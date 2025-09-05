A doua locomotivă modernizată de SCRL Brașov pentru CFR Călători
BizBrasov.ro, 5 septembrie 2025 18:20
SCRL Brașov a finalizat modernizarea celei de-a doua locomotive CFR Călători în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Compania a anunțat vineri cu mândrie că această locomotivă electrică EC a trecut cu succes toate probele dinamice și este gata pentru exploatare. Proiectul a fost realizat în colaborare cu Promat Craiova, reunind o echipă [...]
Acum 30 minute
18:20
Acum 2 ore
16:50
Spectacol astronomic, urmărit din curtea fostei fabrici de ţigarete din Sfântu Gheorghe # BizBrasov.ro
Duminică, 7 septembrie, Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe și clubul MindFormers îi invită pe locuitori și vizitatori să ia parte la un eveniment cu adevărat spectaculos: observarea uneia dintre cele mai lungi și impresionante eclipse totale de Lună ale deceniului. Începând cu ora 19:00, curtea fostei fabrici de ţigarete va deveni un spațiu de întâlnire și [...]
Acum 4 ore
16:40
13 directori Romsilva au obținut, cumulat, bonusuri de pensionare în valoare de 1 milion de euro, doar în ultimii doi ani # BizBrasov.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că, doar în ultimii doi ani, 13 directori Romsilva au reușit să cumuleze bonusuri de pensionare în valoare de 1 milion de euro, ea precizând că sunt discrepanțe uriașe, bani cu nemiluita care ajung la o mână foarte mică de oameni. Buzoianu a mai spus că, prin reorganizarea instituției, [...]
16:30
(P) Materialul geotextil joacă un rol tot mai important în construcții, amenajări peisagistice și agricultura modernă. Dacă vrei să alegi corect pentru proiectul tău, este util să știi cum funcționează, ce variante există, dar și la ce să fii atent când alegi ori montezi astfel de materiale. Am structurat cele mai relevante informații în 8 [...]
15:40
Tot mai puțini turiști români pe litoral şi în marile oraşe. În schimb, a crescut numărul străinilor veniţi în România # BizBrasov.ro
Unul touroperator din România avertizează că în primele două luni de vară criza în turism s-a adâncit, fiind înregistrată o scădere a rezervărilor făcute pe litoral şi în marile oraşe de către turiştii români. Potrivit sursei citate, cauzele majore în frânarea turismului intern o reprezintă constrângerile economice şi scăderea voucherelor de vacanţă cu 66%. În [...]
15:30
ADS dă în concesiune terenuri pentru tinerii fermieri din Brașov. Documentele necesare # BizBrasov.ro
Agenția Domeniilor Statului (ADS) a anunțat organizarea unei licitații publice pentru concesionarea unor suprafețe de teren agricol, pentru tinerii fermieri, cu vârsta până în 40 de ani. ste vorba de 2.100 hectare din 16 județe: Timiș, Tulcea, Vâlcea, Argeș, Brăila, Brașov, Botoșani, Călărași, Galați, Sibiu, Ialomița, Prahova, Satu Mare, Sibiu, Teleorman. Lista terenurilor, aici. Conform anunțului de [...]
15:10
Doar trei candidați sunt interesați de poziția de director al Aeroportului Internațional Brașov Ghimbav. Surpriza anunțată de Biz Brașov în urmă cu câteva luni se confirmă (surse) # BizBrasov.ro
După aproape doi ani de conducere interimară a Aeroportului Internațional Brașov Ghimbav, astăzi s-a încheiat perioada de depunere a candidaturilor pentru poziția de Director General al AIBG. Reamintim, saga selecției unui nou director durează din decembrie 2023, atunci când fostul director, Alexandru Anghel, a fost demis. Director interimar al instituției a fost numit un membru [...]
