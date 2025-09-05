Cum să ieși din casă la timp dimineața când duci copilul la școală sau la grădiniță, fără plânsete, negocieri și alergătură pe ultima sută de metri. Sfaturi practice pentru o bună organizare
BizBrasov.ro, 5 septembrie 2025 04:10
Dacă ai un copil de grădiniță sau de școală primară, probabil știi deja cât de greu este să plecați din casă la timp, fără plânsete, negocieri și alergătură pe ultima sută de metri. Ca să faci diminețile mai liniștite și să reușești să ajungi cu copilul la școală fără stres, aplică cele 9 recomandări ale [...]
• • •
Acum 5 minute
05:00
DNSC avertizează asupra unei campanii de înșelăciune/phishing prin emailuri false, care imită organizaţii oficiale # BizBrasov.ro
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNS) avertizează asupra unei campanii active de phishing în care atacatorii trimit emailuri frauduloase ce par a proveni de la organizaţii oficiale sau companii cunoscute din domeniul financiar-contabil. „Mesajele conţin de cele mai multe ori inclusiv ataşamente maliţioase (ex. fişiere Word, PDF sau arhive), care, odată deschise, pot instala ransomware [...]
Acum o oră
04:10
Acum 2 ore
03:20
Fostul coordonator al informatorilor Direcției de Operațiuni Speciale Brașov, acuzat de DNA de „sifonare” a informațiilor dintr-un dosar, a fost achitat de Curtea de Apel Brașov # BizBrasov.ro
Un complet de două judecătoare de la Curtea de Apel Brasov a mentinut achitarile pentru patru dintre cele cinci capete de acuzare formulate de DNA Brasov impotriva colonelului Dorin Rotaru, comisar șef de poliție și șef al Biroului surse umane de informații și investigații din cadrul Brigăzii de Operațiuni Speciale Brașov la data acuzării. A [...]
03:10
Mucegaiul își face apariția atunci când condițiile dintr-o locuință favorizează dezvoltarea lui: umezeală ridicată, ventilație precară și temperaturi variabile. Sporii de mucegai există în aer în mod natural, însă devin vizibili doar atunci când găsesc un mediu propice pentru a se înmulți. Cel mai adesea, asta înseamnă pereți reci, acoperiți de condens sau suprafețe care rămân umede un timp îndelungat. Problema [...]
Acum 4 ore
02:50
Primăria Râșnov cheltuie 69.000 de lei pentru ghiozdane și rechizite pentru preșcolarii și elevii de clasa întâi din oraș # BizBrasov.ro
Primăria orașului Râșnov sprijină și elevii din clasele pregătitoare și clasa I prin programul „Primul Ghiozdan”. Astfel, peste 400 de copii vor avea pe bănci, în prima zi de școală, un ghiozdan complet utilat: Școala Gimnazială nr. 2 „Peter Thal” -Clasa pregătitoare: 117 elevi (67 fete, 50 băieți) -Clasa I: 109 elevi (52 fete, 57 [...]
Acum 12 ore
20:30
Inaugurat în această dimineață, un supermarket Mega Image din Brașov a fost închis prin dispoziție de primar. Ce nereguli au fost găsite # BizBrasov.ro
Deschis în această dimineață pentru public, magazinul Mega Image de pe strada Nicolae Labiș a fost închis în această seară prin dispoziția primarului Brașovului. Acest lucru s-a întâmplat după ce în urma unui control al Poliției Locale s-a constatat că supermarketul a fost deschis pentru public, deși nu avea autorizație de funcționare. După cum ne-a [...]
18:20
Se fac înscrieri la Universitatea Transilvania din Brașov. Absolvenții de liceu au la dispoziție 2.400 de locuri în sesiunea septembrie/ Calendarul admiterii # BizBrasov.ro
Absolvenții de liceu sunt așteptați să se înscrie la Universitatea Transilvania din Brașov și în sesiunea de admitere din toamna acestui an. Sunt disponibile locuri bugetate, dar și cu taxă, în cadrul mai multor facultăți ale universității, la programe de studii cu frecvență, cu frecvență redusă învățământ la distanță, la ciclurile educaționale de licență, masterat [...]
