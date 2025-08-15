Bolojan l-a vizitat pe Gheorghe Hagi, la Academia lui din Constanța (FOTO)
Bihoreanul, 15 august 2025 20:00
Premierul Ilie Bolojan a făcut o vizită surpriză, vineri, la Academia de Fotbal deținută de Gheorghe Hagi la Constanța. Regele fotbalului românesc a spus că l-a primit cu bucurie pe prim-ministru.
S-au lăudat degeaba: pasajul din Oșorhei va fi gata doar la toamnă, deși oficialii avansau luna august (FOTO) # Bihoreanul
Lucrările de construcție a pasajului suprateran peste DN 1, în Oșorhei, au ajuns la un stadiu de 75%, a anunțat joi Consiliul Județean Bihor. Șantierul se va închide în octombrie, deși, în primăvară, șeful CJ, Mircea Mălan, și constructorul susțineau că cel târziu în august lucrările vor fi terminate.
Revenire spectaculoasă pentru FC Bihor, care a câştigat cu 3-2 jocul cu Dumbrăviţa şi a urcat pe primul loc în Liga a II-a (FOTO) # Bihoreanul
Formaţia FC Bihor a urcat pe primul loc al Ligii a II-a, după ce a învins vineri echipa CSC Dumbrăviţa. Meciul jucat pe caniculă, la Stadionul Iuliu Bodola, a fost unul foarte spectaculos. Oaspeţii au condus cu 2-0, dar orădenii au revenit în repriza a doua şi au întors scorul în favoarea lor, câştigând cu 3-2!
Lecția de dirigenție: Încă o licitație cu cântec la Primăria Oradea! La Direcția Tehnică au trecere clujenii... # Bihoreanul
Ghici ghicitoarea mea: trânteală sau neatenție? Greu de dovedit motivul pentru care o licitație a Primăriei Oradea a fost anulată, dar achizițiile municipalității sunt tot mai suspecte.
Supereroii anunță o nouă ediție a Festivalului Filmului pe Frontieră de la Salonta, cu proiecții în aer liber (VIDEO) # Bihoreanul
Cinematografia română și cea maghiară se întâlnesc din nou pe graniță, la Salonta, în cadrul Festivalului Filmului pe Frontieră (FFF), ajuns la cea de-a 7-a ediție. Evenimentul se va desfășura între 29 și 31 august, în curtea Muzeului Memorial Arany János, unde publicul este invitat să participe gratuit la proiecții de filme în aer liber.
Sună clopoțelul… pentru muncitori! Cu 3 săptămâni înainte de începerea anului școlar, Colegiul Gojdu și Liceul Blaga intră în șantier (FOTO) # Bihoreanul
Alte două școli din Oradea intră pe lista celor care se modernizează. Primăria a anunțat, vineri, semnarea contractelor de lucrări pentru creșterea eficienței energetice la Colegiul Emanuil Gojdu și Liceul Lucian Blaga, iar muncitorii trebuie să lucreze cu prioritate în interior, ca suprafețe cât mai mari să fie finalizate până la începerea școlii. Elevii vor reveni în clase pe 8 septembrie.
Reforma pensiilor speciale, în dezbatere publică: vârsta de pensionare crește la 65 de ani până în 2036 # Bihoreanul
Ministerul Muncii a pus în dezbatere publică proiectul de reformă a pensiilor speciale din justiție, pe care Executivul condus de Ilie Bolojan intenționează să îl adopte. Noua lege ar urma să intre în vigoare la 1 octombrie și va modifica regulile privind calculul pensiilor, condițiile de vechime și vârsta de pensionare.