15:10
Protecția Consumatorilor a dat amenzi de 5,3 milioane de lei, în urma controalelor derulate pe parcursul acestei săptămâni. Principalele nereguli: produse expirate, dar și multă mizerie # BizBrasov.ro
Pe parcursul acestei săptămâni, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a controlat 1.735 operatori economici, la nivelul întregii țări, verificând respectarea cadrului legal aplicabil în domeniul protecției consumatorilor. Ca urmare a neconformităților constatate, comisarii ANPC au aplicat următoarele sancțiuni: Principalele neconformități constatate au fost:
15:00
„Sounds Like a Book – Memory”, rezidențe artistice găzduite de satul Şona din Braşov. Un juriu internaţional a selectat şase participanţi din țară și străinătate # BizBrasov.ro
Satul Şona din Braşov va fi gazda rezidenţelor artistice pluridisciplinare internaţionale „Sounds Like a Book – Memory”, desfăşurate cu sprijinul Institutului Cultural Român, în perioada 7-28 septembrie. Un juriu internaţional a selectat şase participanţi locali şi internaţionali – Marianna Asimakopoulou, Teodora Dobrotă, Lu Fraser, Ioana-Diana Hogman, Anca Rosu şi Azam Shadpour, în urma unui open [...]
Acum 6 ore
14:30
Numărul mașinilor abandonate pe domeniul public este în creștere. Registrul Auto Român: „Vă recomandăm să recurgeți la una dintre cele două pârghii pe care le aveți la îndemână, în cazul în care nu mai folosiți un vehicul” # BizBrasov.ro
Numărul vehiculelor abandonate pe domeniul public este în creștere, după cum arată cifrele colectate de pe site-urile diverselor autorități publice. Din acest motiv, Registrul Auto Român (RAR) recomandă proprietarilor de mașini vechi să le vândă sau să le recicleze (caseze), pentru a evita abandonul pe spațiul public, care poate genera probleme de trafic, poluare și [...]
14:20
Tradițiile gastronomice transilvănene și stelele Michelin se întâlnesc zilele acestea în Satul de Vacanță Boroș din Lunca de Jos, județul Harghita. Festivalul Gastronomic „Taste of Transylvania” este realizarea visului comun a unor bucătari, antreprenori HoReCa și producători locali pasionați. „Scopul nostru este deschiderea unei noi capitole în cultura gastronomică transilvană. Am pornit împreună la drumul [...]
14:10
Două brașovence „au râvnit” la același loc de parcare de pe strada Berzei. După o dispută aprigă, a fost adjudecat pentru fabuloasa sumă de 13.000 de lei/an # BizBrasov.ro
Procedurile de reatribuire a locurilor de parcare rezidențiale continuă în municipiul Brașov cu cele din cartierul Astra. În primele două proceduri din acest cartier brașovenii au avut la dispoziție 192 de locuri de parcare libere și, deși nu s-au ocupat toate, au fost și locuri de parcare pentru care cei prezenți au licitat sume foarte [...]
13:50
Târgu Secuiesc, prietenos cu mediul: Aproape 2 milioane de euro vor fi investite pentru susținerea biodiversității, combaterea schimbărilor climatice și creșterea confortului urban # BizBrasov.ro
Confortul urban nu ține numai de reabilitarea fondului construit sau a infrastructurii de transport. Un rol important revine spațiilor verzi, care contribuie la o calitate mai bună a aerului și oferă spații de relaxare. Pentru a reabilita o suprafață mare de teren neutilizat, Primăria Târgu Secuiesc a semnat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru contractul [...]
13:30
De marți, intră pe traseu 15 curse speciale pentru elevi. Primăria Brașov are intenția să suplimenteze capacitatea de pe unele dintre acestea sau să stabilească noi rute dedicate elevilor # BizBrasov.ro
Având în vedere începerea noului an școlar, primarul George Scripcaru a solicitat operatorului de transport, RATBv, să facă toate pregătirile necesare astfel încât de marți, 9 septembrie, să fie reluat transportul elevilor către unitățile de învățământ din oraș. „Când am inițiat acest proiect acum mulți ani de zile am avut în vedere două aspecte: elevii [...]
