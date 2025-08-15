Circulația trenurilor de călători spre litoral este perturbată

15:00

Ministerul rus al Apărării a anunţat că a avut loc un nou schimb de prizonieri de război între Rusia şi Ucraina. În urma acestui nou schimb, în Rusia au revenit de pe teritoriul Ucrainei 84 de militari ruşi, care s-au aflat în detenţie. Au revenit în Rusia 84 de militari ruşi de pe teritoriul Ucrainei, […]