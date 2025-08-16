Mutare neașteptată în dosarul crimei care a îngrozit România | S-a rupt lanțul...
16 august 2025
Situație bizară în dosarul crimei de la Padina: fiii Sidoniei s-au supărat pe judecători, deși aceștia le-au făcut toate poftele, lăsându-i acasă și oferindu-le permisii.
Daniela Gyorfi şi fiica petrec timp în raiul femeilor! Ce fac cele două când artista nu are concerte # SpyNews
Daniela Gyorfi a ieșit la shopping împreună cu fiica sa, Maria. Cele două au fost surprinse de paparazzii Spynews în mai multe magazine dintr-un centru comercial, în timp ce se uitau la diferite articole vestimentare. Iată cât de mare a crescut Maria!
Iulia Sălăgean a urmat exemplu lui Gabi Bădălău, după scandalul cu tatăl fiicei sale, Alex Bodi. Ce gest a făcut soție a afaceristului # SpyNews
Iulia Sălăgean a urmat exemplul lui Gabi Bădălău, după scandalul cu Alex Bodi! Decizie neașteptată! Gestul pe care l-a făcut fosta soție a afaceristului. Spynews.ro are informații exclusive.
Anunț de ultimă oră! Cod de inundații majore în România! Hidrologii au emis atenționări pentru 29 de județe din țară | HARTA # SpyNews
Cu puțin timp în urmă, hidrologii au emis coduri de inundații pentru nu mai puțin de 29 de județe din România, din cauza cantităților mari de precipitații și a riscului crescut de viituri. Mai multe râuri sunt sub atenționare hidrologică.
Afacerea Ioanei Grama e pe butuci. Influencerița recunoaște că business-ul ei e în derivă: "Cheltuielile sunt foarte mari..." | VIDEO # SpyNews
Ioana Grama trece printr-o perioadă dificilă în ceea ce privește afacerea pe care o are. Influencerița a mărturisit cu sinceritate că brandul său de haine nu mai aduce profit și, din contră, se confruntă cu mari cheltuieli.
Prima imagine cu Alina Eremia în rochie de mireasă! Cum arată artista într-una din cea mai importantă zi din viața ei | FOTO # SpyNews
Prima imagine cu Alina Eremia în rochie de mireasă a cucerit internetul! Artista radiază de fericire într-una dintre cele mai speciale zile din viața ei. Îmbrăcată într-o rochie elegantă, cu un design simplu, dar spectaculos, artista a strălucit la propria nuntă.
Sore, imagini rare alături de părinții ei! Cum arată cei care i-au dat viață artistei | FOTO # SpyNews
Sore le-a făcut o surpriză fanilor și a publicat pe rețelele sociale câteva imagini rare alături de părinții ei. Artista a ales să împărtășească un moment de familie special: și-a sărbătorit tatăl în Madrid.
Incendiu uriaș în județul Gorj! Ard sute de hectare, localnicii fug cu copiii în brațe | FOTO # SpyNews
Un incendiu de proporții a izbucnit astăzi, 16 august, în județul Gorj, unde peste 200 de hectare de vegetație uscată au fost mistuite de flăcări. Potrivit Antena 3 CNN, focul s-a extins rapid și a ajuns până la locuințe, provocând panică printre localnici.
Jeff Bezos, în doliu la două luni de la nuntă. Mama milionarului s-a stins din viață: „A luptat cu demnitate și curaj” # SpyNews
Jeff Bezos trece prin clipe dificle. După ce și-a unit destinul cu Lauren Sánchez în urmă cu doar două luni, mama miliardarului s-a stins din viață. Vestea a îndurerat întreaga familie.
Cristina Ich își sărbătorește mama! Imagini de colecție cu influencerița și femeia care i-a dat viață: "Sunt cea mai mândră..." | FOTO # SpyNews
Zi de mare sărbătoare în familia Cristinei Ich. Mama influenceriței își sărbătorește ziua de naștere, iar aceasta a publicat câteva imagini de colecție alături de cea care i-a dat viață, cu o descriere emoționantă.
Mihaela Rădulescu, mesaj emoționant la o lună de când iubitul ei, Felix Baumgartner a murit! Ce a transmis vedeta: "Eram fericiți împreună..." | VIDEO # SpyNews
La o lună de când Felix Baumgartner s-a stins din viață, Mihaela Rădulescu a postat un mesaj emoționant. Cu durere și sinceritate, vedeta a împărtășit câteva gânduri despre pierderea suferită, amintindu-și cu drag de momentele petrecute alături de regretatul sportiv.
