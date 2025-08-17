ANUNȚ angajare: SC CEPROINV SA caută ingineri mecanici / TCM
Jurnal de Vrancea, 17 august 2025 02:00
SC CEPROINV SA, cu sediul social în strada Luceafărului, nr. 16, Cartier Mândrești, Municipiul Focșani, telefon 0237.258.890, angajează: INGINER MECANIC / TCM – 3 posturi CERINȚE: cunoștințe tehnice în domeniul prelucrărilor mecanice, proiectare, mașini CNC. Cei interesați pot trimite CV pe adresa de e-mail: ceproinv@ceproinv.ro
• • •
Acum o oră
02:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: SC CEPROINV SA, cu sediul social în strada Luceafărului, nr. 16, Cartier Mândrești, Municipiul Focșani, telefon 0237.258.890, angajează: INGINER MECANIC / TCM – 3 posturi CERINȚE: cunoștințe tehnice în domeniul prelucrărilor mecanice, proiectare, mașini CNC. Cei interesați pot trimite CV pe adresa de e-mail: ceproinv@ceproinv.ro Articolul ANUNȚ angajare: SC CEPROINV SA caută ingineri mecanici / TCM apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Acum 4 ore
00:20
Berbec (21 martie – 19 aprilie) Ai parte de o zi plină de energie, dar ai grijă cum o canalizezi. Posibile tensiuni la locul de muncă pot fi evitate dacă alegi diplomația. În plan personal, cineva apropiat îți poate face o surpriză plăcută. Taur (20 aprilie – 20 mai) Te concentrezi pe stabilitate
Acum 12 ore
16:00
SC CEPROINV SA, cu sediul social în strada Luceafărului, nr. 16, Cartier Mândrești, Municipiul Focșani, telefon 0237.258.890, angajează: STRUNGAR UNIVERSAL FREZOR UNIVERSAL Cei interesați pot trimite CV pe adresa de e-mail: ceproinv@ceproinv.ro sau la fax nr. 0237.214.308.
16:00
Zona înaltă a județului Vrancea se va afla, începând de duminică seara, sub incidența unei avertizări meteorologice. Conform unei informări transmisă de ANM, începând de duminică seara, de la ora 21:00 și până luni dimineață, la ora 10:00, în zona de munte a județului vor cădea ploi torențiale, vântul va bate cu putere și izolat
Acum 24 ore
11:40
FOTO: Pompierii aflați în Grecia schimbați de un nou contingent de 40 de salvatori # Jurnal de Vrancea
Astăzi, 16 august a.c., cel de-al doilea contingent format din 40 de pompieri a ajuns în Grecia pentru schimbarea efectivelor care, în ultimele două săptămâni, au sprijinit autoritățile elene prin activități de stingere și monitorizare a zonelor cu risc de incendiu din Estul Atenei. Primul contingent, care însumează tot 40 de pompieri, se va întoarce
11:40
Afaceriștii focșăneni Lucian Pintilie și Daniel Sava, investiții importante pe piața imobiliară din București # Jurnal de Vrancea
Familia de antreprenori Mariana și Lucian Pintilie, cunoscută la nivel județean pentru rețeaua de benzinării Lupinocom International, își consolidează poziția și pe piața imobiliară din Capitală. După finalizarea și vânzarea, alături de partenerul lor Daniel Sava, a primei etape a ansamblului rezidențial Grand Kristal din sudul Bucureștiului, cei doi dezvoltatori au trecut la proiecte pe
07:30
1. Agenția de evaluare financiară Fitch a menținut ratingul României pe ultima treaptă recomandată pentru investiții, BBB-, cu perspectivă negativă. Perspectiva negativă reflectă situația precară a finanțelor publice, perspectivele slabe privind creșterea economică, în timp ce incertitudinea politică s-a diminuat odată cu instalarea noului guvern, polarizarea politică rămânând ridicată. (Profit.ro) 2. Premierul României a avertizat
06:30
Festivalul Verde la Teatru revine cu ediția a VII-a și propune tinerilor focșăneni patru zile de experiențe culturale vibrante # Jurnal de Vrancea
În perioada 21 – 24 august 2025, asociația Verde la Teatru propune tinerilor din Focșani patru zile de experiențe culturale vibrante, în cadrul ediției a VII-a a festivalului omonim. Publicul este invitat să (re)acționeze cu emoție, curaj și deschidere în fața poveștilor puse în scenă. Tema acestui an, care marchează un reper important pentru membrii
