Pe Profit Insider: Orange și Arctic Stream câștigă

Un automobil VW ID.7 Tourer Pro, fabricat în uzina din Emden, Germania, a fost mașina electrică cu numărul 1,5 milioane produsă de marca germană. În urmă cu șapte ani, VW anunța că vrea să ajungă la un milion de BEV în 2025, o țintă care la acel moment părea lipsită de realism.