţie de elementele ce ţin de sezonalitate şi numărul de zile lucrătoare, creşterea ar fi chiar de 1,4 procente. Potrivit aceloraşi date provizorii, […]
09:50
Peste 35.000 de locuri de muncă sunt oferite de agenţii economici din România. Cele mai multe slujbe sunt disponibile pentru agenţi de securitate, conducători auto, muncitori necalificaţi şi lucrători comerciali. Conform Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, aproape 2.700 de posturi vacante sunt destinate persoanelor cu studii superioare. Angajatorii caută ingineri în diferite domenii […]
09:50
Șapte spectacole din Festivalul OFF Avignon 2025 vin la Festivalul Internațional Shakespeare, Craiova, din 2026, în secțiunea Shakespeare Of(f) Avignon # Rador
La finalul lunii iulie, Festivalul OFF Avignon, una dintre cele mai ample manifestări teatrale din lume și Festivalul Internațional Shakespeare, Craiova (FISC), cel mai important festival tematic la nivel global au oficializat parteneriatul Shakespeare Of(f) Avignon, prin care șapte spectacole din cadrul OFF vor fi prezentate la Craiova, în 2026. Conferința oficială de lansare a […]
09:40
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, se va întâlni, joi dimineaţă, cu premierul Marii Britanii, Keir Starmer, în timpul unei vizite efectuate la Londra. Informația în acest sens a fost transmisă de RBC-Ucraina, citând Sky News. Cancelaria premierului britanic nu a oferit informații despre subiectele exacte care vor fi discutate în cadrul negocierilor. Pe 13 august, Zelenski […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.