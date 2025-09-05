Subprefectul Lucian Mija, membru PSD, a strâns semnături pentru candidații USR la Parlament în 2016. Ba chiar l-a împrumutat pe Allen Coliban cu o sumă modică pentru a-și face campanie electorală

04:10

Dacă ai un copil de grădiniță sau de școală primară, probabil știi deja cât de greu este să plecați din casă la timp, fără plânsete, negocieri și alergătură pe ultima sută de metri. Ca să faci diminețile mai liniștite și să reușești să ajungi cu copilul la școală fără stres, aplică cele 9 recomandări ale [...]