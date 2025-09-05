Târgu Secuiesc, prietenos cu mediul: Aproape 2 milioane de euro vor fi investite pentru susținerea biodiversității, combaterea schimbărilor climatice și creșterea confortului urban
5 septembrie 2025
Confortul urban nu ține numai de reabilitarea fondului construit sau a infrastructurii de transport. Un rol important revine spațiilor verzi, care contribuie la o calitate mai bună a aerului și oferă spații de relaxare. Pentru a reabilita o suprafață mare de teren neutilizat, Primăria Târgu Secuiesc a semnat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru contractul [...]

Două brașovence „au râvnit" la același loc de parcare de pe strada Berzei. După o dispută aprigă, a fost adjudecat pentru fabuloasa sumă de 13.000 de lei/an
Procedurile de reatribuire a locurilor de parcare rezidențiale continuă în municipiul Brașov cu cele din cartierul Astra. În primele două proceduri din acest cartier brașovenii au avut la dispoziție 192 de locuri de parcare libere și, deși nu s-au ocupat toate, au fost și locuri de parcare pentru care cei prezenți au licitat sume foarte [...]
De marți, intră pe traseu 15 curse speciale pentru elevi. Primăria Brașov are intenția să suplimenteze capacitatea de pe unele dintre acestea sau să stabilească noi rute dedicate elevilor
Având în vedere începerea noului an școlar, primarul George Scripcaru a solicitat operatorului de transport, RATBv, să facă toate pregătirile necesare astfel încât de marți, 9 septembrie, să fie reluat transportul elevilor către unitățile de învățământ din oraș. „Când am inițiat acest proiect acum mulți ani de zile am avut în vedere două aspecte: elevii [...]
Colegiul Național „Unirea" din Brașov a decis să renunțe la festivitatea de deschidere a anului școlar, elevii urmând să fie primiți direct în clase de către diriginți
Sindicatele din Educație anunță că vor boicota începutul de an școlar, vor picheta sediul Executivului și vor organiza un marș de protest până la Palatul Cotroceni. În timp ce profesorii spun că nu vor organiza festivitățile de deschidere, ministrul Educației le cere părinților să își ducă totuși copiii la școală. Colegiul Național „Unirea” din Brașov a [...]
ANAF explică procedura fiscală pentru TVA în cazul achiziției de mașini noi sau second-hand
ANAF Brașov a publicat recent un ghid în care explică ce trebuie să știe contribuabilii despre tratamentul fiscal, din punct de vedere al TVA, al achizițiilor de mașini. Documentul conține, printre altele, informații precum: Potrivit documentului, operațiunile impozabile în România, din punctul de vedere al TVA sunt cele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: Sunt de asemenea operaţiuni impozabile [...]
„Valorile" condamnate de instanțe românești nu mai pot să-și ispășească pedeapsa în luxul închisorilor occidentale
Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis că o autoritate judiciară nu poate să refuze executarea unui mandat european de arestare și să preia ea însăși executarea pedepsei, fără consimțământul statului care a emis acest mandat. Sorin Oprescu, Alina Bica, Mario Iorgulescu, Paul de România, Dragoş Săvulescu sunt doar câteva nume de pe lista persoanelor condamnate [...]
Un localnic din Sânpetru a fost arestat după ce și-a bătut bine iubita, mai mare cu aproape 10 ani ca el
Polițiștii au dispus reținerea unui bărbat din Sânpetru, iar, ulterior judecătorul arestarea preventivă, în cadrul unui dosar penal pe care l-au întocmit, după ce acesta și-ar fi agresat fizic partenera. Marți, polițiștii au fost sesizați, printr-un apel de urgență, de către o femeie, de 47 de ani, cu privire la faptul că în timp [...]
Ieri în jurul orei 04.30 dimineața, un echipaj de poliție din cadrul Secției 3 Poliție Brașov a oprit pentru control un autovehicul, la volanul căruia se afla un bărbat în vârstă de 66 de ani. Pentru că polițiștii au observat indicii specifice, l-au testat pe „șofer” cu aparatul etilotest, iar rezultatul a indicat o alcoolemie [...]