„Vreau să normalizăm cartea”: Biblioteca județeană se redeschide cu un „look” modern și servicii noi (FOTO) # Bihoreanul
După un an și jumătate de lucrări, pe 2 septembrie a.c., Biblioteca județeană Gheorghe Șincai se va redeschide pentru bihoreni cu o înfățișare complet nouă, obținută după investiții de 4 milioane de euro. Toate spațiile bibliotecii au fost modernizate, iar cititorii vor fi invitați în bibliotecă nu doar ca să împrumute cărți, ci și să lucreze, să se relaxeze ori să bea o cafea printre rafturile cu volume noi. „Vrem să devenim o versiune cât mai prietenoasă a unei biblioteci publice”, explică directoarea Ancuța Șchiop.
Valul de căldură din vestul țării se intensifică, iar meteorologii au emis, pentru sâmbătă, un cod portocaliu de caniculă, avertizând că vor fi temperaturi deosebit de ridicate în județele Bihor, Arad și Timiș.
A condus cu 77 km/h și riscă o amendă de aproape 100.000 de euro! Cum taxează Elveția șoferii indisciplinați # Bihoreanul
Un șofer care a fost surprins circulând cu 77 km/h pe o stradă din orașul elveția Lausanne riscă o amendă de 90.000 de franci elvețieni, adică circă 95.400 euro. Bărbatul este un om de afaceri milionar, iar Elveția taxează șoferii indisciplinați în funcție de venituri.
Festivalul „Florica Ungur” din Oradea se vede la TV: va fi difuzat vineri și duminică la TVR (VIDEO) # Bihoreanul
Cea de-a IV-a ediție a Festivalului „Florica Ungur” care a avut loc în Oradea, la Teatrul Regina Maria, va fi difuzată la TVR Timișoara vineri, 15 august, și duminică, 17 august, de la ora 16.
Noul Volkswagen Touareg este disponibil la showroom-ul D&C Oradea, gata să îți ofere combinația perfectă între performanță și inovație. Acest SUV premium impresionează prin designul impunător, interiorul sofisticat și tehnologiile avansate care transformă fiecare călătorie într-o experiență memorabilă.
Incendiu masiv la Lugașu de Sus: Au ars peste 22 de hectare de vegetație uscată și 500 de pomi fructiferi (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Un incendiu de proporții a izbucnit joi în Lugașu de Sus, mistuind peste 22 de hectare de vegetație uscată și distrugând peste 500 de pomi fructiferi. Potrivit ISU Crișana, intervenția promptă a pompierilor a împiedicat extinderea flăcărilor spre o fermă de oi și spre fondul forestier din apropiere.
Iohannis, scoate banii! ANAF l-a notificat pe fostul președinte să restituie milionul de euro încasat ilegal din chirii # Bihoreanul
Fostul președinte Klaus Iohannis a fost notificat de Agenţia Națională de Administrare Fiscală că trebuie să achite aproape un milion de euro, sumă aferentă veniturilor obținute nelegal din închirierea unei case din centrul Sibiului.
Guvernul renunță la proiecte PNRR care nu pot fi terminate la timp și blochează noi investiții Anghel Saligny # Bihoreanul
Guvernul va renunța la proiectele finanțate prin PNRR pentru care nu există încă un ordin de începere a lucrărilor și suspendă proiectele care sunt la un grad fizic de 30% și, astfel, riscă să nu se termine la timp, până în vara anului viitor. Totodată, Executivul vrea să blocheze toate noile investiții Anghel Saligny, aceste măsuri fiind cuprinse într-un proiect de ordonanță de urgență care joi a fost analizat în ședință de Guvern.
Proiect de lege: Amenzi de până la 100.000 lei pentru cei care construiesc garaje sau anexe, în propria curte, fără autorizație # Bihoreanul
Proiectul de lege privind reforma administrației publice locale, aflat acum în dezbatere publică, prevede amenzi uriașe pentru românii care construiesc garaje, șoproane, grajduri sau depozite fără autorizație de la primărie.
