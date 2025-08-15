În așteptarea lui Ianis Hagi, Legia Varșovia a transferat un nou fotbalist!

Fanatik, 15 august 2025 02:20

Transferul lui Ianis Hagi la Legia Varșovia este în continuare pe hold. Polonezii au oficializat o altă mutare importantă.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Fanatik

Acum o oră
02:20
În așteptarea lui Ianis Hagi, Legia Varșovia a transferat un nou fotbalist! Fanatik
Transferul lui Ianis Hagi la Legia Varșovia este în continuare pe hold. Polonezii au oficializat o altă mutare importantă.
Acum 2 ore
01:40
Mario Camora a dezvăluit dialogul pe care l-a avut cu arbitrul după penalty-ul controversat din Braga – CFR Cluj 2-0: „Asta mi-a spus”. Ce a declarat despre adversara din play-off-ul Conference League Fanatik
Mario Camora, căpitanul celor de la CFR Cluj, a reacționat după ce „feroviarii” au părăsit Europa League, fiind eliminați de SC Braga.
01:30
Câți bani a câștigat Gigi Becali după ce FCSB s-a calificat în grupele Conference League Fanatik
Gigi Becali a câștigat o sumă frumoasă de bani după ce FCSB s-a calificat în play-off-ul Europa League și, automat, în grupele Conference League
Acum 4 ore
01:10
Mirel Rădoi, nemilos după Spartak Trnava – Universitatea Craiova 4-3: „Cine m-a luat de prost, treaba lui” Fanatik
Universitatea Craiova s-a calificat în play-off-ul UEFA Conference League, după un retur cu emoții la Trnava. Mirel Rădoi a tras concluziile după fluierul final.
01:00
Mesajul pe care Neluțu Varga i l-a dat lui Gigi Becali înainte de Braga – CFR! L-a făcut pe patronul de la FCSB să nu se mai uite la meci Fanatik
Patronul FCSB a dezvăluit la finalul serii europene ce mesaj i-a trimis Neluțu Varga înainte de fluierul de start. Află ce i-a transmis patronul de la CFR Cluj lui Gigi Becali
00:50
Dan Petrescu a atacat arbitrajul după Braga – CFR Cluj 2-0: „Nu aveau nevoie de acel penalty” Fanatik
Dan Petrescu a reacționat după eșecul suferit de CFR Cluj, 0-2 cu Braga. Tehnicianul a lansat un atac la adresa arbitrului.
00:40
Gigi Becali, îngrijorat după Drita – FCSB 1-3: „Nu putem face posesie!” Fanatik
Ce a remarcat Gigi Becali în Drita - FCSB 1-3. Patronul campioanei României a analizat marea problemă din jocul echipei sale.
00:40
Sorin Cârțu trage un semnal de alarmă după dezastrul evitat de Universitatea Craiova la Trnava: „Avem o problemă” Fanatik
Universitatea Craiova s-a calificat, cu mari emoții, în play-off-ul UEFA Conference League. Ce a declarat Sorin Cârțu imediat după meci.
00:30
Când se joacă Universitatea Craiova – Basaksehir, în play-off-ul UEFA Conference League Fanatik
Istanbul Basaksehir va fi adversara Universității Craiova în play-off-ul UEFA Conference League. Când va avea loc primul duel dintre cele două formații.
00:20
Remarcatul lui Mihai Stoica după ce FCSB s-a calificat în play-off-ul Europa legaue: „Ați văzut ce înseamnă intrarea lui?” Fanatik
Mihai Stoica a oferit primele reacții după ce FCSB a reușit să se califice în play-off-ul Europa League fără mari emoții. Pe cine a remarcat și cui i-a dedicat victoria din Kosovo
00:00
Cristi Balaj, furios după penalty-ul inventat de arbitru în Braga – CFR Cluj 2-0: „E o mare rușine ce s-a întâmplat” Fanatik
Cristi Balaj a oferit primele reacții după ce Braga a condus-o pe CFR Cluj cu scorul de 2-0 la pauza întâlnirii de pe Estádio Municipal de Braga.
