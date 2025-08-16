17:50

Începuturile pot să aducă diferite emoții, dar și promisiuni, iar cel mai recent sezon de la “Mireasa. Iubire mediteraneeană” aduce în fața publicului povești inedite și concurenți care sunt pregătiți de provocările pe care le poate aduce dragostea. În platoul de televiziune care îi găzduiește pe tinerii care au captat deja atenția publicului se întoarce Simona Gherghe, care este pregătită să contureze capitole importante din viața celor care se vor afla în fața ei.