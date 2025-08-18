Horoscopul zilei de 19 august 2025
Jurnal de Vrancea, 19 august 2025 00:20
Berbec (21 martie – 19 aprilie) Ziua vine cu energie și determinare. Vei avea inițiativă în plan profesional, iar ideile tale vor fi bine primite. În plan sentimental, fii atent la nevoile partenerului. Recomandare: Nu lua decizii pripite; ai răbdare. Taur (20 aprilie – 20 mai) Tensiunile pot apărea în familie sau în […]
Berbec (21 martie – 19 aprilie) Ziua vine cu energie și determinare. Vei avea inițiativă în plan profesional, iar ideile tale vor fi bine primite. În plan sentimental, fii atent la nevoile partenerului. Recomandare: Nu lua decizii pripite; ai răbdare. Taur (20 aprilie – 20 mai) Tensiunile pot apărea în familie sau în […]
Ministerul Educaţiei a pus în consultare calendarul examenului de definitivat din anul şcolar 2025 – 2026 # Jurnal de Vrancea
Ministerul Educaţiei a lansat în consultare publică proiectul de ordin privind aprobarea calendarului de organizare şi desfăşurare a examenului naţional pentru definitivare în învăţământul preuniversitar 2025 – 2026. Potrivit documentului, înscrierea candidaţilor ar urma să aibă loc până pe 10 octombrie 2025. Cele două inspecţii de specialitate sunt propuse până pe 29 mai 2026, prima […]
Reprezentanții Ministerului Muncii și ai Autorității pentru Supraveghere Financiară (ASF) iau în calcul modificarea unor prevederi din legea privind plata fondurilor din Pilonul 2 de pensii private obligatorii. Este vorba despre majoprarea procentului care poate fi retras într-o singură tranșă, de la 25% cât este în actuala formă a proiectului de lege, la 30% din totalul […]
SC CEPROINV SA, cu sediul social în strada Luceafărului, nr. 16, Cartier Mândrești, Municipiul Focșani, telefon 0237.258.890, angajează: STRUNGAR UNIVERSAL FREZOR UNIVERSAL Cei interesați pot trimite CV pe adresa de e-mail: ceproinv@ceproinv.ro sau la fax nr. 0237.214.308.
Amenzi și confiscări de lemn în aproape 100 de acțiuni de control desfășurate de Garda Forestieră Focșani în luna iulie 2025 # Jurnal de Vrancea
În luna iulie 2025, personalul Gărzii Forestiere Focșani a desfășurat atât activități de control privind respectarea regimului silvic, cât și acțiuni de implementare și monitorizare. În acest sens, au fost realizate un număr de 95 acțiuni de control din care au rezultat: – 51 de sancţiuni contravenţionale cu o valoare a amenzilor de 129.000 lei; […]
Rovinieta va fi plătită în funcție de kilometrii parcurși în România. Când va intra în vigoare schimbarea # Jurnal de Vrancea
Valoarea rovinietei pe care o vor avea de plătit șoferii va fi calculată pentru numărul de kilometri parcurşi, nu tip abonament, aşa cum se întâmplă în prezent. Sistemul electronic de tarifare rutieră, care va schimba radical modul în care românii plătesc pentru utilizarea drumurilor naționale, va calcula automat suma datorata pe baza distanței parcurse pe […]
Reprezentanții Biroului Teritorial Galaţi al instituţiei Avocatul Poporului acordă audienţe cetățenilor din județul Vrancea, în municipiul Focsani, miercuri, 20 august 2025, la sediul Instituţiei Prefectului – Județul Vrancea, începând cu ora 10.00. Pentru operativitate, persoanele interesate sunt rugate să se prezinte cu o petiţie din care să rezulte pe scurt problemele cu care se confruntă […]
A furat casa de marcat, cu tot cu bani, dintr-o brutărie. Minorul nu era la prima hoție # Jurnal de Vrancea
Un băiat de 17 ani a fost reținut de poliția din bacău după ce a intrat în incinta brutăriei și a fi smuls casa de marcat în care se aflau 400 de lei. El a cauzat în total un prejudiciu de 1.000 de lei. Totodată, în aceeași zi, acesta ar fi sustras 100 de lei […]
De marți, 19 august, se prelungesc contractele pentru parcările rezidențiale din Focșani # Jurnal de Vrancea
De marți, 19 august, se pot face plăți pentru locurile de parcare rezidențiale, ceea ce înseamnă automat prelungirea contractelor pe anul 2026. Plățile pot fi făcute atât online sau la sediul Direcției de Dezvoltare și Servicii Publice Focșani, din Strada Comisia Centrală, nr. 80A, cel târziu până la 31 decembrie 2025. De menționat că 31 […]
