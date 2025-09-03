Simbolul de reciclare „SGR” dispare de pe o serie de ambalaje, după ce RetuRO a anulat contractele cu anumiți producători. Consumatorii sunt sfătuiți să se uite pe sticle sau PET-uri, ca să nu fie păcăliți cu garanția de 50 de bani/Lista producătorilor suspendați
BizBrasov.ro, 3 septembrie 2025 05:40
RetuRO, administratorul Sistemului de Garanție-Returnare, a reziliat contractele cu 8 producători și a suspendat alte 48. Clienții trebuie să verifice etichetele produselor pentru că doar ambalajele cu simbolul SGR mai pot fi returnate. RetuRO a încheiat contractele cu 8 producători. Aceștia nu mai au voie să pună simbolul SGR pe ambalaje, iar aparatele de colectare [...]
• • •
Acum 30 minute
06:30
Fiscul scoate la licitație un Porsche Cayenne din 2012, cu 18.000 de euro. Ce alte mașini mai are la vânzare „dealerul auto” ANAF la Brașov # BizBrasov.ro
Administrația Finanțelor Publice Brașov scoate la vânzare în perioada următoare mai multe autoturisme. Cel mai valoros dintre acestea este un Porsche Cayenne din 2012, care va fi scos la licitație pe 7 octombrie. Mașina, de culoare neagră și cu peste 337.000 de kilometri la bord, a fost „confiscată” de la compania Ober Consult în urma [...]
Acum 2 ore
05:40
05:40
CJ Brașov plătește consultanță financiară de 130.000 de lei pentru contractarea unor noi împrumuturi # BizBrasov.ro
Consiliul Judeţean Braşov a aprobat în august 2023 contractarea unui împrumut în valoare de 72.500.000 lei, ce urmează a fi rambursat în termen de 12 ani. Acum, autoritatea are în plan contractarea unui nou credit, cu o valoare de peste 100 de milioane de lei pentru a putea susține o serie de investiții. În vederea contractării [...]
05:40
Parcul fotovoltaic de la Aeroportul Brașov, în etapa de avizare. Lucrările se vor derula pe o perioadă de doi ani # BizBrasov.ro
În luna mai, conducerea Aeroportului Internațional Brașov a demarat procedura de actualizarea a studiului de fezabilitate în vederea amenajării unui parc fotovoltaic cu sistem de stocare, care să asigure consumul propriu de energie electrică, acesta a ajuns acum în etapa de avizare. Documentația tehnică a fost analizată de către comisiile de specialitate ale Direcției Județene de [...]
05:10
Râșnovul devine din nou capitala săriturilor cu schiurile, vara. Se lucrează la înlocuirea unor elemente de siguranță la trambulină # BizBrasov.ro
În perioada 12 – 14 septembrie 2025, orașul Râșnov va găzdui Grand Prix-ul de vară la sărituri cu schiurile, competiție internațională care aduce în România cei mai buni sportivi, atat la masculin, cât si la feminin. La trambulina K90 – cea mai mare trambulină și locul principal al competiției –, reprezentanții primăriei au constatat că [...]
Acum 4 ore
03:40
Cum îți pregătești casa pentru sezonul rece, dar cu facturi mai mici: Variante oportune pe care să le pui în practică vara # BizBrasov.ro
Vara este momentul oportun pentru a face renovări, modificări și investiții inteligente în casa ta. Deși pare contraintuitiv, optimizarea locuinței în această perioadă te va ajuta să reduci consumul de energie electrică și, implicit, valoarea facturilor, încă din prima zi de iarnă. În plus, te vei bucura de confort sporit pe tot parcursul anului și [...]
03:40
Când vorbim de alegerea ghiozdanului ar trebui să nu ne gândim doar la estetică. Chiar dacă este important să fie pe placul copilului, eventual cu personajul lui preferat, funcționalitatea trebuie să primeze. Primul sfat ar fi să nu cumperi ghiozdanul copilului din magazine online, chiar dacă oferta pare mai variată și prețurile mai mici. Apelează [...]
