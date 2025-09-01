Opinii: Energia, noua monedă de schimb în geopolitica europeană

Energia nu mai este de mult doar o marfă, doar o resursă economică, un calcul de producție și consum sau un preț afișat pe bursă. Energia a devenit o dimensiune centrală a puterii politice și a securității internaționale. Conductele de gaz, terminalele de LNG, centrele de rafinare, liniile de interconectare electrică, parcurile eoliene sau fotovoltaice și „fermele” de stocare a energiei au ajuns să fie văzute cu aceeași importanță strategică precum bazele militare sau tratatele de securitate. Dacă în urmă cu un deceniu dezbaterile despre energie erau dominate de termeni precum eficiență, liberalizare sau investiții, astăzi vocabularul s-a schimbat radical: vorbim despre (in)dependență, autonomie strategică, diversificare, reziliență și mai ales despre diplomație energetică.