Un cutremur cu magnitudinea 3.0 s-a produs luni, 18 august, la ora 3.15, în zona seismică Vrancea, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Seismul a avut loc la adâncimea de 126,6 kilometri Cu tremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 32 km vest de Focşani, 55 km nord de […]
Zeci de activități gratuite pentru copii | Palatul Copiilor Focșani anunță că se pot face înscrieri pentru anul școlar 2025–2026 # Jurnal de Vrancea
Părinți și copii care sunt în căutarea unei activități extracurriculare care să îmbine educația cu distracția nu trebuie să rateze înscrierile și reînscrierile la cursurile gratuite pentru anul școlar 2025–2026. Palatul Copiilor Focșani propune o gamă variată de cercuri creative și educative, menite să le ofere copiilor cu vârste cuprinse între 5 și 18 ani […]
FOTO: Eugen Găureanu, spiritul șahului vrâncean, comemorat la Focșani printr-un turneu care a reunit zeci de sahiști la Focșani # Jurnal de Vrancea
La 12 august 1933 s-a născut regretatul șahist Eugen Găureanu, cel care avea să devină pentru 40 de ani cel mai bun șahist al Vrancei și să fie primul vrâncean care a cucerit titlul de maestru național de șah. În memoria lui Eugen Găureanu, anul acesta, în ziua lui de naștere, 12 august, șahiștii vrânceni […]
SC CEPROINV SA, cu sediul social în strada Luceafărului, nr. 16, Cartier Mândrești, Municipiul Focșani, telefon 0237.258.890, angajează: INGINER MECANIC / TCM – 3 posturi CERINȚE: cunoștințe tehnice în domeniul prelucrărilor mecanice, proiectare, mașini CNC. Cei interesați pot trimite CV pe adresa de e-mail: ceproinv@ceproinv.ro
Berbec (21 martie – 19 aprilie) Azi te simți plin de energie și motivație. Este o zi excelentă pentru a începe un nou proiect sau pentru a te implica în activități fizice. Evită conflictele inutile – nu toți vor ține pasul cu ritmul tău. Dragoste: Posibile tensiuni dacă nu îți exprimi clar intențiile.Carieră: Inițiativa […]
SC CEPROINV SA, cu sediul social în strada Luceafărului, nr. 16, Cartier Mândrești, Municipiul Focșani, telefon 0237.258.890, angajează: STRUNGAR UNIVERSAL FREZOR UNIVERSAL Cei interesați pot trimite CV pe adresa de e-mail: ceproinv@ceproinv.ro sau la fax nr. 0237.214.308.
Un bărbat de 24 de ani a fost grav rănit după ce un prieten a trecut peste el cu mașina în timp ce încerca să fugă de la o bătaie pe stradă. Incidentul violent a avut loc în noaptea de 17 august 2025, pe strada Gorunului din Galați. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Galați, la […]
Planificare pentru investițiile din bani publici. Ilie Bolojan: ”Fiecare autoritate, fiecare constructor va ști câți bani va primi în 2026, 2027 și 2028” # Jurnal de Vrancea
Premierul Ilie Bolojan anunță un plan multianual de investiții publice, prin care autoritățile și constructorii vor ști exact bugetele disponibile pentru următorii trei ani. „România are o capacitate care a fost deja depășită de a asigura investiții. Toate domeniile sunt importante, toate zonele țării sunt prioritare. Dar la un moment dat, totuși, trebuie să faci […]
Formular online pentru pacienții care pot reclama că au fost redirecționați abuziv dintr-un spital de stat la un cabinet privat # Jurnal de Vrancea
Ministerul Sănătăţii va lansa, de la 1 septembrie, un formular online prin intermediul căruia pacienţii vor putea raporta situaţiile în care au fost redirecţionaţi abuziv dintr-un spital de stat la un cabinet privat. Prin formularul care va fi disponibil pe pagina de internet a Ministerul Sănătăţii pacienţii vor putea transmite spitalul unde s-a întâmplat, medicul […]
Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea aduc la cunoștința cetățenilor faptul că, începând cu data de 9 august 2025, au intrat în vigoare modificările aduse Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, prin Legea nr. 92/2025. Noile prevederi stabilesc reguli mai clare privind deținerea, comercializarea și utilizarea articolelor pirotehnice, în scopul creșterii siguranței publice și […]
1. Consilierul prezidenţial Radu Burnete a declarat că statul român nu are probleme cu banii şi în niciun caz nu are probleme în a se finanţa. Burnete a exclus să existe întârzieri pe zona de pensii şi salarii, dar, "dacă nu facem nimic şi nu redresăm bugetul, acolo ajungem, într-un an, doi pentru că nu […]
