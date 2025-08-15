Donald Trump va fi însoțit de Marco Rubio și Steve Witkoff la întâlnirea sa de vineri cu Vladimir Putin (Casa Albă)
Rador, 15 august 2025 22:00
Președintele american Donald Trump va fi însoțit de secretarul de stat Marco Rubio și de trimisul special Steve Witkoff la întâlnirea sa de vineri cu președintele rus Vladimir Putin, potrivit Casei Albe. La prânzul care urmează întâlnirii, vor fi prezenți și Rubio, Witkoff, secretarul Trezoreriei Scott Bessent, secretarul Comerțului Howard Lutnick, secretarul Apărării Pete Hegseth […]
• • •
Alte ştiri de Rador
Acum 10 minute
22:00
Potrivit ONU, peste 1.700 de persoane au murit în Gaza, în timp ce încercau să ajungă să colecteze ajutoare umanitare # Rador
ONU transmite că peste 1.700 de persoane au fost ucise, în timp ce încercau să ajungă să colecteze ajutoare în Gaza de la sfârșitul lunii mai până în prezent. Potrivit ONU, aproape o mie dintre aceste persoane au fost împușcate în vecinătatea centrelor de distribuire de alimente, coordonate de Gaza Humanitarian Foundation, organizație susținută de […]
22:00
Donald Trump va fi însoțit de Marco Rubio și Steve Witkoff la întâlnirea sa de vineri cu Vladimir Putin (Casa Albă) # Rador
Președintele american Donald Trump va fi însoțit de secretarul de stat Marco Rubio și de trimisul special Steve Witkoff la întâlnirea sa de vineri cu președintele rus Vladimir Putin, potrivit Casei Albe. La prânzul care urmează întâlnirii, vor fi prezenți și Rubio, Witkoff, secretarul Trezoreriei Scott Bessent, secretarul Comerțului Howard Lutnick, secretarul Apărării Pete Hegseth […]
Acum 2 ore
20:40
Președintele american Donald Trump a declarat vineri că nu știe ce ar face ca summitul său cu președintele rus Vladimir Putin să fie un succes, spunând că își dorește un armistițiu. Întrebat ce ar face ca întâlnirea să fie un succes, el le-a spus reporterilor de la bordul Air Force One: „Nu vă pot spune […]
Acum 4 ore
19:50
La microfon, Elvira Chilaru
Acum 6 ore
17:30
Summitul din Alaska ar trebui să deschidă calea către discuții Ucraina-Rusia-SUA, a spus Volodimir Zelenski # Rador
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că este important ca summitul Rusia-SUA de vineri, din Alaska, să deschidă calea către o „pace justă”, precum și către discuții trilaterale substanțiale între liderii Ucrainei, Rusiei și Statelor Unite. „Este timpul să punem capăt războiului, iar Rusia trebuie să ia măsurile necesare. Contăm pe America”, a scris preşedintele […]
17:30
Un nou avertisment de la Poliția Republicii Moldova, în contextul protestului anunțat de Șor # Rador
Poliția Națională a Republicii Moldova atenționează cetățenii cu privire la intențiile ilegale ale organizației criminale „ȘOR” de a organiza un așa-numit „protest”. Oamenii legii îndeamnă populația să nu răspundă acestor invitații și să nu devină parte la comiterea unor infracțiuni sau contravenții. Potrivit IGP, în ultimele zile, gruparea a instituit noi metode de înregistrare a […]
17:20
Evenimentul seismic a avut o magnitudine de 6,5 grade pe scara Richter. Locuitorii din oraşul Petropavlovsk-Kamceatsk au resimțit seismul până în jur de cinci grade pe scara Richter, a precizat pentru TASS Filiala Kamceatka a Serviciului Geofizic al Academiei Ruse de Științe, KVERT. ‘Activitatea seismică a fost de până la cinci grade pe scara Richter. […]
17:20
Donald Trump a declarat că îi va lăsa pe ucraineni să decidă cu privire la un eventual schimb de teritorii cu Rusia # Rador
