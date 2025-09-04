AUR a depus patru moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan: „Puterea actuală a preferat să își aroge dreptul de a dicta legi după bunul plac”

11:10

Ies la lumină detalii noi în cazul atacului de zilele trecute, din Cluj-Napoca, în urma căruia un nepalez a ajuns în stare gravă la spital, în urma unei agresiuni brutale, despre care s-a vehiculat că ar fi fost provocată din senin, din ură rasială. Bărbatul care l-a lovit cu o bucată de lemn pe un […] Detaliul ce răstoarnă ce se vehicula până acum! Muncitorul nepalez bătut până la comă în Cluj ar fi acostat-o pe sora minoră a agresorului