Părinții, atenționați să utilizeze cardurile educaționale de 500 de lei până la 31 august 2025 # Jurnal de Vrancea
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) și Ministerul Educației reamintesc părinților că sumele de 500 de lei virate pe cardurile educaționale pentru anul școlar 2024 – 2025 pot fi folosite până cel târziu 31 august 2025. După această dată, fondurile neutilizate vor fi retrase automat din conturi de către emitenții cardurilor și nu vor mai […]
VIDEO: A ajuns pe contrasens pe autostradă! Mașina din Vrancea era condusă de un bărbat de 71 de ani # Jurnal de Vrancea
Un șofer de 71 de ani, surprins circulând pe contrasens pe Autostrada A4, a fost sancționat de poliție după apariția imaginilor pe rețelele sociale Un incident periculos a avut loc în dimineața zilei de 15 august pe Autostrada A4, la ieșirea spre Ovidiu, unde un șofer în vârstă de 71 de ani a fost surprins […]
Deputatul PNL de Vrancea, Dragoș Ciobotaru: „Susținem reformele, dar NU suntem de acord cu oprirea investițiilor!” # Jurnal de Vrancea
Deputatul PNL de Vrancea, Dragoș Ciobotaru, a participat zilele acestea la o ședință de lucru cu primarii comunelor liberale din județ, unde a fost dezbătut proiectul de lege privind creșterea capacității financiare a unităților administrativ-teritoriale, document aflat în prezent în dezbatere publică, sub coordonarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. „Am analizat împreună cu colegii […]
SC CEPROINV SA, cu sediul social în strada Luceafărului, nr. 16, Cartier Mândrești, Municipiul Focșani, telefon 0237.258.890, angajează: INGINER MECANIC / TCM – 3 posturi CERINȚE: cunoștințe tehnice în domeniul prelucrărilor mecanice, proiectare, mașini CNC. Cei interesați pot trimite CV pe adresa de e-mail: ceproinv@ceproinv.ro
Berbec (21 martie – 19 aprilie) Ai parte de o zi plină de energie, dar ai grijă cum o canalizezi. Posibile tensiuni la locul de muncă pot fi evitate dacă alegi diplomația. În plan personal, cineva apropiat
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: SC CEPROINV SA, cu sediul social în strada Luceafărului, nr. 16, Cartier Mândrești, Municipiul Focșani, telefon 0237.258.890, angajează: STRUNGAR UNIVERSAL FREZOR UNIVERSAL Cei interesați pot trimite CV pe adresa de e-mail: ceproinv@ceproinv.ro sau la fax nr. 0237.214.308. Articolul ANUNȚ: SC CEPROINV SA angajează strungar universal și frezor universal apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Zona înaltă a județului Vrancea se va afla, începând de duminică seara, sub incidența unei avertizări meteorologice. Conform unei informări transmisă de ANM, începând de duminică seara, de la ora 21:00 și până luni dimineață, la ora 10:00, în zona de munte a județului vor cădea ploi torențiale, vântul va bate cu putere și izolat […] Articolul Ploi torențiale și vijelii în zona de munte a județului Vrancea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
FOTO: Pompierii aflați în Grecia schimbați de un nou contingent de 40 de salvatori # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Astăzi, 16 august a.c., cel de-al doilea contingent format din 40 de pompieri a ajuns în Grecia pentru schimbarea efectivelor care, în ultimele două săptămâni, au sprijinit autoritățile elene prin activități de stingere și monitorizare a zonelor cu risc de incendiu din Estul Atenei. Primul contingent, care însumează tot 40 de pompieri, se va întoarce […] Articolul FOTO: Pompierii aflați în Grecia schimbați de un nou contingent de 40 de salvatori apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Afaceriștii focșăneni Lucian Pintilie și Daniel Sava, investiții importante pe piața imobiliară din București # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Familia de antreprenori Mariana și Lucian Pintilie, cunoscută la nivel județean pentru rețeaua de benzinării Lupinocom International, își consolidează poziția și pe piața imobiliară din Capitală. După finalizarea și vânzarea, alături de partenerul lor Daniel Sava, a primei etape a ansamblului rezidențial Grand Kristal din sudul Bucureștiului, cei doi dezvoltatori au trecut la proiecte pe […] Articolul Afaceriștii focșăneni Lucian Pintilie și Daniel Sava, investiții importante pe