13:20
Colegiul Național „Unirea” din Brașov a decis să renunțe la festivitatea de deschidere a anului școlar, elevii urmând să fie primiți direct în clase de către diriginți # BizBrasov.ro
Sindicatele din Educație anunță că vor boicota începutul de an școlar, vor picheta sediul Executivului și vor organiza un marș de protest până la Palatul Cotroceni. În timp ce profesorii spun că nu vor organiza festivitățile de deschidere, ministrul Educației le cere părinților să își ducă totuși copiii la școală. Colegiul Național „Unirea” din Brașov a [...]
13:10
ANAF explică procedura fiscală pentru TVA în cazul achiziției de mașini noi sau second-hand # BizBrasov.ro
ANAF Brașov a publicat recent un ghid în care explică ce trebuie să știe contribuabilii despre tratamentul fiscal, din punct de vedere al TVA, al achizițiilor de mașini. Documentul conține, printre altele, informații precum: Potrivit documentului, operațiunile impozabile în România, din punctul de vedere al TVA sunt cele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: Sunt de asemenea operaţiuni impozabile [...]
13:10
„Valorile” condamnate de instanțe românești nu mai pot să-și ispășească pedeapsa în luxul închisorilor occidentale # BizBrasov.ro
Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis că o autoritate judiciară nu poate să refuze executarea unui mandat european de arestare și să preia ea însăși executarea pedepsei, fără consimțământul statului care a emis acest mandat. Sorin Oprescu, Alina Bica, Mario Iorgulescu, Paul de România, Dragoş Săvulescu sunt doar câteva nume de pe lista persoanelor condamnate [...]
13:00
Un localnic din Sânpetru a fost arestat după ce și-a bătut bine iubita, mai mare cu aproape 10 ani ca el # BizBrasov.ro
Polițiștii au dispus reținerea unui bărbat din Sânpetru, iar, ulterior judecătorul arestarea preventivă, în cadrul unui dosar penal pe care l-au întocmit, după ce acesta și-ar fi agresat fizic partenera. Marți, polițiștii au fost sesizați, printr-un apel de urgență, de către o femeie, de 47 de ani, cu privire la faptul că în timp [...]
13:00
Ieri în jurul orei 04.30 dimineața, un echipaj de poliție din cadrul Secției 3 Poliție Brașov a oprit pentru control un autovehicul, la volanul căruia se afla un bărbat în vârstă de 66 de ani. Pentru că polițiștii au observat indicii specifice, l-au testat pe „șofer” cu aparatul etilotest, iar rezultatul a indicat o alcoolemie [...]
Acum 8 ore
12:30
VIDEO Lipitori de afișe de promovare a unui concert al manelistului Jador la Brașov, trimiși acasă azi noapte de polițiștii locali. Au fost puși să-și ia cu ei și afișele lipite ilegal # BizBrasov.ro
Azi noapte în jurul orei 03:20, un echipaj al Poliției Locale Brașov – patrula Republicii a depistat, în zona Centrului Istoric, un grup de 7 persoane care lipeau afișe pe domeniul public. Afișele făceau reclamă la concertul manelistului Jador care va avea loc peste aproximativ o lună în Brașov. „Persoanele în cauză au fost legitimate [...]
12:30
FOTO O nouă grupă a fost înființată la creșa Nr. 7 din cartierul Astra: „Ceea ce părea atunci un obiectiv greu de atins prinde viață azi” # BizBrasov.ro
La Creșa nr. 7 de pe strada Cocorului din Brașov a fost înființată o nouă grupă de antepreșcolari, ceea ce va duce la suplimentarea numărului de locuri. Această extindere a fost posibilă prin transferul unei grupe de grădiniță din clădirea creșei către Grădinița nr. 19. „Ceea ce părea atunci un obiectiv greu de atins prinde [...]
