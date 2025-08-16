De ce lipsește nea Mihăiță de la Iași de la marea revoltă a premarilor de orașe mari? A, stați: e minivacanță!
Ziarul de Iasi, 16 august 2025 03:10
• • •
Acum o oră
03:10
Dovedind o deosebită capacitate de sinteză, atingând toate aspectele definitorii ale comunismului, stabilind asocieri pertinente, scris alert, manualul de la editura Litera este o reușită.
03:10
Vi se pare că măsurile lui Bolojan sunt greu de suportat? Să vedeți însă cum o să ardă toată casa dacă nu învățăm nimic din exemplul Greciei! # Ziarul de Iasi
Până să termine ei dezbaterile și împărțitul vinei, casa se mistuie și vor ajunge de-a dreptul pe drumuri.
03:10
03:10
Rezultatele inițiale la Bacalaureat sesiunea august vor fi afișate luni. Când și unde se pot depune la Iași cererile pentru vizualizarea lucrărilor? # Ziarul de Iasi
Rezultatele inițiale ale examenului de Bacalaureat, sesiunea august 2025, vor fi publicate luni, 18 august. Candidații vor avea posibilitatea să depună cererile de vizualizare a lucrărilor în aceeași zi, după afișarea rezultatelor.
03:10
Clădire simbol din centrul Iașului: lucrările pot începe curând. A fost respinsă contestația la licitația pentru restaurarea acesteia # Ziarul de Iasi
Contractul pentru modernizarea unui clădiri-simbol din centrul Iașului ar putea fi semnat în perioada următoare. În acest sens, a fost respinsă o contestație prin care era solicitată o reevaluare a ofertelor.
03:10
Tragedia de la Târgu Frumos provocată de balansul rulotei – Cum eviți astfel de situații ce pot deveni dramatice: sfaturile unui instructor auto din Iași # Ziarul de Iasi
O familie distrusă în câteva secunde de ceea ce pare a fi lipsa unei îndemânări auto în manevrarea unui ansamblu de mașină cu rulotă. Ziarul de Iași vă oferă în articolul de azi câteva sfaturi de la un instructor auto, pentru a evita accidentele cu rulota sau remorca, după tragedia cumplită de joi de la Târgu Frumos.
Acum 6 ore
23:30
Superliga: Unirea Slobozia – Metaloglobus Bucureşti 2-1. Gazdele au revenit de la 0-1 cu goluri marcate pe final # Ziarul de Iasi
Echipa Unirea Slobozia a învins vineri, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia bucureşteană Metaloglobus, în primul meci al etapei a şasea din Superligă.
23:30
UPDATE Summit Alaska: Trump şi Putin îşi strâng călduros mâna în Alaska, înaintea unui summit privind Războiul din Ucraina # Ziarul de Iasi
Preşedinţii american Donald Trump şi rus Vladimir şi--au dat mâna călduros, vineri, în Alaska, după ce au coborât din avion, înaintea unui summit, scrie news.ro.
Acum 8 ore
20:30
Fotbal: Cea mai nouă echipă naţională din lume a susţinut primul ei meci din istorie # Ziarul de Iasi
Echipa naţională a Insulelor Marshall a disputat vineri, în Statele Unite, primul meci din istoria sa. Adversară i-a fost echipa Insulelor Virgine Americane, care a câştigat cu 4-0, notează news.ro.
Acum 12 ore
18:20
Scandal în ciclismul feminin: Cinci echipe, descalificate din Turul Romandiei după un conflict cu UCI privind dispozitivele GPS # Ziarul de Iasi
Turul Romandiei feminine a început vineri la Huémoz în condiţii ireale, cu descalificarea a cinci echipe din pluton, printre care Visma-Lease a bike şi Canyon-SRAM. Motivul: un conflict cu UCI privind instalarea unui dispozitiv GPS la o ciclistă din fiecare echipă din motive de siguranţă, relatează L'Equipe, citată de news.ro.
15:20
Mircea Lucescu a anunțat lotul preliminar al României pentru meciurile cu Canada și Cipru # Ziarul de Iasi
Selecţionerul Mircea Lucescu a anunţat, vineri, lista preliminară a jucătorilor din străinătate pe care îi are în vedere pentru posibila convocare la partidele din septembrie împotriva Canadei şi Ciprului, scrie News.ro.
15:20
Politehnica Iași continuă campania de achiziții și după startul sezonului 2025-2026. Al 22-lea transfer al verii este un jucător al CFR Cluj, Răzvan Mihai Aurel Gligor, care evoluează pe postul de mijlocaș central ofensiv.