Donald Trump a declarat că îi va lăsa pe ucraineni să decidă cu privire la un eventual schimb de teritorii cu Rusia. Dl Trump a făcut această declaraţie la bordul Air Force One, în drum spre Alaska, unde urmează să aibă o întâlnire importantă cu Vladimir Putin. Înainte de a pleca de la Washington, Donald […]
17:10
Comisarii de mediu vor fi dotaţi cu camere video portabile și vor putea utiliza imaginile obținute cu drone, ca mijloace de probă # Rador
Comisarii de mediu vor fi dotaţi cu camere video portabile și vor putea utiliza imaginile obținute cu drone, ca mijloace de probă în aplicarea sancțiunilor, potrivit măsurilor de reorganizare a Gărzii Naționale de Mediu, aprobate de guvern. Instituția va beneficia prin PNRR de peste 700 de body-camuri, 16 drone, circa 270 de camere video de […]
17:00
Circulația trenurilor de călători spre litoral este perturbată din cauza unor probleme la infrastructura feroviară între stațiile Fetești și Cernavodă, apărute noaptea trecută, iar întârzierile ajung la 200 de minute. Pentru a menține traficul, trenurile care tranzitează sectorul afectat circulă temporar cu tracțiune diesel. Pasagerii care au bilete la trenurile respective pot primi la cerere […]
Acum 12 ore
13:40
Premierul Ilie Bolojan, prezent la festivități, i-a asigurat pe comandanții forțelor noastre navale de sprijinul Guvernului României # Rador
Premierul Ilie Bolojan, prezent la festivități, i-a asigurat pe comandanții forțelor noastre navale de sprijinul Guvernului României, pentru că nu poți avea astfel de forțe performante, fără dotări și fără oameni bine pregătiți și motivați. Într-un mesaj citit la Constanța de un consilier, președintele Nicușor Dan afirmă că Ziua Marinei este o zi a unității […]
13:30
Liderul Hezbollah a avertizat guvernul libanez că eforturile acestuia privind dezarmarea grupării până la sfârşitul anului 2025 ar putea arunca ţara în război civil. Naim Qassem a afirmat că demersurile guvernului libanez – survenite în urma unor presiuni puternice din partea Statelor Unite – înseamnă a da Libanul pe mâna Israelului. Înainte de războiul dintre […]
10:30
Ministerul Justiției a elaborat în colaborare cu Ministerul de Finanțe și ANAf un set de propuneri de modificare a legii insolvenței # Rador
Ministerul Justiției a elaborat în colaborare cu Ministerul de Finanțe și ANAf un set de propuneri de modificare a legii insolvenței, care vor fi incluse în cel de al doilea pachet de măsuri de reducere a deficitului bugetar. Printre prevederi se află reducerea ca durată a procedurii și creșterea gradului de recuperare a impozitelor și […]
10:10
Introducere Data de 15 august, cunoscută în tradiţia creştină drept Adormirea Maicii Domnului (în tradiţia ortodoxă) sau Adormirea/Assumptio (în tradiţia catolică, popular: Adormirea/Înălţarea Maicii Domnului), este un punct focal al devoţiunii materne. Această zi a inspirat de-a lungul secolelor reprezentări artistice diverse de la icoanele bizantine şi pictura renascentistă, la poezie, teatru, film contemporan şi […]
10:10
Rusia îşi afirmă speranţa de a continua dialogul în Alaska, după vizita productivă a lui Witkoff la Moscova # Rador
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat vineri că s-au realizat multe în timpul vizitei emisarului special american Steve Witkoff în Rusia săptămâna trecută, iar partea rusă speră să continue această „conversație utilă” în cadrul summitului Rusia-SUA din Alaska. Președintele american, Donald Trump, se va întâlni vineri cu președintele rus, Vladimir Putin, în Alaska […]
09:20
Liderul rus, Vladimir Putin, a sosit vineri în oraşul Magadan, din Rusia, unde a făcut o escală în drumul său spre Alaska, unde se va întâlni cu președintele american, Donald Trump, au relatat agențiile ruse de presă. Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al preşedintelui rus, Vladimir Putin, a precizat pentru jurnalişti că în oraşul Magadan, […]
