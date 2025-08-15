Ciocniri violente în timpul protestelor antiguvernamentale din Serbia

Protestatarii anti-guvernamentali s-au adunat, vineri seara, în mai multe orașe din Serbia la mitingurile organizate de studenți pe rețelele sociale, cu mesajul „În seara asta, veți ceda sub presiune”. Manifestațiile au fost urmate de violențe între protestatari și forțele de ordine. Ministrul de Interne sârb, Ivica Dačić, a declarat că cel puțin 42 de polițiști au fost răniți în timpul protestelor, dintre care câțiva grav, și că 37 de persoane au fost reținute.La Belgrad au avut loc mai...

