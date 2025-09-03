Insula Iubirii, cel mai incendiar episod
National.ro, 3 septembrie 2025 12:50
Sezonul 9 din Insula Iubirii se apropie de final, iar penultimul episod a fost o bombă cu ceas. Spiritele s-au aprins până la cer, cuplurile au fost spulberate, iar fiecare a sărit pe fiecare, într-un spectacol crud, care a arătat adevărul gol-goluț: iubirea nu se mai testează, se face țăndări sub ochii tuturor. Andrei vs […]
Acuzații cutremurătoare din partea unui fost pacient al Secției de Psihiatrie de la un spital din țară: „Am fost bruscat, izbit și aruncat de colo-colo/Am fost legat de pat/Mi s-a promis că nu o să mai ies viu de acolo!” # National.ro
Acuzații grave venite din partea unui fost pacient, cu privire la ceea ce s-ar întâmpla într-o secție a unui spital din România. Omul a ales să facă publică experiența traumatizantă pe care dezvăluie că a trăit-o cât timp a fost internat. Plângerea bărbatului vizează comportamentul personalului de la secția de psihiatrie a Spitalului Județean de […]
O femeie a murit după ce a fost lovită de un trotinetist pe trecerea de pietoni, în București. Jurnalista Cora Muntean: „Troti” nu a fost reținut pentru că nu dăduse o palmă unui nepalez # National.ro
O femeie și-a pierdut viața în urma unui grav accident ce a avut loc în Capitală, săptămânile trecute. Bătrâna se afla pe trecerea de pietoni când a fost izbită de o trotinetă electrică condusă de un tânăr. Femeia a fost transportată la spital, însă, din păcate, medicii nu au mai putut face nimic pentru a […]
Grindeanu, după întâlnirea de la Cotroceni: „Reforma administraţiei locale trebuie făcută cu cap şi nu cu toporul” # National.ro
Referindu-se la întâlnirea de marți, de la Palatul Cotroceni, dintre liderii coaliţiei şi preşedintele Nicuşor Dan, liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că nu a fost una tensionată şi că s-a discutat despre coaliţie în general, dar şi despre reforma în administraţie. De altfel, liderul social-democrat consideră că această reformă trebuie făcută „cu […]
Zeci de percheziții DNA, în Capitală și 8 județe, într-un dosar de evaziune fiscală. Cât e prejudiciul estimat # National.ro
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) derulează, miercuri dimineață, 3 septembrie, zeci percheziții într-un dosar de evaziune fiscală. Anchetatorii s-au îndreptat către mai multe adrese din București și opt județe, pentru a face percheziții în această cauză în care se desfășoară cercetări. Din câte s-a aflat, se fac 47 de percheziții într-un dosar de evaziune fiscală […]
FOTO. Plan Roșu de Intervenție în Botoșani, după un grav accident cu un autocar și un autoturism. Sunt mai multe victime # National.ro
Un grav accident rutier – cu un autocar și un autoturism – a avut loc, miercuri dimineață, 3 septembrie, pe DN 24 C, în județul Botoșani, între localitățile Românești și Dămideni. Având în vedere natura evenimentului și numărul persoanelor implicate, la nivelul județului Botoșani fost activat Planul Roșu de Intervenție – a anunțat ISU Botoșani. […]
De dinainte de alegeri unul dintre sloganurile electorale de mare succes ale tuturor candidaților și partidelor a fost cel cu restructurarea aparatului de stat și darea afară din el a angajaților. Oferta AUR era de 500.000 de angajați la stat în 5 ani iar cea a neomarxistilor era de 1.000.000 de angajați într-un an de […]
BERBEC O afacere promițătoare este la îndemână dacă doriți să avansați. Veți avea o dispoziție bună și gata să începeți lucrurile, lăsând în urmă resentimentele trecute, veți afla mai multe despre ceilalți și despre cum să vă protejați. TAUR Fii atent pentru că comportamentul tău încăpățânat te pune în pericolul de a te […]
