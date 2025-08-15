Oana Țoiu asigură că România continuă eforturile diplomatice pentru ca Washingtonul să primească informațiile corecte despre ce se întâmplă în ţară
Adevarul.ro, 15 august 2025 06:30
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a afirmat joi, 14 august, că autoritățile de la București continuă eforturile diplomatice pentru ca Washingtonul să primească informațiile corecte despre ceea ce se întâmplă în ţară.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 5 minute
06:45
Washington Post: Ce trebuie să țină minte Donald Trump înainte de summitul de la Alaska # Adevarul.ro
În iulie 1953, așteptând vești despre încetarea Războiului din Coreea, președintele american Dwight Eisenhower nu a putut dormi o noapte întreagă.
06:45
O a treia persoană a murit din cauza incendiilor de vegetație din Spania. Este vorba despre un pompier voluntar care intervenea la un incendiu în Castilia și León, au anunțat joi, 14 august, autoritățile.
Acum 30 minute
06:30
Summit fără consecințe, dar cu o lecție crucială pentru România: „Suntem mult mai afectați decât alte țări, deci trebuie să contribuim mai mult” # Adevarul.ro
Europa nu a fost chemată la masa negocierilor la summit-ul din Alaska – care nu va schimba, cel mai probabil, cu nimic soarta războiului - pentru că nu contribuie îndeajuns de mult, spune experta în securitate Iulia Joja. În acest context, și pentru România lecția summit-ului este aceeași.
06:30
Oana Țoiu asigură că România continuă eforturile diplomatice pentru ca Washingtonul să primească informațiile corecte despre ce se întâmplă în ţară # Adevarul.ro
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a afirmat joi, 14 august, că autoritățile de la București continuă eforturile diplomatice pentru ca Washingtonul să primească informațiile corecte despre ceea ce se întâmplă în ţară.
Acum o oră
06:15
Popa sfințește sportul. Un profesor cu 33 de operații și cu un picior tăiat ține în viață, de 29 de ani, prima echipă feminină de rugby din România # Adevarul.ro
Eusebiu Popa are 58 de ani, iar în 1996 a făcut un lucru care va rămâne în istoria sportului românesc.
Acum 2 ore
05:45
Trucul de 5 secunde al unui chef cu 5 stele Michelin care transformă vinetele prăjite în delicii crocante, fără pic de ulei în exces # Adevarul.ro
Descoperă trucul de 5 secunde al chef-ului cu 5 stele Michelin, Dani García, pentru vinete prăjite crocante, ușoare și aromate, fără exces de ulei. Sfaturi pas cu pas pentru gustări perfecte și textură ideală.
05:15
15 august, Sfânta Maria Mare. Tradiții și ce nu este bine să faci de Adormirea Maicii Domnului. Ce semnifică Paștele verii # Adevarul.ro
Pe 15 august, de Sfânta Maria Mare, românii respectă tradiții și evită gesturi interzise. Află semnificația Adormirii Maicii Domnului și de ce e considerată Paștele verii.
05:15
Majorarea capitalului social pentru SRL-uri, la firul ierbii. „Cel mai enervant argument: să aibă statul ce recupera” # Adevarul.ro
Creșterea de 40 de ori a capitalului social minim, de la 200 lei la 8.000 lei, a provocat păreri pro și contra în societatea românească. Unii susțin că va spori economia subterană, iar alții că vor fi responsabilizați anterprenorii.
Acum 4 ore
04:45
Înaintea întrevederii dintre președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin, conflictul din estul Ucrainei intră într-o nouă fază critică.
04:45
Cele mai spectaculoase construcții din România ultimilor ani. Provocările inginerești ale marilor lucrări de infrastructură # Adevarul.ro
Cele mai complexe lucrări de infrastructură rutieră și feroviară din România se află încă în șantier, însă, în ultimul deceniu, unele dintre aceste proiecte de amploare au oferit motive de mândrie constructorilor lor.