VIDEO Lipitori de afișe de promovare a unui concert al manelistului Jador la Brașov, trimiși acasă azi noapte de polițiștii locali. Au fost puși să-și ia cu ei și afișele lipite ilegal
Azi noapte în jurul orei 03:20, un echipaj al Poliției Locale Brașov – patrula Republicii a depistat, în zona Centrului Istoric, un grup de 7 persoane care lipeau afișe pe domeniul public. Afișele făceau reclamă la concertul manelistului Jador care va avea loc peste aproximativ o lună în Brașov. „Persoanele în cauză au fost legitimate [...]
FOTO O nouă grupă a fost înființată la creșa Nr. 7 din cartierul Astra: „Ceea ce părea atunci un obiectiv greu de atins prinde viață azi"
La Creșa nr. 7 de pe strada Cocorului din Brașov a fost înființată o nouă grupă de antepreșcolari, ceea ce va duce la suplimentarea numărului de locuri. Această extindere a fost posibilă prin transferul unei grupe de grădiniță din clădirea creșei către Grădinița nr. 19. „Ceea ce părea atunci un obiectiv greu de atins prinde [...]
Liniile RATBV metropolitane de Hărman și Lunca Câlnicului își prelungesc de luni traseul
Consiliul Director al Asociației de Transport Brașov a aprobat solicitările Primăriei Prejmer și Primăriei Hărman cu privire la prelungirea traseelor 520 și 511 până la Terminalul Gara Brașov începând cu data de 8 septembrie 2025. Astfel, traseele autobuzelor RATBV vor fi următoarele: Linia 520: Dus: TERMINAL GARĂ – B-dul Gării – Str. Hărmanului – DN [...]
VIDEO Scanner special la Kaufland, raionul de fructe și legume: La ce îi ajută pe clienți?
Lanțul german de supermarketuri Kaufland a introdus în România un sistem inedit. Îi ajută pe clienți să aleagă un avocado perfect pentru consum. Este vorba despre un scanner special, amplasat în zona de fructe și legume, care poate determina în câteva secunde gradul de coacere al fructului, potrivit G4Food.ro. Tehnologia funcționează prin scanarea fructului, fără [...]
În ce condiții poți obține o subvenție de la Primăria Brașov pentru plata chiriei. Venitul de maxim până la care se acordă ajutorul crește, iar perioada în care trebuie să fi avut domiciliul în municipiu scade
Municipalitatea brașoveană, prin Direcția de Asistență Socială, a pus în dezbatere publică proiectul de modificare a regulamentului de acordarea a ajutorului pentru plata chiriei persoanelor singure/familiilor cu domiciliul sau reședința pe raza municipiului Brașov, atât pentru a armoniza acest act normativ cu modificările legislative în domeniu, cât și pentru a da posibilitatea mai multor brașoveni [...]
Ești student în Brașov și cauți chirie? Iată ce trebuie să știi înainte să spui „da" unei locuințe
Pentru mulți tineri care vin la studii în Brașov, găsirea unei locuințe de închiriat poate fi o provocare serioasă. Piața e aglomerată înainte de începerea anului universitar, iar prețurile diferă destul de mult de la un cartier la altul. Iată câteva sfaturi utile de la specialiștii Imobiliare.ro atunci când pornești la “vânătoare” de chirii. Unde [...]
Organizaţia GeoEcologică ACCENT a inițiat a doua ediție a concursului de fotografie cu imagini realizate din aria naturală protejată Muntele Tâmpa. Cele mai apreciate 30 de imagini au fost selectate de un juriu format din Ana Moiceanu (PRISMATIC Studio – fotograf și cineast profesionist) și Mihai Moiceanu (PhotoTOUR Brașov – fotograf și cineast profesionist). Fotografiile [...]
Trei furnizori de energie electrică au scăzut prețul sub 1,30 lei/kWh. La 1 iulie, majoritatea prețurilor erau în jur de 1.50 lei/kWh
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat joi că avem deja trei operatori de furnizare a energiei electrice ale căror tarife au scăzut deja sub 1,30 lei/kWh, cifra maximă la care era plafonat preţul până la data de 1 iulie. „Uitându-mă pe comparatorul public de preţuri, am văzut că avem un operator de furnizare care vine [...]