17:40
Angajatorii care încadrează în muncă victime ale violenței domestice sau ale traficului de persoane vor primi subvenții de 2.250 de lei/lună # BizBrasov.ro
Guvernul a aprobat mai multe schimbări importante în sprijinul persoanelor vulnerabile aflate în căutarea unui loc de muncă, printre care se numără și victimele violenței domestice sau ale traficului de persoane, care, pe lângă traumele prin care trec, se confruntă și cu obstacolul reintegrării sociale și profesionale, prin acordarea unei subvenții de 2.250 lei/lună angajatorilor [...]
17:30
Giorgio Armani a decedat la vârsta de 91 de ani. Era renumit pentru faptul că supraveghea fiecare detaliu al colecției sale și fiecare aspect al afacerii sale # BizBrasov.ro
Designerul italian Giorgio Armani, în vârstă de 91 de ani, a decedat. El a murit la Milano, înconjurat de familie, conform Reuters. Cu câteva săptămâni în urmă, cu puțin înainte de a împlini 91 de ani, o infecție pulmonară l-a obligat să fie internat în spital și să se recupereze la domiciliul său din Via Borgonuovo, [...]
17:10
Guvernul a aprobat ce burse școlare se vor acorda din acest an. Sunt patru tipuri, iar cele mai „câștigate” sunt mamele minore # BizBrasov.ro
Guvernul a aprobat, prin hotărâre de guvern, metodologia de acordare a burselor din învăţământul preuniversitar de stat, cu excepţia elevilor din învăţământul liceal militar, prin care vor fi acordate patru tipuri de burse în învăţământul preuniversitar de stat, Bursele de merit (450 lei/lună) burse sociale şi tehnologice (300 lei/lună) şi burse pentru mame minore (700 [...]
16:30
Cum au fraudat Statul de 18 milioane de euro firmele care au vândut mașini de lux second-hand aduse din UE. Percheziții au fost efectuate și în Brașov # BizBrasov.ro
Cinci persoane au fost reținute și trei plasate sub control judiciar, joi după-amiază, de procurorii DNA, în dosarul de evaziune Leasing Automobile, prin care mașini second-hand de lux cumpărate din UE erau revândute în România prin intermediul unul lanț de firme „carusel” care efectuau tranzacții fictive pentru a diminua spre zero obligațiile fiscale la stat: „E [...]
16:10
VIDEO Fântânile arteziene ale Brașovului, transformate în băi publice. Puradeii se „răcoresc” în mijlocul orașului # BizBrasov.ro
Fântâna arteziană din zona „Trei alimentare”, de la interescția străzilor Calea București cu Zizin, a fost transformată în baie publică. Puradeii se dezbracă sub ochii trecătorilor şi se „răcoresc” sau, mai nou, se spală în fântânile amenajate de Primăria Brașov. Fântâna de la Gară, dezafectată Amatorii de „bălăceală” și-au schimbat locația, după ce fântâna arteziană [...]
16:10
FOTO Cea mai mare parcare multietajată din Brașov, aproape de final. Când se va deschide # BizBrasov.ro
Primarul George Scripcaru a verificat stadiul lucrărilor la Park & ride-ul din Bartolomeu, investiție care are rolul de a le asigura cetățenilor din zona metropolitană o soluție de parcare, dar și acces facil în toate zonele orașului prin intermediul transportului în comun. În plus, această parcare multietajată va putea deservi și viitoarea Sala polivalentă, care [...]