Un bărbat a murit după ce a ignorat steagul roșu arborat pe litoralul românesc! S-a format din nou un lanț uman pentru a ajuta salvamarul | FOTO # SpyNews
Un bărbat și-a pierdut viața pe litoralul românesc, după ce a intrat în mare deși era arborat steagul roșu, un semn clar că înotul este interzis din cauza condițiilor periculoase. Mai mulți turiști au format un lanț uman pentru a sprijini intervenția salvamarului.
Alina Eremia și logodnicul ei, Eduard Barbu, s-au căsătorit! Cei doi îndrăgostiți au devenit, oficial, soț și soție în mare secret # SpyNews
Surpriză de proporții în lumea mondenă din România! Alina Eremia și bărbatul alături de care trăiește o frumoasă poveste de dragoste, Eduard Bardu, s-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor. Cei doi îndrăgostiți au spus „DA” în fața ofițerului stării civile, și ar fi devenit soț și soție și în fața lui Dumnezeu.
Simona Gherghe a răbufnit! Ce s-a întâmplat după ce a auzit involuntar mai mulți bărbați vorbind la o terasă: “Am așa un gust amar” # SpyNews
Simona Gherghe și-a expus experiența de la o terasă pe Instagram. În timp ce-și aștepta copiii să iasă de la înot, prezentatoarea a auzit întâmplător mai mulți bărbați vorbind. Iată ce a deranjat-o pe Simona Gherghe!
Îl recunoști? Astăzi împlinește 43 de ani și e una dintre cele mai cunoscute vedete de la noi: "De ziua mea am obiceiul să închid telefonul" | FOTO # SpyNews
Una dintre cele mai cunoscute voci din România își sărbătorește astăzi ziua de naștere! A ales să marcheze această zi printr-o fotografie cu el încă de când avea 3 ani. Iată despre cine este vorba!
Ce au făcut Alina Eremia și logodnicul ei, Edi Barbu, înainte de nuntă! Cum i-au surprins paparazzii # SpyNews
Alina Eremia și viitorul ei soț, Edi Barbu, pun la punct ultimele detalii înainte de nuntă. Cei doi au fost surprinși de paparazzii Spynews în timp ce erau ocupați cu diferite activități, pentru a fi gata de marele eveniment. Iată ce făceau amorezii!
Orlando Zaharia de la Chefi la cuțite a împlinit 46 de ani! Ce mesaj emoționant a primit din partea soției sale, Mădălina | FOTO # SpyNews
Chef Orlando Zaharia își sărbătorește astăzi ziua de naștere! Juratul de la Chefi la cuțite a primit multe urări pe Instagram, dar cea mai emoționantă este de la soția sa, Mădălina. Iată ce mesaj i-a transmis femeia bucătarului!
Cel mai nou trend de beauty de pe TikTok: să pari obosită. Cum se realizează un astfel de machiaj și ce vedetă a dat startul | VIDEO # SpyNews
Încă un trend face furori pe TikTok, dar de această dată, unul cât se poate de bizar. "Să pari obosită" este noua modă în rândul femeilor mai ales. Acestea postează numeroase videoclipuri pe rețelele sociale în care arată cum se machiază pentru a părea epuizate.
Un obiect misterios se apropie de Pământ și, conform unui profesor de la Harvard, ar putea fi mai mult decât o simplă cometă. Cercetătorul nu exclude ipoteza că ar fi o navă extraterestră, însă studiul său nu a fost încă confirmat de alți specialiști.
Maria de la Insula Iubirii s-a schimbat radical. Blondina și-a făcut o intervenție cosmetică la nivelul feței, care îi transformă total chipul. Iată la ce servicii a apelat soția lui Marius!
Diana Munteanu arată demențial în costum de baie! Prezentatoarea de la Neața îți taie răsuflarea cu silueta de vis, în vacanța din Santorini | FOTO # SpyNews
Diana Munteanu arată senzațional la cei 46 de ani ai săi! Prezentatoarea de la Neața a făcut furori pe Instagram, cu ultimele fotografii postate, în costum de baie. Iată ce siluetă de invidiat are blondina!
Geanina Ilieș, experiență inedită la o petrecere. Prezentatoarea s-a distrat cu Naomi Campbell | FOTO # SpyNews
Geanina Ilieș s-a fotografiat într-un outfit complet alb și a plecat la petrecere! Prezentatoarea s-a întâlnit în club cu nimeni alta decât celebra Naomi Campbell. Iată în ce circumstanțe s-au întâlnit cele două!
Sofia Vergara și-a făcut apariția în Sardinia, Italia, fapt care nu a putut trece neobservat de internauți. Utilizatorii platformei TikTok au filmat vedeta și au postat-o îndată. Iată cât de bine arată fotomodelul, la 53 de ani!