Acum 6 ore
02:30
Alegerea între un motor diesel și unul pe benzină rămâne, în continuare, una dintre cele mai mari dileme ale șoferilor. Diesel-ul promite anduranță și economie pe distanțe lungi, pe când benzina vine cu simplitate tehnică și costuri de întreținere ceva mai mici. Dar, indiferent de opțiune, fiecare motor are punctele lui slabe. Iată un Top [...]
Acum 12 ore
22:00
Probele la noua fântână arteziană din Parcul Central al Brașovului au continuat și după lăsarea serii. Culorile, dar și i muzica pe care sunt sincronizate jeturile de apa au atras numeroase persoane care se aflau in parc in această seară. Reamintim că fântâna arteziană din Parcul Nicolae Titulescu era printre puţinele nefuncţionale din Braşov după [...]
18:30
FOTO Două meșotiste, în marea finală a concursului internațional de inginerie spațială ISSDC, desfășurat în Statele Unite ale Americii. Cele două eleve au explorat faimosul Centru Spațial Kennedy al NASA # BizBrasov.ro
Gabor-Naidin Maria-Karina și Chilea Ariana sunt două meșotiste ambițioase din clasa a XII-a A, care au trecut cu succes de etapa europeană a concursului internațional de inginerie spațială International Space Settlement Design Competition (ISSDC). În urma acestei reușite, ele au avut șansa de a participa la marea finală din Statele Unite ale Americii, în Orlando, [...]
Acum 24 ore
17:50
FOTO Autospecială de teren 4×4, complet echipată pentru intervenții rapide pe munte, în dotarea Salvamont Râșnov # BizBrasov.ro
Începând cu această lună, formația Salvamont Râșnov, parte a Serviciului Public Județean Salvamont Brașov dispune de o autospecială de teren 4×4, complet echipată pentru intervenții rapide și eficiente în mediul montan. Vehiculul este dotat cu targă specială pentru transportul persoanelor accidentate, troliu, sisteme acustice și luminoase de semnalizare, defibrilator, atele vacuum și trusă de prim-ajutor [...]
17:20
Când vor primi românii cu venituri mici voucherele de 50 de lei pentru facturile la energie # BizBrasov.ro
Voucherele de 50 de lei pentru plata facturilor la energie vor ajunge la românii cu venituri mici în cursul lunii septembrie, a anunțat marți ministrul Energiei, Bogdan Ivan. Oficialul a adăugat că acest ajutor va acoperi în jur de 60-70% din totalul facturilor, după liberalizarea prețurilor. Astfel, cei care înainte aveau facturi de 60 sau [...]
17:10
Două cutremure s-au produs marți, în zona seismică Vrancea, în decurs de doar 9 minute. Primul seism, de 3,3 grade pe scara Richter, a avut loc la ora locală 11.50, la adâncimea de 70 de kilometri, în apropierea următoarelor orașe: 28 km vest de Focșani, 71 km nord de Buzău, 80 km sud-vest de Bârlad, [...]
16:50
Când ar putea apărea primele reduceri la facturile de curent. În UE, prețul mediu pe kilowatt este de 1,28 lei, iar în România, de 1,5 lei # BizBrasov.ro
Consumatorii din România plătesc, în medie, 1,5 lei pe kWh de energie în factura finală, în timp ce media europeană este 1,28 lei/kWh, a afirmat ministrul de resort, Bogdan Ivan, într-o conferință de presă. Potrivit Economedia, el a anunțat că jucătorii din domeniu (producătorii, furnizorii și distribuitorii) au ajuns la un consens și vor implementa [...]