Acum 24 ore
15:40
Avaria la rețeaua de apă de pe Dobrogeanu Gherea a fost remediată. Traficul rutier mai rămâne închis o vreme # BizBrasov.ro
Compania Apa a anunțat că în jurul orei 14.45 a fost finalizată reparația conductei care s-a spart de dimineață pe strada Dobrogeanu Gherea și au început manevrele de umplere a rețelei cu apă. „Acest proces durează aproxamativ 1 oră, ceea ce presupune că, până în jurul orei 16:00, toți clienții afectați de această avarie vor [...]
15:40
Un nou incendiu a izbucnit astăzi la Râșnov în apropiere de fostul complex Maggie’s Ranch, distrus complet de foc la începutul lui august # BizBrasov.ro
După incendiul devastator de la începutul lui august care a făcut scrum întregul complex Maggie’s Ranch, în această după-amiază, un nou incendiu de vegetație a izbucnit chiar vizavi de această locație, respectiv pe o pajiște. La fața locului au acționat un echipaj al ISU Zărnești ș iun echipaj al SVSU Râșnov Din primele verificări, a [...]
15:30
Cel mai slab sezon turistic estival de după pandemie în Poiana Brașov. Jumătate din locurile de cazare au rămas neocupate, iar „recesiunea” este simțită și la terasele din Centru # BizBrasov.ro
Sezonul estival din stațiunile montane, în special în Poiana Brașov, a fost cel mai slab de la începutul pandemiei încoace, conform declarațiilor hotelierilor și proprietarilor de restaurante. Criza economică, măsurile de austeritate impuse de guvern și ofertele mai atractive din alte țări au condus la o scădere dramatică a numărului de turiști, afectând grav industria [...]
15:30
Dr. Cristina Vecerdi, consilier județean PNL și președinte al Comisiei de Sănătate din cadrul Consiliului Județean Brașov, a fost numită director medical interimar al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov. „Am acceptat această provocare care sper să îmi pună în valoare competențele organizatorice”, a declarat dr. Cristina Vecerdi. Dr. Cristina Vecerdi preia funcția de director [...]
15:00
Reprezentanții RATBV S.A. anunță că din 8 septembrie va fi suspendată circulația autobuzului etajat pe linia 20, Livada Poștei – Poiana Brașov. În aceste condiții ultimele călătorii ce vor putea fi făcute pe acest traseu în această toamnă vor fi programate duminică, 7 septembrie 2025.
14:40
Magistrații cer Curții Constituționale să facă dreptate în ceea ce privește modificările „draconice” aduse legii pensiilor speciale pentru judecători și procurori # BizBrasov.ro
Judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție au decis, joi, sesizarea Curții Constituţională cu privire la neconstituționalitatea Legii care modifică sistemul de pensii speciale pentru judecători și procurori și pentru care Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament. Instanța supremă, condusă de judecătoarea Lia Savonea, a convocat joi secțiile unite ale magistraților, care au decis [...]
14:00
RATBV S.A. va crește de luni, 8 septembrie 2025, frecvența trecerilor prin stații pentru mai multe trasee urbane și metropolitane de transport public de călători, adaptând în acest fel oferta de mobilitate la cererea existentă din momentul începerii cursurilor unităților de învățământ preuniversitar. „Astfel, vor fi modificate orarele liniilor urbane (Municipiul Brașov) 2, 3, 4, [...]
13:40
Numărul românilor care vor beneficia de gratuitate la eliberarea noii cărți electronice de identitate scade de la 5 milioane la 3,5 milioane. Economia la buget este de 21 de milioane de euro # BizBrasov.ro
Guvernul Bolojan reduce de la 5 milioane la 3,5 milioane de cetățeni numărul de beneficiari care vor primi gratuit cartea electronică de identitate, relevă datele analizate de publicația profit.ro. Guvernul reduce și cu 21 milioane euro din fondurile alocate implementării noilor buletine, finanțate în cea mai mare parte prin PNRR. Până la 30.06.2026, limita de implementare a PNRR, Guvernul ar trebui să elibereze [...]
