Horoscop 4 septembrie 2025 – Astăzi veți avea o mare abilitate în relațiile cu oamenii
National.ro, 4 septembrie 2025 05:40
BERBEC Luptați în anumite bătălii împotriva celor care nu vă înțeleg atitudinea față de o situație de muncă în care sunteți de partea celor care par cei mai vulnerabili. Dar rămâi ferm în convingerile tale și în ceea ce vei expune în public. TAUR Reflectă la atitudinea ta, poate prea încăpățânată, la un eveniment familiar […] The post Horoscop 4 septembrie 2025 – Astăzi veți avea o mare abilitate în relațiile cu oamenii first appeared on Ziarul National.
• • •
Alte ştiri de National.ro
Acum 30 minute
05:40
Horoscop 4 septembrie 2025 – Astăzi veți avea o mare abilitate în relațiile cu oamenii # National.ro
BERBEC Luptați în anumite bătălii împotriva celor care nu vă înțeleg atitudinea față de o situație de muncă în care sunteți de partea celor care par cei mai vulnerabili. Dar rămâi ferm în convingerile tale și în ceea ce vei expune în public. TAUR Reflectă la atitudinea ta, poate prea încăpățânată, la un eveniment familiar […] The post Horoscop 4 septembrie 2025 – Astăzi veți avea o mare abilitate în relațiile cu oamenii first appeared on Ziarul National.
Acum 8 ore
22:10
Acum 12 ore
19:40
Debutul pe piață al $WLFI, un token legat de o afacere cu criptomonede afiliată fiilor președintelui american Donald Trump, a atras atenția asupra prezenței tot mai mari a familiei în acest domeniu. Criptomonedele au devenit o temă majoră în imperiul afacerilor familiei, chiar dacă criticii au semnalat potențiale conflicte de interese, având în vedere promisiunea […] The post Strategia familiei Trump pentru criptomonede first appeared on Ziarul National.
19:00
Ilie Bolojan, premierul care scoate la televizor sabia moralității și strigă în toate studiourile „Jos sinecurile! Afară cu pilele de la stat!”, și-a demonstrat, încă o dată, adevărata artă: ipocrizia ridicată la rang de strategie guvernamentală. În timp ce românului de rând i se servesc povești cu disponibilizări și austeritate, „eroul” luptei contra căpușelor bugetare […] The post Ilie Bolojan, haiducul pe invers – ia de la săraci și dă la bogați first appeared on Ziarul National.
18:10
Industria chimică din Europa se luptă cu noi probleme, întrucât tarifele de import aplicate de SUA zguduie comerțul mondial, determinând clienții să amâne comenzile și afectând cererea într-un sector care se luptă să se redreseze după criza energetică din 2022. Al patrulea sector exportator al Uniunii Europene după utilaje, automobile și produse farmaceutice, s-a confruntat […] The post Tarifele americane și concurența chineză vor îngropa industria chimică din Europa? first appeared on Ziarul National.
17:40
Belgia va deveni cea mai recentă țară occidentală care recunoaște statul palestinian. Ministrul de externe, Maxime Prevot, a invocat „violența comisă de Israel cu încălcarea dreptului internațional”. Palestina este obiectivul zero sau autoidentificarea de gen pentru 2025: câștigă apreciere în cercurile intelectuale, instituționale și politice. Dar acțiuni unilaterale precum cea întreprinsă de Belgia îndepărtează și […] The post Occidentul vede palestinienii doar ca victime first appeared on Ziarul National.
17:10
De la rachete nucleare modernizate, cu o rază de acțiune aproape globală, la lasere de apărare aeriană, arme hipersonice și drone maritime, China a transmis un mesaj clar de descurajare la cea mai mare paradă militară organizată vreodată la Beijing. Aflați unul lângă altul în balconul Pieței Tiananmen, Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong […] The post Mesajul noilor arme ale Chinei first appeared on Ziarul National.
Acum 24 ore
16:50
Copiii și stilul de viață post-pandemic în România: între ecrane, mișcare și alimentație # National.ro
Date recente arată că pandemia a schimbat obiceiurile copiilor români: mai mult timp în fața ecranelor, mai puțină mișcare și alimentație dezechilibrată. Cum putem corecta direcția? Viața copiilor români după pandemie: o nouă realitate Pandemia COVID-19 nu a lăsat urme doar în sănătatea adulților, ci și în modul în care copiii trăiesc, se joacă și […] The post Copiii și stilul de viață post-pandemic în România: între ecrane, mișcare și alimentație first appeared on Ziarul National.