Se pare că România nu mai are nevoie nici de guvern, nici de parlament, nici măcar de o strategie națională. Avem un singur om care știe exact ce vrea țara: Nicușor Dan. Aflat la Constanța, lângă Ursula von der Leyen, președintele nostru cu aer de absent notoriu a decretat solemn că „România vrea să găzduiască […]
Întâlnirea dintre Vladimir Putin, Xi Jinping și Narendra Modi a marcat o manifestare de solidaritate – și o oportunitate pentru liderul de la Kremlin de a se angaja direct cu principalii cumpărători de petrol rusesc. India și China au fost atrase de acest petrol devenit mai ieftin după ce țările occidentale au întrerupt relațiile comerciale […]
Țările în curs de dezvoltare renunță la datoriile în dolari și se orientează către monede cu rate ale dobânzii extrem de scăzute, precum yuanul chinezesc și francul elvețian. Această schimbare, inițiată de state îndatorate precum Kenya, Sri Lanka și Panama, reflectă ratele mai mari stabilite de Rezerva Federală a SUA, care l-au nemulțumit pe Donald […]
Dosarele Ucrainei și comerțului internațional au demonstrat că europenii și americanii nu se înțeleg. Primii concep politica drept o chestiune de norme și precedente. Trump mizează pe negociere dură. Nu acordul în conformitate cu regulile stabilite, ci tranzacția imediată, adesea improvizată, născută dintr-un raport de forțe și din instinctul momentului. Incoerența care i se reproșează […]
Mai mulți investitori de top din Asia și Orientul Mijlociu, inclusiv fonduri suverane, cer evitarea activelor americane, speriați de șocurile politice din timpul mandatului lui Donald Trump. Executivii Partners Group au declarat pentru Financial Times că unele fonduri solicită evitarea completă a expunerii în SUA, invocând incertitudinea legată de tarife și potențiale restricții comerciale sau […]
Când Donald Trump numără – și, de fapt, numără greșit – câte dispute globale a rezolvat, ar putea dori să adauge India-China pe listă. Relațiile bilaterale au fost afectate de conflicte la frontieră, iar New Delhi s-a apropiat de Washington pentru a frâna ambițiile Beijingului. Dar toate acestea au fost uitate la Summitul de cooperare […]
Deadline Day, ziua care îngheață telefoane, servere și nervii fotbaliștilor, a fost tratată de Cole Palmer ca un sketch de stand-up. În timp ce lumea fotbalului tremura la fiecare „Here we go!" al lui Fabrizio Romano, mijlocașul lui Chelsea a decis să devină chiar el jurnalistul italian pentru o zi. „Here we go!" cu Sunderland […]
UEFA a publicat motivarea sancțiunii dictate împotriva Federației Maghiare de Fotbal după meciul Ungaria – Turcia 0-3, disputat pe „Puskas Arena", în play-off-ul Ligii Națiunilor. Fanii gazdelor au scandat injurii antiromânești, iar raportul oficial al FARE a consemnat clar mesajele xenofobe. În minutul 89, câteva sute de ultrași au început să cânte: „Hej, hej, ki […]
Prețul aurului a atins un maxim istoric marți, depășind un record anterior din aprilie, după tarifele vamale impuse de președintele Donald Trump în „Ziua Eliberării", pe fondul unui dolar slab și al așteptărilor privind o reducere a ratei dobânzii în SUA în această lună. Prețul spot al a crescut cu 0,9%, ajungând la 3.508,70 dolari […]
După ce am tot votat așteptând să se întâmple schimbarea în bine, începem toamna cu cod portocaliu spre roșu de instabilitate. Educație, sănătate, locuri de muncă, taxe și impozite, inflație, siguranță personală, toate sunt cu susul în jos precum o casă în renovare. Cu o echipă de muncitori care distruge în loc să renoveze. Și […]
Ucraina se află într-adevăr în pragul păcii sau se confruntă cu un moment critic? În ultima săptămână a avut loc o explozie bruscă de activitate diplomatică menită să oprească războiul care durează de trei ani și jumătate. După summitul mult mediatizat dintre Donald Trump și Vladimir Putin din Alaska, Volodimir Zelenski s-a deplasat la Washington […]
