VIDEO Acte de vandalism în cartierul Bahne din Focșani! Primăria a depus plângeri penale!
Jurnal de Vrancea, 5 septembrie 2025 18:20
Spațiile verzi din Focșani au devenit din nou ținta unor acte de vandalism. În ultimele zile, nu mai puțin de 17 aspersoare ale sistemului de irigații din cartierul Bahne au fost distruse de persoane încă neidentificate. În urma acestor gesturi, sistemul nu mai poate funcționa, ceea ce pune în pericol întreținerea zonelor verzi realizate cu
• • •
Acum 30 minute
18:20
Acum 2 ore
16:50
De luni, 8 septembrie, se modifică tarifele și cuantumul amenzilor pentru rovinietă și taxa de pod # Jurnal de Vrancea
Tarifele şi cuantumul amenzilor contravenţionale pentru rovinietă şi peaj pentru vehiculele de transport se modifică începând de luni, 8 septembrie, informează Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. „CNAIR informează utilizatorii reţelei de drumuri naţionale, drumuri expres şi autostrăzi că, începând de luni, 08.09.2025, tarifele şi cuantumul amenzilor contravenţionale pentru rovinietă şi peaj se modifică
Acum 4 ore
16:20
Copil mușcat de râs într-o gospodărie din Vrancea. El a fost dus în stare gravă la spital # Jurnal de Vrancea
Un copil a fost mușcat vineri de un animal sălbatic, râs, în timp ce era în propria curte. Întâmplarea a avut loc în comuna Paltin, micuțul fiind atacat de fiară în timp ce se juca. El a fost mușcat la nivelul feței și capului și a fost transportat cu ambulanța la spital. Starea copilului este
15:00
Spitalul Militar de Urgență „Dr. Alexandru Popescu" Focșani își consolidează echipa medicală prin cooptarea doamnei doctor Teodora Diana Conoro, medic specialist neurolog. Absolventă a Universității de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa" din Iași, dr. Conoro și-a construit formarea profesională în cadrul Spitalului Clinic de Urgență „Prof. Dr. N. Oblu" Iași, unul dintre cele mai importante
Acum 6 ore
14:00
Educația deschide drumul viitorului: „Școala de vară Grigore Gheba” la Dumitrești, un proiect susținut de consiliul județean # Jurnal de Vrancea
Asociația „Dumitrești – Alături de Voi", cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Vrancea, conform Legii nr. 350/2005, a derulat în perioada 1–5 septembrie 2025 proiectul „Școala de vară Grigore Gheba – Matematica prin pasiune și perseverență", în localitatea Poienița, comuna Dumitrești. Programul a reunit 30 de elevi din ciclul gimnazial și liceal, care au participat
13:00
Întreprinzători vrânceni prezenți la Adunarea Generală a Antreprenorilor Europeni # Jurnal de Vrancea
Delegația Uniunii Naționale a Patronatului Român (UNPR), condusă de Ioan Lucian, președinte UNPR, din care au mai făcut parte Sebastian Hedea, director general UNPR, Răzvan-George Gavriloiu, vicepreședinte al Patronatului Întreprinderilor Private Vrancea și membru în Consiliul Național Director al UNPR, și Nelu Neacșu, reprezentant UNPR la Bruxelles, participă zilele acestea la Adunarea Generală a European
Acum 12 ore
10:20
La începutul lunii septembrie, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Vrancea anunță un număr de 193 locuri de muncă vacante în județ. Oferta vine în sprijinul celor care sunt în căutarea unui serviciu, fie că vorbim de muncitori necalificați, fie de specialiști cu studii superioare. Potrivit datelor transmise de AJOFM, cele mai multe
10:00
Noaptea Muzeelor la Sate, un eveniment așteptat de pasionații de istorie din Vrancea # Jurnal de Vrancea
Consiliul Județean Vrancea, prin Muzeul Vrancei, organizează sâmbătă, 6 septembrie 2025, „Noaptea Muzeelor la Sate", un eveniment dedicat patrimoniului, identității și educației culturale. Publicul este invitat să descopere, între orele 16:00 – 22:00, cele șase obiective muzeale participante prin tururi ghidate, ateliere și momente evocatoare. Secția de Etnografie din Crângul Petrești – Muzeul Satului Vrâncean
09:40
UPDATE VIDEO Femeie grav rănită în accidentul de azi-noapte! Cum s-a produs evenimentul rutier # Jurnal de Vrancea
Potrivit poliției, accidentul a fost sesizat prin 112 la ora 22.29, la kilometrul 10 al A7 pe sensul de mers Focșani-Râmnicu Sărat. De vină a fost șoferul autoturismului, un buzoian de 32 de ani, care nu ar fi păstrat distanța regulamentară față de camionul cu lemne care circula în fața sa, intrând în coliziune cu