04:15
Un recent raport al Ministerului Finanțelor a scos la iveală o situație paradoxală: 698.000 de companii din România nu au cont bancar. Specialiștii consultați de „Adevărul” au explicat cum este posibil ca atât de multe entități juridice să funcționeze în afara circuitului bancar.
04:00
La nivel global, numărul ultrabogaților depășește 940.000 de persoane, cu o creștere estimată de 9% anual ca număr și 8% ca valoare totală a averii până în 2030, se arată într-un studiu care analizează comportamentul de consum al acestora.
03:30
Autostrada A13 Sibiu - Făgăraș a prins contur. Stadiul lucrărilor pe noile șantiere din centrul României # Adevarul.ro
Șantierele Autostrăzii Sibiu - Făgăraș au fost deschise recent, dar finalizarea lucrărilor pe cei 70 de kilometri de autostradă este estimată pentru anul 2027. Noua autostradă va conecta orașul Făgăraș din centrul României la rețeaua de autostrăzi, facilitând călătoriile spre Brașov.
Acum 6 ore
02:30
Piața criptomonedelor crește vertiginos: Bitcoin a atins un nou record. Cum stau alte monede virtuale # Adevarul.ro
Anul 2025 se anunță a fi unul definitoriu pentru piața criptomonedelor, marcând o etapă de maturizare și consolidare, cu creșteri majore ale valorilor monedelor virtuale, inclusiv pentru Bitcoin și Ethereum.
01:45
Subiecte „banale” la Bacalaureatul de toamnă și posibile rezultate artificiale. Expert în educație: „BAC-ul la muzeu. E o relicvă” # Adevarul.ro
Gradul de dificultate al subiectelor de la Bacalaureat este unul din ce în ce mai scăzut. După sesiunea de toamnă 2025, profesorii vorbesc despre teme „banale” și rezultate „fals-pozitive”, ba chiar o manevră mârșavă a sistemului de a-și ascunde incompetența.
01:15
Miami Beach al României, construit pentru valută. CIA: „Conducerea a recunoscut valoarea dolarului turistic” # Adevarul.ro
În urmă cu cinci decenii, stațiunile din România se aflau în plină transformare, datorită numărului mare de români nevoiți să își petreacă vacanțele în țară, dar și a goanei regimului Ceaușescu după valută. Multe dintre marile hoteluri ridicate în anii ’70 au ajuns, între timp, aproape pustii.
Acum 8 ore
00:45
Ziua în care românii au început să urască partidele politice. Catastrofa națională care a marcat un întreg popor # Adevarul.ro
Acum 109 ani avea loc o adevărată catastrofă națională pentru români. Este vorba despre înfrângerea rușinoasă de la Turtucaia în fața armatelor germano-bulgare. Pe lângă evenimentul militar în sine, dezastrul a avut implicații majore pentru români.
00:15
15 august. Ziua în care s-a născut Grigore Gheba. Povestea vieţii celui mai cunoscut autor de culegeri de matematică din România # Adevarul.ro
Ziua de 15 august marchează de-a lungul istoriei o serrie de evenimente importante, de la execuţia domnitorului român Constantin Brâncoveanu şi a fiilor săi, până la naşterea celui mai cunoscut autor de culegeri de matematică, Grigore Gheba.
00:00
Cine este politicianul de la care a pornit procedura ANAF de 1 milion de euro împotriva lui Klaus Iohannis. „Eu am depus plângerea” # Adevarul.ro
Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe susține că procedura prin care ANAF l-a somat pe Klaus Iohannis să plătească aproape un milion de euro, reprezentând chirii încasate nelegal, a fost declanșată ca urmare a unei plângeri depuse chiar de el.
14 august 2025
23:45
Liderul AUR, George Simion, îl imită ironic pe Ilie Bolojan. A postat un „mesaj” cu sarcasm pentru primari # Adevarul.ro
George Simion, liderul AUR, îl ironizează pe premierul Ilie Bolojan printr-o postare pe Facebook, susținând că redă mesajul real transmis de acesta primarilor după ce mai multe proiecte finanțate prin PNRR au fost blocate sau amânate.