16:40
Google nu va fi obligată să vândă browserul web Chrome, însă trebuie să împărtășească informații cu concurenții, a decis un judecător federal american. Măsurile corective decise de judecătorul districtual Amit Mehta au fost luate după o bătălie juridică de mai mulți ani privind poziția dominantă a Google în domeniul căutărilor online, relatează BBC. Cazul s-a […] The post Google evită divizarea, dar trebuie să partajeze date cu rivalii first appeared on Ziarul National.
16:30
Când ar putea avea loc alegerile pentru Primăria Capitalei. Ce zice premierul Bolojan – VIDEO # National.ro
Primăria Capitalei are, de ceva vreme deja, o conducere interimară, după ce Nicușor Dan a ajuns din fotoliul de edil general în cel prezidențial. Chestiunea organizării alegerilor pentru postul rămas vacant după instalarea lui Nicușor Dan la Cotroceni a tot fost amânată de către liderii politici din cadrul actualei coaliții de guvernare. Miercuri, însă, întrebat […] The post Când ar putea avea loc alegerile pentru Primăria Capitalei. Ce zice premierul Bolojan – VIDEO first appeared on Ziarul National.
16:00
Vești bune pentru fanii lui Tottenham și ai echipei naționale: Radu Drăgușin e gata să revină pe teren după coșmarul accidentării. Fundașul de 23 de ani a lipsit nouă luni din cauza unei rupturi de ligamente la genunchiul drept, suferită într-un meci de Europa League cu Elfsborg. Antrenorul lui Spurs, Thomas Frank, a confirmat că […] The post Radu Drăgușin revine după 9 luni de absență first appeared on Ziarul National.
15:10
World Gold Council intenționează să lanseze o formă digitală a aurului, care ar putea revoluționa piața fizică a metalului prețios din Londra, în valoare de 900 de miliarde de dolari, prin crearea unei noi modalități de tranzacționare, decontare și garantare a lingourilor. Noul format ar crea posibilitatea de a „transfera aurul în format digital în […] The post Piața lingourilor din Londra va testa aurul digital first appeared on Ziarul National.
15:10
1. ”Ce mai fac, dom’le, românii?” ”Dom’le, românii îi bat pe nepalezi! E singura lor ocupație, dom’le!” Asta e replica pe care o dai dacă te uiți la televiziile noastre. Românii n-au nicio problemă cu banii, cu tăierile lui Bolojan, cu anul școlar care nu începe sau începe când o începe, cu factura pentru lumină, […] The post Ooooo, primul asasin pe trotinetă! Vom avea și trotinetari criminali în serie? first appeared on Ziarul National.
15:00
Lasconi, atac la Nicușor Dan: „După ce am avut 10 ani un dulap călător la Cotroceni, ne-am trezit cu o noptieră”/Ce îi cere primărița premierului Bolojan # National.ro
Elena Lasconi, fosta șefă a USR, ex-candidat la prezidențiale și actualmente primăriță în Câmpulung Muscel, a ieșit la rampă, miercuri, 3 septembrie, cu un mesaj în care critică planul de reducere a posturilor în administrația publică locală, anunțat de premier. Ea avertizează că activitatea administrației locale ar fi grav afectată în cazul unor reduceri masive […] The post Lasconi, atac la Nicușor Dan: „După ce am avut 10 ani un dulap călător la Cotroceni, ne-am trezit cu o noptieră”/Ce îi cere primărița premierului Bolojan first appeared on Ziarul National.
14:30
FC Barcelona continuă cursa pentru a-și consolida bugetul și a anunțat un nou parteneriat de anvergură. Din sezonul 2026-2027, logo-ul gigantului chinez Midea va apărea pe mâneca tricourilor „blaugrana”. Acordul se ridică la 60 de milioane de euro pentru cinci ani, potrivit sportal.bg. Midea intră pe Camp Nou Midea, un colos cu 190.000 de angajați […] The post Barcelona, tun de 60 de milioane de euro! first appeared on Ziarul National.