Tânăr prins în Salonta în timp ce ridica un troler cu aproape 4 kilograme de canabis aduse din Spania # Bihoreanul
Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Oradea, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Oradea, au reținut un tânăr de 20 de ani cercetat pentru trafic internațional de droguri de risc și trafic de droguri de risc. Acesta ar fi procurat din Spania aproximativ 3,9 kilograme de canabis, pe care le-ar fi introdus în țară prin intermediul unei firme de curierat internațional.
Programul RER Vest în mini-vacanță: colectare fără întreruperi, dar centrele cu aport voluntar vor fi închise # Bihoreanul
Operatorul de salubritate RER Vest a anunțat că vineri, 15 august, de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, birourile de Relații cu Clienții și mai multe puncte de colectare cu aport voluntar vor fi închise. În același timp, însă, activitatea de ridicare a deșeurilor se va desfășura fără întrerupere.
Accident cu 4 mașini în Bihor, între Tămășeu și Satu Nou. UPDATE: S-a reluat circulația # Bihoreanul
Traficul rutier este complet blocat, joi după-amiază, pe DN19, între localitățile Tămășeu și Satu Nou, în urma unui accident în care au fost implicate patru autoturisme. Potrivit comisarului-șef Alina Fărcuța, din cadrul Poliției Bihor, apelul la 112 a fost făcut la ora 13.58. În urma impactului, o persoană a fost transportată la spital pentru investigații medicale. Din informațiile disponibile până acum, victima ar fi suferit răni ușoare.
Bolojan i-a enervat pe primari, care amenință să blocheze ședințele de Guvern: „Își pune în cap toată țara” # Bihoreanul
Premierul Ilie Bolojan a avut două întâlniri succesive cu primari de comune din țară, pentru că aceștia sunt nemulțumiți de proiectul de ordonanță de urgență care frânează investițiile prin PNRR și programul Anghel Saligny. Într-un grup de WhatsApp al primarilor, unii și-au arătat pe față nemulțumirea, spunând că sunt pregătiți să protesteze împotriva lui Bolojan sau să meargă la ședințele de Guvern, ca să blocheze luarea deciziei. În replică, prim-ministrul a anunțat că doar reducerea cheltuielilor publice și corectarea nedreptăților va salva țara, iar ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a dat asigurări că nu vor fi oprite șantierele deschise deja.
Meteorologii au prelungit codul galben de caniculă valabil pentru jumătate de țară, inclusiv județul Bihor. Pe 15 și 16 august, un val de căldură va crea temperaturi foarte ridicate și disconfort termic.
900.000 de țigarete de contrabandă, confiscate la Oradea. Drogat la volanul unei dubițe, un tânăr a fugit de Poliție și a intrat într-un copac (FOTO) # Bihoreanul
Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Oradea, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea, au reținut patru persoane din Bihor și Maramureș, cercetate pentru contrabandă cu țigarete. Unul dintre suspecți, un bihorean de 35 de ani, este acuzat și de conducere sub influența drogurilor și cu permisul suspendat, totul după ce nu a oprit la semnalul polițiștilor și a lovit un copac pe str. Meșteșugarilor din Oradea.
Guvernul a prelungit cu 5 ani licența SCT Felix pentru exploatarea apei minerale terapeutice și i-a majorat de peste trei ori redevențele # Bihoreanul
Guvernul României a aprobat prelungirea cu încă cinci ani a licenței pe care SCT Felix a obținut-o pentru exploatarea apei minerale terapeutice din Băile Felix și Băile 1 Mai, majorând totodată redevența de peste trei ori. Marele câștigător va fi Primăria comunei Sânmartin, pe teritoriul căreia se află cele două stațiuni.
O.T.L. invită orădenii la plimbări de agrement cu Autobuzul turistic. Se vor efectua curse vineri, 15, sâmbătă, 16 şi duminică, 17 august 2025, ȋncepând cu ora 12:00, la interval de o oră, până la ora 20:00 (ultima cursă).