Antifrauda investighează o firmă cu sediul într-u WC public care a făcut afaceri cu panouri fotovoltaice și a creat un prejudiciu de peste 3 milioane de lei la bugetul de stat
Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) are în curs o investigație, demarată anul trecut, care vizează firme implicate în comercializarea de panouri fotovoltaice, a transmis ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Acesta a menționat că printre acestea se află și cazul evidențiat în reportajul Recorder, care a investigat o firmă care are cifră afaceri de top în România, dar [...]
Temperaturi peste cele obişnuite, atât în luna septembrie, cât şi în prima săptămână din octombrie
Temperaturile vor fi peste cele obişnuite, atât în luna septembrie, cât şi în prima săptămână din octombrie, la nivelul întregii ţări, indică prognoza pe patru săptămâni făcută publică vineri de meteorologi. Cantittăţile de precipitaţii vor fi deficitare în cea mai mare parte a intervalului, conform prognozei ANM. Săptămâna 08.09.2025 – 15.09.2025 Valorile termice vor fi [...]
TRĂIEȘTE LEGENDA! Teleferic Grand Hotel sărbătorește 10 ani de excelență în ospitalitate
Teleferic Grand Hotel marchează în acest an 10 ani de la redeschidere, un deceniu în care a reușit să își consolideze poziția ca reper al turismului românesc și să devină un simbol al ospitalității alpine în Poiana Brașov. De la tradiție la modernitate Construit în anii ’70, hotelul Teleferic s-a remarcat încă de la început [...]
Subprefectul Lucian Mija, membru PSD, a strâns semnături pentru candidații USR la Parlament în 2016. Ba chiar l-a împrumutat pe Allen Coliban cu o sumă modică pentru a-și face campanie electorală
Subprefectul Lucian Victor Mija, membru PSD, fost candidat la alegerile parlamentare sub „culorile” aceluiași partid, a fost unul dintre fondatorii grupului de inițiativă al USR la Făgăraș, fiind unul dintre cei care a strâns semnături pentru candidatura formațiunii politice amintite la alegerile din 2016. În plus, Mija l-a împrumutat pe candidatul de atunci Allen Coliban [...]
Comuna Sânpetru instalează camere care se alimentează de la soare în zonele izolate pentru a preveni apariția unor incidente
Autoritățile locale din Sânpetru au decis să extindă sistemul de supraveghere video de pe străzi și în zonele mai izolate ale comunei pentru a preîntâmpina producerea unor fapte ilicite și a unor incidente, în special depozitări de deșeuri necontrolate, dar și furturi. Ținând cont că alimentarea de la rețeaua electrică era o problemă, s-a decis [...]
Așteptat de mai bine de un an, skate-park-ul de la Pasajul Fartec se apropie de finalizare. Recent, constructorul a obținut autorizația de construire pentru a racorda instalațiile de „nocturnă” la rețeaua electrică. Practic, toate echipamentele electrice au fost instalate de mai mult timp, fiind amenajată inclusiv rețeaua de alimentare, însă mai este necesară branșarea la [...]
În vederea pregătirii noului an școlar, edilii din Cristian au demarat mai multe lucrări de investiții la școala gimnazială, astfel încât elevii să aibă parte de condiții optime pentru derularea actului educațional. În total, la școala din localitate au fost derulate investiții în valoare de aproape 900.000 de lei, fără TVA. Astfel, după ce a [...]
DNSC avertizează asupra unei campanii de înșelăciune/phishing prin emailuri false, care imită organizaţii oficiale
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNS) avertizează asupra unei campanii active de phishing în care atacatorii trimit emailuri frauduloase ce par a proveni de la organizaţii oficiale sau companii cunoscute din domeniul financiar-contabil. „Mesajele conţin de cele mai multe ori inclusiv ataşamente maliţioase (ex. fişiere Word, PDF sau arhive), care, odată deschise, pot instala ransomware [...]
Cum să ieși din casă la timp dimineața când duci copilul la școală sau la grădiniță, fără plânsete, negocieri și alergătură pe ultima sută de metri. Sfaturi practice pentru o bună organizare
Dacă ai un copil de grădiniță sau de școală primară, probabil știi deja cât de greu este să plecați din casă la timp, fără plânsete, negocieri și alergătură pe ultima sută de metri. Ca să faci diminețile mai liniștite și să reușești să ajungi cu copilul la școală fără stres, aplică cele 9 recomandări ale [...]
