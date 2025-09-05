VIDEO Acte de vandalism în cartierul Bahne din Focșani! Primăria a depus plângeri penale!

11:40

Intervenție de ultimă oră la Poiana Cristei. Mai multe echipaje din cadrul ISU Vrancea au fost solicitate să intervină în urma unui apel la 112 care anunța că un bărbat ar fi fost surprins sub un acoperiș. La fața locului au fost trimise două echipaje din cadrul ISU Vrancea cu o autospecială de stingere cu […]