23:30
Ionuț Moșteanu vrea o alianță militară cu Bulgaria și Turcia pentru securitatea Mării Negre: „Trebuie să descurajăm Rusia” # Adevarul.ro
România propune extinderea cooperării militare cu Bulgaria și Turcia într-o alianță regională dedicată securității în Marea Neagră, cu obiectivul de a contracara amenințarea Rusiei.
23:00
După Alaska, Trump ia în calcul un summit extins cu Putin, Zelenski și UE. „Probabil vom aduce şi unii lideri europeni” # Adevarul.ro
Președintele Donald Trump a sugerat că, după întâlnirea sa de vineri din Alaska cu Vladimir Putin, ar putea urma un summit extins la care să participe și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, dar și unii lideri europeni, dacă discuțiile vor deschide calea spre un acord de pace în Ucraina.
Acum 12 ore
22:30
Angajații Guvernului cer oprirea „concedierilor haotice”. FNSA, ultimatum pentru Bolojan: „Ne pregătim de proteste masive!” # Adevarul.ro
Federația Națională a Sindicatelor din Administrație (FNSA) dă ultimatum Guvernului: opriți concedierile haotice din administrația centrală și prezentați până pe 22 august un plan real de reformă, bazat pe criterii obiective și o analiză de impact, altfel urmează proteste masive.
22:15
Incendiu de proporții la Slatina: flăcările de la stația de epurare s-au extins către locuințele din apropiere # Adevarul.ro
Un incendiu puternic izbucnit în zona stației de epurare din Slatina a pus în pericol mai multe locuințe de pe strada Mânăstirii.
22:15
CNAS recunoaște: Nu sunt bani. Tratamentul bolnavilor de cancer a ajuns la mila creditelor de angajament, adică pe datorie # Adevarul.ro
CNAS anunță că tratamentele pentru bolnavii de cancer continuă, dar plățile către furnizori întârzie din cauza lipsei de credite bugetare, instituția bazându-se pe credite de angajament pentru a asigura continuitatea terapiei pacienților.
22:15
Horoscop vineri, 15 august. De Sfânta Maria, o zodie înțelege diferit fidelitatea, alta ignoră romantismul # Adevarul.ro
Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de vineri, 15 august.
22:00
Filmul „Barbie”, interzis într-un orăşel din Franţa, după ameninţări privind „promovarea de povești LGBT” # Adevarul.ro
O proiecție în aer liber a filmului Barbie a fost anulată în suburbia Noisy-le-Sec din Franța, după ce organizatorii au primit ameninţări cu violenţa din partea unei minorităţi „obscurantiste și fundamentaliste”, care consideră că filmul „promovează povești LGBT”.
22:00
Ministerul rus al Justiţiei a declarat ONG-ul Reporteri Fără Frontiere (RSF) "indezirabil" pe teritoriul Rusiei, ceea ce înseamnă de facto interzicerea sa, în plină reprimare de către autorităţi a oricărei forme de disidenţă.
22:00
Declarație șocantă a ministrului maghiar de Externe. „Bruxelles-ul vrea să elimine guvernele patriotice din Ungaria, Serbia şi Slovacia” # Adevarul.ro
Statele central-europene se confruntă cu "tentative tot mai drastice de intervenţie" externă, a scris joi pe Facebook ministrul ungar de externe Peter Szijjarto, după o convorbire telefonică avută cu omologii săi din ţările vecine Slovacia şi Serbia.
21:45
Noile modificări privind pensiile speciale: se calculează diferit și crește vârsta de pensionare # Adevarul.ro
Beneficiarii de pensii de serviciu, respectiv așa numitele pensii speciale, vor trebui să se pensioneze la vârsta standard și la o vechime minime în muncă de cel puțin 35 de ani.