Acum 24 ore
08:20
Creștinii cinstesc astăzi Adormirea Maicii Domnului sau Sfânta Mărie Mare, moment care amintește de plecarea Sfintei Fecioare Maria din lumea aceasta. Mulți pelerini sunt la mănăstirile închinate Maicii Domnului, pentru a participa la slujbe în locurile unde se află icoane considerate făcătoare de minuni. În creștinism se păstrează tradiția conform căreia Sfânta Fecioară Maria a […]
08:10
UE „lucrează neobosit” pentru a oferi ajutor ţărilor afectate de incendii, printre care şi Bulgaria # Rador
Uniunea Europeană a declarat că „lucrează neobosit” pentru a oferi ajutor ţărilor afectate de incendii majore în această vară, precum Grecia, Spania sau Bulgaria, transmite France Presse, citată de Agenţia BTA. „Lucrăm neobosit pentru a ajuta ţările afectate, prin Mecanismul de protecţie civilă al UE„, a declarat purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Eva Hrnciřová. […]
08:10
Preşedintele Coreei de Sud, Lee Jae Myung, a promis că va respecta Coreea de Nord, într-un discurs rostit la aniversarea eliberării de regimul japonez. El şi-a exprimat speranţa că Phenianul va accepta să restabilească un acord privind reducerea tensiunilor de la frontieră şi reluarea dialogului. El a făcut declaraţiile la o zi după ce Kim […]
06:40
TORNOS.GR: Colaborare strategică între regiunea Pieria din Grecia și un tour operator de top din România # Rador
În scopul creșterii pe mai departe a fluxului turistic dinspre România, joi, 14 august, a avut loc o întâlnire de lucru între Consiliul de Administrație al Organizației pentru Dezvoltarea și Promovarea Turismului din Pieria (P.O.T.A.P.) și Pandel Cristian, șeful agenției „Christian Tour” și al companiei aeriene „AnimaWings”. „Christian Tour” este unul dintre cei mai mari […]
05:30
Indiscutabil, principalul subiect al presei internaționale este viitorul summit Trump-Putin de vineri din Alaska. La Paris, Bruxelles și Berlin, atmosfera este una de prudență optimistă, remarcă Le Monde. „Liderii europeni cred într-o șansă de încetare a focului”, titrează cotidianul central francez după videoconferința „europeană” organizată de cancelarul german Friedrich Merz, în prezența lui Volodimir Zelenski. […]
04:10
Cercetătorii americani au utilizat inteligenţa artificială pentru a dezvolta două noi antibiotice care ar putea ucide microbii şi bacteriile super-rezistente la medicamente. Profesorul James Collins de la Institutul de Tehnologie Massachusetts a declarat că AI a descoperit rapid noi molecule, mărind astfel arsenalul împotriva microbilor rezistenţi la antibiotice. Peste un milion de persoane mor în […]
01:20
Air Canada a anulat vineri majoritatea zborurilor înaintea unei greve a însoţitorilor de bord # Rador
Compania aeriană Air Canada se așteaptă să anuleze, vineri, majoritatea celor aproximativ 700 de zboruri zilnice ale sale, înainte de greva planificată pentru sâmbătă de însoțitorii de bord, lăsând aproximativ 100.000 de pasageri să facă planuri alternative de călătorie. Cel mai mare transportator canadian a declarat joi că va anula câteva zeci de zboruri până […]
00:30
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a recunoscut joi că ar putea eşua summitul de vineri din Alaska, unde se va întâlni cu preşedintele Rusiei, Vladimir Putin. Preşedintele Trump a spus că, în cazul în care va fi o reuşită summitul, atunci ar putea fi urmat de discuţii care să implice şi liderul Ucrainei, Volodimir Zelenski. […]
00:10
O nouă ramă electrică preluată de la Autoritatea pentru Reformă Feroviară va fi introdusă în circulație de CFR Călători # Rador