06:20
Berbec (21 martie – 19 aprilie) Azi ești plin de energie, dar ai grijă să nu o risipești în conflicte inutile. Fii atent la comunicare – o discuție tensionată se poate transforma într-o oportunitate de clarificare. Dragoste: Posibilă surpriză plăcută din partea partenerului.Carieră: Ai șansa să ieși în evidență. Profită de ea!Noroc: Mediu.Număr norocos:
Ieri
02:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: SC CEPROINV SA, cu sediul social în strada Luceafărului, nr. 16, Cartier Mândrești, Municipiul Focșani, telefon 0237.258.890, angajează: INGINER MECANIC / TCM – 3 posturi CERINȚE: cunoștințe tehnice în domeniul prelucrărilor mecanice, proiectare, mașini CNC. Cei interesați pot trimite CV pe adresa de e-mail: ceproinv@ceproinv.ro Articolul ANUNȚ angajare: SC CEPROINV SA caută ingineri mecanici / TCM apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
15 august 2025
23:00
VIDEO: O fetiță care s-a pierdut de bunica ei a fost adusă înapoi cu ajutorul jandarmilor vrânceni # Jurnal de Vrancea
O fetiță de 2 ani și 7 luni s-a pierdut de bunica sa în aglomerația creată la evenimentul „August Artistic" din Piața Unirii, Focșani. Copila, vizibil speriată, a fost observată de un paznic al unei firme de securitate, care a alertat imediat jandarmii vrânceni aflați în zonă. Aceștia au calmat-o și, cu ajutorul unei persoane
21:50
Banii necheltuiți de pe cardul educațional vor fi retrași. Avertismentul oficialilor din Educație # Jurnal de Vrancea
Ministerul Educației și Cecercetării (MEC) și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) îi avertizează pe părinții beneficiari de sprijin pentru achizițiia de rechizite școlare că sumele pentru anul școlar 2024-2025 necheltuite până la sfârșitul acestei luni vor fi retrase. În anul școlar 2024-2025, aproximativ 670.000 preșcolari și elevi au beneficiat de ajutorul destinat achiziționării de
21:40
Trafic feroviar în condiţii de avarie spre şi dinspre litoral. CFR anunță întârzieri de sute de minute # Jurnal de Vrancea
Circulaţia trenurilor de călători pe secţia de circulaţie Feteşti – Dunărea, Magistrala 800, se desfăşoară în condiţii de avarie, ca urmare a unui incident produs la substaţia Mircea Vodă în cursul serii de 14 august 2025, a anunţat vineri după amiaza CFR SA. „Echipele de intervenţie ale CFR SA acţionează în continuare pentru remedierea situaţiei
16:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: SC CEPROINV SA, cu sediul social în strada Luceafărului, nr. 16, Cartier Mândrești, Municipiul Focșani, telefon 0237.258.890, angajează: STRUNGAR UNIVERSAL FREZOR UNIVERSAL Cei interesați pot trimite CV pe adresa de e-mail: ceproinv@ceproinv.ro sau la fax nr. 0237.214.308. Articolul ANUNȚ: SC CEPROINV SA angajează strungar universal și frezor universal apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:40
Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Anghel Saligny" al județului Vrancea intervine în aceste momente în localitatea Bordeștii de Jos (comuna Bordești) pentru stingerea unui incendiu izbucnit la două anexe gospodărești, pe o suprafață totală de aproximativ 160 mp. La fața locului acționează două autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD. Incendiul
11:10
Ce producții cinematografice pot fi vizionate la Happy Cinema Focșani în săptămâna 15-21 august 2025 # Jurnal de Vrancea
Happy Cinema Focșani vă așteaptă cu cele mai noi filme și cele mai bune oferte în două săli 3D ultramoderne. Toate informațiile despre oferte, prețuri, rezervări online și săli sunt disponibile pe www.happycinema.ro și pe pagina de Facebook. PROGRAMUL complet pentru săptămâna 15-21 august 2025: Vineri,15 August 10:30 Grand Prix of Europe – Animaţie, Aventuri, Comedie, Familie, Normal,
10:20
Consilierii județeni se întrunesc din nou în ședință extraordinară. Ce proiecte se află pe ordinea de zi # Jurnal de Vrancea