06:20
Berbec (21 martie – 19 aprilie) – Energia ta este la cote maxime, dar ai grijă să nu te grăbești în decizii importante. O oportunitate profesională ar putea apărea din senin – fii pregătit să profiți de ea. Dragoste: Posibile tensiuni dacă nu ești sincer cu partenerul.Carieră: Concentrează-te pe detalii, evită superficialitatea.Sfatul zilei: Răbdarea
06:10
Traficul rutier a fost blocat noaptea trecută pe Autostrada A7, la km 110, pe sensul de mers Focșani-Rm. Sărat în urma unui accident rutier în care au fost implicate două vehicule. Conform informațiilor noastre, șoferul unui autoturism a lovit din spate un autocamion încărcat cu lemne. În urma accidentului, șoferul mașinii ar fi rămas încarcerat. „La
Acum 24 ore
19:00
ULTIMA ORĂ Focar de antrax în Ciorăști. Proprietarul unei ferme internat în spital! Autoritățile au luat măsuri stricte # Jurnal de Vrancea
Prefectura Județului Vrancea anunță confirmarea unui focar de antrax în localitatea Ciorăști. În urmă cu două săptămâni, proprietarul unei exploatații de oi și capre, aproximativ 500 de capete, s-a îmbolnăvit subit iar analizele au confirmat faptul că omul avea antrax. El a fost internat în stare gravă la un spital dar acum se află în
Ieri
14:40
Pe 2 septembrie, polițiștii din Moinești au intervenit în urma unui apel la 112 prin care un bărbat de 38 de ani, din Bacău, a sesizat că a surprins o persoană necunoscută sustrăgând porumb de pe un teren din comuna Scorțeni. Patrula din cadrul Secţiei 2 Poliţie Rurală Moineşti s-a deplasat la fața locului și
13:30
Piața imobiliară din Vrancea marchează un nou record: o vilă de lux din Focșani, construită în 2022, a fost scoasă la vânzare pentru suma de 550.000 de euro, devenind astfel cea mai scumpă locuință listată în județ pe OLX. Imobilul se află în zona Dedeman – Paco, una dintre cele mai căutate și liniștite zone
11:30
Pentru majoritatea gospodăriilor din România, plata ratelor la bănci reprezintă o prioritate absolută. Atunci când banii nu ajung pentru toate cheltuielile lunare, cele mai multe familii aleg să amâne achitarea facturilor la apă, gaze, căldură sau energie electrică, arată un studiu realizat de Institutul Național de Statistică (INS), analizat de Economica. Anul trecut, 14,9% dintre
10:50
Fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, divorțează la 76 de ani. Soția îl acuză de violență domestică: „Îți mut dinții!” # Jurnal de Vrancea
Fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, se confruntă cu un scandal de familie la vârsta de 76 de ani. Soția sa, Camelia, a cerut divorțul și l-a acuzat de ani de zile de agresiuni și amenințări, scrie Cancan.ro. Potrivit sursei citate, în decembrie 2024, chiar înainte de Crăciun, femeia a depus la Judecătoria Sectorului 1
09:10
Municipiul Focșani își deschide porțile pentru a VI-a ediție a Festivalului Internațional Classic for Teens # Jurnal de Vrancea
Între 5 și 14 septembrie 2025, municipiul Focșani găzduiește cea de-a VI-a ediție a Festivalului Internațional Classic for Teens, singurul festival de muzică clasică din România dedicat direct tinerilor. Organizat de Asociația PropatriaVOX și finanțat de Administrația Fondului Cultural Național, evenimentul beneficiază de susținerea Primăriei Municipiului Focșani și al Consiliului Județean Vrancea. Sub direcția artistică a pianistei româno-franceze Mara
08:20
Berbec – Astăzi energia ta este concentrată pe plan profesional. Primești confirmări importante, dar și provocări care îți testează răbdarea. Evită impulsivitatea și acordă atenție detaliilor. Taur – Ziua aduce oportunități de a învăța ceva nou sau de a te apropia de persoane cu aceleași valori. În plan sentimental, comunicarea sinceră este cheia
08:20
1. România a părăsit, în premieră în acest an, topul celor mai 5 scumpe piețe spot de energie ale Uniunii Europene, ocupând în luna august doar locul al 11-lea, după ce a încheiat primul semestru pe poziția a treia, la fel ca anul trecut. (Profit.ro) 2. Premierul Ilie Bolojan estimează că disponibilizarea a 13.000 de