CFR Călători anunță că introduce de vineri în circulație o nouă ramă electrică preluată de la Autoritatea pentru Reformă Feroviară. Trenul va fi alocat legăturii dintre București Nord și Brașov și va acoperi patru curse InterRegio, cu un plus de confort și eficiență pe această rută intens circulată. Este vorba despre cele cu plecare la […]
00:10
Americanii sunt împărţiţi în ce priveşte responsabilitatea SUA de a ajuta Ucraina (sondaj Pew Research Center) # Rador
Înaintea summitului de vineri dintre președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin, un nou sondaj Pew Research Center arată că americanii sunt împărțiți în ceea ce privește responsabilitatea SUA de a ajuta Ucraina să se apere împotriva Rusiei. Democrații rămân mult mai predispuși decât republicanii să vadă un rol pentru SUA în […]
00:10
Protestatarii antiguvernamentali din Serbia au demolat birourile Partidului Progresist Sârb (SNS), aflat la putere, în orașul Novi Sad din nordul țării și s-au ciocnit joi cu poliția și susținătorii SNS în capitala Belgrad, la o zi după tulburări violente soldate cu zeci de răniți. În Novi Sad, al doilea oraș ca mărime din Serbia, poliția […]
00:00
Comisarii de mediu vor fi dotați cu camere video portabile și vor putea utiliza imaginile obținute cu drone ca mijloace de probă în aplicarea sancțiunilor – informează ministrul mediului, care prezintă măsurile ce privesc reorganizarea Gărzii Naționale de Mediu, aprobate joi de Guvern. Diana Buzoianu scrie într-o postare pe internet că reforma presupune reducerea numărului […]
14 august 2025
23:50
Uniunea Europeană a trimis echipe de pompieri pentru a ajuta echipajele locale să lupte cu incendiile din Grecia şi Spania. Potrivit informaţiilor, unele dintre aceste incendii au fost declanşate intenţionat, trei suspecţi fiind arestaţi în apropiere de oraşul elen Patras. Un pompier şi-a pierdut viaţa în Spania, al treilea caz în această săptămână. Spania a […]
23:40
Prima locomotivă electrică nouă achiziţionată de Autoritatea pentru Reformă Feroviară în ultimii 15 ani continuă faza de testare # Rador
Prima locomotivă electrică nouă achiziţionată de Autoritatea pentru Reformă Feroviară în ultimii 15 ani continuă faza de testare la centrul de specialitate de la Făurei, iar astăzi a reuşit să atingă viteza de 200 km/h, în cadrul verificării capacităţii de rulare, informează ARF. Modelul „TRAXX 3 MS”, din care statul român va achiziţiona încă 15 […]
23:40
Planurile Israelului de a dezvolta o nouă colonie în Cisiordania încalcă dreptul internaţional (Marea Britanie) # Rador
Ministrul britanic de externe, David Lammy, a declarat joi că planurile israeliene de a dezvolta o colonie care ar diviza Cisiordania și ar despărți-o de Ierusalimul de Est marchează o încălcare a dreptului internațional și trebuie să fie oprită imediat. „Marea Britanie se opune ferm planurilor de colonizare ale guvernului israelian, care ar împărți un […]
23:30
Guvernul Statelor Unite a anunţat că a aprobat un contract de vânzare de arme către Nigeria, valoarea contractului fiind de 350 de milioane de dolari. Washingtonul a declarat că tranzacţia cu Nigeria sprijină obiectivele de politică externă ale SUA în zona Africii Subsahariene. Contractul include peste 5.000 de rachete teleghidate de precizie. În 2014, în […]
23:30
Preşedintele SUA consideră că preşedintele Rusiei e pregătit să pună capăt războiului din Ucraina # Rador
Președintele american, Donald Trump, a declarat că îl crede pe omologul său rus, Vladimir Putin, pregătit să pună capăt războiului din Ucraina, dar că pacea ar necesita probabil cel puțin o a doua întâlnire la care să participe liderul Ucrainei. Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, și aliații săi europeni și-au intensificat eforturile în această săptămână pentru […]
