FOTO - BIPA, rețeaua de magazine cu prețuri mici, a început angajările în București, Planul pentru România. Ce produse veți găsi în magazine
Profit.ro, 17 august 2025 22:30
Cea mai mare rețea de drogherii din Austria, brandul BIPA, a cărui intrare pe piața locală a fost anunțată în premieră de Profit.ro și care va avea în România o extindere accelerată, a început acum angajările, deocamdată pentru București.
• • •
Acum 30 minute
22:30
Acum 4 ore
20:40
Președintele Nicușor Dan a transmis, după participarea la videoconferința Coaliției de Voință, că și-a exprimat disponibilitatea de a contribui, alături de SUA și partenerii europeni, la oferirea unor garanții solide de securitate.
20:30
O avarie majoră s-a produs în București, pe conducta magistrală de termoficare, cu diametrul de 1.000 mm, la intersecția Șoselei Mihai Bravu cu Splaiul Unirii, sub podul Mihai Bravu.
19:40
Wegovy, medicamentul pentru slăbit al Novo Nordisk, primește aprobare accelerată în SUA pentru boala hepatică MASH # Profit.ro
Novo Nordisk a anunțat că Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA) a acordat aprobare accelerată pentru utilizarea medicamentului său pentru pierderea în greutate, Wegovy, în tratamentul bolii hepatice metabolice cunoscută sub numele de steatohepatită asociată disfuncției metabolice (MASH), transmite Reuters.
19:10
Gigantul indian Mahindra a lansat primul „Batmobil oficial” din lume.
18:50
Două posturi tv, parte a Clever Group, au fost pe data de 16 august în prime time, în primele 10 poziții pe categoria de vârstă 21-59, la nivel național.
18:50
Se apropie momentul să ne revedem la Bobâlna! Vibe-ul de anul trecut a fost absolut electric, iar anul acesta vom duce totul la un nou nivel, alături de partenerii noștri.
Acum 6 ore
18:30
Angajați ai OpenAI vor să vândă acțiuni de 6 miliarde de dolari către SoftBank și alți investitori # Profit.ro
Angajați actuali și foști ai OpenAI, compania din spatele ChatGPT, intenționează să vândă acțiuni ale companiei în valoare de aproape 6 miliarde de dolari către investitori precum SoftBank Group, Thrive Capital și Dragoneer Investment Group, a declarat pentru Reuters o sursă familiară cu discuțiile.
18:10
Reacții în presa din Rusia: Trump și Putin au discutat în Alaska despre cooperare economică în energie # Profit.ro
Reprezentantul special al președintelui Federației Ruse pentru cooperare investițional-economică cu statele străine, Kirill Dmitriev, a subliniat importanța faptului că președintele SUA, Donald Trump, la negocierile cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, a evidențiat potențialul semnificativ din sfera economică dintre cele două țări, scrie agenția rusă Ria Novosti, care preia mai multe comentarii despre acest fapt de la actori economici locali.
17:20
Guvernul american a cheltuit 1.000 de miliarde de dolari pentru plata dobânzilor în primele zece luni ale anului fiscal 2025, cel mai ridicat nivel înregistrat vreodată pentru această perioadă.
16:50
FOTO BMW investește 30 milioane euro pentru „o afacere profitabilă”: va vopsi mașinile clienților în dungi # Profit.ro
BMW Group a confirmat o investiție de peste 30 de milioane de euro în extinderea a atelierului de vopsitorie din uzina principală din Dingolfing. Va fi construit un centru de culori speciale dedicat comenzilor ieșite din comun ale clienților.
Acum 8 ore
16:30
Peste 250 de persoane au fost evacuate din provincia turistică Çanakkale, în nord-vestul Turciei, după izbucnirea unui incendiu de vegetație.