16:30
Primul aeroport din România care a eliminat restricțiile pentru lichidele din bagajul de mână # BizBrasov.ro
Aeroportul Internaţional „Avram Iancu” din Cluj-Napoca anunţă că elimină restricțiile de volum pentru recipientele cu lichide din bagajele de mână şi că este primul aeroport din țară care aplică această măsură. „Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj, regie autonomă aflată în subordinea Consiliului Judeţean Cluj, devine primul din România care ridică restricţiile privind transportul lichidelor în [...]
16:30
Pompierii au stabilit cauza incendiului de la fabrica Kronospan din Sebeș. Deflagrația a provocat rănirea a patru persoane # BizBrasov.ro
Explozia produsă luni dimineață, 1 septembrie, la fabrica de PAL Kronospan din Sebeș a fost cauzată de o scânteie mecanică apărută pe tubulatura din interiorul halei de producție, au stabilit reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Alba. Deflagrația a provocat rănirea a patru persoane: două au suferit arsuri, iar două au politraumatisme, conform ISU Alba, [...]
15:20
Transfăgărășanul va fi închis circulației rutiere sâmbătă, timp de 11 ore, pe un tronson important # BizBrasov.ro
Circulația rutieră va fi închisă sâmbătă, 6 septembrie 2025 pe Transfăgărășan, între Barajul Vidraru și Bâlea Lac, pentru buna desfăşurare a ediției aniversare de 10 ani „Transfier”. Ca în fiecare an, „Transfier” va avea loc în intervalul 7:00-18:00. Persoanele care au rezervare la hoteluri aflate pe tronsonul în cauză vor putea să ajungă la acestea [...]
15:20
FOTO „Noaptea muzeelor la sate”, ediția a III-a: Publicul, invitat la biserica fortificată din Cincșor # BizBrasov.ro
Sâmbătă, 6 septembrie 2025, are loc în toată țara a treia ediție a Nopții muzeelor la sate, o nocturnă dedicată exclusiv patrimoniului cultural din zonele rurale. Cu acest prilej, Asociația Contrafort Pro Kleinschenk/Cincșor invită publicul la biserica fortificată Cincșor (jud. Brașov), în intervalul orar 16:00-22:30, la un program ce include tururi ghidate și expoziții variate. [...]
15:10
Polițiștii brașoveni l-au prins pe bărbatul care a abandonat un pui de câine într-o benzinărie din Făgăraș # BizBrasov.ro
După ce un pui de câine a fost abandonat de un bărbat într-o benzinărie din Făgăraș, polițiștii brașovani s-au autosesizat și l-au identificat pe făptaș. Este vorba despre un bărbat de 37 de ani din comuna Beclean. „Polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor Brașov s-au sesizat din oficiu și efectuează activități specifice, în vederea [...]
14:30
Fosta fabrică de ţigarete din Sfântu Gheorghe, investiții de 181 de milioane de lei: Aici vor funcționa un Centru de agrement, o „Casă a Tradițiilor” și un Muzeu al Comunismului # BizBrasov.ro
Fosta fabrică de țigarete, clasată ca monument istoric, va fi transformată într-un ansamblu cultural și educațional de referință. Consiliul Local Sfântu Gheorghe a aprobat două hotărâri privind investiții în valoare totală de aproape 181 milioane de lei. Cea mai mare parte a proiectului vizează amenajarea unui centru de agrement și a „Casei Științei”, care vor [...]
14:10
TVA de 23%? Bolojan: „Nu s-a discutat în coaliție ipoteza majorării taxei pe valoarea adăugată, dar în octombrie se va face o evaluare a situației” # BizBrasov.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi, că nu s-a discutat în coaliţie ipoteza majorării TVA, însă a arătat că el a anunţat, atunci când această cotă a rămas de 11% pentru HoReCa, faptul că în luna octombrie se va face o evaluare a situaţiei, dacă va rămâne la acest nivel sau se va duce la [...]
13:40
În timp ce ministrul Educației dă asigurări că școala începe „normal”, sindicatele din învățământ au alte planuri: dascălii să boicoteze activitățile de predare la clasă # BizBrasov.ro
Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” au publicat un comunicat în care le cer tuturor profesioniștilor din Educație să fie solidari „la nivel național” cu protestul față de Legea 141 / 2025 și să boicoteze activitățile de predare începând cu data de 9 septembrie 2025. În document, se specifică exact cum [...]