12:10
Liniile RATBV metropolitane de Hărman și Lunca Câlnicului își prelungesc de luni traseul # BizBrasov.ro
Consiliul Director al Asociației de Transport Brașov a aprobat solicitările Primăriei Prejmer și Primăriei Hărman cu privire la prelungirea traseelor 520 și 511 până la Terminalul Gara Brașov începând cu data de 8 septembrie 2025. Astfel, traseele autobuzelor RATBV vor fi următoarele: Linia 520: Dus: TERMINAL GARĂ – B-dul Gării – Str. Hărmanului – DN [...]
11:30
VIDEO Scanner special la Kaufland, raionul de fructe și legume: La ce îi ajută pe clienți? # BizBrasov.ro
Lanțul german de supermarketuri Kaufland a introdus în România un sistem inedit. Îi ajută pe clienți să aleagă un avocado perfect pentru consum. Este vorba despre un scanner special, amplasat în zona de fructe și legume, care poate determina în câteva secunde gradul de coacere al fructului, potrivit G4Food.ro. Tehnologia funcționează prin scanarea fructului, fără [...]
11:20
În ce condiții poți obține o subvenție de la Primăria Brașov pentru plata chiriei. Venitul de maxim până la care se acordă ajutorul crește, iar perioada în care trebuie să fi avut domiciliul în municipiu scade # BizBrasov.ro
Municipalitatea brașoveană, prin Direcția de Asistență Socială, a pus în dezbatere publică proiectul de modificare a regulamentului de acordarea a ajutorului pentru plata chiriei persoanelor singure/familiilor cu domiciliul sau reședința pe raza municipiului Brașov, atât pentru a armoniza acest act normativ cu modificările legislative în domeniu, cât și pentru a da posibilitatea mai multor brașoveni [...]
11:10
Ești student în Brașov și cauți chirie? Iată ce trebuie să știi înainte să spui „da” unei locuințe # BizBrasov.ro
Pentru mulți tineri care vin la studii în Brașov, găsirea unei locuințe de închiriat poate fi o provocare serioasă. Piața e aglomerată înainte de începerea anului universitar, iar prețurile diferă destul de mult de la un cartier la altul. Iată câteva sfaturi utile de la specialiștii Imobiliare.ro atunci când pornești la “vânătoare” de chirii. Unde [...]
10:50
Organizaţia GeoEcologică ACCENT a inițiat a doua ediție a concursului de fotografie cu imagini realizate din aria naturală protejată Muntele Tâmpa. Cele mai apreciate 30 de imagini au fost selectate de un juriu format din Ana Moiceanu (PRISMATIC Studio – fotograf și cineast profesionist) și Mihai Moiceanu (PhotoTOUR Brașov – fotograf și cineast profesionist). Fotografiile [...]
Acum 12 ore
10:40
Trei furnizori de energie electrică au scăzut prețul sub 1,30 lei/kWh. La 1 iulie, majoritatea prețurilor erau în jur de 1.50 lei/kWh # BizBrasov.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat joi că avem deja trei operatori de furnizare a energiei electrice ale căror tarife au scăzut deja sub 1,30 lei/kWh, cifra maximă la care era plafonat preţul până la data de 1 iulie. „Uitându-mă pe comparatorul public de preţuri, am văzut că avem un operator de furnizare care vine [...]
10:20
Antifrauda investighează o firmă cu sediul într-u WC public care a făcut afaceri cu panouri fotovoltaice și a creat un prejudiciu de peste 3 milioane de lei la bugetul de stat # BizBrasov.ro
Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) are în curs o investigație, demarată anul trecut, care vizează firme implicate în comercializarea de panouri fotovoltaice, a transmis ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Acesta a menționat că printre acestea se află și cazul evidențiat în reportajul Recorder, care a investigat o firmă care are cifră afaceri de top în România, dar [...]
09:30
Temperaturi peste cele obişnuite, atât în luna septembrie, cât şi în prima săptămână din octombrie # BizBrasov.ro
Temperaturile vor fi peste cele obişnuite, atât în luna septembrie, cât şi în prima săptămână din octombrie, la nivelul întregii ţări, indică prognoza pe patru săptămâni făcută publică vineri de meteorologi. Cantittăţile de precipitaţii vor fi deficitare în cea mai mare parte a intervalului, conform prognozei ANM. Săptămâna 08.09.2025 – 15.09.2025 Valorile termice vor fi [...]
