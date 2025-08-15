Summit fără consecințe, dar cu o lecție crucială pentru România: „Suntem mult mai afectați decât alte țări, deci trebuie să contribuim mai mult”

19:00

Postarea unui român aflat în Grecia, în vacanță, care s-a trezit cu mașina blocată după ce a uitat cheile mașinii in portbagaj, a devenit virală pe Facebook. Bărbatul a cerut ajutorul conaționalilor, descriind situați în care se află: „cu o nevastă care mă înjură de patru ore, fără să respire”.