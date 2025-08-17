Cronica dimineții – 17.08.2025

14:40

Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Cseke Attila precizează că Guvernul caută o soluție financiară pentru programul Anghel Saligny. „Acest program anul acesta are o finanțare de zece miliarde de lei. Din păcate, din aceste zece miliarde, 3,6 miliarde sunt datorii de pe anul trecut și de aici vine problema noastră sau problema finanțării programului”, spune ministrul Dezvoltării. El spune că […] Articolul Ministerul Dezvoltării a terminat toți banii pe 2025 pentru Programul ”Anghel Saligny”. Ce șanse sunt ca investițiile să continue apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.