06:30
TRĂIEȘTE LEGENDA! Teleferic Grand Hotel sărbătorește 10 ani de excelență în ospitalitate # BizBrasov.ro
Teleferic Grand Hotel marchează în acest an 10 ani de la redeschidere, un deceniu în care a reușit să își consolideze poziția ca reper al turismului românesc și să devină un simbol al ospitalității alpine în Poiana Brașov. De la tradiție la modernitate Construit în anii ’70, hotelul Teleferic s-a remarcat încă de la început [...]
06:20
Subprefectul Lucian Mija, membru PSD, a strâns semnături pentru candidații USR la Parlament în 2016. Ba chiar l-a împrumutat pe Allen Coliban cu o sumă modică pentru a-și face campanie electorală # BizBrasov.ro
Subprefectul Lucian Victor Mija, membru PSD, fost candidat la alegerile parlamentare sub „culorile” aceluiași partid, a fost unul dintre fondatorii grupului de inițiativă al USR la Făgăraș, fiind unul dintre cei care a strâns semnături pentru candidatura formațiunii politice amintite la alegerile din 2016. În plus, Mija l-a împrumutat pe candidatul de atunci Allen Coliban [...]
Acum 24 ore
05:40
Comuna Sânpetru instalează camere care se alimentează de la soare în zonele izolate pentru a preveni apariția unor incidente # BizBrasov.ro
Autoritățile locale din Sânpetru au decis să extindă sistemul de supraveghere video de pe străzi și în zonele mai izolate ale comunei pentru a preîntâmpina producerea unor fapte ilicite și a unor incidente, în special depozitări de deșeuri necontrolate, dar și furturi. Ținând cont că alimentarea de la rețeaua electrică era o problemă, s-a decis [...]
05:40
Așteptat de mai bine de un an, skate-park-ul de la Pasajul Fartec se apropie de finalizare. Recent, constructorul a obținut autorizația de construire pentru a racorda instalațiile de „nocturnă” la rețeaua electrică. Practic, toate echipamentele electrice au fost instalate de mai mult timp, fiind amenajată inclusiv rețeaua de alimentare, însă mai este necesară branșarea la [...]
05:30
În vederea pregătirii noului an școlar, edilii din Cristian au demarat mai multe lucrări de investiții la școala gimnazială, astfel încât elevii să aibă parte de condiții optime pentru derularea actului educațional. În total, la școala din localitate au fost derulate investiții în valoare de aproape 900.000 de lei, fără TVA. Astfel, după ce a [...]
05:00
DNSC avertizează asupra unei campanii de înșelăciune/phishing prin emailuri false, care imită organizaţii oficiale # BizBrasov.ro
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNS) avertizează asupra unei campanii active de phishing în care atacatorii trimit emailuri frauduloase ce par a proveni de la organizaţii oficiale sau companii cunoscute din domeniul financiar-contabil. „Mesajele conţin de cele mai multe ori inclusiv ataşamente maliţioase (ex. fişiere Word, PDF sau arhive), care, odată deschise, pot instala ransomware [...]
04:10
Cum să ieși din casă la timp dimineața când duci copilul la școală sau la grădiniță, fără plânsete, negocieri și alergătură pe ultima sută de metri. Sfaturi practice pentru o bună organizare # BizBrasov.ro
Dacă ai un copil de grădiniță sau de școală primară, probabil știi deja cât de greu este să plecați din casă la timp, fără plânsete, negocieri și alergătură pe ultima sută de metri. Ca să faci diminețile mai liniștite și să reușești să ajungi cu copilul la școală fără stres, aplică cele 9 recomandări ale [...]