Acum 24 ore
13:20
UPDATE/VIDEO | Incendiu la depozitul Sameday. Coloana de fum dens, înaltă de zeci de metri. A fost emis mesaj RO-ALERT # Ziarul de Iasi
Depozitul Sameday situat pe strada Trei Fântâni a luat foc vineri. Nu au fost raportate victime, însă autoritățile au emis mesaj RO ALERT din cauza degajărilor mari de fum.
11:20
Jannik Sinner, s-a calificat uşor în semifinalele turneului Cincinnati Open. Serie de 25 de victorii pe hard pentru italian # Ziarul de Iasi
Deţinătorul trofeului, Jannik Sinner, l-a învins joi pe Felix Auger-Aliassime cu scorul de 6-0, 6-2 şi s-a calificat în semifinalele turneului Cincinnati Open. Numărul unu mondial şi-a prelungit seria de victorii pe suprafaţă hard la 25 de meciuri, scrie News.ro.
10:20
Meci de infarct în Conference League. Craiova, calificată cu emoții în play-off deşi a avut 3-0 în meciul tur cu Spartak Trnava. CFR Cluj a ratat calificarea în Europa League # Ziarul de Iasi
Echipa Universitatea Craiova s-a calificat joi seara în play-off-ul Conference League, după ce a pierdut, în deplasare, scor 3-4 după prelungiri, în faţa slovacilor de la Spartak Trnava. Sporting Braga a învins joi seara, pe teren propriu, scor 2-0, formaţia CFR Cluj, în manşa secundă a turului al treilea de calificare din Liga Europa. Clujenii vor juca în play-off-ul Conference League.
05:20
Supercupa Europei tradiţională s-ar putea afla pe final de drum. Potrivit The Telegraph, UEFA intenţionează să reformeze competiţia. Un model identic cu acela al Supercupei Spaniei este în discuţie la conducerea fotbalului european. Ideea este de a organiza această competiţie în Statele Unite sau în Orientul Mijlociu, relatează RMC Sport, citată de news.ro.
04:20
Un membru al familiei de interlopi Corduneanu a fost arestat ieri după ce a lovit o femeie chiar în curtea Tribunalului Iași din Târgu Cucu/VIDEO # Ziarul de Iasi
Vaslie Călin, unul dintre frații Corduneanu, este acuzat că a lovit-o pe Iuliana Horodinschi, o femeie care fusese martor în mai multe procese ale interlopilor.
04:20
Accidentul mortal de la Târgu Frumos a fost provocat din cauza unei sperieturi? Ipoteză de lucru pe masa polițiștilor # Ziarul de Iasi
Accidentul grav care a avut loc ieri la ieșirea din Târgu Frumos către Pașcani este cercetat de către polițiști, iar aceștia au mai multe variante de lucru.
Ieri
03:20
Profesorii care aleg să nu-și completeze norma săptămânală de 20 de ore de predare riscă diminuarea proporțională a lefurilor. O oră echivalează cu 5% din salariu # Ziarul de Iasi
Profesorii din învățământul preuniversitar vor preda, din septembrie 2025, cu două ore mai mult pe săptămână, potrivit Legii nr. 141/2025, cunoscută drept „Legea Bolojan". Creșterea normei didactice de la 18 la 20 de ore a generat îngrijorări în rândul cadrelor didactice, sindicatele avertizând asupra pierderilor salariale și a restrângerilor de activitate.
03:10
Sloganul de mai sus – scandat fanatic la toate întâlnirile lui Nicolae Ceaușescu cu pionierii Epocii de Aur – fusese modificat, în subteran, de copiii Republicii Socialiste România în felul următor: „Ceaușescu, România otrăvesc copilăria!"
03:10
Ape tulburi: pericol populist la prova, pacoste a incompetenței politice la pupa. Mergem înainte, că ’nainte era mai bine! # Ziarul de Iasi
Poate nu ați observat, prinși cu pregătirile de vacanță, cum bulgărele naționalismului tot mai retrograd, împins de subcultura tot mai avansată, marginal în societate până de curând, pare să fi pornit deja cu viteză la vale în România. Și cel mai probabil acest bulgăre se va tot mări până când, dacă nu îl vom opri la timp – nu se știe cum, de către cine, prin ce minune – ne va strivi în final pe toți. Sunt soluții?
03:10
Tot despre microbuzele cu capac nesimțit, via Iași-Sălaj-Bode-Boloș. Câteva amănunte pe care musai să le știm # Ziarul de Iasi
O mică și nevinovată observațiune din start ca să n-o uităm pe ziua de azi, ultima zi de post, Doamne-ajută, în scandalul microbuzelor școlare cumpărate cu capac de 100% la Iași și nu numai.