Ieri
19:50
Guvernul german analizează dacă afganii blocați în Pakistan, în așteptarea relocării în Germania, vor avea într-adevăr voie să vină de acolo, a declarat joi ministrul său de interne, în contextul în care autoritățile de la Islamabad intensifică deportările afganilor. Pakistanul a început să deporteze refugiații afgani documentați înainte de termenul limită de 1 septembrie fixat […]
19:40
Consiliul Județean Hunedoara acordă în premieră o recompensă bănească pentru predarea unui tezaur arheologic # Rador
Consiliul Județean Hunedoara acordă în premieră o recompensă bănească pentru predarea unui tezaur arheologic. Dumitru Hîrîci din Deva a descoperit în 2023, în zona Șoimuș, Dealul Viilor, un tezaur format din 407 monede romane de argint, pe care le-a predat autorităților. În urma evaluării, obiectele au fost estimate la 97.200 de lei, iar conform legii […]
19:40
Postul vamal de frontieră Bumbăta-Leova, de la granița cu Republica Moldova, va funcționa non-stop # Rador
Postul vamal de frontieră Bumbăta-Leova, de la granița cu Republica Moldova, va funcționa non-stop începând de mâine dimineață, de la ora 8:00, informează Autoritatea Vamală Română. Măsura decisă de comun acord de autoritățile vamale din cele două țări are scopul de a spori mobilitatea transfrontalieră și de a facilita circulația persoanelor și a mărfurilor, oferind […]
19:40
Știri Radio Ujgorod – Elvira Chilaru
19:30
Ministerul de Finanţe a listat titluri de stat în valoare de peste un miliard şi jumătate de lei # Rador
Ministerul de Finanţe a listat astăzi la Bursa de Valori Bucureşti titluri de stat în valoare de peste un miliard şi jumătate de lei, emise în această lună. Este vorba de titlurile din cea de-a şaptea ofertă Fidelis din acest an, în timpul căreia ministerul a atras peste 552 de milioane de lei şi peste […]
18:20
Premierul Ilie Bolojan a fost desemnat viceprim-ministru interimar pe domeniile coordonate de Dragoș Anastasiu # Rador
Președintele Nicușor Dan a semnat astăzi decretul privind desemnarea premierului Ilie Bolojan în funcția de viceprim-ministru interimar pe domeniile coordonate de Dragoș Anastasiu, anunță Administrația Prezidențială. La sfârșitul lunii trecute, Dragoș Anastasiu și-a anunțat demisia din guvernul condus de Ilie Bolojan și a explicat la o conferință de presă că nu mai poate continua activitatea, […]
18:20
Propunerea de calculare a cuantumului ajutoarelor de la stat pentru proprietățile afectate de calamități naturale # Rador
Comitetul Național pentru Situații de Urgență propune calcularea cuantumului ajutoarelor de la stat pentru proprietățile afectate de calamități naturale în raport cu respectarea prevederilor legale privind autorizarea construcției și încheierea unei polițe de asigurare obligatorii a locuinței. După aceste criterii, ar urma să se acorde sprijin gospodăriilor afectate de inundațiile produse la sfârșitul lunii trecute […]
17:40
Știri Radio Ujgorod – Elvira Chilaru
17:20
România dorește să extindă forța operativă comună cu Bulgaria și Turcia privind combaterea minelor din Marea Neagră # Rador
Aliații NATO, România, Bulgaria și Turcia, ar trebui să extindă o forță operativă comună pentru combaterea minelor aflate în derivă în Marea Neagră care să includă patrule pentru a proteja instalațiile energetice și rutele comerciale de un potențial atac rusesc, a declarat ministrul Apărării din România. Marea Neagră – în special apele ucrainene – a […]
17:20
Ucraina anunță că trupele sale au stabilizat situația pe câmpul de luptă din zona estică, unde rușii au atacat recent # Rador