16:10
Un Duster „hardcore 4x4” va fi lansat în Australia. Prețul actual al SUV-ului începe sub 20.000 de euro la Antipozi # Profit.ro
Reprezentanții Renault au confirmat pentru jurnaliștii australieni, după lansarea pe această piață a modelului Duster, că pregătesc pentru clienții din această țară o versiune mult mai dură, dedicată rulării în condiții off-road.
15:50
Autoritățile de la Aeroportul Internațional din Atena au efectuat cea mai mare captură de khat din Grecia.
15:40
O nouă metodă de furt, cea a îmbrățișării, este tot mai des întâlnită în România.
15:30
Nicușor Dan, cu copilul în spate, primit cu pâine și sare la Mănăstirea Arsenie Boca VIDEO # Profit.ro
Președintele Nicușor Dan a mers în pelerinaj la Mănăstirea Arsenie Boca, din Valea Sâmbetei.
15:20
Italienii de la Alerion primesc în România licența pentru exploatarea comercială a capacităților de producere a energiei electrice # Profit.ro
Grupul italian Alerion va primi în România licența pentru exploatarea comercială a capacităților de producere a energiei electrice.
15:00
În Grecia, cetățenii chinezi dețin aproape jumătate din vizele acordate pentru prima dată în legătură cu achiziționarea de proprietăți – și, totodată, peste 60% dintre reînnoiri, relatează South China Morning Post.
Acum 12 ore
14:30
Meteorologii au lansat o nouă alertă pentru România.
14:00
Salariul minim în Venezuela, stabilit la 130 de bolivari din 2022, a atins valoarea unui dolar, conform cursului oficial stabilit la 7 august de Banca Centrală a Venezuelei: 130,06 bolivari, scrie publicația franceză Courier International.
13:40
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, anunțăcă va fi alături de liderul ucrainean, Volodimir Zelenski, luni, la întâlnirea cu președintele american, Donald Trump, la Casa Albă.
13:30
Președintele Nicușor Dan a vizitat baza Salvamont de pe Valea Sâmbetei, salvamontiștii prezentându-i problemele cu care se confruntă.
13:10
Meta pregătește a patra restructurare a diviziei sale de inteligență artificială din ultimele șase luni # Profit.ro
Meta Platforms intenționează să își reorganizeze pentru a patra oară, în doar șase luni, activitățile din domeniul inteligenței artificiale, a relatat publicația The Information, citând trei surse familiare cu planurile companiei, transmite Reuters.
12:50
Un nou tren Alstom a plecat din Germania spre a fi livrat României.
12:30
ANUNȚ Veți putea reclama într-un formular dacă sunteți trimiși abuziv din spital de stat la privat # Profit.ro
Ministerul Sănătății va lansa un formular online prin intermediul căruia pacienții vor putea raporta situațiile în care au fost redirecționați abuziv dintr-un spital de stat la un cabinet privat.
12:20
Bolojan: Riscul de faliment este foarte mare. Pregătiri pentru vânzarea pe bursă de acțiuni minoritare la companii precum Aeroporturi București și furnizori de energie # Profit.ro
Pregătirile pentru vânzarea de acțiuni minoritare la companii precum Aeroporturi București și furnizori de energie vor începe în acest an, listarea putând avea loc chiar din 2026, conform premierului Ilie Bolojan.
12:20
Guvernul canadian a decis să intervină pentru a încerca să pună capăt unei greve a însoțitorilor de zbor ce paralizează activitățile Air Canada.
11:50
Rezerva Federală a Statelor Unite renunță la programul special de supraveghere a băncilor privind activitățile crypto și fintech # Profit.ro
Rezerva Federală a Statelor Unite va renunța la programul de supraveghere dedicat în mod special monitorizării activităților băncilor în domeniul criptomonedelor și tehnologiilor financiare (fintech), lansat în 2023, urmând să integreze aceste atribuții în procesul obișnuit de control bancar, transmite Reuters.
11:50
Premierul Ilie Bolojan explică necesitatea realizării programului de reforme pentru reducerea deficitului bugetar avertizând că orice amânare va anula măsurile luate până acum.