Mai mult de 2 zile în urmă
17:50
Ministrul Educației spune că este imposibil să fie abrogate măsurile fiscal-bugetare adoptate în sistemul de învăţământ # Jurnal de Vrancea
Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, a declarat miercuri că este „aproape imposibil" să fie abrogate măsurile fiscal-bugetare luate în sistemul de învăţământ în luna iulie, iar demisia Guvernului „nu este posibilă". „Salariile şi bursele pot fi acoperite până la sfârşitul anului. Am ascultat şi eu ce cer sindicatele – abrogarea măsurilor. Este aproape imposibil,
17:40
VIDEO Tânăr reţinut de poliţişti pentru comiterea a cinci infracţiuni. El mergea cu motocicleta, beat, deși era în arest la domiciliu # Jurnal de Vrancea
Un tânăr în vârstă de 23 de ani, din localitatea Măgura, a fost reţinut de poliţişti pentru 24 de ore, după ce a comis cinci infracţiuni diferite, a informat, miercuri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Bacău. Acesta este acuzat de vătămare corporală din culpă, punerea în circulaţie a unui autovehicul neînmatriculat, conducere fără permis, conducere
17:40
A făcut un milion de lei după ce a convins două femei să practice prostituția. Bărbatul a fost arestat # Jurnal de Vrancea
Un bărbat a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce ar fi determinat două femei să practice prostituţia în cluburi din Europa, câştigând în activităţilor infracţionale suma de peste un milion de lei. Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău, au efectuat două percheziţii domiciliare,
17:20
Doliu pentru artileriștii vrânceni! Generalul de brigadă (rtg.) Gheorghe Dascălu a trecut la cele veșnice # Jurnal de Vrancea
Cu adâncă durere, comunitatea militară și locală anunță trecerea la cele veșnice a generalului de brigadă (rtg.) Gheorghe Dascălu, personalitate respectată pentru devotament, curaj și profesionalism. Fost comandant al Brigăzii 8 Artilerie Mixtă „Al.I.Cuza" în perioada 15 mai 2002 – 1 iulie 2005, generalul Dascălu a rămas în memoria celor care l-au cunoscut drept un
15:50
Doliu în lumea afacerilor din Focșani! A murit patronul firmei Cepter Company, Radu Crăciun # Jurnal de Vrancea
Patronul cunoscutei firme Cepter Company SRL, Radu Crăciun, s-a stins din viață fulgerător, la doar 48 de ani, în urma unui infarct miocardic. Radu, un om plin de viață, și-a început cariera ca fotoreporter al Ziarului Diplomatic, alegând ulterior un alt drum în viață. Plecarea sa prematură lasă în urmă un gol imens în sufletul
14:20
VIDEO Piața strugurilor de la Panciu – sprijin pentru viticultori și tradiția locală # Jurnal de Vrancea
La Panciu, fiecare strugure spune o poveste. O poveste despre munca viticultorilor, despre pământul roditor al Vrancei și despre tradiții care nu s-au pierdut, ci s-au transmis din generație în generație. De acum, această poveste are și un loc aparte: piața strugurilor din Obor, amenajată cu sprijinul Primăriei Orașului Panciu. Aici, producătorii locali, dar și
13:50
Industria textilelor în declin? Marile firme de confecții din Vrancea, profit de peste 7 milioane de euro # Jurnal de Vrancea
Potrivit datelor statistice, în ultimul an industria textilelor a pierdut aproximativ 40.000 de locuri de muncă în România, iar procesul nu pare să se oprească. Totodată, majorările de taxe și impozite, creșterea costurilor de producție și cheltuielilor cu salariile au determinat închiderea multor unități de producție, unele cu o tradiție de câteva decenii. Doar între
13:00
Duminică, 7 septembrie, are loc o nouă ediție a festivalului folcloric de la Andreiașu de Jos # Jurnal de Vrancea
Centrul Cultural Vrancea, alături de Primăria Andreiașu de Jos și Consiliul Local Andreiașu de Jos, organizează o nouă ediție a Festivalului Folcloric Focul Viu, duminică, 07 septembrie 2025, ora 11.00. Evenimentul promovează tradițiile populare vrâncenești într-o zonă bine-cunoscută de interes geologic și peisagistic a localității, considerată monument al naturii și obiectiv rar al României prin
12:20
Apel umanitar pentru familia Vlaicu din Unirea – Odobești, rămasă pe drumuri în urma unui incendiu distrugător # Jurnal de Vrancea
