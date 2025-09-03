Ilie Bolojan, haiducul pe invers – ia de la săraci și dă la bogați

13:10

Acuzații grave venite din partea unui fost pacient, cu privire la ceea ce s-ar întâmpla într-o secție a unui spital din România. Omul a ales să facă publică experiența traumatizantă pe care dezvăluie că a trăit-o cât timp a fost internat. Plângerea bărbatului vizează comportamentul personalului de la secția de psihiatrie a Spitalului Județean de […] The post Acuzații cutremurătoare din partea unui fost pacient al Secției de Psihiatrie de la un spital din țară: „Am fost bruscat, izbit și aruncat de colo-colo/Am fost legat de pat/Mi s-a promis că nu o să mai ies viu de acolo!” first appeared on Ziarul National.