14 august 2025
23:50
Elias Charalambous, anunț războinic după Drita – FCSB 1-3: „V-am spus că venim să marcăm!”. Cui i-a dedicat calificarea Fanatik
Elias Charalambous s-a descătușat la flash-interviu după Drita - FCSB 1-3. Campioana României s-a calificat în play-off-ul Europa League
23:40
MAE a emis două alerte de călătorie pentru două destinații iubite de români. Ce trebuie să știe cei care și-au planificat vacanțele aici Fanatik
Ministerul Afacerilor Externe a emis două alerte de călătorie în două destinații de vacanță iubite de români. Avertismentul autorităților
23:40
Dennis Politic a răbufnit după Drita – FCSB 1-3: „Am auzit o grămadă de înjurături, comentarii rasiste! Mă bucur că le-am închis gura!” Fanatik
Dennis Politic a reacționat după golul marcat în victoria obținută de FCSB, 3-1 pe terenul celor de la Drita, în manșa secundă a turului 3 preliminar din Europa League.
23:20
Cu cine joacă CFR Cluj în play-off-ul UEFA Conference League. Adversar dificil pentru Dan Petrescu Fanatik
CFR Cluj a fost eliminată de Braga din turul 3 preliminar UEFA Europa League și astfel că „feroviarii” vor fi retrogradați în Conference League. Ce adversar îi așteaptă pe clujeni în play-off-ul din cupele europene.
23:20
David Miculescu, cu gândul la Aberdeen după golul din Drita – FCSB 1-3: „Sper că, de astăzi, o luăm pe drumul cel bun” Fanatik
David Miculescu, prima reacție după Drita - FCSB 1-3. Atacantul campioanei României, detalii despre duelul cu Aberdeen din playoff.
23:20
Pontul zilei de vineri, 15 august, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 7.00 la Superbet pentru Dinamo – UTA Fanatik
Cu pontul zilei de vineri, 15 august, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 7.00 la meciul Dinamo - UTA
Acum 6 ore
23:10
Dennis Politic s-a distrat cu apărarea Dritei! Cum a marcat golul care i-a trimis pe fanii kosovari acasă. Video Fanatik
Dennis Politic începe să-și intre în forma mult dorită de Gigi Becali. Cum a marcat fotbalistul lui FCSB golul ce le-a luat orice speranță kosovarilor
23:00
Atenție la înșelătoria care circulă pe WhatsApp și Telegram! Cum acționează hackerii pentru a te lăsa fără bani. Avertismentul ASF Fanatik
Autoritatea de Supraveghere Financiară atenționează cu privire la o înșelătorie care circulă pe WhatsApp și Telegram. Cum să te ferești de ea
23:00
Vedeta Stelei s-a dezabonat de furie de la Voyo: “Adios!” Fanatik
Un fost mare fotbalist român s-a dezabonat de furie de la Voyo. Ce s-a întâmplat cu transmisa meciului Drita - FCSB de la Priștina.
22:50
Cu cine va juca FCSB în play-off-ul Europa League Fanatik
FCSB își cunoaște adversara din play-off-ul Europa League. Cu cine se va duela campioana României pentru un loc în faza principală.
22:40
Biletul zilei la pariuri, vineri, 15 august 2025. Câștig de 383 de lei cu fotbal Fanatik
Biletul zilei la pariuri de vineri, 15 august 2025, poate aduce un câștig de 383 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din Premier League și La Liga.
22:40
Ștefan Baiaram, gol superb în Spartak Trnava – Universitatea Craiova! Execuție fantastică a „decarului”. Video Fanatik
Ștefan Baiaram a deschis scorul în partida pe care Universitatea Craiova o joacă la Trnava în manșa secundă a turului 3 preliminar din Conference League.
22:20
Gafa comisă de polițistul în grija căruia se afla deținutul evadat din Botoșani. Va fi nevoit să dea explicații în fața superiorilor Fanatik
Ce greșeli a făcut polițistul care îl supraveghea pe Crainiciuc Ștefan, deținutul care a evadat din ambulanță și a fugit în lanul de porumb de lângă satul Letea Veche
22:20
Costin Ștucan, înjurat din cauza erorilor Voyo! Apelul jurnalistului: „Vă rugăm să fiți civilizați” Fanatik
Costin Ștucan și invitații săi au fost nevoiți să suporte un val de înjurături în direct după erorile Voyo din timpul meciului Drita - FCSB. Cum a reacționat jurnalistul
22:00
„Călăul” Universității Cluj, răpus de doi foști rapidiști! Ce s-a întâmplat în manșa secundă a „dublei” Ararat-Armenia – Sparta Praga Fanatik
Sparta Praga s-a calificat în play-off-ul Conference League după ce a trecut de Ararat. Returul a fost decis de doi fotbaliști care au jucat la Rapid.