13:40
Peste 250 de posturi vizate de tăieri în Primăria și Consiliul Județean Brașov, potrivit reformei Guvernului # BizBrasov.ro
Municipiul Brașov și Consiliul Județean Brașov se află printre instituțiile afectate de simularea reducerilor de personal din administrația locală, prezentată de premierul Ilie Bolojan. Guvernul a trimis apoi către presă o simulare cu reformele propuse pentru fiecare județ, dar și pentru fiecare localitate din țară. Conform datelor analizate pentru municipiul Brașov, unul dintre cele mai [...]
13:30
„Brașov. Locuri ale memoriei”, tur ghidat inedit oferit de reprezentanții Muzeului Casa Mureșenilor: „Pentru participare se va achita prețul biletului unic, cu care se pot vizita timp de două săptămâni 8 muzee din județul Brașov” # BizBrasov.ro
Muzeul „Casa Mureșenilor” Brașov îi invită pe brașoveni și turiști la o nouă activitate săptămânală. Este vorba despre turul ghidat „Brașov. Locuri ale memoriei”. „Acesta va avea loc în fiecare zi de marți, începând cu 2 septembrie 2025, ora 11.00, cu plecare de la sediul muzeului nostru din Piața Sfatului nr. 25. Pentru participare se [...]
13:20
Un director de școală din județul Brașov, despre noul an școlar și schimbările din educație: „Profesorul de matematică predă două ore de muzică, iar profesoara de religie susține orele de desen” # BizBrasov.ro
Ciprian Ittu, profesor de matematică și TIC, este director al Școlii Gimnaziale Nr. 1 din Poiana Mărului, județul Brașov și a vorbit despre noul an școlar care aduce o serie de schimbări în educație. În școli ca a lui, vor fi mai multe ore pentru profesori tutulari, salarii instabile pentru o parte dintre dascăli, lipsă de [...]
12:30
Ministrul Educației: „Școala va începe pe 8 septembrie. Copiii trebuie să vină la școală, școlile vor fi pregătite” # BizBrasov.ro
„Copiii trebuie să vină la şcoală, școlile vor fi pregătite”, iar „mesajul meu este că da, școala va începe în data de 8 septembrie”, a declarat ministrul Educației, Daniel David, într-un interviu acordat pentru Observator Antena 1. Potrivit ministrului, „nu cred că vor fi şcolile goale. Dacă se va întâmpla acest lucru – Doamne, fereşte – [...]
12:20
Un centru de cercetare și dezvoltare al Continental din Brașov devine independent și va activa sub numele Aumovio # BizBrasov.ro
Pe măsură ce grupul Continental, cândva cel mai mare angajator privat din România, își restructurează afacerile, părți mari din acesta devin companii independente. După ce divizia Powertrain a grupului german a luat numele Vitesco Technologies și, ulterior a devenit parte integrantă a grupului rival Schaeffler, iar ContiTech Original Equipment Solutions (OESL) a fost preluată de [...]
11:50
Motivul pentru care partidele nu au ajuns la un acord privind pachetul fiscal-bugetar pe administraţie: reducerile de personal / Bolojan: O reducere cu 25% a posturilor prevăzute de lege şi nu a celor ocupate ar avea „efecte aproape nule” # BizBrasov.ro
Premierul Ilie Bolojan a explicat, marţi, că pe componenta de creştere a eficienţei administraţiei locale nu s-a ajuns la o soluţie pentru că ar fi implicat o reducere de personal în administraţie, el subliniind că simpla tăiere a unor posturi neocupate din organigrame nu duce la reduceri de cheltuieli care să aibă impact şi că [...]
