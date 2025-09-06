Braconierii, în vizorul autorităților! Bărci, motoare și zeci de kilograme de pește confiscate!

18:50

Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Pentru părinți, începutul unui nou an școlar e mereu un moment plin de emoții, dar și de responsabilitate. Îți dorești ca cel mic să fie pregătit, să aibă tot ce îi trebuie și să pornească la drum cu încredere. Între listele de rechizite, uniformă și manuale, există câteva obiecte esențiale care fac diferența între o […] Articolul 5 lucruri esențiale pentru copilul tău în noul an școlar apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.