13:30
Traficul rutier se desfășoară cu restricții, pe DN1 în apropiere de intersecția cu DJ 107D, pe sensul de mers Sibiu – Brașov, din cauza unui accident rutier. „În eveniment au fost implicate două autovehicule, iar în urma impactului dintre acestea, două persoane au necesitat sprijin de specialitate, fiind transportate la o unitate medicală. La locul [...]
13:20
Zilele orașului Sinaia, în weekend: Concerte, târguri, paradă militară, evenimente culturale, dar și trafic auto închis în centrul stațiunii/ Rute ocolitoare # BizBrasov.ro
Cea de-a treizecea ediţie a festivalului Sinaia Forever va fi organizată în weekend. Ca în fiecare an, pentru localnici şi turişti au fost pregătite concerte, târguri, paradă militară şi evenimente culturale. În cele trei zile de festival, străzile din centrul staţiunii vor fi închise circulaţiei auto, transmite News.ro. Anul acesta, festivalul Sinaia Forever începe vineri, [...]
13:10
Vremuri grele pentru angajații de la stat care își vor pierde joburile: Șefii multinaționalelor din România și antreprenorii români nu sunt interesați să angajeze foști bugetari # BizBrasov.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat că angajații de la stat concediați, efect al restructurării administrației publice, se pot angaja, chiar cu ușurință, în mediul privat, unde este mare nevoie de forță de muncă. Dar, în practică, lucrurile nu sunt așa de simple. Adevărul este că nu toată lumea se arată dispusă să preia personalul bugetar, [...]
13:10
Filarmonica Brașov deschide Stagiunea 148 printr-un concert organizat la Biserica Neagră # BizBrasov.ro
Filarmonica Brașov deschide vineri, 19 septembrie 2025, ora 20:00, Stagiunea cu numărul 148 printr-un concert-eveniment în decorul solemn al Bisericii Negre, unul dintre cele mai emblematice spații istorice și culturale ale orașului. Evenimentul are loc sub egida Festivalului Internațional George Enescu și aduce în prim-plan o lucrare monumentală a repertoriului romantic: Simfonia nr. 8 de [...]
13:00
Până în 2028, Compania Apa va derula investiții de aproximativ 200 de milioane de euro din bani europeni. Pe ce străzi se vor deschide șantiere în Brașov, la final de lună # BizBrasov.ro
Compania Apa Braşov implementează „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din județul Braşov/Regiunea Centru-etapa II”, co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Dezvoltare Durabilă 2021 2027. Proiectul va fi implementat prin 13 contracte de lucrări, iar unul dintre acestea vizează reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă în Municipiul [...]
12:40
Abonamentele la meciurile echipelor Clubului Corona Brașov vor fi puse în vânzare, începând de săptămâna viitoare. Care sunt prețurile pentru sezonul 2025-2026? # BizBrasov.ro
Abonamentele pentru toate sporturile de echipă ale Clubului Corona Brașov vor fi puse în vânzare la începutul săptămânii viitoare. Luni, 8 septembrie, la ora 8.00, va începe vânzarea de abonamente după următorul program: „Luni 8 septembrie, ora 8.00 – până marți 9 septembrie, ora 8.00 (timp de 24h), abonații de sezonul trecut își vor putea [...]
12:30
Brașovul se află sub cod galben de caniculă, astăzi. Temperaturile pot ajunge la 34 de grade # BizBrasov.ro
Administrația Națională de Meteorologie a emis în urmă cu puțin timp o atenționare meteorologică de temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic pentru județul Brașov: ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBENInterval de valabilitate: 04 septembrie, interval orar 12 – 21Fenomene vizate: val de căldură, temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic „Joi (04 septembrie) în Maramureș, Crișana, [...]