11:20
FOTO Un pui de câine, abandonat de un bărbat într-o benzinărie din Făgăraș. Incidentul a fost surprins de camerele de supraveghere, iar imaginile au fost publicate pe paginile de socializare, cu apel către autorități să se autosesizeze # BizBrasov.ro
Un pui de câine a fost abandonat de un bărbat într-o benzinărie din Făgăraș. Omul a fost surprins de camerele de supraveghere, iar imaginile au fost publicate pe facebook, inclusiv cu numărul de înmatriculare al mașinii din care a coborât bărbatul. Puiul a fost lăsat lângă o pombă de carburant. „Nu are nici 3 kilograme. [...]
11:10
Furnizorii de electricitate din România au început să lanseze oferte mai avantajoase, după ce de la 1 iulie prețul energiei electrice a fost liberalizat, iar în unele cazuri facturile chiar s-au dublat. De exemplu, Hidroelectrica a lansat pentru luna septembrie o ofertă de preț pentru energia electrică activă de 0,45329 lei/kWh (inclusiv TG, tariful de transport – [...]
11:00
Președintele PSD Brașov, senatorul Marius Dunca, a fost reales chestor al Senatului României pentru legislatura care a început la 1 septembrie 2025 # BizBrasov.ro
„Astăzi am avut onoarea de a fi reales în funcția de chestor al Senatului României. Este o poziție care, dincolo de atribuțiile tehnice, reprezintă un test al încrederii și al respectului colegilor mei. Această realegere este mai mult decât o validare a muncii depuse până acum; este un angajament pentru ceea ce urmează. Funcția de [...]
10:50
Lucrările la „Polivalenta-Colosseum” de la Brașov au ajuns la un stadiu de 70%. Fațada este un element extraordinar din punct de vedere arhitectural și va avea și jocuri de lumini # BizBrasov.ro
Polivalenta din Brașov, care costă 73 milioane de euro, a ajuns la un procent de execuție de peste 70%, iar faza avansată a șantierului a făcut ca proiectul să nu sufere la capitolul finanțare în pachetul de austeritate dictat de Guvern. Se lucrează deja la montarea structurii fațadei, care va conferi sălii o imagine exterioară [...]
10:40
Brașovul se pregătește pentru începutul unei noi „toamne” muzicale: Filarmonica Brașov invită publicul la ultimele concerte în aer liber # BizBrasov.ro
După serile calde ale verii, Brașovul se pregătește pentru începutul unei noi toamne muzicale, unde ultimele concerte în aer liber se împletesc cu primele întâlniri din sălile de concert. Filarmonica Brașov își invită publicul să descopere, pe parcursul lunii septembrie, o varietate de evenimente care aduc împreună prospețimea tinerei generații, rafinamentul ansamblurilor consacrate și emoția [...]
10:40
Primele probe la arteziana din Parcul Titulescu. Aceasta a fost refăcută integral, după ce anul trecut șantierul a fost deschis doar de ochii lumii, fără a se mai derula nicio lucrare # BizBrasov.ro
Dacă anul trecut multe fântâni arteziene din oraș au fost pornite târziu sau chiar deloc, anul acesta situația s-a schimbat radical. După ce în vara anului trecut fântâna din Parcul Nicolae Titutlescu a intrat în șantier, fiind îngrădită cu panouri de șantier, dar nu a mai început nici o lucrare, anul acesta, începând cu finalul lunii [...]
10:20
Un TIR s-a răsturnat peste parapet și peste cablurile electrice, căzând într-o prăpastie de pe marginea DN 1 . Incidentul rutier s-a petrecut pe sensul dinspre Brașov spre Comarnic, înainte de intrarea în localitatea Posada. Potrivit primelor informații, șoferul unui tir care se deplasa de la Arad către Ploiești a pierdut controlul volanului, la km [...]