În cursul zilei de ieri (2 septembrie), un incendiu puternic a devastat gospodăria familiei Vlaicu din Unirea, orașul Odobești. Agoniseala de-o viață a oamenilor s-a transformat în cenușă și lemn ars în doar câteva ore, doi adulți și doi copii minori rămânând în drum acum, când sezonul rece bate la ușă. Din fericire, sătenii din
12:00
Se deschide primul restaurant Burger King din Focșani! Surprize pentru primii 100 de vizitatori # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Burger King își extinde prezența în România și aduce faimosul gust flame-grilled în Focșani, odată cu deschiderea primului restaurant din oraș, mâine, 4 septembrie. Cu un decor modern și prietenos, noul restaurant de tip drive-thru promite să ofere vizitatorilor experiența autentică Burger King. Pentru a marca prima deschidere din oraș, primii 100 de vizitatori din […] Articolul Se deschide primul restaurant Burger King din Focșani! Surprize pentru primii 100 de vizitatori apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:30
Noul spital județean, încă un pas pentru a deveni realitate. Consiliul județean a lansat licitația pentru construcție # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Suntem tot mai aproape de a începe efectiv construcția noului spital județean, un proiect major pentru sănătatea vrâncenilor, atât de mult așteptat de comunitatea noastră. Astăzi, după câteva modificări solicitate de SEAP (sistemul care gestionează achizițiile publice din România), Consiliul Județean Vrancea a lansat licitația publică privind ”Execuția lucrărilor de construcții, instalații și echipamente tehnologice […] Articolul Noul spital județean, încă un pas pentru a deveni realitate. Consiliul județean a lansat licitația pentru construcție apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:50
Doi foști lideri ai PSD și ex premieri ai României, prezenți în China alături de Putin și Kim Jong Un # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, foști premieri PSD ai României, se află în capitala Chinei, la Beijing, pentru a participa la grandioasă paradă organizată pentru comemorarea a 80 de ani de la victoria Chinei împotriva Japoniei în al Doilea Război Mondial. Cei doi (Năstase alături de soția sa) apar într-o fotografie de grup în care […] Articolul Doi foști lideri ai PSD și ex premieri ai României, prezenți în China alături de Putin și Kim Jong Un apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
08:40
Premierul Ilie Bolojan a cerut verificarea urgentă a datelor privind personalul din administrațiile publice locale # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Premierul Ilie Bolojan a solicitat marți, prin intermediul Ministerului Afacerilor Interne, ca toate prefecturile din țară să verifice cu celeritate datele transmise până acum de primării și consilii județene privind numărul de angajați din aparatele proprii. Decizia vine în contextul pregătirii unei ample reforme a administrației publice locale. Potrivit unui comunicat oficial emis de Executiv, […] Articolul Premierul Ilie Bolojan a cerut verificarea urgentă a datelor privind personalul din administrațiile publice locale apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
08:30
Schimbări în structurile de conducere ale IPJ Vrancea: Comisarii Zorel Burlan și Dragoș Nedeloiu împuterniciți la șefia Poliției Focșani și Serviciului de Ordine Publică # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Vrancea a operat noi schimbări în structurile de conducere, odată cu începutul lunii septembrie. Două dintre cele mai importante funcții din cadrul instituției au fost preluate de ofițeri cu experiență în structurile MAI. Comisarul Dragoș Nedeloiu, până acum șef al Poliției Municipiului Focșani, a fost împuternicit la conducerea Serviciului de […] Articolul Schimbări în structurile de conducere ale IPJ Vrancea: Comisarii Zorel Burlan și Dragoș Nedeloiu împuterniciți la șefia Poliției Focșani și Serviciului de Ordine Publică apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
08:30