21:30
Bolojan a ordonat un control total la Guvern. A cerut acum statele de funcții, salariile și cine beneficiază de pensii speciale # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a cerut ca o parte dintre instituțiile din subordinea Guvernului să transmită rapoarte detaliate privind statele de funcții, salariile și sporurile, într-o nouă încercare de reducere a cheltuielilor publice, arată un document obținut în exclusivitate de Adevărul.
21:15
Filmare virală cu Nicușor Dan. Cum a reacționat când a fost prezentat drept George Simion # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan este subiectul unei glume pe rețele de socializare, care a devenit virală.
21:00
Judecătorii CCR scapă de modificările pensiilor magistraților. Rămâne vechea schemă: pensii de 80% și vechime de 25 de ani # Adevarul.ro
Judecătorii Curții Constituționale rămân în afara noilor modificări privind pensiile magistraților: proiectul de lege aprobat de Guvern păstrează pentru CCR pensia de 80% din indemnizație și venituri, cu vechimea minimă de 25 de ani.
21:00
Șantierele celor mai importante autostrăzi ar putea fi abandonate. S-au terminat banii, urmează iarna, iar muncitorii sunt în concediu # Adevarul.ro
Șantierele principalelor autostrăzi din România se confruntă cu o criză financiară: fondurile se termină, iar lucrările riscă să fie suspendate. Experții atrag atenția că blocajele financiare pot pune în pericol finalizarea proiectelor de infrastructură rutieră de mare importanță.
20:45
Alertă pentru turiștii români din Grecia: este pericol mare de incendii. UE a ridicat avioane de urgență, inclusiv din România # Adevarul.ro
Ministerul Afacerilor Externe avertizează că în Grecia se menține riscul ridicat de incendii de vegetație, din cauza temperaturilor foarte ridicate, a lipsei precipitațiilor, a umidității scăzute și a vântului puternic. Călătorii români sunt sfătuiți să fie prudenți și să evite zonele de risc.
20:45
Reţeaua de socializare X a lui Elon Musk, afectată de o pană la nivel mondial. Ultima dată s-a întâmplat în martie # Adevarul.ro
Numeroşi utilizatori ai reţelei de socializare X semnalează o pană a platformei lui Elon Musk, care nu încărca mesaje, joi după-amiaza, înaintea orei15.00 GMT (18.00, ora României), potrivit site-ului DownDetector.
20:45
Momente de panică pe Centura Lugojului, unde o maşină s-a făcut scrum. Pasagerii, printre care un copil, s-au autoevacuat # Adevarul.ro
Doi adulţi şi un copil au scăpat nevătămaţi după ce mașina în care se aflau a luat foc pe Centura Lugojului. Incendiul s-a extins rapid și la vegetația din apropiere, fiind necesară intervenția pompierilor.
20:00
Minivacanța de Sfânta Maria: programul evenimentelor din București în weekend-ul prelungit # Adevarul.ro
Capitala oferă în minivacanța de Sfânta Maria o paletă largă de evenimente pentru toate gusturile: proiecții de filme în aer liber, plimbări cu bărcuțe pe Dâmbovița, ceremonii de Ziua Marinei, spectacole de teatru, concerte, petreceri și expoziții.
20:00
Război pe bani grei între sute de foști polițiști și Casa de Pensii a MAI. Instituția le cere în instanță să dea toți banii înapoi # Adevarul.ro
Sute de foști polițiști pensionați între 2020 și 2024 au fost chemați în instanță de Casa de Pensii a MAI, care le cere înapoi sumele primite. Avocații vorbesc despre un „act de acoperire”, având în vedere că deciziile de pensionare fuseseră emise chiar de instituția care îi acuză acum.
20:00
Președintele american Donald Trump a declarat joi că ar putea decide să țină o conferință de presă de unul singur, în loc de una comună, după summitul său din Alaska cu liderul rus Vladimir Putin, dacă „întâlnirea nu se termină bine”,
20:00
„Operațiunea împotriva Ungariei a fost lansată oficial”. Peter Magyar acuză Rusia că se amestecă în politica de la Budapesta şi cere explicații # Adevarul.ro
Tensiunile dintre Rusia și Ungaria escaladează după ce Serviciul de Informații Externe rus (SVR) a acuzat Comisia Europeană că ar pregăti o „schimbare de regim la Budapesta”. Liderul opoziției, Peter Magyar, acuză Rusia de dezinformare şi de ingerinţă în politica internă a țării.