14:30
De ce pacea costă un trilion de dolari? Pentagonul are nevoie de mai mulți bani pentru a nu purta războaie? # National.ro
Camera Reprezentanților a votat acordarea bugetului Pentagonului, solicitat de Donald Trump : un trilion de dolari, în timp ce Senatul cere 22 de miliarde în plus. Pentru a justifica această generozitate istorică, atât Trump, cât și Congresul invocă același motiv: pacea prin forță. Pentagonul primește mai mulți bani – chiar și în absența unui război. În […] The post De ce pacea costă un trilion de dolari? Pentagonul are nevoie de mai mulți bani pentru a nu purta războaie? first appeared on Ziarul National.
13:10
Acuzații cutremurătoare din partea unui fost pacient al Secției de Psihiatrie de la un spital din țară: „Am fost bruscat, izbit și aruncat de colo-colo/Am fost legat de pat/Mi s-a promis că nu o să mai ies viu de acolo!” # National.ro
Acuzații grave venite din partea unui fost pacient, cu privire la ceea ce s-ar întâmpla într-o secție a unui spital din România. Omul a ales să facă publică experiența traumatizantă pe care dezvăluie că a trăit-o cât timp a fost internat. Plângerea bărbatului vizează comportamentul personalului de la secția de psihiatrie a Spitalului Județean de […] The post Acuzații cutremurătoare din partea unui fost pacient al Secției de Psihiatrie de la un spital din țară: „Am fost bruscat, izbit și aruncat de colo-colo/Am fost legat de pat/Mi s-a promis că nu o să mai ies viu de acolo!” first appeared on Ziarul National.
12:50
Sezonul 9 din Insula Iubirii se apropie de final, iar penultimul episod a fost o bombă cu ceas. Spiritele s-au aprins până la cer, cuplurile au fost spulberate, iar fiecare a sărit pe fiecare, într-un spectacol crud, care a arătat adevărul gol-goluț: iubirea nu se mai testează, se face țăndări sub ochii tuturor. Andrei vs […] The post Insula Iubirii, cel mai incendiar episod first appeared on Ziarul National.
12:00
O femeie a murit după ce a fost lovită de un trotinetist pe trecerea de pietoni, în București. Jurnalista Cora Muntean: „Troti” nu a fost reținut pentru că nu dăduse o palmă unui nepalez # National.ro
O femeie și-a pierdut viața în urma unui grav accident ce a avut loc în Capitală, săptămânile trecute. Bătrâna se afla pe trecerea de pietoni când a fost izbită de o trotinetă electrică condusă de un tânăr. Femeia a fost transportată la spital, însă, din păcate, medicii nu au mai putut face nimic pentru a […] The post O femeie a murit după ce a fost lovită de un trotinetist pe trecerea de pietoni, în București. Jurnalista Cora Muntean: „Troti” nu a fost reținut pentru că nu dăduse o palmă unui nepalez first appeared on Ziarul National.
11:00
Grindeanu, după întâlnirea de la Cotroceni: „Reforma administraţiei locale trebuie făcută cu cap şi nu cu toporul” # National.ro
Referindu-se la întâlnirea de marți, de la Palatul Cotroceni, dintre liderii coaliţiei şi preşedintele Nicuşor Dan, liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că nu a fost una tensionată şi că s-a discutat despre coaliţie în general, dar şi despre reforma în administraţie. De altfel, liderul social-democrat consideră că această reformă trebuie făcută „cu […] The post Grindeanu, după întâlnirea de la Cotroceni: „Reforma administraţiei locale trebuie făcută cu cap şi nu cu toporul” first appeared on Ziarul National.
10:20
Zeci de percheziții DNA, în Capitală și 8 județe, într-un dosar de evaziune fiscală. Cât e prejudiciul estimat # National.ro
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) derulează, miercuri dimineață, 3 septembrie, zeci percheziții într-un dosar de evaziune fiscală. Anchetatorii s-au îndreptat către mai multe adrese din București și opt județe, pentru a face percheziții în această cauză în care se desfășoară cercetări. Din câte s-a aflat, se fac 47 de percheziții într-un dosar de evaziune fiscală […] The post Zeci de percheziții DNA, în Capitală și 8 județe, într-un dosar de evaziune fiscală. Cât e prejudiciul estimat first appeared on Ziarul National.