Majorarea cotei de TVA la 21% se aplică și pentru serviciile de salubrizare, astfel că se va regăsi în facturile RER Vest pe care bihorenii le vor primi în septembrie. Pentru Oradea, modificarea TVA înseamnă că locuitorii de la blocuri vor plăti lunar 23,12 lei.
Dorele, scoate banul! Decât să lucreze legal, Dorel Ungur preferă să se roage pentru amenzi mai mici # Bihoreanul
Prins recent că exploata ilegal pietriș și nisip din Crișul Negru, în satul Tăut, afaceristul Dorel Ungur a încasat o nouă amendă pentru fapta comisă. Utilajele uneia dintre firmele lui au săpat fără nicio autorizație în albia și malurile râului, chiar și la 6 metri adâncime, așa cum a făcut și în toamna anului trecut, când a primit de la comisarii de mediu o amendă record de 160.000 lei.
Leac pentru poluare: Oradea scapă de lacurile toxice pe care Sinteza le are la marginea orașului (FOTO) # Bihoreanul
Cele două lacuri toxice ale fabricii Sinteza, care de ani buni sunt un pericol ecologic major pentru orădeni și unul costisitor pentru întreaga țară, vor fi într-un final curățate. Proiectul, realizat de o firmă bihoreană care a mai derulat proiecte de ecologizare în țară, are o valoare de aproape 3 milioane euro și va elimina definitiv riscul poluării apei și a atmosferei cu metale grele, compuși toxici și substanțe petroliere. La final, terenul eliberat de otrăvuri va putea fi folosit pentru construcții.
O nouă victorie la Oradea Arena: România a învins Macedonia de Nord şi s-a calificat în următoarea fază a preliminariilor Cupei Mondiale! # Bihoreanul
Echipa naţională de baschet se simte bine la Oradea, astfel încât, miercuri seară, a obţinut a treia victorie din tot atâtea jocuri disputate aici în acest an. De această dată, tricolorii au învins Macedonia de Nord cu scorul de 79-66 şi şi-au asigurat accesul la calificările Cupei Mondiale din 2027, ei aflându-se în prezent în faza a doua a precalificărilor.
GOAT Rally 2025: Peste 2.000 orădeni s-au adunat în Cetatea Oradea să admire 27 de supermaşini de peste 10 milioane de euro (FOTO) # Bihoreanul
Zidurile Cetăţii Oradea au răsunat miercuri seară de la bubuitul cailor putere aliniaţi la paradă în curtea fortificaţiei. Peste 2.000 de tineri orădeni s-au adunat, în ciuda vipiei, să admire cele 27 de supermaşini, de la Porsche şi Lamborghini la Ferrari şi Maserati, în valoare de peste 10 milioane de euro. Caravana GOAT Rally Tour, care reuneşte printre cele mai tari maşini din lume, s-a oprit pentru două ore la Oradea în drumul său către Cehia.
Orădeanul Matei Plosceanu a cucerit două medalii de bronz la Campionatul Balcanic de judo pentru juniori din Turcia # Bihoreanul
Tânărul judoka orădean Matei Plosceanu a avut evoluţii bune la întrecerile Campionatului Balcanic de judo pentru juniori de la Edirne, din Turcia, unde a reuşit să se claseze de două ori pe locul III, la individual şi cu echipa, devenind astfel dublu medaliat cu bronz. Plosceanu este legitimat la LPS-CSM Oradea, fiind pregătit de antrenorii Dan Fâşie şi Emil Morar.
O firmă din Bistrița va construi pista Velo Apuseni, din Băile Felix până în Padiș. S-a semnat contractul (FOTO) # Bihoreanul
Reprezentanții Consiliului Județean Bihor și ai firmei care a câștigat licitația organizată pentru proiectarea și construirea pistei Velo Apuseni au semnat contractul ce prevede finalizarea lucrărilor până în vara anului viitor. Pista pentru bicicliștii care vor să pedaleze din Oradea până în Padiș va avea 139 kilometri pe teritoriul județului Bihor.