20:00
Contracte de milioane în școli de stat pentru firma Gab Pavolux, legată de Sorina Docuz, apropiata lui Ciolacu # Adevarul.ro
Gab Pavolux, firmă controlată formal de un fotomodel din Dubai și cu legături cu Sorina Docuz, apropiată a fostului premier Marcel Ciolacu, a câștigat zeci de contracte publice de milioane de euro pentru catering în școli, cel mai recent în valoare de aproape 7 milioane de lei cu Primăria Sector 6.
19:45
Sora pacientei infectate cu Candida auris la Floreasca cere imagini din salon: „Să vedem ce angajat a refuzat să respecte dreptul la viață” # Adevarul.ro
În timp ce Lavinia Vlad continuă să se recupereze într-un spital din Belgia, sora sa cere insistent imaginile din salonul de la Centrul de Arşi şi descrie progresele făcute de aceasta, dar și traumele rămase din perioada internării în România.
19:45
Cazul activistei Angi Șerban, inclus în raportul Departamentului de Stat al SUA cu privire la situaţia drepturilor omului în România # Adevarul.ro
Raportul Departamentului de Stat al SUA cu privire la situaţia drepturilor omului în 2024 în România atrage atenția asupra unor abuzuri comise de Poliția Română.
19:30
Avionul rusesc din „cazul cocaina” a ajuns în Alaska, unde urmează să aibă loc întâlnirea Putin–Trump # Adevarul.ro
Un avion guvernamental rusesc, folosit anterior într-o operațiune internațională privind trafic de droguri, a decolat marți dimineață din Moscova cu destinația Anchorage, cel mai mare oraș din Alaska, unde este așteptată o întâlnire de rang înalt între președintele rus Vladimir Putin și omologul ame
19:15
Președintele rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump se vor întâlni vineri în Alaska pentru a discuta încheierea războiului pe care Moscova îl poartă de trei ani în Ucraina. Liderii urmează să abordeze ideea unui „schimb de teritorii”.
19:15
Primarul liberal al Slatinei se opune măsurilor de austeritate propuse de Guvern. „Dacă este nevoie, mă lupt cu Bolojan” # Adevarul.ro
Primarul municipiului Slatina, liberalul Mario De Mezzo, se opune măsurilor propuse de premierul Ilie Bolojan în privinţa programului "Anghel Saligny", arătând că se va "lupta" pentru continuarea finanţării proiectelor.
19:00
S-au terminat banii de salarii la Ministerul Economiei. De instituție depinde producția de armament a României. Anunțul ministrului # Adevarul.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruță, avertizează că instituția pe care o conduce nu are fonduri suficiente pentru plata salariilor în august și decembrie, fiind nevoie de redirecționarea unor bani de la un program neimplementat.
19:00
Forbes, interviu cu miliardarul român care continuă să predea la catedră cu normă întreagă. „E vorba despre a construi ceva semnificativ” # Adevarul.ro
Un profesor de informatică a devenit miliardar lansând patru start-up-uri din laboratorul său de cercetare finanțat din fonduri private, printre care se numără și unicornii Databricks și Anyscale.
19:00
Pățania unui român care a încuiat cheia mașinii în portbagaj: „Nevasta mă înjură de patru ore, fără să respire”. Reacția internauților: „Divorțează!” # Adevarul.ro
Postarea unui român aflat în Grecia, în vacanță, care s-a trezit cu mașina blocată după ce a uitat cheile mașinii in portbagaj, a devenit virală pe Facebook. Bărbatul a cerut ajutorul conaționalilor, descriind situați în care se află: „cu o nevastă care mă înjură de patru ore, fără să respire”.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.