FOTO - BIPA, rețeaua de magazine cu prețuri mici, a început angajările în București, Planul pentru România. Ce produse veți găsi în magazine

08:40

Consilierul prezidențial Radu Burnete a declarat că salarizarea publică în clipa de față, în România, este o zăpăceala din care nu înțelegem nimic iar povestea asta cu sporurile trebuie să dispară, pentru că e fără noimă. Potrivit acestuia, avem nevoie de legea salarizării unice, pentru că e obligație în PNRR dar a fost amânată pentru că ăsta era ultimul lucru care ne mai lipsea în anul electoral 2024, să deschidem cutia salarizării bugetare. ”Cred că aveam deficitul nu știu, 20%”, a mai spus Burnete.