Consilierii județeni se întrunesc luni, 18 august, în ședință extraordinară pentru a dezbate și vota cele două proiecte aflate pe ordinea de zi: „Preluarea imobilului teren în suprafață totală de 2.485.290 mp, din domeniul public al Orașului Mărășești în domeniul public al Județului Vrancea" „Atestarea dreptului de folosință gratuită a echipamentelor (drone) pentru executarea
09:20
Te interesează un loc de muncă în Vrancea? Consultă AICI oferta propusă de AJOFM # Jurnal de Vrancea
La jumătatea lunii august, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Vrancea anunță un număr de 296 locuri de muncă vacante în județ. Oferta vine în sprijinul celor care sunt în căutarea unui serviciu, fie că vorbim de muncitori necalificați, fie de specialiști cu studii superioare. Potrivit datelor transmise de AJOFM, cele mai multe
09:10
Accidentul rutier, în care au fost implicate două autoturisme, s-a produs joi noaptea, în jurul orei 23.00, pe raza localității Tichiriș, comuna Vidra. Din fericire, în urma impactului nu au rezultat victime, însă cele două autovehicule au fost avariate serios. Din informațiile noastre, unul dintre șoferi era băut. Martorii spun că după ce acesta ar
09:00
A IV-a ediție a Festivalului Folcloric „Glasul buciumului” va avea loc duminică, la Spulber # Jurnal de Vrancea
Consiliul Județean Vrancea, prin Centrul Cultural Vrancea în parteneriat cu Primăria Spulber, organizează duminică, 17 august 2025, ora 12.00, a IV-a ediție a Festivalului Folcloric Glasul Buciumului din comuna Spulber, județul Vrancea. Festivalul își propune să promoveze tradițiile populare vrâncenești și aduce în atenția publicului sonoritatea unui instrument popular străvechi, buciumul, utilizat de vechii daci
02:20
Zi importantă în calendarul ortodox: Adormirea Maicii Domnului sau Sfânta Maria Mare | Semnificația sărbătorii de la 15 august # Jurnal de Vrancea
În fiecare an, pe data de 15 august, credincioșii ortodocşi şi cei catolici sărbătoresc Adormirea Maicii Domnului sau Sfânta Maria Mare, unul dintre cele mai importante evenimente ale creștinătății, când, potrivit tradiției Bisericii, Fecioara Maria a fost înălțată la cer de Fiul său, Mântuitorul Iisus Hristos. În 2024, sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului pică într-o joi,
02:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: SC CEPROINV SA, cu sediul social în strada Luceafărului, nr. 16, Cartier Mândrești, Municipiul Focșani, telefon 0237.258.890, angajează: INGINER MECANIC / TCM – 3 posturi CERINȚE: cunoștințe tehnice în domeniul prelucrărilor mecanice, proiectare, mașini CNC. Cei interesați pot trimite CV pe adresa de e-mail: ceproinv@ceproinv.ro Articolul ANUNȚ angajare: SC CEPROINV SA caută ingineri mecanici / TCM apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14 august 2025
16:30
Polițiștii din Vrancea au sărbătorit-o pe micuța Rebeca, viitoarea polițistă din Suraia # Jurnal de Vrancea
O zi specială pentru Rebeca – viitoarea polițistă din Suraia Astăzi, 14 august 2025, polițiștii Biroului Siguranța Școlară din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea au ajuns cu misiunea lor de prevenire și protecție acolo unde siguranța se construiește încă din primii pași: la Grădinița nr. 2 din comuna Suraia. Tema întâlnirii a fost una
16:00
Astăzi, 14 august a.c., ora 10.50, am fost sesizați prin apel 112 cu privire la producerea unui accident rutier în comuna Cotești. Din primele verificări efectuate la fața locului a rezultat faptul că un conducător auto, de 70 de ani, când a efectuat manevra de întoarcere a autoturismului, a intrat în coliziune cu un autovehicul,
15:00
VIDEO Campion de box, arestat după ce a atacat violent un adolescent, sportiv de kickboxing # Jurnal de Vrancea
Un campion la box, Renato Nica a fost reținut de polițiștii băcăuani și băgat în arestul IPJ Bacău, după ce a atacat violent un adolescent, pe care l-a băgat în spital. Nica este elevul antrenorului Relu Auraș la naționala de box și a fugit din cantonamentul de la Onești, ca să se răfuiască cu victima.