03:10
Confuzie printre pensionarii cu handicap: plătesc contribuția la sănătate sau nu? Precizări de la Casa de Pensii # Ziarul de Iasi
Mulți pensionari care primesc și indemnizație de handicap sunt nelămuriți după intrarea în vigoare a noilor reguli privind plata contribuției de asigurări de sănătate (CASS). Cum unele indemnizații sociale – precum șomajul sau indemnizația pentru creșterea copilului – au intrat de la 1 august 2025 la plata CASS de 10%, mulți pensionari se tem acum că și indemnizația lor va fi afectată.
03:10
Adormirea Maicii Domnului: Sărbătoare mare, care marchează și sfârșitul Postului Sfintei Marii. Femeile măritate oferă fructe rudelor și vecinilor # Ziarul de Iasi
Creștinii ortodocși prăznuiesc, astăzi, 15 august, Adormirea Maicii Domnului, cunoscută în popor și sub numele de Sfânta Maria Mare, unul dintre cele mai importante praznice din calendarul bisericesc. Sărbătoarea marchează încheierea Postului Adormirii Maicii Domnului, perioadă de două săptămâni de rugăciune și abținere, asemănătoare ca rigoare cu postul Paștelui.
03:10
O etapă fărâmițată zdravăn, care se joacă în cinci zile! Dinamo se confruntă cu Steaua, Politehnica închide runda marți, în Copou # Ziarul de Iasi
Etapa a III-a a Ligii a II-a de fotbal va fi extrem de fărâmițată, partidele derulându-se pe parcursul a cinci zile! Runda amintită începe astăzi, de la ora 11:00, când va avea startul meciul FC Bihor Oradea – CSC Dumbrăvița.
03:10
Cum îți muți firma într-o cutie poștală? La Iași sunt pregătite 198 de locuri. Avantaje și dezavantaje # Ziarul de Iasi
La Iași, 198 de căsuțe poștale sunt pregătite să devină sediul social al unor firme. Programul StartPost, lansat de Poșta Română pe 1 august, a atras deja primii clienți, iar în regiunea Nord-Est au fost deja închiriate 11 căsuțe poștale pentru sediu social. Serviciul le permite antreprenorilor să își înregistreze firma la Registrul Comerțului folosind o adresă de tip cutie poștală, în locul unui sediu fizic.
03:10
SURSE Unii angajați ai Primăriei Iași își vor începe săptămâna în fața procurorilor DNA # Ziarul de Iasi
Mai mulți actuali și foști salariați ai Primăriei Iași au fost chemați la DNA pe parcursul săptămânii viitoare. Sursele „Ziarul de Iași" spun că unii dintre aceștia ar urma să fie audiați având calitatea de suspect.
00:20
Echipa bucureşteană FCSB a învins joi seara, în deplasare, scor 3-1, formaţia kosovară Drita FK, în manşa secundă a turului al treilea preliminar al Ligii Europa. Echipa lui Elias Charalambous merge în play-off şi are asigurată cel puţin participarea în grupele Conference League.
14 august 2025
19:20
„Este cel mai important şi cel mai puternic portar din lume”. Preşedintele Federaţiei Italiene de Fotbal, îngrijorat de situaţia lui Donnarumma # Ziarul de Iasi
Preşedintele Federaţiei Italiene de Fotbal (FIGC), Gabriele Gravina, şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la situaţia lui Gianluigi Donnarumma, care şi-a anunţat marţi plecarea de la Paris Saint-Germain într-o postare publicată pe Instagram, potrivit news.ro.
16:20
VIDEO | Momentul impactului mortal de pe DN 28A, surprins de o cameră de bord. Familie distrusă în drum spre vacanța cu rulota # Ziarul de Iasi
Au apărut primele imagini video cu accidentul mortal de la Târgu Frumos, în care un tir s-a izbit frontal de mașina unei familii din Iași care mergea în concediu cu rulota.
16:20
VIDEO Declarațiile șoferului de TIR din accidentul mortal de la Tg. Frumos: Mazda avea rulotă și a dezechilibrat mașina # Ziarul de Iasi
Un accident rutier grav a avut loc joi, 14 august, pe DN 28A, în afara localității Târgu Frumos. Un bărbat a murit, iar alte trei persoane, printre care două fetițe, au fost rănite grav, după ce mașina în care se aflau a luat foc în urma impactului cu un TIR.
13:20
Un accident rutier grav a avut loc joi la Târgu Frumos.