Consultările lui Nicușor Dan cu partidele n-ar mai fi avut loc, Bolojan ar fi plecat la Oradea și nu și-ar mai fi făcut prin București talentele cu tăierile cărora le zice reforme, dacă PSD ar fi avut, în ultima lună, mai multe griji. A avut una singură: să nu fie dați afară angajații din primării. […]
Sintagma principala a Aviației este "Safety first" (Siguranța înainte de toate!) iar ea privește tot ce ține de subiect de la avioane, personal, navigație aeriană, reguli etc până în cele mai mici amănunte conexe. Una din cerințele majore ale aviației este siguranța zborului pe rute și în procedurile de navigație publicate de către fiecare autoritate […]
A fost cutremur, marți, în România. În ce zonă s-a produs seismul din 2 septembrie și ce magnitudine a avut # National.ro
A fost cutremur în România, marți în jurul prânzului. Seismul s-a produs în zona Vrancea. Conform primelor date publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), cutremurul s-a produs marţi, la ora 11:50, în zona seismică Vrancea, judeţul Vrancea, la o adâncime de 70 de kilometri. Și a avut magnitudinea 3,3 pe scara […]
Pe măsură ce finalul sezonului 9 se apropie, Insula Iubirii devine un câmp minat de emoții brute, confesiuni șocante și confruntări care arată că adevărul nu mai poate fi ascuns. Ediția din 1 septembrie 2025 a fost un carusel de tensiuni, cu lacrimi, reproșuri și alegeri decisive. Adevărul care rupe la Insula Iubirii Ella a […]
ANPC, în vizorul premierului. Bolojan: Protecția Consumatorilor ar funcționa fără probleme cu o reducere de 20% a posturilor # National.ro
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) ar funcționa, fără probleme, cu o reducere de 20% a posturilor – a spus premierul Ilie Bolojan, marți, 2 septembrie, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Palatul Victoria. Șeful Guvernului a adus în discuție faptul că a fost făcută o analiză pe o primă autoritate, cea pentru […]
Detaliul ce răstoarnă ce se vehicula până acum! Muncitorul nepalez bătut până la comă în Cluj ar fi acostat-o pe sora minoră a agresorului # National.ro
Ies la lumină detalii noi în cazul atacului de zilele trecute, din Cluj-Napoca, în urma căruia un nepalez a ajuns în stare gravă la spital, în urma unei agresiuni brutale, despre care s-a vehiculat că ar fi fost provocată din senin, din ură rasială. Bărbatul care l-a lovit cu o bucată de lemn pe un […]
Tinerii care schimbă România: la Gala Studenților 2025, Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României premiază performanța academică # National.ro
Pe 18 septembrie, la Oradea, se dă întâlnirea cu viitorul. Gala Studenților 2025, eveniment organizat de Uniunea Studenților din România, adună 118 organizații din 16 centre universitare. Este ediția cu numărul XIV și promite să aducă din nou pe scenă studenți și proiecte care fac diferența. Anul acesta, un rol important îl are Fundația Dan […]
Cheltuielile pentru armament în UE vor atinge un nou record în acest an: „Nu ne vom opri aici” # National.ro
Cheltuielile pentru apărare ale Uniunii Europene (UE) vor atinge în 2025 un nou record. Cheltuielile pentru armament în Uniunea Europeană vor atinge
Liderii COALIȚIEI și Nicușor Dan se întâlnesc, marți, la Cotroceni. Principala temă ce ar urma să fie discutată # National.ro
Liderii partidelor ce formează coaliția de guvernare sunt așteptați, marți, 2 septembrie, la Cotroceni, pentru a discuta cu președintele Nicușor Dan. Una dintre temele principale ce ar urma să fie abordate în cadrul întrevederii de la sediul Președinției este cea legată de reforma din administraţia publică, subiect care a iscat tensiuni în coaliţie. Întâlnirea de […] The post Liderii COALIȚIEI și Nicușor Dan se întâlnesc, marți, la Cotroceni. Principala temă ce ar urma să fie discutată first appeared on Ziarul National.