10:10
FOTO. Plan Roșu de Intervenție în Botoșani, după un grav accident cu un autocar și un autoturism. Sunt mai multe victime # National.ro
Un grav accident rutier – cu un autocar și un autoturism – a avut loc, miercuri dimineață, 3 septembrie, pe DN 24 C, în județul Botoșani, între localitățile Românești și Dămideni. Având în vedere natura evenimentului și numărul persoanelor implicate, la nivelul județul Botoșani fost activat Planul Roșu de Intervenție – a anunțat ISU Botoșani. […] The post FOTO. Plan Roșu de Intervenție în Botoșani, după un grav accident cu un autocar și un autoturism. Sunt mai multe victime first appeared on Ziarul National.
08:50
De dinainte de alegeri unul dintre sloganurile electorale de mare succes ale tuturor candidaților și partidelor a fost cel cu restructurarea aparatului de stat și darea afară din el a angajaților. Oferta AUR era de 500.000 de angajați la stat în 5 ani iar cea a neomarxistilor era de 1.000.000 de angajați într-un an de […] The post Națiune: Aisberg la orizont! Scapă cine poate! first appeared on Ziarul National.
07:20
Ieri
05:50
BERBEC O afacere promițătoare este la îndemână dacă doriți să avansați. Veți avea o dispoziție bună și gata să începeți lucrurile, lăsând în urmă resentimentele trecute, veți afla mai multe despre ceilalți și despre cum să vă protejați. TAUR Fii atent pentru că comportamentul tău încăpățânat te pune în pericolul de a te […] The post Horoscop 3 septembrie 2025 – Lucrezi din greu și te organizezi mai bine first appeared on Ziarul National.
2 septembrie 2025
21:10
19:30
Se pare că România nu mai are nevoie nici de guvern, nici de parlament, nici măcar de o strategie națională. Avem un singur om care știe exact ce vrea țara: Nicușor Dan. Aflat la Constanța, lângă Ursula von der Leyen, președintele nostru cu aer de absent notoriu a decretat solemn că „România vrea să găzduiască […] The post Nicușor, Ursula și un centru de glume proaste la Constanța first appeared on Ziarul National.
19:00
Întâlnirea dintre Vladimir Putin, Xi Jinping și Narendra Modi a marcat o manifestare de solidaritate – și o oportunitate pentru liderul de la Kremlin de a se angaja direct cu principalii cumpărători de petrol rusesc. India și China au fost atrase de acest petrol devenit mai ieftin după ce țările occidentale au întrerupt relațiile comerciale […] The post Petrolul a apropiat Rusia, China și India first appeared on Ziarul National.
18:40
Țările în curs de dezvoltare renunță la datoriile în dolari și se orientează către monede cu rate ale dobânzii extrem de scăzute, precum yuanul chinezesc și francul elvețian. Această schimbare, inițiată de state îndatorate precum Kenya, Sri Lanka și Panama, reflectă ratele mai mari stabilite de Rezerva Federală a SUA, care l-au nemulțumit pe Donald […] The post De ce țările în curs de dezvoltare renunță la datoriile în dolari first appeared on Ziarul National.
18:00
Dosarele Ucrainei și comerțului internațional au demonstrat că europenii și americanii nu se înțeleg. Primii concep politica drept o chestiune de norme și precedente. Trump mizează pe negociere dură. Nu acordul în conformitate cu regulile stabilite, ci tranzacția imediată, adesea improvizată, născută dintr-un raport de forțe și din instinctul momentului. Incoerența care i se reproșează […] The post Ce trebuie să facă europenii ca să înțeleagă deciziile președintelui Statelor Unite first appeared on Ziarul National.
17:40
Mai mulți investitori de top din Asia și Orientul Mijlociu, inclusiv fonduri suverane, cer evitarea activelor americane, speriați de șocurile politice din timpul mandatului lui Donald Trump. Executivii Partners Group au declarat pentru Financial Times că unele fonduri solicită evitarea completă a expunerii în SUA, invocând incertitudinea legată de tarife și potențiale restricții comerciale sau […] The post Șocuri provocate de Trump. Investitorii care se feresc de America first appeared on Ziarul National.
17:10
Când Donald Trump numără – și, de fapt, numără greșit – câte dispute globale a rezolvat, ar putea dori să adauge India-China pe listă. Relațiile bilaterale au fost afectate de conflicte la frontieră, iar New Delhi s-a apropiat de Washington pentru a frâna ambițiile Beijingului. Dar toate acestea au fost uitate la Summitul de cooperare […] The post Alianța Putin-Xi scoate în evidență fracturile occidentale first appeared on Ziarul National.
