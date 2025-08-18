Horoscopul zilei de 19 august 2025

15:00

Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un campion la box, Renato Nica a fost reținut de polițiștii băcăuani și băgat în arestul IPJ Bacău, după ce a atacat violent un adolescent, pe care l-a băgat în spital. Nica este elevul antrenorului Relu Auraș la naționala de box și a fugit din cantonamentul de la Onești, ca să se răfuiască cu victima. […]