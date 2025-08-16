Orban: Lumea este mai sigură după discuția Trump-Putin

10:30

Chiar dacă celebrul model off-road Mercede G Klasse nu face volume uriașe, profiturile generate sunt în continuare substanțiale pentru constructorul auto german, care a lansat inclusiv o versiune electrică. Succesul acestuia, bazat pe interesul clienților cu bani pentru astfel de modele pare că i-a determinat pe rivalii de la BMW să intră și pe acest segment.