13:20
Patru destinații noi de pe Aeroportul Iași, din toamnă. Prețuri de la 99 de lei, spre Praga și Valencia # Ziarul de Iasi
Începând cu această toamnă, Aeroportul Internațional Iași va fi conectat direct cu patru destinații europene suplimentare, în urma extinderii rețelei operate de Wizz Air. Compania va lansa zboruri către Praga (Cehia), Valencia (Spania) și Pescara (Italia), precum și va relua cursele spre Copenhaga (Danemarca).
12:20
Topul celor mai mai mari exportatori din județul Iași. Jumătate din vânzări în afara țării sunt generate de mașini, aparate și echipamente # Ziarul de Iasi
Iașul își trimite peste hotare bunurile cu motoare turate la maximum în industria auto, dar și cu rezerve solide în domeniul farmaceutic și cel metalurgic.
11:20
Paris Saint-Germain este prima echipă franceză câştigătoare a Supercupei Europei, miercuri seară, la Udine, după succesul din meciul cu Tottenham, scrie news.ro.
04:20
Traseul de weekend: propunerea ZDI – Escapadă la Gura Humorului. Sanie de vară, Mega Tiroliana, Satul Hobbiților, Fântâna Muzicală # Ziarul de Iasi
La doar câteva ore distanță de Iași, Gura Humorului te întâmpină cu o paletă variată de activități: de la sanie de vară, plimbare cu telescaunul și mega tiroliană, până la spectacolul de lumini al Fântânii Muzicale, magia Satului Hobbiților, trasee prin pădure și provocările din Parcul Aventura. În apropiere, te așteaptă și obiective precum Mănăstirea Voroneț, Mănăstirea Humorului sau Salina Cacica. Fie că plănuiești o escapadă de o zi sau un sejur de două-trei zile, opțiunile sunt nenumărate.
Mai mult de 2 zile în urmă
03:30
ANALIZĂ Doar în poartă e liniște la Politehnica. Cele mai mari probleme, la mijlocul terenului # Ziarul de Iasi
Politehnica Iași a disputat cinci meciuri de verificare în această vară, două în Iași și cinci în cantonamentul din Bulgaria. Cele două teste de acasă nu au fost concludente pentru oferirea unui contur legat de echipă.
03:20
S-a vorbit mult în ultimele zile despre bilanțul politic al fostului președinte Ion Iliescu, dar aspectele de politică externă au ocupat, explicabil, un loc secundar.
03:20
Topul firmelor din Iași 2024: ritmul de creștere este sub potențial, fiind frânat în primul rând de lipsa infrastucturii # Ziarul de Iasi
Camera de Comerț și Industrie Iași a publicat rezultatele evaluării performanțelor economice ale companiilor din județ, reunite în clasamentul anual „Topul Firmelor din Județul Iași".
03:20
Conest închide „cercul” la lucrări în zona Bucium – Poitiers – Socola: este unicul ofertant la drumul provizoriu # Ziarul de Iasi
Primăria a primit o singură ofertă pentru amenajarea drumului provizoriu în perioada închiderii pasajului Socola. Pe Bucium și Poitiers lucrările sunt încă în desfășurare: Primăria spune că vor fi remediate unele deficiențe constatate în teren. Inclusiv cablurile aeriene vor fi dezafectate.
