Festivalul Verde la Teatru revine cu ediția a VII-a și propune tinerilor focșăneni patru zile de experiențe culturale vibrante

15:10

Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat, luni, că social-democrații vor reveni la masa discuțiilor din Coaliție doar după adoptarea unui pachet legislativ privind eliminarea privilegiilor. Acesta ar urma să fie aprobat înaintea oricăror negocieri legate de al doilea set de măsuri pentru reducerea deficitului bugetar. „Îmi doresc ca rapid, mâine dacă se poate, […]