FC Bihor joacă vineri cu CSC Dumbrăviţa, într-un meci care o poate menţine cu punctaj maxim # Bihoreanul
După ce au obţinut calificarea în Cupă, fotbaliştii de la FC Bihor se concentrează acum pe următorul joc din campionat. Vineri, de Sfânta Maria, roş-albaştrii vor primi, la Stadionul „Iuliu Bodola”, replica echipei timişene CSC Dumbrăviţa, pe care o vor întâlni de la ora 11. Antrenorul Erik Lincar susţine că urmează un joc cu o „echipă disciplinată, agresivă, care luptă pentru fiecare minge”. Meciul va fi televizat, dar clubul orădean invită suporterii în tribune, pentru a fi alături de echipă.
Ministrul Finanțelor: toate magazinele vor trebui să accepte plata cu cardul și toate firmele vor fi obligate să aibă cel puțin un cont bancar # Bihoreanul
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că Guvernul va elimina plafonul de venituri minime de 50.000 lei pe an de la care magazinele sunt obligate să accepte plata cu cardul, urmând să fie posibilă, în continuare, și plata cash. De asemenea, toate companiile active vor fi obligate să aibă cel puțin un cont bancar.
În ce stadiu sunt lucrările pe strada Andrei Şaguna din centrul Oradiei. Rămâne închisă traficului auto (FOTO) # Bihoreanul
Strada Andrei Şaguna din centrul Oradiei va rămâne, în continuare, închisă traficului auto. Constructorii urmează să dezafecteze carosabilul pentru înlocuirea canalizării menajere. Traficul auto pe strada care leagă parcurile Traian şi Libertăţii va rămâne, în continuare, închis. Asta chiar dacă în cursul zilei de miercuri unii şoferi au circulat cu maşina pe direcţia dinspre malul Crişului Repede către centrul istoric al oraşului. Conducătorii auto au profitat că executanţii au îndepărtat balizajele din strada Iosif Vulcan a permite accesul în zonă a camioanelor care transportau conductele pentru lucrări.
Zile termale și… muzicale: Află programul noii ediții a Thermal Days, cu invitați ca Irina Rimes, The Motans și F. Charm! # Bihoreanul
Programul ediției 2025 a festivalului Thermal Days, menit să anime stațiunea Băile Felix în plin sezon turistic, a fost publicat miercuri, astfel că atât turiștii, cât și bihorenii află, de pildă, că celebra cântăreață moldoveancă Irina Rimes va urca pe scenă încă din prima seară a festivalului programat între 15 și 17 august.
UAT Municipiul Marghita anunță demararea proiectului „Centru Educațional Multifuncțional «Octavian Goga»”, finanțat prin PROGRAMUL REGIONAL NORD-VEST 2021-2027.
Taxă de 25 de lei pe coletele Temu, Shein și altele extracomunitare, cu valoare de până la 150 de euro. Ministrul Finanțelor: Este o invazie cu efecte negative # Bihoreanul
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat miercuri într-o conferință de presă că Guvernul intenționează să introducă o taxă de 25 de lei / colet extracomunitar cu valoare de până la 150 de euro, vizate de măsură fiind de pildă cele expediate de Temu, Shein, Aliexpress, informează Spotmedia.ro și Economedia.ro.
Comunicat de presă privind demararea proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea spațiilor Bibliotecii Municipale “Ioan Munteanu” pentru a crea un centru cultural-recreativ, modernizarea parcului central și realizarea culoarului pietonal de legătură în zona centrală pentru a integra zona cultural-socială centrală a municipiului”.
George Simion spune că AUR ar putea intra la guvernare din toamnă, cu PSD și cu Călin Georgescu prim-ministru # Bihoreanul
Președintele AUR, George Simion, a afirmat că partidul pe care-l conduce ar urma să facă parte din „viitoarea guvernare”, începând din toamnă, după o moțiune de cenzură împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan. Simion spune că PSD este partidul care are „ocazia” să accepte o „guvernare care îl are ca prim-ministru pe Călin Georgescu”.