16:40
Deadline Day, ziua care îngheață telefoane, servere și nervii fotbaliștilor, a fost tratată de Cole Palmer ca un sketch de stand-up. În timp ce lumea fotbalului tremura la fiecare „Here we go!” al lui Fabrizio Romano, mijlocașul lui Chelsea a decis să devină chiar el jurnalistul italian pentru o zi. „Here we go!” cu Sunderland […] The post Palmer s-a dat drept Fabrizio Romano și s-a „transferat” pe 450 de milioane! first appeared on Ziarul National.
16:00
UEFA a publicat motivarea sancțiunii dictate împotriva Federației Maghiare de Fotbal după meciul Ungaria – Turcia 0-3, disputat pe „Puskas Arena”, în play-off-ul Ligii Națiunilor. Fanii gazdelor au scandat injurii antiromânești, iar raportul oficial al FARE a consemnat clar mesajele xenofobe. În minutul 89, câteva sute de ultrași au început să cânte: „Hej, hej, ki […] The post Scandări împotriva românilor, la Budapesta. „Român împuțit” first appeared on Ziarul National.
15:40
Prețul aurului a atins un maxim istoric marți, depășind un record anterior din aprilie, după tarifele vamale impuse de președintele Donald Trump în „Ziua Eliberării”, pe fondul unui dolar slab și al așteptărilor privind o reducere a ratei dobânzii în SUA în această lună. Prețul spot al a crescut cu 0,9%, ajungând la 3.508,70 dolari […] The post Aurul, galop de sănătate. Nou record first appeared on Ziarul National.
15:00
După ce am tot votat așteptând să se întâmple schimbarea în bine, începem toamna cu cod portocaliu spre roșu de instabilitate. Educație, sănătate, locuri de muncă, taxe și impozite, inflație, siguranță personală, toate sunt cu susul în jos precum o casă în renovare. Cu o echipă de muncitori care distruge în loc să renoveze. Și […] The post Aceeași mizerie cu alt parfum first appeared on Ziarul National.
14:40
Ucraina se află într-adevăr în pragul păcii sau se confruntă cu un moment critic? În ultima săptămână a avut loc o explozie bruscă de activitate diplomatică menită să oprească războiul care durează de trei ani și jumătate. După summitul mult mediatizat dintre Donald Trump și Vladimir Putin din Alaska, Volodimir Zelenski s-a deplasat la Washington […] The post Momentul adevărului pentru Ucraina first appeared on Ziarul National.
14:10
Consultările lui Nicușor Dan cu partidele n-ar mai fi avut loc, Bolojan ar fi plecat la Oradea și nu și-ar mai fi făcut prin București talentele cu tăierile cărora le zice reforme, dacă PSD ar fi avut, în ultima lună, mai multe griji. A avut una singură: să nu fie dați afară angajații din primării. […] The post Oradea ne-a pricopsit cu primul tractor subtil first appeared on Ziarul National.
13:30
Sintagma principala a Aviației este “Safety first” (Siguranța înainte de toate!) iar ea privește tot ce ține de subiect de la avioane, personal, navigație aeriană, reguli etc până în cele mai mici amănunte conexe. Una din cerințele majore ale aviației este siguranța zborului pe rute și în procedurile de navigație publicate de către fiecare autoritate […] The post Ursula și GPS-ul first appeared on Ziarul National.
13:20
A fost cutremur, marți, în România. În ce zonă s-a produs seismul din 2 septembrie și ce magnitudine a avut # National.ro
A fost cutremur în România, marți în jurul prânzului. Seismul s-a produs în zona Vrancea. Conform primelor date publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), cutremurul s-a produs marţi, la ora 11:50, în zona seismică Vrancea, judeţul Vrancea, la o adâncime de 70 de kilometri. Și a avut magnitudinea 3,3 pe scara […] The post A fost cutremur, marți, în România. În ce zonă s-a produs seismul din 2 septembrie și ce magnitudine a avut first appeared on Ziarul National.