12:20
Ținând cont de starea de degradare a podului de pe Drumul CET-ului, care nu mai îndeplinea condițiile minime de siguranță a circulației, în21 mai, au început, în regim de urgență, lucrările de demolare ale acestui pod, conform deciziei Comitetului Local pentru Situații de Urgență din luna martie. Suprastructura podului a fost dezafectată în totalitate, rămând [...]
12:20
VIDEO Strada Constantin Dobrogeanu Gherea din Brașov este închisă pentru aproximativ 6 ore, din cauza unei avarii la conducta de alimentare cu apă potabilă a zonei # BizBrasov.ro
După cum Biz Brașov vă informa, o avarie la conducta de alimentare cu apă în zona străzii Constantin Dobrogeanu Gherea din Brașov a generat inundarea străzii respective și blocarea traficului în zonă. Conform reprezentanților Companiei Apa Brașov, reparația va dura aproximativ 6 ore, ceea ce înseamnă că traficul va interzis în zonă până în jurul [...]
11:30
Hoți, prinși de polițiști după ce au furat din magazine: Cei trei au folosit aceeași metodă # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov – Secția 5 de Poliție au fost sesizați, printr-un apel de urgență, cu privire la faptul că, un bărbat ar fi furat mai multe produse dintr-un magazin de pe Calea București. „Imediat, polițiștii s-au deplasat la locația indicată, unde au constatat că cele sesizate se confirmă. Astfel, din verificările [...]
11:10
VIDEO Evitați strada Constantin Dobrogeanu Gherea din Brașov. O inundație masivă îngreunează traficul rutier # BizBrasov.ro
O inundație masivă îngreunează circulația rutieră pe strada Constantin Dobrogeanu Gherea din Brașov în această dimineață. Din filmarea primită la redacție rezultă că este posibil ca apa să vină dinspre tancul de acumulare aflat în zonă, dar reprezentanții Companiei Apa Brașov nu au confirmat până la acest moment care este problema.
10:50
CFR Călători a anunțat că, pentru finalizarea lucrărilor premergătoare deschiderii circulației Fir I Mintia – Ilia (pe secția Deva – Ilia) solicitate și efectuate de către managerul infrastructurii feroviare – CNCF CFR SA, vor interveni modificări temporare în circulația trenurilor, astfel:
10:40
Autoritățile de mediu din Brașov încep să dea amenzi proprietarilor de terenuri pe care a crescut ambrozie, după ce în luna iulie i-au avertizat să își cosească bălăriile # BizBrasov.ro
„Aflându-ne în plin sezon, Direcția Judeteană de Mediu Brașov informează și de această dată proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole despre obligativitatea, conform Legii nr.62/2018 de a curăta terenurile intravilane sau extravilane de buruiana numită ambrozia”, a precizat Ciprian Băncilă, [...]
10:40
Metoda „prelungitorul”, soluția găsită de un brașovean pentru a-și încărca mașina acasă # BizBrasov.ro
Dacă ai mașină electrică sau plug-in hybrid, cel mai ieftin și recomandat e să încarci acasă, eventual peste noapte. Dar ce faci dacă ai mașină electrică sau plug-in hybrid și stai la etaj? Proprietarul unei mașini electrice care locuiește la bloc, într-un cartier din Brașov găsit totuși o metodă mai „neconvențională” pentru a-și face plinul de [...]
10:30
Marius Dunca, președintele PSD Brașov: „Oamenii au nevoie de soluții. PSD propune CSAT discutarea măsurilor pentru reducerea prețului energiei” # BizBrasov.ro
GUEST POST Președintele PSD Brașov, Marius Dunca, spune că problema facturilor la energie va fi discutată în cadrul ședinței CSAT, acolo unde ministrul PSD al Energiei va prezenta un set de măsuri concrete menite să reducă prețurile la energie pentru populație și mediul de afaceri. „Știu cât de greu este pentru mulți oameni să își [...]