03:20
Municipalitatea a vândut peste 300 de mașini abandonate pe care le-a adunat de pe străzile Iașului # Ziarul de Iasi
Potrivit unei informări a Primăriei, încasările la bugetul local se ridică la aproape 205.000 lei: prețul obținut în urma unei licitații a fost de 0,8 lei/kg. Mașinile au fost achiziționate de Covial CVA din Podu Iloaiei: anul
03:20
Cum a stabilit CJ Iași că în 30 milioane de lei intră doar 26 de microbuze electrice: s-a luat după primăriile din județ. Alte achiziții exorbitante, identificate de „Ziarul de Iași” # Ziarul de Iasi
„Ziarul de Iași” a identificat 13 alte achiziții de microbuze electrice în județ, luate tot prin PNRR, la prețuri cu mult peste ce există în momentul de față pe piață. Deși la ele nu s-a înscris firma Aveuro, care a câștigat ulterior pe bandă rulantă contracte similare în toate județele din țară, nici celelalte companii nu au avut oferte mai competitive. Primăriile din județ au dat între 176.000 și 299.000 de euro pe un microbuz, în cea mai mare sumă intrând și două stații de încărcare. Articolul Cum a stabilit CJ Iași că în 30 milioane de lei intră doar 26 de microbuze electrice: s-a luat după primăriile din județ. Alte achiziții exorbitante, identificate de „Ziarul de Iași” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Elicopterul poliției, coșmarul șoferilor grăbiți din Iași: peste 280 de amenzi în 2025. Ce nereguli se văd mai bine din aer și cum vin sancțiunile # Ziarul de Iasi
Șoferii ieșeni au tot mai multe motive să fie atenți la comportamentul din trafic. Elicopterul albastru Airbus al Poliției Române, dotat cu radar și sistem de supraveghere aeriană, a devenit o prezență obișnuită pe cerul Iașului. Articolul Elicopterul poliției, coșmarul șoferilor grăbiți din Iași: peste 280 de amenzi în 2025. Ce nereguli se văd mai bine din aer și cum vin sancțiunile apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Naveta spre școlile de elită din Iași sufocă traficul: doar o treime dintre copiii din zona metropolitană învață acasă # Ziarul de Iasi
Aproape două treimi dintre elevii care locuiesc în zona metropolitană Iași nu învață în localitatea de domiciliu, ci în municipiul Iași sau în localități învecinate. Motivele țin atât de calitatea actului educațional, cât și de părerile părinților, mulți dintre aceștia optând pentru unități despre care au auzit că promovează performanța. În același timp, există și familii care au făcut drumul invers – de la școlile din oraș către cele din comună – și nu regretă alegerea. Articolul Naveta spre școlile de elită din Iași sufocă traficul: doar o treime dintre copiii din zona metropolitană învață acasă apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
00:20
Patru echipe din Liga 2 au pierdut şi au fost eliminate miercuri, în turul al treilea din Cupa României, care îşi va disputa play-off-ul în ziua de 27 august. Articolul Cupa României: Patru echipe din Liga 2 au fost eliminate în turul 3 apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
13 august 2025
23:20
Baschet masculin: România, victorie cu Macedonia de Nord şi se califică în preliminariile europene ale FIBA World Cup 2027 # Ziarul de Iasi
Naţionala României a învins miercuri, la Oradea, reprezentativa Macedoniei de Nord, scor 79-66 (45-34), în al treilea meci din faza a doua a precalificărilor europene ale FIBA World Cup 2027. Tricolorii se califică mai departe, în turul I al preliminariilor europene. Articolul Baschet masculin: România, victorie cu Macedonia de Nord şi se califică în preliminariile europene ale FIBA World Cup 2027 apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
21:20
Tenis: Sorana Cîrstea a fost eliminată de Iga Swiatek în optimile de la Cincinnati Open # Ziarul de Iasi
Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a pierdut miercuri, în optimile turneului de la Cincinnati Open, în faţa polonezei Iga Swiatek, şi a părăsit turneul american. Articolul Tenis: Sorana Cîrstea a fost eliminată de Iga Swiatek în optimile de la Cincinnati Open apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
19:20
Pe 11 august, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Iași au desfășurat o acțiune pe străzile din municipiu, vizând creșterea siguranței rutiere și prevenirea accidentelor, în special a celor cauzate de neacordarea priorității pietonilor aflați regulamentar în traversare. Articolul Zeci de șoferi sancționați la Iași pentru neacordarea priorității pietonilor apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
15:20
Medalie de bronz pentru un elev din Iași la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială. „Este complet SF să credem că AI va depăși omul” # Ziarul de Iasi
Ștefan-Alexandru Asandei, elev la Colegiul Național din Iași, a obținut medalie de bronz la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială, desfășurată la Beijing între 2 și 9 august 2025. Tânărul, pasionat de informatică și matematică, consideră că inteligența artificială nu va depăși prea curând omul, dar are potențialul de a sprijini munca oamenilor și de a fi integrată în viața de zi cu zi. Articolul Medalie de bronz pentru un elev din Iași la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială. „Este complet SF să credem că AI va depăși omul” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
14:20
Agentul lui Gianluigi Donnarumma critică PSG: „O imensă lipsă de respect, pe care o voi evalua împreună cu avocaţii mei” # Ziarul de Iasi
Agentul lui Gianluigi Donnarumma, Enzo Raiola, a denunţat marţi, într-un interviu acordat Sky Sport Italia, „o enormă lipsă de respect” din partea PSG şi a vorbit despre posibilitatea unei acţiuni în justiţie, relatează L'Equipe, preluat de news.ro. Articolul Agentul lui Gianluigi Donnarumma critică PSG: „O imensă lipsă de respect, pe care o voi evalua împreună cu avocaţii mei” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