13:10
Pe măsură ce finalul sezonului 9 se apropie, Insula Iubirii devine un câmp minat de emoții brute, confesiuni șocante și confruntări care arată că adevărul nu mai poate fi ascuns. Ediția din 1 septembrie 2025 a fost un carusel de tensiuni, cu lacrimi, reproșuri și alegeri decisive. Adevărul care rupe la Insula Iubirii Ella a […] The post Insula Iubirii, la apogeul dramelor first appeared on Ziarul National.
13:00
ANPC, în vizorul premierului. Bolojan: Protecția Consumatorilor ar funcționa fără probleme cu o reducere de 20% a posturilor # National.ro
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) ar funcționa, fără probleme, cu o reducere de 20% a posturilor – a spus premierul Ilie Bolojan, marți, 2 septembrie, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Palatul Victoria. Șeful Guvernului a adus în discuție faptul că a fost făcută o analiză pe o primă autoritate, cea pentru […] The post ANPC, în vizorul premierului. Bolojan: Protecția Consumatorilor ar funcționa fără probleme cu o reducere de 20% a posturilor first appeared on Ziarul National.
11:10
Detaliul ce răstoarnă ce se vehicula până acum! Muncitorul nepalez bătut până la comă în Cluj ar fi acostat-o pe sora minoră a agresorului # National.ro
Ies la lumină detalii noi în cazul atacului de zilele trecute, din Cluj-Napoca, în urma căruia un nepalez a ajuns în stare gravă la spital, în urma unei agresiuni brutale, despre care s-a vehiculat că ar fi fost provocată din senin, din ură rasială. Bărbatul care l-a lovit cu o bucată de lemn pe un […] The post Detaliul ce răstoarnă ce se vehicula până acum! Muncitorul nepalez bătut până la comă în Cluj ar fi acostat-o pe sora minoră a agresorului first appeared on Ziarul National.
11:10
Tinerii care schimbă România: la Gala Studenților 2025, Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României premiază performanța academică # National.ro
Pe 18 septembrie, la Oradea, se dă întâlnirea cu viitorul. Gala Studenților 2025, eveniment organizat de Uniunea Studenților din România, adună 118 organizații din 16 centre universitare. Este ediția cu numărul XIV și promite să aducă din nou pe scenă studenți și proiecte care fac diferența. Anul acesta, un rol important îl are Fundația Dan […] The post Tinerii care schimbă România: la Gala Studenților 2025, Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României premiază performanța academică first appeared on Ziarul National.
10:20
Cheltuielile pentru armament în UE vor atinge un nou record în acest an: „Nu ne vom opri aici” # National.ro
Cheltuielile pentru apărare ale Uniunii Europene (UE) vor atinge în 2025 un nou record. Cheltuielile pentru armament în Uniunea Europeană vor atinge un nou record în acest an, ajungând la 381 de miliarde de euro, a anunțat marți Agenția Europeană de Apărare (AEA), relatează AFP. Acestea au ajuns la 343 de miliarde de euro anul […] The post Cheltuielile pentru armament în UE vor atinge un nou record în acest an: „Nu ne vom opri aici” first appeared on Ziarul National.
09:50
Liderii COALIȚIEI și Nicușor Dan se întâlnesc, marți, la Cotroceni. Principala temă ce ar urma să fie discutată # National.ro
Liderii partidelor ce formează coaliția de guvernare sunt așteptați, marți, 2 septembrie, la Cotroceni, pentru a discuta cu președintele Nicușor Dan. Una dintre temele principale ce ar urma să fie abordate în cadrul întrevederii de la sediul Președinției este cea legată de reforma din administraţia publică, subiect care a iscat tensiuni în coaliţie. Întâlnirea de […] The post Liderii COALIȚIEI și Nicușor Dan se întâlnesc, marți, la Cotroceni. Principala temă ce ar urma să fie discutată first appeared on Ziarul National.
07:20
Mai mult de 2 zile în urmă
05:50
BERBEC Este o zi plăcută și captivantă, deoarece în adâncul sufletului, astăzi ești deschis schimbării. Ești aventuros, ai un foc la inimă și simți nevoia să ți se întâmple ceva nou și proaspăt. Trebuie să te afirmi. TAUR Astăzi veți dori să cunoașteți pe cineva nou și diferit. Vei fi mai puțin răbdător […] The post Horoscop 2 septembrie 2025 – Starea ta de spirit de astăzi va fi excelentă first appeared on Ziarul National.
1 septembrie 2025
21:10
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.