11:40
VIDEO Bolojan: Proiectele de investiții vor fi planificate multianual. ”Fiecare autoritate, fiecare constructor va ști câți bani va primi” # Profit.ro
Guvernul are în vedere ca pentru toate programele de investiții cu finanțare de la buget, inclusiv pentru Programul ”Anghel Saligny”, să stabilească un buget multianual, având în vedere că România nu își mai permite să finanțeze de la buget orice proiect, a arătat premierul Bolojan.
11:30
Perioada de corecții luate de Guvern se va finaliza foarte probabil spre sfârșitul acestui an și începutul anului viitor, iar după jumătatea anului viitor pot fi create condiții de relansare economică, susține premierul Bolojan.
11:20
Nici anul acesta Google nu a reușit să păstreze secretul privind specificațiile tehnice ale dispozitivelor pe care urmează să le lanseze, astfel că acestea ajung, din nou, să fie cunoscute înainte de lansarea oficială.
10:50
De anul viitor, pe lista sistemelor de operare create de Apple, pe care se găsesc iOS, iPadOS și macOS, printre altele, se va adăuga un nou sistem, care poartă, deocamdată, numele de cod Charismatic.
10:10
Gestionarea unui cont personal și a unuia de brand pe același dispozitiv poate genera deconectări și mixarea conținutului în inbox. iOS îți permite să alternezi conturile fluid dacă definești sesiuni separate și stabilești protocoale clare de upload.
Acum 24 ore
09:40
Deși ChatGPT produce texte convingătoare, acuratețea factuală nu este garantată. Verificarea riguroasă devine crucială, mai ales când redactezi materiale cu impact juridic, medical ori financiar.
09:10
VIDEO&FOTO Experiment extrem la Academia Titi Aur: Cum să ieși dintr-o mașină răsturnată chiar dacă situația a luat o turnură neașteptată # Profit.ro
Trainerii cunoscutei Academii Titi Aur au realizat un experiment inedit, dar util, pentru a le oferi românilor o lecție extrem de importantă: Cum să ieși dintr-o mașină răsturnată.
09:10
Vinul zilei: un asamblaj alb din Châteauneuf-du-Pape, cu note de flori albe, fructe cu sâmburi, alune de pădure, miere și coacăze albe. Perfect ca aperitiv sau alături de salate, pește, foie gras, homar, pui la cuptor ori deserturi cu mere # Profit.ro
Vinul de duminică, Les Hauts de Barville Châteauneuf-du-Pape Blanc 2022, un vin elegant din inima Văii Ronului, este cotat cu 93 puncte Wine Spectator si 91 puncte Vinous.
08:50
Noi confruntări au izbucnit între protestatarii antiguvernamentali și poliție în Serbia, în cea de-a cincea noapte consecutivă de incidente, după ce birourile Partidului Progresist Sârb (SNS), aflat la putere, au fost incendiate, relatează BBC.
08:40
Radu Burnete: Salarizarea publică în clipa de față, în România, este o zăpăceala din care nu înțelegem nimic. Povestea asta cu sporurile trebuie să dispară, e fără noimă # Profit.ro
Consilierul prezidențial Radu Burnete a declarat că salarizarea publică în clipa de față, în România, este o zăpăceala din care nu înțelegem nimic iar povestea asta cu sporurile trebuie să dispară, pentru că e fără noimă. Potrivit acestuia, avem nevoie de legea salarizării unice, pentru că e obligație în PNRR dar a fost amânată pentru că ăsta era ultimul lucru care ne mai lipsea în anul electoral 2024, să deschidem cutia salarizării bugetare. ”Cred că aveam deficitul nu știu, 20%”, a mai spus Burnete.