Donald Trump și Vladimir Putin, duel în roșu la summitul din Alaska! Ce au transmis, de fapt, prin cravatele lor # SpyNews
Cravatele roșii purtate de Donald Trump și Vladimir Putin la întâlnirea din Alaska ascund mesaje puternice. Descoperă semnificația nuanțelor alese!
Imagini rare cu Gabriela Cristea, de când a renunţat la televiziune pentru a petrece mai mult timp cu familia! Cum a fost surprinsă vedeta # SpyNews
Gabriela Cristea, una dintre cele mai cunoscute prezentatoare TV din România, se bucură de o viață mai liniștită de când a renunțat la televiziune. Iată în ce ipostaze a fost surprinsă vedeta!
Atmosferă de sărbătoare în familia lui Pepe. Artistul își sărbătorește fiica cea mare, pe Maria, care împlinește astăzi 13 ani. Iată cum sărbătorește fetița!
Misha, vacanță de vis cu fiica ei și a lui Connect-R! Ce destinție au ales cele două | FOTO # SpyNews
Misha se bucură de momente speciale alături de fiica ei, în cadrul unei vacanțe de vis. Cele două au ales o destinație superbă, perfectă pentru relaxare și distracție, iar imaginile postate pe rețelele de socializare dovedesc clar acest lucru.
Alexia Talavutis, în lacrimi! Cine este bărbatul care a facut-o pe cântăreață să se emoționeze atât de mult! # SpyNews
Alexia Talavutis își împărtășește emoțiile legate de o fotografie veche, care îi stârnește mereu nostalgie și amintiri frumoase. Iată cine este bărbatul care o face să se simtă așa!
Ioana Grama recunoaste ca iubeste din nou! Nu s-a intors la fostul! “Este cel mai frumos barbat pe care l-am iubit vreodata” # SpyNews
După despărțiri repetate și o relație consumată, Ioana Grama își regăsește fericirea și liniștea într-o poveste de dragoste neașteptată. Creatoatea de conținut vorbește deschis despre trecut și noul partener, pe care îl descrie ca fiind „cel mai frumos bărbat pe care l-am iubit vreodată”.
Polițistul pensionar Cătălin Coman, care a rămas fără pistoalele cu muniție letală abia la al treilea dosar de amenințare, a cerut să i se returneze armele, după ce vecina terorizată și-a retras plângerea.
Denisa Nechifor și Adrian Cristea, pregătiți pentru adolescență? Fiica lor începe să interacționeze cu băieții # SpyNews
Denisa Nechifor a făcut declarații exclusive pentru Spynews.ro. Sunt sau nu vedeta și Adrian Cristea pregătiți pentru adolescență? Fiica lor începe să interacționeze cu băieții, iar Denisa Nechifor ne-a spus cum gestionează această etapă.
Ionela şi Teodor, foştii concurenţi de la MPFM, au aflat sexul celui de-al doilea copil! Când e programată nașterea # SpyNews
După ce au anunțat că vor deveni părinți pentru a doua oară, foștii concurenți de la Mireasă pentru fiul meu au aflat și dacă vor avea băiețel sau fetiță. În exclusivitate pentru Spynews.ro, Teodor ne povestește cum a reacționat în momentul în care a primit marea veste, când urmează să nască soția sa, Ionela, și cum decurg pregătirile în așteptarea bebelușului.
Cine e Alexandra Gheorghe, românca moartă în Italia! Tânăra avea 38 de ani și s-a stins din viață odată cu partenerul ei | FOTO # SpyNews
O tragedie cutremurătoare a avut loc în Italia, unde Alexandra Gheorghe, o româncă în vârstă de 38 de ani, și-a pierdut viața împreună cu partenerul ei. Tânăra a căzut de la 200 de metri, împreună cu colegul ei, în Masivul Castore.
Zi importantă pentru Adrian Șut și soția lui, Bianca. Cei doi au devenit astăzi părinți pentru prima dată. Tânăra a adus pe lume o fetiță, iar fotbalistul și partenera lui sunt în culmea fericirii.
Carmen Grebenișan, singură acasă cât timp Cristi este plecat în Dolomiți: „Am zis să-mi fac de cap…” # SpyNews
Carmen Grebenișan le-a împărtășit fanilor pe Instagram două povești total diferite, dar la fel de pline de savoare. Iată cum „și-a făcut de cap” fosta concurentă Asia Express în timp ce Cristi era plecat în Dolomiți!