BERBEC Este o zi plăcută și captivantă, deoarece în adâncul sufletului, astăzi ești deschis schimbării. Ești aventuros, ai un foc la inimă și simți nevoia să ți se întâmple ceva nou și proaspăt. Trebuie să te afirmi. TAUR Astăzi veți dori să cunoașteți pe cineva nou și diferit. Vei fi mai puțin răbdător […] The post Horoscop 2 septembrie 2025 – Starea ta de spirit de astăzi va fi excelentă first appeared on Ziarul National.
Fenerbahce, adversara celor de la FCSB în Europa League, face senzație pe piața transferurilor. După despărțirea de Jose Mourinho, turcii au dat lovitura cu Marco Asensio, extrema spaniolă de la PSG. Transferat la Paris în 2023 după despărțirea de Real Madrid, Asensio nu a confirmat și a fost împrumutat la Aston Villa. Revenit în vară, […] The post „Bombă” în final de mercato! Asensio și Ederson vin la București cu Fenerbahce first appeared on Ziarul National.
Nicușor Dan, președintele care și-a făcut un obicei din a tăcea asurzitor, a revenit pe scena publică exact când nu mai era loc pentru circ ieftin. După zile de concedii exotice și excursii prin coclauri, întrerupte doar de câteva postări călduțe de solidaritate cu Ucraina, șeful statului s-a trezit că trebuie să spună ceva și […] The post România, pusă pe butuci! Nicușor Dan este agent de turism first appeared on Ziarul National.
Pentru realizarea duopolului mondial de putere care să elimine păcătoasa dominație unică americană începută în 1990 este nevoie de câteva lucruri importante. Pentru acesta citatul din Xi, dragonul dragonilor chinezești, este cel care definește major unele dintre ele: „Trebuie să profităm de piața la mega scară pentru a îmbunătăți nivelul de facilitare a comerțului și […] The post Shanghai și Aviația mondială first appeared on Ziarul National.
Dennis Man trăiește momente complicate la PSV Eindhoven. Transferat în urmă cu mai puțin de trei săptămâni, extrema dreaptă română a fost inclusă deja de presa batavă pe lista celor mai slabe achiziții ale verii din Eredivisie. Site-ul Voetbalprimeur.nl l-a trecut pe Man între cele opt transferuri considerate dezamăgiri. Printre ele se mai află și […] The post Olandezii s-au lămurit: Dennis Man e un “flop”! first appeared on Ziarul National.
Următoarele câteva săptămâni vor oferi Wall Street o imagine clară asupra continuării sau eșecului pieței bursiere americane. Rapoartele privind locurile de muncă, indicatorii cheie ai inflației și decizia Rezervei Federale privind rata dobânzii vor fi publicate în următoarele 14 sesiuni de tranzacționare, stabilind tonul pentru investitori, relatează Bloomberg. Evenimentele survin într-un moment în care piața […] The post Soarta Wall Street se va decide în următoarele 14 sesiuni de tranzacționare first appeared on Ziarul National.
Tot ce trebuie să știi despre calificarea FCSB și U Craiova în cupele europene. Cu cine joacă, program, ce bani primesc # National.ro
FCSB și Universitatea Craiova sunt cele două echipe care vor reprezenta România în competițiile europene în acest sezon. După ce a ratat calificarea în Champions League, FCSB a trecut fără probleme de scoțienii de la Aberdeen, asigurându-și astfel calificarea în faza ligii din Europa League, în timp ce oltenii lui Mirel Rădoi s-au calificat, în […] The post Tot ce trebuie să știi despre calificarea FCSB și U Craiova în cupele europene. Cu cine joacă, program, ce bani primesc first appeared on Ziarul National.
Liderii de afaceri din Franța afirmă că ultima perioadă de haos politic din țară amenință cu consecințe economice grave, deplângând lipsa de certitudine și de consens cu privire la modul de redresare a finanțelor publice. Se preconizează că guvernul va cădea pentru a treia oară în puțin peste un an, pe 8 septembrie, când prim-ministrul […] The post Franța alunecă în recesiune? Avertismentele liderilor de afaceri first appeared on Ziarul National.