21:50
„Rușine, Voyo! Rușine ProTV! Dați-ne banii înapoi!” Mii de români, furioși după ce platforma online a picat la Drita – FCSB Fanatik
Partida dintre Drita și FCSB, din manșa retur a turului 3 preliminar UEFA Europa League a fost difuzată exclusiv pe Voyo. Platforma a picat înainte de startul meciului, iar mii de români au fost nemulțumiți.
21:50
Filmul crimei din Sibiu: ce s-a întâmplat cu puțin timp înainte ca tânărul de 23 de ani să-și ucidă bunicul. Motivul pentru care și-a ieșit din minți Fanatik
Au apărut noi detalii despre crima din Sibiu, în care un tânăr de 23 de ani și-a ucis bunicul. Ce l-a făcut pe acesta să-și piardă mințile și ce s-a întâmplat cu puțin timp înainte
21:30
Voyo a mutat Drita – FCSB la TV din cauza erorilor! Unde se vede meciul Fanatik
Schimbare de planuri! Ce se întâmplă cu meciul dintre Drita și FCSB după ce platforma Voyo a picat în primul minut.
21:20
Cele patru zodii care își schimbă viața de pe 15 august, de la ora 15.00. Noroc din plin, reușite, împăcări, dar și oportunități pentru ele Fanatik
Patru zodii își pot schimba viața de pe 15 august. Norocul le surâde acestor nativi pe diferite planuri în a doua parte a lunii august.
21:20
A crăpat Voyo din secunda 1! Zeci de mii de români nu au vazut golul lui Juri Cisotti din minutul 1 Fanatik
Voyo a dat-o în bară înainte de Drita - FCSB! Zeci de mii de suporteri au ratat golul lui Cisotti din primul minut, după ce platforma a întâmpinat probleme
Acum 8 ore
21:10
Revoltă în București după ce sute de locuri de parcare plătite au dispărut peste noapte. Amenzi pentru cei care și-au lăsat mașinile în fața blocului Fanatik
Sute de locuri de parcare au fost desființate în București, iar oamenii sunt extrem de revoltați. În ce sector au fost lăsați șoferii ”cu mașinile-n aer”?
21:10
Donald Trump, optimist înainte de întâlnirea cu Vladimir Putin: “Cred că e convins că va încheia un acord” Fanatik
Donald Trump, optimist în legătură cu summitul cu Vladimir Putin. Liderul de la Casa Albă crede că întâlnirea va avea succes
21:10
Soția lui Titus Corlățean solicită în instanță plata unor sporuri și indemnizații. Ce salariu încasează de la stat partenera de viață a candidatului la președinția PSD Fanatik
Mădălina, soția lui Titus Corlățean, este cadru didactic la o școală din București. Ea solicită, alături de colegii ei, recalcularea unor indemnizații.
21:00
Sorin Cârțu nu are liniște înainte de Spartak Trnava- Universiatea Craiova. „Nu am avea nicio scuză, niciun alibi” Fanatik
Ce a declarat Sorin Cârțu, președintele Universității Craiova, cu o oră înainte de duelul cu Spartak Trnava din Slovacia.
20:40
Ciprian Marica, bulversat de primul „11” al FCSB din returul cu Drita: „Nu mai înțeleg nimic!”. Ce jucător l-a revoltat: „Nu știu ce face ăsta la antrenamente” Fanatik
Ciprian Marica nu a înțeles în totalitate primul „11” alcătuit de Gigi Becali pentru meciul dintre Drita și FCSB. Cine este jucătorul care i-a ridicat semne de întrebare
20:30
Vești proaste pentru șoferii din România. Programul Rabla va fi reluat, dar cu un buget mult mai mic decât cel anunțat inițial Fanatik
Programul Rabla va fi reluat, însă vine cu vești neplăcute pentru șoferii din România. Bugetul alocat va fi unul mult mai mic
20:30
Ioan Becali a dezvăluit topul jucătorilor “vopsiți” pentru transferuri pe bani grei: “Un pupic de 500.000 de dolari” Fanatik
Giovanni Becali a vândut o mulțime de jucători în cariera sa de impresar. Cine au fost cei care au plecat pe sume mai mari decât valoarea lor din acel moment.