Fostul coordonator al informatorilor Direcției de Operațiuni Speciale Brașov, acuzat de DNA de „sifonare" a informațiilor dintr-un dosar, a fost achitat de Curtea de Apel Brașov
Un complet de două judecătoare de la Curtea de Apel Brasov a mentinut achitarile pentru patru dintre cele cinci capete de acuzare formulate de DNA Brasov impotriva colonelului Dorin Rotaru, comisar șef de poliție și șef al Biroului surse umane de informații și investigații din cadrul Brigăzii de Operațiuni Speciale Brașov la data acuzării. A [...]
Mucegaiul își face apariția atunci când condițiile dintr-o locuință favorizează dezvoltarea lui: umezeală ridicată, ventilație precară și temperaturi variabile. Sporii de mucegai există în aer în mod natural, însă devin vizibili doar atunci când găsesc un mediu propice pentru a se înmulți. Cel mai adesea, asta înseamnă pereți reci, acoperiți de condens sau suprafețe care rămân umede un timp îndelungat. Problema [...]
Primăria Râșnov cheltuie 69.000 de lei pentru ghiozdane și rechizite pentru preșcolarii și elevii de clasa întâi din oraș
Primăria orașului Râșnov sprijină și elevii din clasele pregătitoare și clasa I prin programul „Primul Ghiozdan”. Astfel, peste 400 de copii vor avea pe bănci, în prima zi de școală, un ghiozdan complet utilat: Școala Gimnazială nr. 2 „Peter Thal” -Clasa pregătitoare: 117 elevi (67 fete, 50 băieți) -Clasa I: 109 elevi (52 fete, 57 [...]
Inaugurat în această dimineață, un supermarket Mega Image din Brașov a fost închis prin dispoziție de primar. Ce nereguli au fost găsite
Deschis în această dimineață pentru public, magazinul Mega Image de pe strada Nicolae Labiș a fost închis în această seară prin dispoziția primarului Brașovului. Acest lucru s-a întâmplat după ce în urma unui control al Poliției Locale s-a constatat că supermarketul a fost deschis pentru public, deși nu avea autorizație de funcționare. După cum ne-a [...]
Se fac înscrieri la Universitatea Transilvania din Brașov. Absolvenții de liceu au la dispoziție 2.400 de locuri în sesiunea septembrie/ Calendarul admiterii
Absolvenții de liceu sunt așteptați să se înscrie la Universitatea Transilvania din Brașov și în sesiunea de admitere din toamna acestui an. Sunt disponibile locuri bugetate, dar și cu taxă, în cadrul mai multor facultăți ale universității, la programe de studii cu frecvență, cu frecvență redusă învățământ la distanță, la ciclurile educaționale de licență, masterat [...]
Angajatorii care încadrează în muncă victime ale violenței domestice sau ale traficului de persoane vor primi subvenții de 2.250 de lei/lună
Guvernul a aprobat mai multe schimbări importante în sprijinul persoanelor vulnerabile aflate în căutarea unui loc de muncă, printre care se numără și victimele violenței domestice sau ale traficului de persoane, care, pe lângă traumele prin care trec, se confruntă și cu obstacolul reintegrării sociale și profesionale, prin acordarea unei subvenții de 2.250 lei/lună angajatorilor [...]
Giorgio Armani a decedat la vârsta de 91 de ani. Era renumit pentru faptul că supraveghea fiecare detaliu al colecției sale și fiecare aspect al afacerii sale
Designerul italian Giorgio Armani, în vârstă de 91 de ani, a decedat. El a murit la Milano, înconjurat de familie, conform Reuters. Cu câteva săptămâni în urmă, cu puțin înainte de a împlini 91 de ani, o infecție pulmonară l-a obligat să fie internat în spital și să se recupereze la domiciliul său din Via Borgonuovo, [...]
Guvernul a aprobat ce burse școlare se vor acorda din acest an. Sunt patru tipuri, iar cele mai „câștigate" sunt mamele minore
Guvernul a aprobat, prin hotărâre de guvern, metodologia de acordare a burselor din învăţământul preuniversitar de stat, cu excepţia elevilor din învăţământul liceal militar, prin care vor fi acordate patru tipuri de burse în învăţământul preuniversitar de stat, Bursele de merit (450 lei/lună) burse sociale şi tehnologice (300 lei/lună) şi burse pentru mame minore (700 [...]