08:30
Radu Burnete, consilier prezidențial: Statul român nu are probleme cu banii și în niciun caz nu are probleme în a se finanța. E exclus să existe întârzieri pe zona de pensii și salarii # Profit.ro
Consilierul prezidențial Radu Burnete a declarat că statul român nu are probleme cu banii și în niciun caz nu are probleme în a se finanța și este exclus să existe întârzieri pe zona de pensii și salarii, dar, dacă nu facem nimic și nu redresăm bugetul, acolo ajungem, într-un an, doi pentru că nu e de joacă. Noi trebuie neapărat să reducem acest deficit și destul de repede, a mai spus Burnete, el precizând că anumite investiții publice vor trebui amânate, fazate sau să intre în conservare.
Ieri
21:00
INEDIT Documente uitate de americani în imprimanta unui hotel din Alaska arată detalii despre summitul Trump-Putin # Profit.ro
Documente cu însemnele Departamentului de Stat al SUA, prezentate ca fiind găsite vineri dimineață în centrul de business al unui hotel din Alaska, au dezvăluit detalii până acum necunoscute și potențial sensibile despre summitul Donald Trump - Vladimir Putin, de la Anchorage, relatează npr.org.
20:40
Președintele Nicușor Dan va participa mâine la formatul de discuție al Coaliției de Voință, coaliția țărilor care sunt dispuse să ajute Ucraina atât în protejarea intereselor care duc spre pace, cât și în procesul ulterior de reconstrucție.
20:30
Președintele rus Vladimir Putin a semnat un decret care ar putea permite investitorilor străini, inclusiv gigantului petrolier american Exxon Mobil, să își recâștige participațiile în proiectul petrolier și de gaze Sahalin-1, relatează Reuters.
19:10
Volkswagen și-a depășit cu mult țintele de acum șapte ani și a livrat 1,5 milioane de mașini electrice # Profit.ro
Un automobil VW ID.7 Tourer Pro, fabricat în uzina din Emden, Germania, a fost mașina electrică cu numărul 1,5 milioane produsă de marca germană. În urmă cu șapte ani, VW anunța că vrea să ajungă la un milion de BEV în 2025, o țintă care la acel moment părea lipsită de realism.
18:40
Putin i-a spus lui Trump că ar putea îngheța linia frontului în Herson și Zaporojie, dacă primește regiunea Donețk # Profit.ro
Președintele rus Vladimir Putin i-a transmis președintelui american Donald Trump că ar putea renunța la unele pretenții teritoriale în Ucraina, dacă Kievul cedează regiunea Donețk, a relatat sâmbătă Financial Times, citând patru persoane cu cunoștință directă despre discuții.
18:20
SUA discută intern folosirea spărgătoarelor de gheață rusești pentru proiecte de gaze în Alaska – surse # Profit.ro
Statele Unite au purtat discuții interne privind utilizarea spărgătoarelor de gheață nucleare ale Rusiei pentru a sprijini dezvoltarea proiectelor de gaze și LNG din Alaska, ca parte a unor posibile acorduri vizate la summitul dintre președintele Donald Trump și Vladimir Putin, au declarat pentru Reuters trei surse familiare cu subiectul.
18:00
Lanțul de magazine cu produse alimentare Iceland, din Marea Britanie, oferă o recompensă de 1 liră sterlină, încărcată pe cardul de fidelitate, clienților care semnalează un hoț.
17:30
Constructorul italian WeBuild a adus 900 de muncitori și 150 de utilaje pe secțiunea 3, parte a tronsonului montan, a Autostrăzii Sibiu-Pitești.
16:50
Un bărbat în vârstă de 35 de ani a decedat înecat, pe plaja Delta, din stațiunea Jupiter.
16:30
Trump i-a propus lui Zelenski garanții de securitate pentru Ucraina echivalente cu articolul 5 al Tratatului NATO # Profit.ro
Președintele american, Donald Trump, i-a propus președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, ca Ucraina să primească garanții de securitate similare celor prevăzute de articolul 5 al Tratatului Atlanticului de Nord.