09:50
Temperaturi mai ridicate decât cele obişnuite, toată luna septembrie, în întreaga ţară. Prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni # BizBrasov.ro
Meteorologii prognozează că luna septembrie va fi caracterizată de temperaturi mai ridicate decât cele obişnuite în aeastă perioadă, la nivelul întregii ţări. Săptămâna 01.09.2025 – 08.09.2025 Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României. Regimul pluviometric va fi local excedentar în sud-vestul teritoriului, iar în rest va [...]
Ieri
05:40
Bugetul de investiții necesar transformării Hotelului Capitol în Mercure a fost suplimentat la 16,7 milioane de euro. Investiția se va recupera în 13 ani # BizBrasov.ro
Acționarii companiei hoteliere Aro Palace au aprobat, săptămâna trecută, suplimentarea bugetului de investiții în modernizarea hotelului Capitol și transformarea acestuia în hotel Mercure. Potrivit deciziei acționarilor, valoarea investiției a fost suplimentată la 16,760 milioane de euro, după ce în iarnă se stabilise că investițiile în modernizarea hotelului se cifrau la 13,512 milioane de euro. Principalele [...]
05:40
Edilii predeleni vor începe o campanie de tăiere a arborilor identificați ca fiind periculoși din stațiune. Aceștia se află în afara fondului forestier, respectiv în proximitatea unor blocuri, case sau imobile cu activitate comercial-economică. Pe listă sunt 32 de arbori, iar pentru doborârea, secționarea și fasonarea acestora a fost semnat un contract cu firma Monteclas [...]
05:40
Un proiect mai vechi al autorităților din Ghimbav era cel ce vizează reabilitarea sediului în care funcționează Primăria. În această vară, proiectul, cu o valoare de peste 11,2 milioane de lei, a demarat, iar o parte dintre birouri au fost mutate. Pentru ca intervențiile asupra clădirii să continue, ținând cont că sunt prevăzute și consolidări [...]
05:40
Un nou hotel cu 174 de camere, proiectat în Bartolomeu. În zona Sălii Polivalente, mai sunt planuri pentru amenajarea altor două unități de cazare, iar o a treia este aproape finalizată # BizBrasov.ro
Lângă actualul hotel Hilton care este aproape finalizat pe Calea Făgărașului, ar urma să înceapă construcția unei noi unități de cazare. Planul Urbanistic de Detaliu a fost supus consultării publice pe site-ul Primăriei Brașov și potrivit acestuia, unitatea va avea 174 de camere, va fi clasificată la 3 stele, și va funcționa sub brandul Marriot. [...]
04:10
Astăzi începe „Cartfest” la Cristian: Șase zile culturale în aer liber, spectacole de teatru, concerte și invitați speciali. Programul complet # BizBrasov.ro
În perioada 2-7 septembrie 2025, comuna Cristian va deveni centrul efervescenței culturale din România, găzduind cel mai amplu festival de artă și cultură din mediul rural din țară. Programul include patru secțiuni principale: teatru, carte, muzică și arhitectură. Festivalul se desfășoară și anul acesta în puncte cheie ale comunității: Biserica Evanghelică Fortificată, Sala Mare, Școala [...]
04:00
Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav: Zboruri directe spre o destinație de vacanță de Spania, în sezonul estival 2026 # BizBrasov.ro
O agenție de turism din Brașov organizează, în sezonul estival din anul 2025, zboruri de la Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav spre o destinație foarte îndrăgită de turiști, Palma de Mallorca, în Spania. Acesta este primul zbor charter (de vacanță) spre Spania operat de la AIBG. Zborurile vor fi săptămânale, cu plecare și întoarcere în fiecare [...]
03:30
Pregătiri cu o săptămână înainte de școală: Lista completă a rechizitelor și recomandările unei învățătoare # BizBrasov.ro
A început numărătoarea inversă până la prima zi de școală. Dacă ai făcut deja cumpărăturile, după ce parcurgi acest articol vei ști exact dacă ai bifat tot ce trebuie. Dacă nu ai luat încă nimic, te ajutăm să iei exact ce trebuie, faci achiziții inutile. Lista completă pentru ciclul primar Pregătirile pentru clasa I pot [...]