Cum au fraudat Statul de 18 milioane de euro firmele care au vândut mașini de lux second-hand aduse din UE. Percheziții au fost efectuate și în Brașov
Cinci persoane au fost reținute și trei plasate sub control judiciar, joi după-amiază, de procurorii DNA, în dosarul de evaziune Leasing Automobile, prin care mașini second-hand de lux cumpărate din UE erau revândute în România prin intermediul unul lanț de firme „carusel” care efectuau tranzacții fictive pentru a diminua spre zero obligațiile fiscale la stat: „E [...]
VIDEO Fântânile arteziene ale Brașovului, transformate în băi publice. Puradeii se „răcoresc" în mijlocul orașului
Fântâna arteziană din zona „Trei alimentare”, de la interescția străzilor Calea București cu Zizin, a fost transformată în baie publică. Puradeii se dezbracă sub ochii trecătorilor şi se „răcoresc” sau, mai nou, se spală în fântânile amenajate de Primăria Brașov. Fântâna de la Gară, dezafectată Amatorii de „bălăceală” și-au schimbat locația, după ce fântâna arteziană [...]
FOTO Cea mai mare parcare multietajată din Brașov, aproape de final. Când se va deschide
Primarul George Scripcaru a verificat stadiul lucrărilor la Park & ride-ul din Bartolomeu, investiție care are rolul de a le asigura cetățenilor din zona metropolitană o soluție de parcare, dar și acces facil în toate zonele orașului prin intermediul transportului în comun. În plus, această parcare multietajată va putea deservi și viitoarea Sala polivalentă, care [...]
Avaria la rețeaua de apă de pe Dobrogeanu Gherea a fost remediată. Traficul rutier mai rămâne închis o vreme
Compania Apa a anunțat că în jurul orei 14.45 a fost finalizată reparația conductei care s-a spart de dimineață pe strada Dobrogeanu Gherea și au început manevrele de umplere a rețelei cu apă. „Acest proces durează aproxamativ 1 oră, ceea ce presupune că, până în jurul orei 16:00, toți clienții afectați de această avarie vor [...]
Un nou incendiu a izbucnit astăzi la Râșnov în apropiere de fostul complex Maggie's Ranch, distrus complet de foc la începutul lui august
După incendiul devastator de la începutul lui august care a făcut scrum întregul complex Maggie’s Ranch, în această după-amiază, un nou incendiu de vegetație a izbucnit chiar vizavi de această locație, respectiv pe o pajiște. La fața locului au acționat un echipaj al ISU Zărnești ș iun echipaj al SVSU Râșnov Din primele verificări, a [...]
Cel mai slab sezon turistic estival de după pandemie în Poiana Brașov. Jumătate din locurile de cazare au rămas neocupate, iar „recesiunea" este simțită și la terasele din Centru
Sezonul estival din stațiunile montane, în special în Poiana Brașov, a fost cel mai slab de la începutul pandemiei încoace, conform declarațiilor hotelierilor și proprietarilor de restaurante. Criza economică, măsurile de austeritate impuse de guvern și ofertele mai atractive din alte țări au condus la o scădere dramatică a numărului de turiști, afectând grav industria [...]
Dr. Cristina Vecerdi, consilier județean PNL și președinte al Comisiei de Sănătate din cadrul Consiliului Județean Brașov, a fost numită director medical interimar al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov. „Am acceptat această provocare care sper să îmi pună în valoare competențele organizatorice”, a declarat dr. Cristina Vecerdi. Dr. Cristina Vecerdi preia funcția de director [...]
Reprezentanții RATBV S.A. anunță că din 8 septembrie va fi suspendată circulația autobuzului etajat pe linia 20, Livada Poștei – Poiana Brașov. În aceste condiții ultimele călătorii ce vor putea fi făcute pe acest traseu în această toamnă vor fi programate duminică, 7 septembrie 2025.
Magistrații cer Curții Constituționale să facă dreptate în ceea ce privește modificările „draconice" aduse legii pensiilor speciale pentru judecători și procurori
Judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție au decis, joi, sesizarea Curții Constituţională cu privire la neconstituționalitatea Legii care modifică sistemul de pensii speciale pentru judecători și procurori și pentru care Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament. Instanța supremă, condusă de judecătoarea Lia Savonea, a convocat joi secțiile unite ale magistraților, care au decis [...]