Imagini emoționante de la malul mării! Turiștii au sărit în ajutorul unui salvamar, au format un lanț uman | VIDEO # SpyNews
Imagini emoționante surprinse la malul mării, unde turiștii au sărit imediat în ajutorul unui salvamar aflat în dificultate. Într-un gest de solidaritate rar, oamenii au format un lanț uman. Momentul a emoționat internauții și arată cât de important e ca oamenii să își sară în ajutor.
Alex Bodi și Anca radiază de fericire și sunt mai îndrăgostiți ca niciodată! Cei doi au fost surprinși în ipostaze tandre, dovadă că iubirea lor este mai puternică ca oricând.
Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis un Cod galben de ploi torențiale pentru mai multe localități din șase județe. Iată care sunt acestea!
Claudia Pătrășcanu își sărbătorește ziua de nume! Ce dorință are artista de Sfânta Maria Mare | FOTO # SpyNews
Zi specială pentru Claudia Pătrășcanu! Artista își serbează onomastica de Sfânta Maria Mare, iar cu această ocazie a transmis un mesaj emoționant în care a vorbit despre dorința ei cea mai mare: liniște sufletească, echilibru și momente frumoase alături de cei dragi.
Ricky Martin și alte nume mari, prezente la concertul lui Bad Bunny! Distracția a atins cote maxime în Puerto Rico | VIDEO # SpyNews
Seară explozivă la în Puerto Rico! Bad Bunny a scris istorie cu un show memorabil, iar printre invitați s-au aflat nume mari precum Ricky Martin, care s-a bucurat din plin de atmosferă. Distracția a atins cote maxime, iar momentul a devenit rapid viral pe rețelele sociale.
Philipp Plein și Andreea Sasu, surprinși în Monaco! Imagini rare cu milionarul, românca și fiul lor | VIDEO # SpyNews
Philipp Plein și Andreea Sasu au fost surprinși într-o apariție discretă, dar elegantă, pe străzile din Monaco, alături de fiul lor. Imaginile rare cu cei trei au atras rapid atenția fanilor. Mulți sunt curioși cum se comportă cuplul în viața de familie, atunci când nu sunt în lumina reflectoarelor.
Simona Gherghe revine la Mireasa, la Antena 1, începând de luni, 18 august: “Fiecare început vine cu emoții și nerăbdare” # SpyNews
Începuturile pot să aducă diferite emoții, dar și promisiuni, iar cel mai recent sezon de la “Mireasa. Iubire mediteraneeană” aduce în fața publicului povești inedite și concurenți care sunt pregătiți de provocările pe care le poate aduce dragostea. În platoul de televiziune care îi găzduiește pe tinerii care au captat deja atenția publicului se întoarce Simona Gherghe, care este pregătită să contureze capitole importante din viața celor care se vor afla în fața ei.
Doliu în lumea muzicii din România! O cântăreață a murit la doar 34 de ani, răpusă de o boală nemiloasă # SpyNews
Lumea artistică din România este zguduită de vestea tristă a trecerii în neființă la doar 34 de ani a unei artiste cunoscute. Iată cine este și de ce a murit!
Penélope Cruz și Javier Bardem, moment viral la concertul lui Bad Bunny. Cei doi s-au distrat pe cinste și au atras toate privirile | VIDEO # SpyNews
Penélope Cruz și Javier Bardem au fost în centrul atenției la concertul susținut de Bad Bunny în San Juan, Puerto Rico. Cei doi actori s-au distrat pe cinste, au urcat pe scenă și nu s-au sfiit să-și arate afecțiunea în public, stârnind reacții entuziaste din partea fanilor.
Anunț important al poliției de frontieră. Ce se întamplă cu un punct de trecere începând de astăzi, 15 august # SpyNews
Poliția de Frontieră anunță modificări importante care vizează un punct de trecere a frontierei, începând de astăzi, 15 august. Autoritățile le recomandă cetățenilor care intenționează să călătorească în această perioadă să verifice din timp condițiile actualizate de trecere.
Delia, apariție surprinzătoare în plină vară! Cât costă perechea de cizme cu care s-a afișat # SpyNews
Artista a stârnit un val de reacții pe rețelele sociale după ce și-a prezentat noua achiziție în materie de încâlțăminte. Mulți români lucrează o lună întreagă pentru această sumă!
Deseori, oamenii sunt încurajați să facă zilnic 10.000 de pași, dar, de fapt, în spatele acestei idei se ascunde o idee preluată dintr-o campanie de marketing din Japonia, din urmă cu zeci de ani. Un medic demontează acest mit.
Zi importantă pentru Adrian Șut și soția lui, Bianca. Cei doi au devenit astăzi părinți pentru prima dată. Tânăra a adus pe lume o fetiță, iar fotbalistul și partenera lui sunt în culmea fericirii.