10:20
Benzina s-a scumpit din nou. La începutul anului viitor va fi o nouă majorare consistentă a prețurilor pe fondul creșterii accizelor # BizBrasov.ro
Carburanții s-au scumpit din nou în această dimineață la pompă, la două zile de la precedenta creștere de preț. Față de ziua precedentă, Petrom, liderul pieței de distribuție a carbutanților, a crescut și prețul benzinei și prețul motorinei cu 4 bani pe litru menținând prețul motorinei. Cel mai probabil o majorare de preț de aceeași [...]
09:50
Centura orașului Comarnic, întârziată din nou. Deși finalizarea a fost promisă pentru sfârșitul anului trecut, noua estimare pentru darea în folosință este vara anului viitor # BizBrasov.ro
Termenul pentru finalizarea lucrărilor la Centura Comarnic se amână din nou, cu 6 luni față de ultimul termen estimat, așa că varianta ocolitoare, esențială pentru fluidizarea traficului de pe Valea Prahovei, va fi gata abia în vara anului 2026. „Vă informăm că lucrările ce fac obiectul proiectului „Proiectare și execuție ”Acces rutier complementar descărcare A3 [...]
09:20
Trafic restricționat spre Predeal, în urma unui accident de circulație. O victimă primește îngrijiri medicale la fața locului # BizBrasov.ro
La acest moment traficul rutier se desfășoară cu restricții, fiind dirijat în mod alternativ pe un singur sens, ca urmare a producerii unui accident de circulație, pe Calea București la ieșirea din municipiul Brașov către localitatea Predeal. În eveniment au fost implicate două autovehicule, iar în urma impactului o persoană beneficiază de sprijin medical. La [...]
09:20
Cât costă un apartament în Brașov la începutul toamnei? Plătești mai mult decât un bucureștean, dar mai puțin ca un clujean # BizBrasov.ro
Brașovul își păstrează și la începutul acestei toamne poziția secundă în topul celor mai scumpe orașe din țară pentru cei care vor să facă o achiziție imobiliară. Prețurile practicate pe piața locală au depășit cu mult media înregistrată la nivel național și sunt întrecute, la ora actuală, doar de cele înregistrate în Cluj-Napoca. Prețul mediu [...]
06:00
România, stat taliban: Un proiect AUR propune ca orele de curs să înceapă cu intonarea imnului și cu rugăciunea „Tatăl nostru” # BizBrasov.ro
În prima zi a noii sesiuni parlamentare, mai mulți aleși AUR au depus un proiect de lege prin care solicită ca elevii și profesorii să intoneze imnul național și să rostească rugăciunea „Tatăl nostru” la începutul orelor de curs. „Într-o societate în care identitatea națională, cultura şi credința sunt tot mai des marginalizate în numele [...]
05:40
Edilii din Bran vor plăti 115.000 de lei pentru „a răvăși” oile la finalul acestei luni # BizBrasov.ro
La finalul acestei luni, în comuna Bran, va fi organizată tradiționala sărbătoare a „Răvășitului oilor”, desfășurată concomitent cu Festivalul Brânzei și al Pastramei. Această sărbătoare autentică transilvăneană, care marchează în mod simbolic coborârea oilor de la munte către gospodăriile locale, aduce împreună atât crescători, cât și vizitatori interesați de tradiție, gastronomie și cultură populară. În [...]
05:40
Aproape 220.000 pentru finalizarea documentațiilor urbanistice aferente dezvoltării imobiliare a zonei de Nord a municipiului Codlea # BizBrasov.ro
În vederea dezvoltării zonei de Nord a municipiului, Primăria Codlea a demarat anul trecut procedura de întocmire a Planului Urbanistic Zonal pentru perimetrul dintre intersecția dintre DN 1 cu strada Nordului și DC 63 (partea stângă). În vederea definitivării documentațiilor este necesară obținerea unor avize și a întocmirii unor proiecte pentru rețelele de utilități, atât [...]