RATBV S.A. va crește de luni, 8 septembrie 2025, frecvența trecerilor prin stații pentru mai multe trasee urbane și metropolitane de transport public de călători, adaptând în acest fel oferta de mobilitate la cererea existentă din momentul începerii cursurilor unităților de învățământ preuniversitar. „Astfel, vor fi modificate orarele liniilor urbane (Municipiul Brașov) 2, 3, 4, [...]
Numărul românilor care vor beneficia de gratuitate la eliberarea noii cărți electronice de identitate scade de la 5 milioane la 3,5 milioane. Economia la buget este de 21 de milioane de euro
Guvernul Bolojan reduce de la 5 milioane la 3,5 milioane de cetățeni numărul de beneficiari care vor primi gratuit cartea electronică de identitate, relevă datele analizate de publicația profit.ro. Guvernul reduce și cu 21 milioane euro din fondurile alocate implementării noilor buletine, finanțate în cea mai mare parte prin PNRR. Până la 30.06.2026, limita de implementare a PNRR, Guvernul ar trebui să elibereze [...]
Traficul rutier se desfășoară cu restricții, pe DN1 în apropiere de intersecția cu DJ 107D, pe sensul de mers Sibiu – Brașov, din cauza unui accident rutier. „În eveniment au fost implicate două autovehicule, iar în urma impactului dintre acestea, două persoane au necesitat sprijin de specialitate, fiind transportate la o unitate medicală. La locul [...]
Zilele orașului Sinaia, în weekend: Concerte, târguri, paradă militară, evenimente culturale, dar și trafic auto închis în centrul stațiunii/ Rute ocolitoare
Cea de-a treizecea ediţie a festivalului Sinaia Forever va fi organizată în weekend. Ca în fiecare an, pentru localnici şi turişti au fost pregătite concerte, târguri, paradă militară şi evenimente culturale. În cele trei zile de festival, străzile din centrul staţiunii vor fi închise circulaţiei auto, transmite News.ro. Anul acesta, festivalul Sinaia Forever începe vineri, [...]
Vremuri grele pentru angajații de la stat care își vor pierde joburile: Șefii multinaționalelor din România și antreprenorii români nu sunt interesați să angajeze foști bugetari
Premierul Ilie Bolojan a declarat că angajații de la stat concediați, efect al restructurării administrației publice, se pot angaja, chiar cu ușurință, în mediul privat, unde este mare nevoie de forță de muncă. Dar, în practică, lucrurile nu sunt așa de simple. Adevărul este că nu toată lumea se arată dispusă să preia personalul bugetar, [...]
Filarmonica Brașov deschide Stagiunea 148 printr-un concert organizat la Biserica Neagră
Filarmonica Brașov deschide vineri, 19 septembrie 2025, ora 20:00, Stagiunea cu numărul 148 printr-un concert-eveniment în decorul solemn al Bisericii Negre, unul dintre cele mai emblematice spații istorice și culturale ale orașului. Evenimentul are loc sub egida Festivalului Internațional George Enescu și aduce în prim-plan o lucrare monumentală a repertoriului romantic: Simfonia nr. 8 de [...]
Până în 2028, Compania Apa va derula investiții de aproximativ 200 de milioane de euro din bani europeni. Pe ce străzi se vor deschide șantiere în Brașov, la final de lună
Compania Apa Braşov implementează „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din județul Braşov/Regiunea Centru-etapa II”, co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Dezvoltare Durabilă 2021 2027. Proiectul va fi implementat prin 13 contracte de lucrări, iar unul dintre acestea vizează reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă în Municipiul [...]
Abonamentele la meciurile echipelor Clubului Corona Brașov vor fi puse în vânzare, începând de săptămâna viitoare. Care sunt prețurile pentru sezonul 2025-2026?
Abonamentele pentru toate sporturile de echipă ale Clubului Corona Brașov vor fi puse în vânzare la începutul săptămânii viitoare. Luni, 8 septembrie, la ora 8.00, va începe vânzarea de abonamente după următorul program: „Luni 8 septembrie, ora 8.00 – până marți 9 septembrie, ora 8.00 (timp de 24h), abonații de sezonul trecut își vor putea [...]