După întâlnirea din Alaska, a americanului Trump cu „odiosul” rus Putin, unde cei doi au pus la cale unele acțiuni viitoare, privind mai ales eventuale demersuri pentru încheierea războiului din Ucraina, o parte din șefii țărilor aflate în Uniunea Europeană (franțuzul Macron, nemțălăul Merz, finladezul Stubb, britanicul Starmer și italianca Meloni, secretarul NATO, Rutte, și […] The post Gringo și cei șapte păcălici first appeared on Ziarul National.
Magistrații din România sunt vizați de o campanie de defăimare fără precedent, susținută din zona politică și amplificată pe rețele sociale, avertizează Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Potrivit instituției, fenomenul amenință integritatea fizică și psihică a judecătorilor și procurorilor și riscă să afecteze funcționarea statului de drept. Magistrații, atacați prin discursuri politice și în mediul […] The post Magistrații se plâng că sunt defăimați first appeared on Ziarul National.
Incendiile din această vară au fost amplificate de un proces îndelungat de depopulare care a golit comunitățile rurale ale continentului european. Zeci de ani de migrație a persoanelor din sate către zonele urbane în căutarea unui loc de muncă au transformat vaste întinderi de terenuri agricole în vegetație sălbatică extrem de inflamabilă, relatează Financial Times. […] The post Exodul rural a alimentat incendiile mortale din Europa first appeared on Ziarul National.
Președintele chinez Xi Jinping a îndemnat membrii Organizației de Cooperare de la Shanghai (SCO) să profite de „piața lor de mari dimensiuni”, dezvăluind ambițiile sale privind o nouă ordine globală în materie de securitate și economie, care reprezintă o provocare pentru Statele Unite. ”Ar trebui să pledăm pentru o multipolarizare echitabilă și ordonată, pentru o […] The post Provocare pentru America: ”Împăratul Roșu” arată viziunea pentru noua ordine mondială first appeared on Ziarul National.
Acum zece ani, pe 31 august 2015, Angela Merkel a luat decizia unilaterală de a deschide frontierele Europei. Sloganul cancelarului german a rămas în istorie: „Wir schaffen das” – „Putem face asta”. Merkel a fost motivată de conflictul din Orientul Mijlociu, în special din Siria și Irak, dar invitația ei a fost acceptată de mulți […] The post Angela Merkel a dezlănțuit haosul în Europa first appeared on Ziarul National.
Parcul Suoyuwan, care se întinde din nord-estul Chinei până în Marea Galbenă, oferă priveliști uimitoare asupra unuia dintre cele mai mari șantiere navale. Dar pentru analiștii de la Casa Albă, aflați la mii de kilometri distanță, reprezintă o amenințare tot mai mare. Peste 60% din comenzile mondiale din acest an au fost direcționate către șantierele […] The post Va domina mările? Uriașa marină chineză se extinde rapid first appeared on Ziarul National.
Săptămâna trecută, în mijlocul atenției acordate schimburilor de teritorii și garanțiilor de securitate, s-a pierdut un aspect și mai central pentru o soluționare diplomatică a războiului din Ucraina: dacă Vladimir Putin este pregătit să accepte aderarea țării la Uniunea Europeană. Această concesie a fost un element important al acordului de pace redactat de negociatorii ruși […] The post De ce Putin este de acord cu aderarea Ucrainei la UE first appeared on Ziarul National.
Mi se cere adesea să fac predicții despre o anumită dezvoltare geopolitică în întreaga lume. Am văzut suficiente erori (ale mele și ale altora) pentru a dezvolta un anumit grad de umilință cu privire la capacitatea oricărei persoane de a face acest lucru. Cu excepția, probabil, a Oracolului din Delfi, prezicerea viitorului este dificilă. Dar […] The post Sunt predicțiile geopolitice necesare? first appeared on Ziarul National.
Nicușor și Macron în Moldova, Ursula în vizită de lucru la Kogălniceanu. Foarte puternic e Trump! Șefa U.E. inspectează o bază NATO. Îi dă și note? Iar discursurile despre ”solidaritatea europeană” sunt de montaj literar artistic la Palatul Pionierilor. Armata britanică e la jumătate din personal – 70.000 de oameni. Încap toți soldații pe un […] The post Românii vor autostrăzi, nu flancuri first appeared on Ziarul National.