14:20
Luni, 18 August, în intervalul orar 9.00 – 16.00, furnizarea apei caldă va fi întreruptă în mai multe zone din oraș. Vor fi afectați cetățenii care locuiesc în blocurile arondate următoarelor Puncte Termice(PT): PT46: strada Alexandru Vlahuță; PT CEC Bank-sucursala din strada Alexandru Vlahuță nr.27A; PT23: strada Lupeni PT43: strada Panduri Întreruperea apei calde este
13:50
Încăpățânarea unor consilieri locali târăște orașul Panciu spre blocaj total! Împrumutul pentru plata unor lucrări edilitare – respins fără justificare! # Jurnal de Vrancea
Primăria Panciu ar putea intra într-un blocaj total din cauza încăpățânării majorității din consiliul local (PSD + AUR + USR + PMP+ Forța Dreptei), care nu dorește în ruptul capului să voteze un proiect de hotărâre care reprezintă, practic, supraviețuirea administrației locale, a proiectelor aflate în derulare, finanțarea instituțiilor medicale, de cultură și învățământ din
12:20
Amfiteatrul din Crângul Petrești a suferit stricăciuni după ce a fost „vizitat” de adolescenți neastâmpărați # Jurnal de Vrancea
În ultima perioadă, administrația Crângului Petrești a constatat distrugeri repetate ale infrastructurii din zona amfiteatrului. Băncile au fost rupte, iar scena – destinată evenimentelor și activităților comunitare – a fost folosită necorespunzător pentru acrobații cu bicicleta. Administratorul spune că spațiile au fost create pentru odihnă, spectacole și întâlniri comunitare, nu pentru comportamente care pun în
12:00
În urmă cu puțin timp, pe raza comunei Cotești (satul Goleștii de Sus) s-a produs un accident de circulație în care au fost implicate două autoturisme. În urma impactului, un bărbat în vârstă de 70 de ani a rămas încarcerat în habitaclul mașinii pe care o conducea, fiind nevoie de intervenția pompierilor pentru a fi
11:00
De Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, vineri, 15 august 2025, Primăria Municipiului Focșani și unitățile subordonate Consiliului Local vor avea programe speciale sau vor fi închise, după cum urmează: Primăria Municipiului Focșani Închis. Teatrul „Maior Gheorghe Pastia" Spectacol special al Ansamblului Folcloric „Țara Vrancei" și Fuego Ora: 19:00 – 21:00 Loc: Piața Unirii. Clubul Sportiv Municipal
10:20
Municipalitatea a anunțat introducerea unui nou sens unic în Focșani, de data aceasta în cartierul Sud. Pentru evitarea aglomerației și fluidizarea traficului, pe un tronson din strada Aleea 1 Iunie cu intrare din strada Revoluției, a fost amplasat semnul de circulație aferent. Mai mult, s-a decis modificarea traseului nr. 6 ce aparține transportului public local
13 august 2025
20:40
Pentru cei care își doresc să producă vin acasă, una dintre primele
19:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un deținut aflat într-o ambulanță ANP Botoșani, aflat în tranzit către Penitenciarul Jilava, a sărit din mers și a fugit într-o zonă agricolă din apropierea municipiului Bacău. S-a întâmplat chiar în zona ieșirii de pe autostrada A7, pe sensul spre Nicolae Bălcescu. În urma verificărilor, s-a stabilit că este vorba despre un bărbat de 58 […] Articolul Un deținut a evadat spectaculos dintr-o ambulanță, pe autostrada A7 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
17:40
Explozie urmată de incendiu într-o locuinţă. Patru persoane sunt grav rănite și vor fi trimise la spitale din străinătate # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Patru persoane, un minor şi trei adulţi, au fost rănite miercuri în urma unei explozii urmate de un incendiu, care s-a produs la o locuinţă din comuna băcăuană Letea Veche. La faţa locului au intervenit de urgenţă două autospeciale de stingere cu apă şi spumă, un echipaj SMURD, o autospecială pentru transport personal şi victime […] Articolul Explozie urmată de incendiu într-o locuinţă. Patru persoane sunt grav rănite și vor fi trimise la spitale din străinătate apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
17:20
Poliția l-a prins pe cel care a incendiat pubelele de gunoi! Este un cetățean din Bacău! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Astăzi, 13 august 2025, în urma activităților specifice desfășurate, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Focșani au depistat persoana bănuită de săvârșirea infracțiunii de distrugere prin incendiere, faptă comisă azi-noapte pe raza municipiului. Este vorba despre un bărbat, în vârstă de 40 de ani, din județul Bacău, care este în prezent cercetat în cadrul unui dosar […] Articolul Poliția l-a prins pe cel care a incendiat pubelele de gunoi! Este un cetățean din Bacău! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
