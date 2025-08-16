Municipiul Suceava. A crescut numărul furturilor de biciclete. Poliția: ”Utilizaţi întotdeauna două sisteme antifurt pentru asigurarea bicicletei”

16:00

Ajutoarele trimise la Broșteni din toată țara sînt depozitate la Casa de Cultură din localitate, iar acestea sînt împărțite de profesori-voluntari persoanelor care au nevoie de ele funcție de necesități. O fetiță de 13 ani din județul Călărași i-a trimis unei fetițe din Broșteni, care să aibă tot 13 ani, haine și rechizite, dar și […] Articolul Haine și rechizite de la o fetiță de 13 ani din județul Călărași, plus o scrisoare de încurajare, pentru o fetiță de 13 ani din Broșteni: ”Știu că treci printr-o perioadă grea, dar vreau să știi că nu ești singură” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.