piața imobiliară din București apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: 1. Agenția de evaluare financiară Fitch a menținut ratingul României pe ultima treaptă recomandată pentru investiții, BBB-, cu perspectivă negativă. Perspectiva negativă reflectă situația precară a finanțelor publice, perspectivele slabe privind creșterea economică, în timp ce incertitudinea politică s-a diminuat odată cu instalarea noului guvern, polarizarea politică rămânând ridicată. (Profit.ro) 2. Premierul României a avertizat […] Articolul Cronica dimineții – 16.08.2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Festivalul Verde la Teatru revine cu ediția a VII-a și propune tinerilor focșăneni patru zile de experiențe culturale vibrante # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În perioada 21 – 24 august 2025, asociația Verde la Teatru propune tinerilor din Focșani patru zile de experiențe culturale vibrante, în cadrul ediției a VII-a a festivalului omonim. Publicul este invitat să (re)acționeze cu emoție, curaj și deschidere în fața poveștilor puse în scenă. Tema acestui an, care marchează un reper important pentru membrii […] Articolul Festivalul Verde la Teatru revine cu ediția a VII-a și propune tinerilor focșăneni patru zile de experiențe culturale vibrante apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Berbec (21 martie – 19 aprilie) Azi ești plin de energie, dar ai grijă să nu o risipești în conflicte inutile. Fii atent la comunicare – o discuție tensionată se poate transforma într-o oportunitate de clarificare. Dragoste: Posibilă surpriză plăcută din partea partenerului.Carieră: Ai șansa să ieși în evidență. Profită de ea!Noroc: Mediu.Număr norocos: […] Articolul Horoscopul zilei de 16 august 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: SC CEPROINV SA, cu sediul social în strada Luceafărului, nr. 16, Cartier Mândrești, Municipiul Focșani, telefon 0237.258.890, angajează: INGINER MECANIC / TCM – 3 posturi CERINȚE: cunoștințe tehnice în domeniul prelucrărilor mecanice, proiectare, mașini CNC. Cei interesați pot trimite CV pe adresa de e-mail: ceproinv@ceproinv.ro Articolul ANUNȚ angajare: SC CEPROINV SA caută ingineri mecanici / TCM apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
VIDEO: O fetiță care s-a pierdut de bunica ei a fost adusă înapoi cu ajutorul jandarmilor vrânceni # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: O fetiță de 2 ani și 7 luni s-a pierdut de bunica sa în aglomerația creată la evenimentul „August Artistic” din Piața Unirii, Focșani. Copila, vizibil speriată, a fost observată de un paznic al unei firme de securitate, care a alertat imediat jandarmii vrânceni aflați în zonă. Aceștia au calmat-o și, cu ajutorul unei persoane […] Articolul VIDEO: O fetiță care s-a pierdut de bunica ei a fost adusă înapoi cu ajutorul jandarmilor vrânceni apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Banii necheltuiți de pe cardul educațional vor fi retrași. Avertismentul oficialilor din Educație # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Ministerul Educației și Cecercetării (MEC) și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) îi avertizează pe părinții beneficiari de sprijin pentru achizițiia de rechizite școlare că sumele pentru anul școlar 2024-2025 necheltuite până la sfârșitul acestei luni vor fi retrase. În anul școlar 2024-2025, aproximativ 670.000 preșcolari și elevi au beneficiat de ajutorul destinat achiziționării de […] Articolul Banii necheltuiți de pe cardul educațional vor fi retrași. Avertismentul oficialilor din Educație apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Trafic feroviar în condiţii de avarie spre şi dinspre litoral. CFR anunță întârzieri de sute de minute # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Circulaţia trenurilor de călători pe secţia de circulaţie Feteşti – Dunărea, Magistrala 800, se desfăşoară în condiţii de avarie, ca urmare a unui incident produs la substaţia Mircea Vodă în cursul serii de 14 august 2025, a anunţat vineri după amiaza CFR SA. „Echipele de intervenţie ale CFR SA acţionează în continuare pentru remedierea situaţiei […] Articolul Trafic feroviar în condiţii de avarie spre şi dinspre litoral. CFR anunță