05:40
Compania Apa Brașov a lansat o licitație publică în vederea semnării unui contract cu un constructor pentru derularea lucrărilor de reparații ce se impun ca urmare a unor intervenții de urgență sau modernizări la rețelele de apă și canalizare. Pentru început, a fost semnat un acord-cadru ce vizează doar lucrările de pe raza municipiului Brașov [...]
Ieri
04:30
Belgienii de la Carmeuse Holding, cu sediul din România la Brașov, și-au redus afacerile din producția varului cu 25% anul trecut. Profitul a scăzut la mai puțin de jumătate # BizBrasov.ro
Compania belgiană Carmeuse Holding, cu sediul central din România la Brașov, care deţine pe piaţa locală trei fabrici în care produce var, a raportat pentru anul 2024 o cifră de afaceri de 210 milioane de lei (42,2 milioane de euro), în scădere cu 25,4% faţă de anul anterior, potrivit datelor de pe site-ul Ministerului Finanţelor. [...]
03:50
Români furați la all-inclusive: „Unui amic care avea 1.000 dolari i-a furat 500 dolari și i-a înlocuit restul cu bani fake. Se fură puțin și de la mai mulți” # BizBrasov.ro
Turcia este una dintre destinațiile favorite ale românilor în vacanța de vară, iar impresiile despre concediile petrecute acolo abundă pe rețelele de socializare. Printre aprecieri legate de mâncare, plajă sau cazare, turiștii români au început să se plângă de furturi comise din camerele de hotel. Astfel, pe contul de Facebook Forum Turcia, o turistă din [...]
03:10
Cât sunt dispuși să plătească studenții pe chirii. 76% sunt subvenționați de părinți, iar locuința ideală este una complet mobilată, criteriu aflat detașat pe primul loc în topul așteptărilor # BizBrasov.ro
Mai mult de jumătate dintre respondenții unui sondaj au declarat că bugetul lor pentru chirie depășește pragul de 400 de euro, iar în rândul studenților aproape jumătate (48%) se află în aceeași categorie, majoritatea fiind sprijiniți financiar de părinți (76%). Tendințele reies din cel mai recent sondaj anual realizat de Storia în rândul celor aflați în [...]
02:50
Modificare a Codului Penal: Sumele împrumutate prin camătă vor fi confiscate împreună cu dobânzile # BizBrasov.ro
Cămătarii rămân fără bani după ce o lege privind modificarea Codului Penal a fost adoptată de Camera Deputaților. Astfel, autoritățile pot confisca acum de la cămătari atât dobânzile încasate, cât și sumele date inițial cu camătă.Plenul Camerei Deputaților a votat ieri un proiect inițiat de deputații USR Alexandru Dimitriu și Stelian Ion care modifică Codul [...]
02:50
Bilete de avion last minute: Riscurile ascunse ale grabei/ Care sunt momentele optime pentru rezervări spontane # BizBrasov.ro
Să cauți sau nu bilete de avion last minute? Această practică, considerată cândva o loterie costisitoare, s-a transformat într-un fenomen complex, cu propriile sale reguli și surprize. Magia și mitul rezervărilor spontane În vremurile când internetul abia făcea primii pași, companiile aeriene vindeau biletele rămase la prețuri reduse în ultimele zile. Astăzi, algoritmii sofisticați au [...]
3 septembrie 2025
17:50
Consiliul Fiscal: Câți bani a dat România pentru Ucraina de când a început războiul. Informația vine pe fondul dezinformărilor apărute în mediul online # BizBrasov.ro
România a cheltuit pentru Ucraina, sub formă de sprijin militar, umanitar și financiar, în perioada întregului război până acum, respectiv februarie 2022 – iunie 2025, circa 1,5 miliarde de euro, conform Consiliului Fiscal. Consiliul Fiscal explică că structura bugetului României nu include o secțiune explicită privind asistența internațională. Sprijinul concret și detaliat acordat Ucrainei este [...]