03:20
Fostul coordonator al informatorilor Direcției de Operațiuni Speciale Brașov, acuzat de DNA de „sifonare” a informațiilor dintr-un dosar, a fost achitat de Curtea de Apel Brașov # BizBrasov.ro
Un complet de două judecătoare de la Curtea de Apel Brasov a mentinut achitarile pentru patru dintre cele cinci capete de acuzare formulate de DNA Brasov impotriva colonelului Dorin Rotaru, comisar șef de poliție și șef al Biroului surse umane de informații și investigații din cadrul Brigăzii de Operațiuni Speciale Brașov la data acuzării. A [...]
03:10
Mucegaiul își face apariția atunci când condițiile dintr-o locuință favorizează dezvoltarea lui: umezeală ridicată, ventilație precară și temperaturi variabile. Sporii de mucegai există în aer în mod natural, însă devin vizibili doar atunci când găsesc un mediu propice pentru a se înmulți. Cel mai adesea, asta înseamnă pereți reci, acoperiți de condens sau suprafețe care rămân umede un timp îndelungat. Problema [...]
02:50
Primăria Râșnov cheltuie 69.000 de lei pentru ghiozdane și rechizite pentru preșcolarii și elevii de clasa întâi din oraș # BizBrasov.ro
Primăria orașului Râșnov sprijină și elevii din clasele pregătitoare și clasa I prin programul „Primul Ghiozdan”. Astfel, peste 400 de copii vor avea pe bănci, în prima zi de școală, un ghiozdan complet utilat: Școala Gimnazială nr. 2 „Peter Thal” -Clasa pregătitoare: 117 elevi (67 fete, 50 băieți) -Clasa I: 109 elevi (52 fete, 57 [...]
4 septembrie 2025
20:30
Inaugurat în această dimineață, un supermarket Mega Image din Brașov a fost închis prin dispoziție de primar. Ce nereguli au fost găsite # BizBrasov.ro
Deschis în această dimineață pentru public, magazinul Mega Image de pe strada Nicolae Labiș a fost închis în această seară prin dispoziția primarului Brașovului. Acest lucru s-a întâmplat după ce în urma unui control al Poliției Locale s-a constatat că supermarketul a fost deschis pentru public, deși nu avea autorizație de funcționare. După cum ne-a [...]
Ieri
18:20
Se fac înscrieri la Universitatea Transilvania din Brașov. Absolvenții de liceu au la dispoziție 2.400 de locuri în sesiunea septembrie/ Calendarul admiterii # BizBrasov.ro
Absolvenții de liceu sunt așteptați să se înscrie la Universitatea Transilvania din Brașov și în sesiunea de admitere din toamna acestui an. Sunt disponibile locuri bugetate, dar și cu taxă, în cadrul mai multor facultăți ale universității, la programe de studii cu frecvență, cu frecvență redusă învățământ la distanță, la ciclurile educaționale de licență, masterat [...]
17:40
Angajatorii care încadrează în muncă victime ale violenței domestice sau ale traficului de persoane vor primi subvenții de 2.250 de lei/lună # BizBrasov.ro
Guvernul a aprobat mai multe schimbări importante în sprijinul persoanelor vulnerabile aflate în căutarea unui loc de muncă, printre care se numără și victimele violenței domestice sau ale traficului de persoane, care, pe lângă traumele prin care trec, se confruntă și cu obstacolul reintegrării sociale și profesionale, prin acordarea unei subvenții de 2.250 lei/lună angajatorilor [...]
17:30
Giorgio Armani a decedat la vârsta de 91 de ani. Era renumit pentru faptul că supraveghea fiecare detaliu al colecției sale și fiecare aspect al afacerii sale # BizBrasov.ro
Designerul italian Giorgio Armani, în vârstă de 91 de ani, a decedat. El a murit la Milano, înconjurat de familie, conform Reuters. Cu câteva săptămâni în urmă, cu puțin înainte de a împlini 91 de ani, o infecție pulmonară l-a obligat să fie internat în spital și să se recupereze la domiciliul său din Via Borgonuovo, [...]