Licitație cu suspans pentru viitorul stadion al Oradiei: rezultatul care a dat câștigătoare asocierea condusă de o firmă din Sibiu a fost contestat de toți ceilalți cinci concurenți # Bihoreanul
Lansată la începutul lunii ianuarie a acestui an de către Compania Națională de Investiții din subordinea Ministerului Dezvoltării, licitația pentru atribuirea proiectării și construirii noului stadion municipal din Oradea se împotmolește în contestații. Rezultatul favorabil unei asocieri conduse de o firmă din județul Sibiu a fost contestat de toți ceilalți concurenți.
Regulile și calendarele pentru evaluarea națională, bacalaureat și admiterea la liceu în 2026, în dezbatere publică # Bihoreanul
Ministerul Educației și Cercetării a pus în consultare proiectele de ordin care stabilesc modul de organizare și desfășurare a Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, a admiterii în învățământul liceal și a examenului de Bacalaureat din anul școlar 2025-2026.
SC Compania de Apă Oradea SA, cu sediul pe strada D. Zamfirescu nr. 3, anunţă organizarea selectiei de personal pentru ocuparea următorului post: mecanic de întreținere (reparații) utilaje de construcții.
Universitatea din Oradea va produce o parte din energia electrică necesară din surse regenerabile, după ce a obținut o finanțare de peste 5,6 milioane lei pentru un proiect de sustenabilitate. Investiția prevede instalarea a 11 centrale electrice fotovoltaice pe acoperișurile clădirilor din campus.
Bihorul, sub cod galben de caniculă două zile la rând: maxime până la 37 de grade și disconfort termic ridicat # Bihoreanul
Administrația Națională de Meteorologie a emis două atenționări cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat, valabile miercuri și joi, care vizează și județul Bihor. Maximele vor ajunge la 37 de grade.
Un incendiu puternic a izbucnit, în noaptea de marți spre miercuri, la o gospodărie din localitatea Toboliu, amenințând să distrugă o casă și o anexă. Potrivit ISU Crișana, apelul la 112 a fost făcut în jurul orei 00.30, iar la fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului 1 Oradea, cu trei autospeciale de lucru cu apă și spumă.
Traficul rutier este blocat temporar miercuri pe drumul național 19E, la ieșirea din Biharia spre Cauaceu, din cauza unui accident rutier. „Două persoane au fost transportate la spital pentru investigații și îngrijiri medicale”, a declarat comisar-șef Alina Fărcuța, purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului de Poliție Județean Bihor.
Duminică, 17 august, va avea loc cea de-a XII-a ediție a Festivalului-Concurs al Viorii cu Goarnă „Dorel Codoban”. Evenimentul se va desfășura în localitatea Roșia și va aduce pe scenă, pe lângă concurenți, mai mulți artiști, ansambluri folclorice și tineri instrumentiști.
N-am timp să fac sport, n-am echipamentul potrivit, nu am unde să practic sportul care-mi place sau n-am bani să mă apuc de sport. Sunt cele mai frecvente motive pentru care cei mai mulți oameni nu pot include mișcarea în rutina lor, deși sunt conștienți de necesitatea și beneficiile unui stil de viață activ.
Verificare cu evacuare: Primăria Oradea pregătește scoaterea din spațiu a șefului Ordinului Premonstratens (FOTO) # Bihoreanul
Primarul Florin Birta poate răsufla ușurat. Echipa de control trimisă la Oradea de către Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021 - 2027 ca să verifice suspiciunile de neregulă privind finanțarea proiectului de reabilitare a clădirii Colegiului Eminescu, în valoare de 20 milioane euro, a concluzionat că acestea nu se confirmă.
