Ploi torențiale și vijelii în zona de munte a județului Vrancea

14:20

Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) atrage atenţia în legătură cu înmulţirea tentativelor de fraudă prin telefon (vishing) şi recomandă să nu fie furnizate date confidenţiale prin telefon. „Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează cu privire la înmulţirea tentativelor de fraudă prin telefon (vishing). Infractorii cibernetici sunt din ce în ce mai convingători. Ei […] Articolul S-au înmulţit tentativele de fraudă prin telefon. Atenționarea Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.