02:50
VIDEO Familie de lupi, filmată de camerele de supraveghere din Parcul Național Piatra Craiului, la 30 de km de Brașov # BizBrasov.ro
Parcul Național Piatra Craiului găzduiește o populație importantă de lupi, care sunt o componentă strict protejată a faunei parcului, beneficiind de condițiile necesare de hrană, liniște și adăpost. Parcul Național Piatra Craiului oferă un habitat protejat pentru aceste animale sălbatice, fiind una dintre zonele cu cele mai bune condiții din România pentru speciile de lupi.Lupii sunt animale [...]
1 septembrie 2025
19:00
Restaurarea curții Bisericii Negre ridică la mai mult de 12,5 milioane de euro investițiile locale pentru regenerare urbană cu finanțare din Programul „Regiunea Centru” # BizBrasov.ro
Destinatie turistica de renume, municipiul Brasov este depozitarul unui valoros patrimoniu construit, in cadrul caruia Biserica Neagra este cel mai cunoscut obiectiv. Curtea Iohannes Honterus, unde se afla Biserica Neagra este degradata partial, ceea ce afecteaza negativ potentialul turistic si cultural al orasului. Pentru eliminarea acestui neajuns, Unitatea Administrativ Teritoriala Brasov si Biserica Evanghelica C.A., [...]
17:40
„Fapte de instigare directă” împotriva magistraţilor, atât online, cât și în sălile de judecată. CSM depune plângeri penale # BizBrasov.ro
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) reclamă „fapte de instigare directă” împotriva magistraţilor sau a membrilor familiilor acestora, susţinând că, pe lângă manifestări „de o agresivitate fără precedent la adresa magistraţilor” constatate în mediul online, „manifestări similare au avut loc chiar în sălile de judecată”. CSM anunţă că va sesiza organele de urmărire penală cu privire [...]
17:20
După ce a fost atacată de un hacker, o companie care îmbuteliază apă a fost și amendată, fiindcă nu avea o securitate corespunzătoare a datelor cu caracter personal # BizBrasov.ro
La Fântâna, principalul jucător de pe segmentul de îmbuteliere și furnizare a apei în sistem de watercoolere, a fost amendată cu 50.693 lei (echivalentul a 10.000 euro) în baza Regulamentului GDPR, în urma unui atac cibernetic care a dus la compromiterea datelor personale ale mai multor persoane. Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) a [...]
17:00
Deputații vor avea decontate lunar abonamente de telefonie mobilă în valoare de un euro # BizBrasov.ro
Biroul permanent al Camerei Deputaților a decis ca deputaților să li se deconteze lunar la telefonia mobilă abonamentul de voce și date cu minute și sms-uri naționale nelimitate, trafic de internet național nelimitat minimum 4GB roaming SEE, cu tariful de 1 euro exclusiv TVA. De asemenea, membrilor Biroului permanent, liderilor de grupuri parlamentare, secretarului general [...]
15:50
Un muncitor „silitor” care lucra la rețeau de gaze din Prejmer a lăsat comuna fără… apă # BizBrasov.ro
Un angajat al firmei care efectuează lucrări la rețeaua de gaze naturale în Prejmer a rupt în timp ce excava conducta de apă. Pentru lucrările de reparații, Compania Apa este nevoită să întrerupem furnizarea apei. „Echipele noastre sunt deja pe teren și lucrează pentru remediere. Vom reveni cu actualizări pe măsură ce avem informații de [...]
15:30
Jandarmii din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile „Burebista” Brașov au desfășurat o acțiune de control pe râul Olt. „În urma controalelor efectuate, au fost aplicate 8 sancțiuni contravenționale, respectiv 5 avertismente și 3 amenzi în cuantum de 3000 de lei, în conformitate cu prevederile Legii 176/ 03.06.2024 pescuitului și a protecției resursei acvatice vii. Reamintim [...]