17:10
Guvernul a aprobat ce burse școlare se vor acorda din acest an. Sunt patru tipuri, iar cele mai „câștigate” sunt mamele minore # BizBrasov.ro
Guvernul a aprobat, prin hotărâre de guvern, metodologia de acordare a burselor din învăţământul preuniversitar de stat, cu excepţia elevilor din învăţământul liceal militar, prin care vor fi acordate patru tipuri de burse în învăţământul preuniversitar de stat, Bursele de merit (450 lei/lună) burse sociale şi tehnologice (300 lei/lună) şi burse pentru mame minore (700 [...]
16:30
Cum au fraudat Statul de 18 milioane de euro firmele care au vândut mașini de lux second-hand aduse din UE. Percheziții au fost efectuate și în Brașov # BizBrasov.ro
Cinci persoane au fost reținute și trei plasate sub control judiciar, joi după-amiază, de procurorii DNA, în dosarul de evaziune Leasing Automobile, prin care mașini second-hand de lux cumpărate din UE erau revândute în România prin intermediul unul lanț de firme „carusel” care efectuau tranzacții fictive pentru a diminua spre zero obligațiile fiscale la stat: „E [...]
16:10
VIDEO Fântânile arteziene ale Brașovului, transformate în băi publice. Puradeii se „răcoresc” în mijlocul orașului # BizBrasov.ro
Fântâna arteziană din zona „Trei alimentare”, de la interescția străzilor Calea București cu Zizin, a fost transformată în baie publică. Puradeii se dezbracă sub ochii trecătorilor şi se „răcoresc” sau, mai nou, se spală în fântânile amenajate de Primăria Brașov. Fântâna de la Gară, dezafectată Amatorii de „bălăceală” și-au schimbat locația, după ce fântâna arteziană [...]
16:10
FOTO Cea mai mare parcare multietajată din Brașov, aproape de final. Când se va deschide # BizBrasov.ro
Primarul George Scripcaru a verificat stadiul lucrărilor la Park & ride-ul din Bartolomeu, investiție care are rolul de a le asigura cetățenilor din zona metropolitană o soluție de parcare, dar și acces facil în toate zonele orașului prin intermediul transportului în comun. În plus, această parcare multietajată va putea deservi și viitoarea Sala polivalentă, care [...]
15:40
Avaria la rețeaua de apă de pe Dobrogeanu Gherea a fost remediată. Traficul rutier mai rămâne închis o vreme # BizBrasov.ro
Compania Apa a anunțat că în jurul orei 14.45 a fost finalizată reparația conductei care s-a spart de dimineață pe strada Dobrogeanu Gherea și au început manevrele de umplere a rețelei cu apă. „Acest proces durează aproxamativ 1 oră, ceea ce presupune că, până în jurul orei 16:00, toți clienții afectați de această avarie vor [...]
15:40
Un nou incendiu a izbucnit astăzi la Râșnov în apropiere de fostul complex Maggie’s Ranch, distrus complet de foc la începutul lui august # BizBrasov.ro
După incendiul devastator de la începutul lui august care a făcut scrum întregul complex Maggie’s Ranch, în această după-amiază, un nou incendiu de vegetație a izbucnit chiar vizavi de această locație, respectiv pe o pajiște. La fața locului au acționat un echipaj al ISU Zărnești ș iun echipaj al SVSU Râșnov Din primele verificări, a [...]
15:30
Cel mai slab sezon turistic estival de după pandemie în Poiana Brașov. Jumătate din locurile de cazare au rămas neocupate, iar „recesiunea” este simțită și la terasele din Centru # BizBrasov.ro
Sezonul estival din stațiunile montane, în special în Poiana Brașov, a fost cel mai slab de la începutul pandemiei încoace, conform declarațiilor hotelierilor și proprietarilor de restaurante. Criza economică, măsurile de austeritate impuse de guvern și ofertele mai atractive din alte țări au condus la o scădere dramatică a numărului de turiști, afectând grav industria [...]