17:10
Consiliul Județean Vrancea s-a alăturat campaniei naționale „Avem același sânge” # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Consiliul Județean Vrancea s-a alăturat astăzi campaniei naționale „Avem același sânge”, organizată la Muzeul Vrancei (fostul Tribunal), în parteneriat cu Digi24 și Centrul de Transfuzie Sanguină Vrancea. La eveniment au participat peste 50 de donatori, printre care președintele Nicușor Halici, angajați ai Consiliului Județean Vrancea și reprezentanți ai instituțiilor subordonate, oferind un exemplu concret de […] Articolul Consiliul Județean Vrancea s-a alăturat campaniei naționale „Avem același sânge” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:40
Ministerul de Finanțe vrea să introducă taxa pe coletele care vin din afara Uniunii Europene # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: România este inundată de produse din afara Uniunii Europene. Dacă în urmă cu câțiva ani ajungeau zilnic doar 3–4.000 de colete sub 150 de euro, astăzi vorbim de 225.000 pe zi. La nivel european, fenomenul este la fel de spectaculos: în 2004, s-a trecut de la 1 miliard la 4 miliarde de colete anual. Ministrul […] Articolul Ministerul de Finanțe vrea să introducă taxa pe coletele care vin din afara Uniunii Europene apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Pachetul 2 de măsuri fiscale va cuprinde și taxarea coletelor care intră în România, a anunțat miercuri ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, precizând că invită firmele străine să-și facă hub-uri logistice în țara noastră, pentru a nu mai fi taxate. ”Sunt foarte mulți antreprenori români, aproape 40.000, care vând în online și care au fost profund […] Articolul Coletele care intră în România vor fi taxate suplimentar apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:40
Mai multe pubele de gunoi din Focșani vandalizate de necunoscuți. Asociația „Vrancea Curată” face apel la responsabilitate cetățenească # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Potrivit informațiilor transmise de Asociația de Dezvoltare Intracomunitară (A.D.I.) „Vrancea Curată”, două pubele de gunoi menajer, de mari dimensiuni, amplasate în Focșani au fost vandalizate de necunoscuți. În primul caz, petrecut pe 12 iulie, a fost vorba despre un container de 1.100 de litri aflat în cartierul Sud. În cel de al doilea caz, o pubelă […] Articolul Mai multe pubele de gunoi din Focșani vandalizate de necunoscuți. Asociația „Vrancea Curată” face apel la responsabilitate cetățenească apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:00
Turismul din Turcia ar putea renunța la sistemul care l-a făcut celebru: all-inclusive # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Guvernul Turciei pregătește un set de măsuri menite să taie drastic din risipa alimentară, în special în restaurante, cafenele și hoteluri. Ținta principală: micul dejun tip bufet sau „serpme” și sistemul all-inclusive din turism. Totul a pornit de la risipa alimentară. În fiecare an, în Turcia se pierd în medie 23 de milioane de tone […] Articolul Turismul din Turcia ar putea renunța la sistemul care l-a făcut celebru: all-inclusive apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:00
Stop pe A7? Asociația Pro Infrastructură avertizeazăcă fondurile pentru autostrăzi se epuizează luna viitoare # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Asociația Pro Infrastructură (API) avertizează că fondurile pentru lucrările de autostrăzi se vor epuiza luna viitoare, pe fondul constrângerilor bugetare. Organizația acuză liderii politici că pasează responsabilitatea și iau decizii „pompieristic și netransparent, în coaliție”. În acest context, constructorii se repliază, iar cel mai expus este grupul UMB, condus de Dorinel Umbrărescu. API amintește că […] Articolul Stop pe A7? Asociația Pro Infrastructură avertizeazăcă fondurile pentru autostrăzi se epuizează luna viitoare apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Pe parcursul lunii iulie, pompierii militari vrânceni au executat 706 misiuni pe raza județului nostru, de la stingerea incendiilor, acordarea primului ajutor calificat și descarcerare, salvarea persoanelor și animalelor aflate în pericol până la asanarea terenurilor de muniție rămasă neexplodată din cele două conflagrații mondiale. În acesr context amintim că echipajele SMURD au intervenit pentru […] Articolul Peste 700 de misiuni îndeplinite de pompierii ISU Vrancea în luna iulie apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
08:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: 1. ING Bank România a majorat puternic prognoza de inflație pentru acest an, ca urmare a șocului prețului electricității din luna iulie. Analiștii băncii olandeze cred că inflația ar putea ajunge și la un nivel de două cifre. Rata anuală a inflației a urcat de la 5,7% în iunie la 7,8% în iulie, depășind atât […] Articolul Cronica dimineții – 13.08.2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12 august 2025
14:40
Ministerul Dezvoltării a terminat toți banii pe 2025 pentru Programul ”Anghel Saligny”. Ce șanse sunt ca investițiile să continue # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Cseke Attila precizează că Guvernul caută o soluție financiară pentru programul Anghel Saligny. „Acest program anul acesta are o finanțare de zece miliarde de lei. Din păcate, din aceste zece miliarde, 3,6 miliarde sunt datorii de pe anul trecut și de aici vine problema noastră sau problema finanțării programului”, spune ministrul Dezvoltării. El spune că […] Articolul Ministerul Dezvoltării a terminat toți banii pe 2025 pentru Programul ”Anghel Saligny”. Ce șanse sunt ca investițiile să continue apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Pasionații de astronomie se pregătesc marți pentru una dintre cele mai frumoase ploi de meteoriți ale anului. Perseidele vor atinge apogeul în noaptea de 12 august, deși sunt active încă de la jumătatea lunii iulie și vor continua să fie vizibile încă câteva săptămâni. Este cel mai celebru curent de meteori, pentru că în această […] Articolul La noapte are loc un frumos spectacol pe cer: Perseidele apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: CFR Călători informează că, în zilele cu trafic crescut din minivacanță, va pune „la dispoziția publicului călător întreaga capacitate de transport tehnic disponibilă, pentru a asigura mobilitatea către destinațiile dorite.” „Pentru această perioadă, în funcție de parcul disponibil și solicitările de trafic, se va suplimenta operativ numărul de vagoane la: Trenurile cele mai solicitate spre […] Articolul CFR suplimentează numărul de vagoane pentru minivacanța de Sf. Maria apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:20
S-au înmulţit tentativele de fraudă prin telefon. Atenționarea Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) atrage atenţia în legătură cu înmulţirea tentativelor de fraudă prin telefon (vishing) şi recomandă să nu fie furnizate date confidenţiale prin telefon. „Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează cu privire la înmulţirea tentativelor de fraudă prin telefon (vishing). Infractorii cibernetici sunt din ce în ce mai convingători. Ei […] Articolul S-au înmulţit tentativele de fraudă prin telefon. Atenționarea Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Dobânzile la creditele ipotecare vor crește din nou, de la 1 octombrie, ca urmare a actualizării indicelui IRCC. Acesta se calculează trimestrial ca medie a ratelor zilnice de dobândă, ponderate cu volumul tranzacțiilor, aplicarea acestuia fiind decalată cu 2 trimestre. Astfel, de la 1 octombrie, IRCC se majorează de la 5,55% la 6,06%. Acest lucru […] Articolul De la 1 octombrie cresc ratele pentru creditele ipotecare apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În această dimineață, echipajul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU) Odobești a intervenit pentru deblocarea ușii unui apartament din blocul B4, situat pe strada P. Grigorescu, la etajul al doilea. Apelul a fost făcut după ce vecinii au semnalat că o femeie în vârstă, care locuia singură, nu mai răspundea la ușă. Pompierii au […] Articolul Femeie găsită fără viață într-un apartament din Odobești apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În perioada 28 iulie – 1 august 2025, Inspectoratul Teritorial de Muncă Vrancea a desfășurat o campanie națională referitoare la încadrarea în muncă și detașarea cetățenilor străini pe teritoriul României. Acțiunea a vizat în special angajatorii care folosesc forță de muncă din afara Uniunii Europene. Obiectivele campaniei au fost identificarea și combaterea muncii nedeclarate a […] Articolul ITM Vrancea – verificări la agenții economici care au salariați străini apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