Trupele ucrainene au stabilizat câmpul de luptă într-o zonă din estul Ucrainei, unde forțele rusești au executat un atac brusc în această săptămână pentru a străpunge apărarea ucraineană, a declarat joi guvernatorul regional. Ucraina a declarat că grupuri mici de infanterie rusă au înaintat aproximativ zece kilometri spre principala sa linie defensivă din apropierea orașului […]
17:10
Donald Trump și Vladimir Putin vor avea vineri o întrevedere în Alaska, înainte de conferința de presă (Casa Albă) # Rador
Președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin vor avea vineri o întrevedere în Alaska, înainte de a susține o conferință de presă comună, a declarat joi purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt. Într-un interviu acordat Fox News, Leavitt a spus că SUA au suficiente instrumente pentru a ajuta la încheierea conflictului […]
16:40
România are nevoie de un pact pentru stabilitate fiscală, care să asigure continuitate și predictibilitate, în locul unor experimente riscante în domeniul impozitării, care pot duce la pierderea investițiilor, accelerarea exodului specialiștilor și scăderea competitivității economice, afirmă reprezentanții Romanian Business Leaders. Oamenii de afaceri care fac parte din această organizație văd în cota unică de […]
16:40
Sistemul de burse pentru studenți a fost constant subfinanțat prin raportare la coșul minim de trai, iar fondul nu a fost deloc majorat în ultimii 3 ani, arată o analiză dată publicității astăzi de Asociația Națională a Organizațiilor Studențești (ANOS). Asociația trăge atenția că, prin aplicarea măsurilor de austeritate, fondul de burse se va micșora […]
16:30
Teatrul Național Radiofonic pregătește o nouă producție, în colaborare cu Teatrul Național „Mihai Eminescu” Chișinău: PATIMILE DUPĂ IOV de Val Butnaru, în regia lui Petru Hadârcă # Rador
În urmă cu câteva zile, am terminat înregistrările și am început pregătirea – editarea, suprapunerea, montajul – spectacolului radiofonic Patimile după Iov, în regia lui Petru Hadârcă. Realizat după romanul scriitorului și dramaturgului basarabean Val Butnaru, spectacolul este prezentat în cadrul proiectului Dramaturgi români contemporani. Dramatizarea și adaptarea radiofonică: Magda Duțu. Printre zecile de montări […]
16:30
Guvernul a avut pe agenda ședinței de joi mai multe documente care privesc derularea PNRR în formula renegociată cu Comisia Europeană # Rador
Guvernul a avut pe agenda ședinței de astăzi mai multe documente care privesc derularea PNRR în formula renegociată cu Comisia Europeană. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a fost mandatat să finalizeze ajustarea planului cu modificările și completările agreate, iar un proiect de ordonanță de urgență, analizat în prima lectură, stabilește măsuri pentru gestionarea investițiilor finanțate […]
16:00
Liderul opoziției din Ungaria, Peter Magyar, a acuzat Rusia de interferență în politica maghiară # Rador
Liderul opoziției, Peter Magyar, a acuzat joi Rusia de interferență în politica maghiară, după ce Serviciul de Informații Externe (SVR) al Rusiei a emis un comunicat în care susținea că Comisia Europeană ia în considerare „o schimbare de regim la Budapesta”. Aflat la putere din 2010, premierul ungar Viktor Orbán a fost criticat de unii […]
15:20
Weekendurile fără planuri stricte oferă șansa de a trăi timpul în ritmul propriu, fără constrângeri sau obligații. A nu avea nimic stabilit pentru sâmbătă sau duminică poate părea la început incomod sau chiar plictisitor, dar libertatea oferită de această lipsă de structură are avantaje surprinzătoare. Fără un itinerar strict, timpul devine maleabil. Poți alege să […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.