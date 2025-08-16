17 august: Se naște Traian Vuia, pionier al aviației, iar germanul Hans Grade efectuează primul zbor cu un monoplan

19:15

Fostul ministru Elena Udrea a povestit clipele de panică prin care a trecut în vacanța petrecută la Sinaia, alături de partenerul său, Adrian Alexandrov, și fiica lor, Eva. Familia s-a trezit față în față cu un urs sălbatic, în timp ce aceștia se aflau în cabană. Au scăpat cu ajutorul unui câine.