ChatGPT a câștigat două miliarde de dolari
Profit.ro, 16 august 2025 09:50
De când are aplicații pentru Android și iPhone, chatbot-ul ChatGPT a înregistrat câștiguri de peste două miliarde de dolari, conform unui studiu realizat de Appfigures.
Acum 10 minute
09:50
Acum o oră
09:20
Produsul Intern Brut al Japoniei a avansat cu 0,3% în al doilea trimestru din 2025, față de primele trei luni ale anului, depășind prognozele analiștilor, în pofida tensiunilor comerciale cu Statele Unite, transmite CNBC.
09:10
FOTO Record mondial de autonomie cu o mașină electrică: 1.700 kilometri cu o singură încărcare # Profit.ro
Un automobil complet electric care are o autonomie standard, potrivit certificărilor oficiale, de 780 km a reușit să depășeașcă toate recordurile mondiale în materie de consum, în cadrul unui test realizat în condiții de trafic real.
09:10
Vinul zilei: un Pinot Gris în ediție ultra-limitată. Notele sale amintesc de o grădină aromată și o livadă de sfârșit de vară. Savuros alături de tartar de somon, risotto cu sparanghel sau fructe de mare la grătar # Profit.ro
Recomandarea noastră de astăzi, Pelerin Ramato 2024, este un Pinot Gris elegant, proaspăt și echilibrat, alegerea ideală pentru cinele ușoare de vară și preparatele cu influențe mediteraneene sau asiatice.
Acum 2 ore
09:00
O cabană din Cisnădioara, județul Sibiu, a fost distrusă în totalitate de un incendiu, anunță pompierii, care precizează că nu s-au înregistrat victime.
Acum 8 ore
02:50
ULTIMA ORĂ VIDEO Trump și Putin anunță un acord privind Ucraina, care va fi prezentat NATO și lui Zelenski. Nu există însă un armistițiu, iar un punct important încă este discutat # Profit.ro
Președinții Donald Trump și Vladimir Putin anunță, fără clarificări, că au ajuns la un acord în direcția instaurării păcii în Ucraina - cu excepția unui punct important aflat încă în discuție - ale cărui detalii vor fi prezentate membrilor NATO și pentru care se speră că nu va fi blocat de Europa și Ucraina.
02:20
Președinții Donald Trump și Vladimir Putin anunță, fără detalii, că au ajuns la un acord în direcția instaurării păcii în Ucraina, ale cărui detalii vor fi prezentate membrilor NATO și pentru care se speră că nu va fi blocat de Europa și Ucraina.
Acum 12 ore
00:30
INTERVIU CNA: România e atacată în haită. Luăm în calcul scenariul extrem, al anticipatelor în primăvară # Profit.ro
Membrii Consiliului Național al Audiovizualului (CNA) au observat, după alegerile prezidențiale din 18 mai, o schimbare de strategie a propagandei rusești în România, dezvăluie Valentin Jucan, vicepreședinte al instituției, într-un dialog cu News.ro. Rusia a urmărit în campania electorală niște obiective cu efecte imediate, care vizau afectarea alegerilor în sine, dar apoi focusul s-a mutat pe schimbarea opțiunilor strategice ale poporului român.
00:20
Decizia Fitch, într-un context fiscal și bugetar sensibil, reconfirmã încrederea în mãsurile și planurile Guvernului României – atât pentru respectarea angajamentelor de consolidare fiscalã fațã de partenerii externi, cât și pentru asigurarea sustenabilitãții finanțelor publice, transmite ministrul Finanțelor.
00:10
ULTIMA ORĂ Fitch menține ratingul României în categoria recomandată pentru investitori, dar avertizează în privința deficitului bugetar și a riscurilor politice # Profit.ro
Agenția de evaluare financiară Fitch a menținut astăzi ratingul României pe ultima treaptă recomandată pentru investiții, BBB-, cu perspectivă negativă.
00:10
VIDEO Primele imagini de la întâlnirea în care Trump și Putin discută încetarea războiului din Ucraina # Profit.ro
Au fost prezentate primele imagini de la întâlnirea în care președintele american, Donald Trump, și cel rus, Vladimir Putin, discută încetarea războiului din Ucraina.
15 august 2025
23:10
VIDEO&FOTO Veste proastă pe Autostrada Bucureștiului. Chinezii nu pot finaliza în 2025 un punct critic din prima lor mare lucrare în România. Anterior au fost avertizați că nu lucrează ca Umbrărescu # Profit.ro
Pasajul de la DN3, un punct critic de pe Autostrada Bucureștiului, nu mai poate fi finalizat anul acesta de către constructor, anunță autoritățile.
22:40
VIDEO Trump și Putin s-au întâlnit în Alaska pentru o discuție istorică. Trump l-a aplaudat la coborârea din avion # Profit.ro
Președintele american, Donald Trump, și cel rus, Vladimir Putin, s-au întâlnit în Alaska, unde vor discuta încetarea războiului din Ucraina.