20:00
A plecat de la echipă în ziua meciului Braga – CFR Cluj! Cu ce echipă a semnat fotbalistul Fanatik
SC Braga a renunțat la un jucător cu puțin timp înainte de meciul contra lui CFR Cluj din Europa League. Fotbalistul a plecat în Spania.
19:50
Categoria de pacienți care au asigurată continuitatea tratamentelor decontate. CNAS vine cu explicații Fanatik
O anumită categorie de pacienți trebuie să știe că beneficiază, în continuare, de tratamente decontate. CNAS vine cu o serie de precizări
19:40
Marius Șumudică, avertisment pentru olteni înainte de Universitatea Craiova – Bașakșehir: „Ia campionatul în România la pas” Fanatik
Marius Șumudică a dat un verdict ferm în perspectiva dublei dintre Universitatea Craiova și Bașakșehir din play-off-ul Conference League
19:40
Mesaje de Sfânta Maria 2025. Cele mai frumoase urări de Sf. Maria Fanatik
Cele mai frumoase urări de Sfânta Maria 2025 pentru familie și prieteni. Mesajele pe care le poți trimite sărbătoriților zilei de 15 august.
19:40
Stenograme explozive în scandalul dintre Ilie Bolojan și primari. Amenințări din partea unui edil PSD: “Le retragem sprijinul” Fanatik
Stenograme în scandalul dintre premierul Ilie Bolojan și primari, pe tema investițiilor din PNRR. Ce a transmis un lider PSD
19:20
Dan Șucu a luat avionul să-l vadă la treabă pe cel mai titrat fotbalist român! Italienii au dezvăluit interesul Fanatik
Dan Șucu, decizie de ultimă oră! Patronul de la Rapid și Genoa va lua avionul pentru a vedea pe viu un internațional român. Despre cine e vorba.
Acum 12 ore
19:10
Fanatik SuperLiga, vineri, 15 august, ora 12:00. Horia Ivanovici, invitați de top într-o ediție specială dedicată cupelor europene Fanatik
Fanatik SuperLiga programează o nouă ediție de foc vineri, 15 august, ora 12:00. Horia Ivanovici are invitați de calibru după meciurile din cupele europene.
19:10
Porțiunea de autostradă care ar putea fi gata mai devreme. Ministrul Transporturilor anunță stadiul în care sunt lucrările Fanatik
Se muncește intens pe o secțiune importantă de autostradă din România. Ministrul transporturilor, Ciprian Șerban, vine cu un anunț pentru șoferi
18:40
Sfânta Maria 2025. Tradiții și obiceiuri: Ce nu e bine să faci de Adormirea Maicii Domnului Fanatik
Ce tradiții și obiceiuri sunt respectate de Sfânta Maria 2025? Iată ce e bine să faci și să nu faci de Adormirea Maicii Domnului.
18:30
Un deținut român din Italia a luat doi ostatici într-o farmacie și a amenințat cu un cuțit un angajat. Cum a încercat să scape de polițiști Fanatik
Un român în vârstă de 46 de ani a creat panică într-o farmacie din Italia. A răpit un farmacist și un client, după care a încercat să păcălească polițiștii
18:30
Drita – FCSB, live video în manșa retur din turul 3 preliminar UEFA Europa League. Campionii României, la 90 de minute de play-off Fanatik
Drita - FCSB va avea loc în manșa retur din turul 3 preliminar UEFA Europa League. Pe Fanatik.ro găsiți toate detaliile despre meciul din Kosovo.
18:20
Alex Mitriță, desemnat fotbalistul lunii în China! Presa asiatică este în extaz: „Este o bijuterie!” Fanatik
Alex Mitriță a fost de neoprit de la debutul său pentru Zhejiang. Află ce a spus presa din China după ce „piticul” a fost desemnat „fotbalistul lunii” în CSL
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.