Două persoane din Vrancea date dispărute: O adolescentă de 14 ani și o femeie de 77 de ani sunt căutate de poliție # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Polițiștii vrânceni desfășoară ample activități de căutare pentru găsirea a două persoane dispărute în ultimele zile în județul Vrancea. Este vorba despre o minoră de 14 ani din comuna Urechești și o femeie în vârstă de 77 de ani din municipiul Adjud. Minora Costin Melisa, în vârstă de 14 ani, a fost dată dispărută după […] Articolul Două persoane din Vrancea date dispărute: O adolescentă de 14 ani și o femeie de 77 de ani sunt căutate de poliție apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
08:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Potrivit ISU Galaţi, incendiul a izbucnit pe strada Ciobanului, la una din locaţiile de lucru ale Tunele S.A, mai exact la fostele barăci ale constructorilor care lucrau la tunel. Acolo au intervenit mai multe autospeciale de stingere din cadrul Detaşamentului de Pompieri Galaţi, pentru localizarea şi lichidarea flăcărilor. Nu au fost raportate victime. Incendiul se […] Articolul VIDEO Incendiu puternic la barăcile unor muncitori de pe șantier apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
08:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: 1. Sprijinul militar, umanitar și financiar al României pentru Ucraina, în perioada februarie 2022 – iunie 2025 se ridică la 1,5 miliarde de euro, respectiv 0,6% din PIB-ul anului 2021, arată Consiliul Fiscal într-un răspuns adresat europarlamentarului Gheorghe Piperea. Consiliul Fiscal explică că structura bugetului României nu include o secțiune explicită privind asistența internațională, iar […] Articolul Cronica dimineții – 03.09.2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
07:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Berbec – Astăzi vei simți nevoia să iei inițiativa, mai ales în plan profesional. O discuție deschisă cu cineva apropiat poate aduce o soluție la o problemă mai veche. În plan personal, surprizele vin de unde nu te aștepți. Taur – Răbdarea îți este pusă la încercare, dar vei reuși să obții rezultate […] Articolul Horoscopul zilei de 3 septembrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
05:40
ATENȚIE! Restricții de circulație în această dimineață la giratoriul din Brăilei cu DN 2! Se asfaltează! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Primăria anunță că începând din această dimineață (3 septembrie) de la ora 6.00, vor începe lucrările de asfaltare a sensului giratoriu de la intersecția Bulevardului Brăilei cu DN 2. Din aceast motiv vor fi introduse restricții de circulație în această zonă, ceea ce va genera o circulația îngreunată la primele ore. „Lucrările derulate fac parte […] Articolul ATENȚIE! Restricții de circulație în această dimineață la giratoriul din Brăilei cu DN 2! Se asfaltează! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
2 septembrie 2025
19:00
„Vrancea Med” – Prima conferință științifică medicală din județ organizată de Colegiul Medicilor Vrancea # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Colegiul Medicilor Vrancea are plăcerea de a anunța organizarea primei ediții a Conferinței Științifice Medicale Vrancea Med, un eveniment de referință pentru comunitatea medicală din județ și din întreaga regiune. Manifestarea științifică se va desfășura în perioada 15–17 octombrie 2025, la Laguna Resort, Focșani, și este creditată cu 18 puncte EMC. Evenimentul marchează un moment […] Articolul „Vrancea Med” – Prima conferință științifică medicală din județ organizată de Colegiul Medicilor Vrancea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
19:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Astăzi, la ora 17:41, un apel 112 a redat momente tensionate pentru o familie din Biliești. Fetița lor de numai 5 ani a părăsit locuința într-o direcție necunoscută, lăsând în și teamă. Echipele noastre de intervenție au pornit imediat în căutarea ei. Fiecare minut a fost o clipă de suspans, până când micuța a fost […] Articolul Fetiță din Biliești, dispărută de acasă, găsită rapid de polițiști apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
18:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Pentru părinți, începutul unui nou an școlar e mereu un moment plin de emoții, dar și de responsabilitate. Îți dorești ca cel mic să fie pregătit, să aibă tot ce îi trebuie și să pornească la drum cu încredere. Între listele de rechizite, uniformă și manuale, există câteva obiecte esențiale care fac diferența între o […] Articolul 5 lucruri esențiale pentru copilul tău în noul an școlar apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
18:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Astăzi, preocuparea pentru mediul înconjurător devine din ce în ce mai importantă, iar soluțiile de încălzire ecologice sunt tot mai căutate. Centralele termice pe peleți se prezintă ca o alternativă inovatoare și eficientă pentru cei care doresc să-și reducă amprenta de carbon fără a renunța la confort. Peleții, o resursă regenerabilă, reprezintă un combustibil curat […] Articolul Centralele pe peleți – soluția modernă și ecologică pentru încălzirea locuinței apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
17:50
Consilierii județeni convocați în ședință extraordinară miercuri. Un singur proiect pe ordinea de zi # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Consilierii județeni se vor întâlni miercuri, 3 septembie, începând cu ora 15.00, în cadrul unei ședințe extraordinare ce se va desfășura online, prin platforma de video conferință/teleconferință Zoom. Pe ordinea de zi se află un singur proiect de hotărâre care se referă la aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 33.200.000 de lei de la […] Articolul Consilierii județeni convocați în ședință extraordinară miercuri. Un singur proiect pe ordinea de zi apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
17:40
15:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Pompierii militari din cadrul ISU Vrancea acționează în aceste momente cu trei autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD de la Detașamentul de Pompieri Focșani pentru stingerea unui incendiu ce a izbucnit la o gospodărie din localitatea Unirea, orașul Odobești, pe o suprafață de aproximativ 300 de metri pătrați. În sprijin acționează și o autospecială […] Articolul Incendiu de proporții la Odobești! O gospodărie a fost cuprinsă de flăcări apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
15:40
14:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Primul cutremur, cu magnitudinea de 3.3 grade pe Scara Richter, a avut loc la ora 11:50:41 (ora locală a României) și a avut epicentrul pe raza comunei Reghiu. Produs la adâncimea de 63 de kilometri, seismul a avut loc în apropierea următoarelor oraşe: 29 km V de Focșani, 71km N de Buzău, 81km SV de […] Articolul Două cutremure cu epicentrul în Vrancea s-au produs marți, la prânz apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Polițiștii vrânceni au fost sesizați de către numitul Clapon Neculai, din comuna Păunești, cu privire la faptul că soția sa, CLAPON OLGA, în vârstă de 63 de ani, a plecat voluntar de la domiciliul comun, în dimineața zilei de 01 septembrie a.c., ora 09:00, și nu a mai revenit. La momentul plecării, aceasta era îmbrăcată […] Articolul Femeie din Păunești dispărută de acasă. Autoritățile au demarat căutările apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme s-a produs în jurul orei 12.30, pe DN 2 Focșani-Bacău, în zona orașului Adjud.Din primele informații, în urma impatului au fost rănite trei persoane, care au primit îngrijiri medicale la fața locului. Traficul rutier se desfășoară alternativ, pe un sens de mers, și se estimează […] Articolul ULTIMA ORĂ Accident rutier la Adjud! Mai multe persoane au fost rănite! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:40
ULTIMA ORĂ! Bărbat DECEDAT la Poiana Cristei, strivit de un acoperiș pe care încerca să-l dărâme # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Intervenție de ultimă oră la Poiana Cristei. Mai multe echipaje din cadrul ISU Vrancea au fost solicitate să intervină în urma unui apel la 112 care anunța că un bărbat ar fi fost surprins sub un acoperiș. La fața locului au fost trimise două echipaje din cadrul ISU Vrancea cu o autospecială de stingere cu […] Articolul ULTIMA ORĂ! Bărbat DECEDAT la Poiana Cristei, strivit de un acoperiș pe care încerca să-l dărâme apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