întârzieri de sute de minute apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: SC CEPROINV SA, cu sediul social în strada Luceafărului, nr. 16, Cartier Mândrești, Municipiul Focșani, telefon 0237.258.890, angajează: STRUNGAR UNIVERSAL FREZOR UNIVERSAL Cei interesați pot trimite CV pe adresa de e-mail: ceproinv@ceproinv.ro sau la fax nr. 0237.214.308. Articolul ANUNȚ: SC CEPROINV SA angajează strungar universal și frezor universal apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Anghel Saligny” al județului Vrancea intervine în aceste momente în localitatea Bordeștii de Jos (comuna Bordești) pentru stingerea unui incendiu izbucnit la două anexe gospodărești, pe o suprafață totală de aproximativ 160 mp. La fața locului acționează două autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD. Incendiul […] Articolul ULTIMA ORĂ Incendiu la o casă din Bordești! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Ce producții cinematografice pot fi vizionate la Happy Cinema Focșani în săptămâna 15-21 august 2025 # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Happy Cinema Focșani vă așteaptă cu cele mai noi filme și cele mai bune oferte în două săli 3D ultramoderne. Toate informațiile despre oferte, prețuri, rezervări online și săli sunt disponibile pe www.happycinema.ro și pe pagina de Facebook. PROGRAMUL complet pentru săptămâna 15-21 august 2025: Vineri,15 August 10:30 Grand Prix of Europe – Animaţie, Aventuri, Comedie, Familie, Normal, […] Articolul Ce producții cinematografice pot fi vizionate la Happy Cinema Focșani în săptămâna 15-21 august 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Consilierii județeni se întrunesc din nou în ședință extraordinară. Ce proiecte se află pe ordinea de zi # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Consilierii județeni se întrunesc luni, 18 august, în ședință extraordinară pentru a dezbate și vota cele două proiecte aflate pe ordinea de zi: „Preluarea imobilului teren în suprafață totală de 2.485.290 mp, din domeniul public al Orașului Mărășești în domeniul public al Județului Vrancea” „Atestarea dreptului de folosință gratuită a echipamentelor (drone) pentru executarea […] Articolul Consilierii județeni se întrunesc din nou în ședință extraordinară. Ce proiecte se află pe ordinea de zi apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Te interesează un loc de muncă în Vrancea? Consultă AICI oferta propusă de AJOFM # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: La jumătatea lunii august, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Vrancea anunță un număr de 296 locuri de muncă vacante în județ. Oferta vine în sprijinul celor care sunt în căutarea unui serviciu, fie că vorbim de muncitori necalificați, fie de specialiști cu studii superioare. Potrivit datelor transmise de AJOFM, cele mai multe […] Articolul Te interesează un loc de muncă în Vrancea? Consultă AICI oferta propusă de AJOFM apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Accidentul rutier, în care au fost implicate două autoturisme, s-a produs joi noaptea, în jurul orei 23.00, pe raza localității Tichiriș, comuna Vidra. Din fericire, în urma impactului nu au rezultat victime, însă cele două autovehicule au fost avariate serios. Din informațiile noastre, unul dintre șoferi era băut. Martorii spun că după ce acesta ar […] Articolul ULTIMA ORĂ Accident, azi-noapte, la Vidra! Două mașini implicate! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
A IV-a ediție a Festivalului Folcloric „Glasul buciumului” va avea loc duminică, la Spulber # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Consiliul Județean Vrancea, prin Centrul Cultural Vrancea în parteneriat cu Primăria Spulber, organizează duminică, 17 august 2025, ora 12.00, a IV-a ediție a Festivalului Folcloric Glasul Buciumului din comuna Spulber, județul Vrancea. Festivalul își propune să promoveze tradițiile populare vrâncenești și aduce în atenția publicului sonoritatea unui instrument popular străvechi, buciumul, utilizat de vechii daci […] Articolul A IV-a ediție a Festivalului Folcloric „Glasul buciumului” va avea loc duminică, la Spulber apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Zi importantă în calendarul ortodox: Adormirea Maicii Domnului sau Sfânta Maria Mare | Semnificația sărbătorii de la 15 august # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În fiecare an, pe data de 15 august, credincioșii ortodocşi şi cei catolici sărbătoresc Adormirea Maicii Domnului sau Sfânta Maria Mare, unul dintre cele mai importante evenimente ale creștinătății, când, potrivit tradiției Bisericii, Fecioara Maria a fost înălțată la cer de Fiul său, Mântuitorul Iisus Hristos. În 2024, sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului pică într-o joi, […] Articolul Zi importantă în calendarul ortodox: Adormirea Maicii Domnului sau Sfânta Maria Mare | Semnificația sărbătorii de la 15 august apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: SC CEPROINV SA, cu sediul social în strada Luceafărului, nr. 16, Cartier Mândrești, Municipiul Focșani, telefon 0237.258.890, angajează: INGINER MECANIC / TCM – 3 posturi CERINȚE: cunoștințe tehnice în domeniul prelucrărilor mecanice, proiectare, mașini CNC. Cei interesați pot trimite CV pe adresa de e-mail: ceproinv@ceproinv.ro Articolul ANUNȚ angajare: SC CEPROINV SA caută ingineri mecanici / TCM apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Polițiștii din Vrancea au sărbătorit-o pe micuța Rebeca, viitoarea polițistă din Suraia # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: O zi specială pentru Rebeca – viitoarea polițistă din Suraia Astăzi, 14 august 2025, polițiștii Biroului Siguranța Școlară din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea au ajuns cu misiunea lor de prevenire și protecție acolo unde siguranța se construiește încă din primii pași: la Grădinița nr. 2 din comuna Suraia. Tema întâlnirii a fost una […] Articolul Polițiștii din Vrancea au sărbătorit-o pe micuța Rebeca, viitoarea polițistă din Suraia apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Astăzi, 14 august a.c., ora 10.50, am fost sesizați prin apel 112 cu privire la producerea unui accident rutier în comuna Cotești. Din primele verificări efectuate la fața locului a rezultat faptul că un conducător auto, de 70 de ani, când a efectuat manevra de întoarcere a autoturismului, a intrat în coliziune cu un autovehicul, […] Articolul Două victime în urma unui accident rutier produs în comuna Cotești apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
VIDEO Campion de box, arestat după ce a atacat violent un adolescent, sportiv de kickboxing # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un campion la box, Renato Nica a fost reținut de polițiștii băcăuani și băgat în arestul IPJ Bacău, după ce a atacat violent un adolescent, pe care l-a băgat în spital. Nica este elevul antrenorului Relu Auraș la naționala de box și a fugit din cantonamentul de la Onești, ca să se răfuiască cu victima. […] Articolul VIDEO Campion de box, arestat după ce a atacat violent un adolescent, sportiv de kickboxing apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Luni, 18 August, în intervalul orar 9.00 – 16.00, furnizarea apei caldă va fi întreruptă în mai multe zone din oraș. Vor fi afectați cetățenii care locuiesc în blocurile arondate următoarelor Puncte Termice(PT): PT46: strada Alexandru Vlahuță; PT CEC Bank-sucursala din strada Alexandru Vlahuță nr.27A; PT23: strada Lupeni PT43: strada Panduri Întreruperea apei calde este […] Articolul Luni, 18 august, apa caldă va fi oprită în mai multe zone din Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Încăpățânarea unor consilieri locali târăște orașul Panciu spre blocaj total! Împrumutul pentru plata unor lucrări edilitare – respins fără justificare! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Primăria Panciu ar putea intra într-un blocaj total din cauza încăpățânării majorității din consiliul local (PSD + AUR + USR + PMP+ Forța Dreptei), care nu dorește în ruptul capului să voteze un proiect de hotârâre care reprezintă, practic, supraviețuirea administrației locale, a proiectelor aflate în derulare, finanțarea instituțiilor medicale, de cultură și învățământ din […] Articolul Încăpățânarea unor consilieri locali târăște orașul Panciu spre blocaj total! Împrumutul pentru plata unor lucrări edilitare – respins fără justificare! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
