Primăria Râșnov cheltuie 69.000 de lei pentru ghiozdane și rechizite pentru preșcolarii și elevii de clasa întâi din oraș

Începând de la 1 octombrie 2025, Indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC) va avea o valoare de 6,06%, cea mai mare din ultimii 7 ani, de când fost introdus. În prezent sunt peste 400 de mii de români care au credite cu IRCC şi aproape 200 de mii cu ROBOR. IRCC trimestrial a înlocuit [...]