21:30
Președintele american, Donald Trump, a anunțat, la bordul Air Force One, că va introduce noi tarife pe importurile de oțel și cipuri, în săptămânile următoare.
Acum 24 ore
20:10
Autoritățile suedeze au solicitat populației din zona metropolitană a capitalei Stockholm să economisească apa.
19:30
Colaborarea dintre Xpeng și grupul Volkswagen se va extinde, potrivit unui anunț făcut de cele două companii, care au semnat un acord de implementare a noii arhitecturi electronice pe o gamă mai largă de automobile, ICE și hibrid.
19:00
Zeci de mașini electrice, inclusiv două de la Dacia, vor fi lansate în următorii patru ani și vor tripla piața globală de BEV # Profit.ro
Producătorii auto europeni, chinezi și americani au pregătite peste 40 de mașini complet electrice ce vor fi lansate în perioada 2025 – 2029. Cu ajutorul acestora, segmentul electric va începe marea ofensivă în industria auto globală care va aduce aproape 30 de milioane de mașini electrice anual. Doar în 2025 sunt fixate în calendar cel puțin 15 premiere 100% electrice.
18:30
În ciuda faptului că telefoanele pliabile au devenit prioritatea principală a unor producători precum Samsung sau Google, această piață nu pare să crească în ritmul dorit de aceștia.
17:50
FOTO Unii abonații Voyo - recompensați cu prelungirea gratuită cu 5 luni a abonamentului în urma problemelor de la transmisia Drita-FCSB # Profit.ro
Proprietarul Voyo, PRO TV SRL, membră a grupului ceh CME, a decis să prelungească gratuit cu 5 luni abonamente, în urma incidentului de joi seară, când platforma care transmitea meciul de fotbal dintre FCSB și Drita a picat.
17:20
Premierul Ilie Bolojan a mers la Baza Sportivă a clubului de fotbal Farul Constanța și a Academiei Hagi.
16:40
Minivacanța de Sfânta Maria: Hoteluri la capacitate maximă, ambuteiaje pe drumuri, trenuri insuficiente. Cu cât scad de luni tarifele # Profit.ro
Minivacanța de Sfânta Maria (15–17 august 2025) va fi cel mai aglomerat weekend al sezonului estival, cu litoralul românesc în prim-plan și aproximativ 352.000 de turiști în toată țara, estimează Federația Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR).
16:20
Un moment mult așteptat: Locomotiva Traxx 3 a atins viteza de 200 km/h la CTF Făurei, anunță autoritățile.
15:50
Google încearcă să ascundă sumele de bani investite în lobby.
15:20
Investigație - Meta permite chatbotului AI din Messenger să inventeze povești, să mintă că e real și chiar să poarte conversații romantice # Profit.ro
Gigantul Meta permite chatbotului său AI din aplicația Messenger să inventeze povești, să mintă că este o persoană reală și chiar să poarte conversații romantice.
15:00
Cele 185 de țări reunite la Geneva nu au reușit, în noaptea de joi spre vineri, să ajungă la un acord asupra unui tratat internațional, obligatoriu din punct de vedere juridic, împotriva poluării cu plastic.
14:30
Un incendiu puternic a izbucnit la un depozit din municipiul Iași, aflat în apropierea unei hale pentru reparații auto.
14:30
Circulația trenurilor de călători spre litoral este puternic întârziată la acest moment de probleme la infrastructura feroviară între stațiile Fetești și Cernavodă.
14:10
Fondul suveran al Arabiei Saudite, lovit de o pierdere de 8 miliarde dolari din cauza ”gigaproiectelor” # Profit.ro
Fondul suveran Public Investment Fund (PIF) al Arabiei Saudite a raportat o depreciere de 8 miliarde dolari până la finalul anului 2024, după scăderea valorii investițiilor în așa-numitele ”gigaproiecte”, precum Neom, potrivit raportului anual al instituției, citat de CNBC.
13:50
Platforma online de închirieri turistice Airbnb a introdus o nouă opțiune, demult așteptată de clienți.
13:30
Integrarea capacității de citire a fișierelor în ChatGPT a simplificat drastic pașii preliminari dintr-un proiect de data analysis. În loc să exporți datele într-un IDE separat, poți încărca direct fișierul CSV, XLSX ori JSON și să ceri modelului să extragă statistici descriptive, să identifice anomalii sau să genereze vizualizări.
13:00
Android 15 îți dă control fin asupra performanței jocurilor. „Game Dashboard” se deschide printr-un gest de la marginea ecranului și afișează FPS-ul, temperatura și un comutator pentru „Performance boost”.
12:50
Apple aduce înapoi funcția de măsurare a oxigenului din sânge pe Apple Watch, reproiectată, după o dispută legală # Profit.ro
Apple a anunțat relansarea unei versiuni reproiectate a funcției de monitorizare a oxigenului din sânge pentru anumite modele Apple Watch, în urma unei îndelungate dispute de proprietate intelectuală, transmite CNBC.
12:20
Grecia va impune sancțiuni mult mai dure șoferilor.
11:50
Cea mai populară aplicație de comunicare digitală lansează o serie de funcții pentru apelurile video de business, în frunte cu posibilitatea programării acestora.
11:30
Cererea pentru AI impulsionează profitul Foxconn, care a urcat cu 27% în al doilea trimestru și a depășit așteptările # Profit.ro
Foxconn, cel mai mare producător de electronice la comandă din lume și principal furnizor al Apple, a raportat o creștere de 27% a profitului operațional în al doilea trimestru din 2025, susținută de expansiunea puternică a afacerii cu servere pentru inteligență artificială, transmite CNBC.
11:00
Circa 30 de vizitatori ai Expoziției Universale de la Osaka au fost spitalizați, o întrerupere a circulației metroului obligând zeci de mii de persoane să petreacă noaptea chiar acolo.
10:40
Eli Lilly - acord de 1,3 miliarde dolari pentru dezvoltarea de medicamente împotriva obezității cu ajutorul inteligenței artificiale # Profit.ro
Gigantul farmaceutic american Eli Lilly a încheiat un parteneriat în valoare de 1,3 miliarde dolari cu startup-ul Superluminal Medicines, pentru descoperirea și dezvoltarea de medicamente orale destinate obezității și altor boli cardiometabolice, utilizând o platformă de inteligență artificială, transmite Reuters.
10:30
Chiar dacă celebrul model off-road Mercede G Klasse nu face volume uriașe, profiturile generate sunt în continuare substanțiale pentru constructorul auto german, care a lansat inclusiv o versiune electrică. Succesul acestuia, bazat pe interesul clienților cu bani pentru astfel de modele pare că i-a determinat pe rivalii de la BMW să intră și pe acest segment.
10:30
Platforma de anunțuri online OLX și-a notificat din nou clienții că va schimba regulile pentru anumite servicii.
10:10
Gigantul american Google a anunțat o nouă funcționalitate, numită Flight Deals, care promite găsirea celor mai ieftine zboruri cu ajutorul inteligenței artificiale.
Ieri
09:40
Răzvan Marian Pîrcălăbescu, consilier la Guvern și fost membru în Consiliul de Administrație al filialei Carfil din cadrul Romarm este noul director al Companiei Naționale Romarm, desemnat în baza Ordonanței 109/2011.
09:20
Hackerii au furat mii de documente de identitate din baza de date a hotelurilor din Italia și acum le vând pe dark web # Profit.ro
Zeci de mii de scanări ale unor documente de identitate ale unor turiști au fost furate de pe servere aparținând unor hoteluri italiene și au fost scoase la vânzare pe dark web, trage un semnal de alarmă Agenția italiană a domeniului digital (AGID), relatează AFP.
09:10
Vinul zilei: un Sauvignon Blanc clasic din inima Văii Loarei, cu note de fructe albe coapte, ardei gras și accente mineral calcaroase. Solid, liniar și echilibrat, se asociază perfect cu pește, fructe de mare sau brânzeturi fine # Profit.ro
Pouilly-Fumé Argile à S 2022 este un vin alb sec, obținut 100% din struguri Sauvignon Blanc cultivați pe solurile bogate ale Văii Loarei, Franța.
09:00
Prima generație a modelului Dacia Logan, care a marcat intrarea mărcii de la Mioveni în lumea internațională a industriei auto, va fi din nou produs, într-o formă pe care Renault a licențiat-o cu mult timp în urmă Iranului. Este vorba despre o versiune adaptată, care va purta un nume nou, relevă datele Profit.ro.
08:50
Ryanair înregistrează o cerere solidă pe piața europeană, cu rezervări peste nivelul de anul trecut, și rămâne ”rezonabil optimistă” privind atingerea țintelor de vară, a declarat directorul general Michael O’Leary, citat de Reuters.
08:30
Momentele în care sunteți predispuși stresului se afla la orice pas, însă micile trucuri de relaxare nu vă vor consuma mai mult de 5 minute.
08:20
Ne petrecem în bucătărie mare parte din viața noastră acasă și, de aceea, designul aici este esențial din punct de vedere al funcționalității, dar și al confortului.
08:10
Sondajele live aduc engagement instantanee și prelungește durata medie de vizionare, pentru că publicul rămâne în stream să vadă rezultatele. Pe iPhone, funcția Poll apare doar în Live-uri verticale și trebuie activată manual din meniul de interacțiune. Următorii pași te ajută să structurezi întrebarea, să limitezi spam-ul și să interpretezi răspunsurile în timp real.
08:10
Stadiul lucrărilor pe secțiunea 4 Tigveni - Curtea de Argeș, în lungime de aproape 10 kilometri, se apropie de 77%, a anunțat directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol.
07:50
Cel mai urât câine din lume în 2025 este un bulldog francez pe nume Petunia.
